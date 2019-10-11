小孟塔羅：年底要提防什麼人來陷害？

2019-10-11 08:16 聯合新聞網 小孟



圖／Stocksnap 分享 facebook 格林童話的糖果屋，巫婆假扮成好心的婦人，邀請迷路小孩進去屋子，請他們吃好吃的食物，真實目的是要把小孩子養肥，好宰來吃掉。就像有些人表面上對你好，卻在背地陷害你。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，年底要提防什麼人來陷害？

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塔羅牌圖作者：HAPPY TAROT(Serena Ficca)

A：丟垃圾的人。(聖杯五正位)

牌面上有一位哭泣的男孩，地上有三個翻倒的杯子。

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這張牌表示在年底，要小心把事情扔給你，讓你收拾爛攤子的人。例如：主管工作分配不均，把多數的事情都交給你，甚至還對你的工作效率感到不滿。小孟老師在此提醒你，不要讓自己變成爛好人，適當婉拒會讓對方尊重你，才不會把一切視為理所當然。

B：虛情假意的人。(聖杯四正位)

牌面上有一位在樹下打瞌睡的男孩，天空的雲朵送來了一個杯子。

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這張牌表示在年底，要小心講話表裡不一的人。例如：你在為準備某個考試而煩惱，朋友知道卻要你不用擔心，還要你跟他出來聚會放鬆心情，但其實朋友只顧自己，一點都不在乎擔誤你的時間。小孟老師在此提醒你，你要先把自己照顧好，再考慮他人到的感受。

C：竊取你東西的人。(聖杯七正位)

牌面上有一位女孩跟黑貓，望著玻璃窗裡的許多物品。

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這張牌表示在年底，要小心盜取你靈感的人。例如：你與同事聊自己的想法或點子，沒想到他卻把這個想法挪為己用。或你在社群媒體發佈你的東西，卻被他人複製你的智慧財產。小孟老師在此提醒你，防人之心不可無，公開發佈的東西，留一手點到為止會比較好唷！

D：背後說壞話的人。(聖杯九正位)

牌面上有一位圍圍巾的男孩，桌上放了九個裝著各種物品的杯子。

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這張牌表示在年底，要小心講八卦流言的小人。例如：上班時間你想在某個地方釐清思緒，因此多停留了一些時間，倘若主管或客戶剛好發現你不在，可能有心人士會趁機說你壞話。小孟老師在此提醒你，你可在桌上放置一個立牌，寫上處理公事中請稍候。

E：習慣差異大的人。(聖杯六正位)

牌面上有一位男孩，將手上的杯子送給女孩。

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這張牌表示在年底，要小心生活習慣不好的人。例如：你同事衛生習慣不好，把垃圾滯留在座位上，你可能會受到池魚之殃。或你的室友吃完東西不收拾，久了發出惡臭你還得幫他擦屁股。小孟老師在此提醒你，要與他人表明你的立場，吃不會被他人吃夠夠(台語)。