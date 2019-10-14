唐綺陽星座運勢週報：白羊小心樂極生悲 射手受貴人指點
【唐綺陽星座運勢週報10/14-10/20】
重要星象：天王星、海王星持續逆行，群星在天秤、天蠍
目前天王星與海王星仍在逆行，海王星逆行使大眾關注真相的揭發及假新聞議題，天王星逆行則與經濟動向有關，金錢問題將被引爆，也是解決問題的契機。群星在天秤、天蠍，思考彼此關係的利弊，適合聊聊內心話。水星在天蠍進入停滯期，當心3C產品故障及天氣的變異，出行應做好萬全準備。
工作注意：獅子、處女、天秤、魔羯
獅子：點子多，表達意見能起到關鍵作用
處女：和有默契的老班底合作，能讓事情運作更好
天秤：走務實低調路線，不宜有太多自我想法
魔羯：與其對他人生氣，不如換人或親自參與
桃花注意：白羊、雙子、巨蟹、水瓶
白羊：小心樂極生悲，玩樂開心也要注意界線
雙子：有機會認識各種朋友、增廣見聞
巨蟹：想帶對方見家人，或是相處不來讓人猶豫
水瓶：自我反省一下，別太挑剔或難搞
財運注意：射手、雙魚
射手：虛心受教，能夠受到貴人指點
雙魚：靈感直覺強，有機會創造財富
健康注意：金牛、天蠍
金牛：應注重健康飲食，規劃生活作息
天蠍：有失眠問題，避免拖延、熬夜影響健康
周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道
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