唐綺陽星座運勢週報：白羊小心樂極生悲 射手受貴人指點

2019-10-14 07:00 聯合新聞網 唐綺陽



星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供 分享 facebook

重要星象：天王星、海王星持續逆行，群星在天秤、天蠍

目前天王星與海王星仍在逆行，海王星逆行使大眾關注真相的揭發及假新聞議題，天王星逆行則與經濟動向有關，金錢問題將被引爆，也是解決問題的契機。群星在天秤、天蠍，思考彼此關係的利弊，適合聊聊內心話。水星在天蠍進入停滯期，當心3C產品故障及天氣的變異，出行應做好萬全準備。

工作注意：獅子、處女、天秤、魔羯

獅子：點子多，表達意見能起到關鍵作用

處女：和有默契的老班底合作，能讓事情運作更好

天秤：走務實低調路線，不宜有太多自我想法

魔羯：與其對他人生氣，不如換人或親自參與

桃花注意：白羊、雙子、巨蟹、水瓶

白羊：小心樂極生悲，玩樂開心也要注意界線

雙子：有機會認識各種朋友、增廣見聞

巨蟹：想帶對方見家人，或是相處不來讓人猶豫

水瓶：自我反省一下，別太挑剔或難搞

財運注意：射手、雙魚

射手：虛心受教，能夠受到貴人指點

雙魚：靈感直覺強，有機會創造財富

健康注意：金牛、天蠍

金牛：應注重健康飲食，規劃生活作息

天蠍：有失眠問題，避免拖延、熬夜影響健康

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道