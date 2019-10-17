夢見結婚不是吉兆！一解看似美夢卻象徵危險逼近的4個夢

2019-10-17 15:09 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

有些時候，我們特別容易因為一個個美夢而洋洋自得，認為這一定是祥兆，預示著好事將近，殊不知，有些看似美夢的夢境，實際上卻暗示了一些危險的逼近。科技紫微網這就來為大家一一解釋。

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一、夢見與陌生人親密纏綿

春夢一晌值千金？可不是這樣！夢見這種場面，要多注意了，如果你是單身者，夢到這個，則有在性慾驅使之下迷失自我的可能性；而如果你已有另一半，則要小心警惕另一半出軌。

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二、夢見自己結婚大喜

雖說婚姻大事是一件讓人欣喜的事情，可是夢境出現這樣的情景，可並不是什麼吉兆喔！而且更多時候，這將預示著你極有可能，因為接下來會為某件事情而受到束縛、失去自由，故應小心牢獄之災。

三、夢見路邊撿到錢

現實生活中撿到錢足以讓人欣喜，可是夢中撿到錢可不是什麼好兆頭！這甚至預示著你極有可能因為金錢方面的事情，而惹上一些麻煩甚至是官司，要知道，天下沒有白吃的午餐。

四、夢見與好友交談甚歡

和好友交談甚歡，這本是一件再正常不過的事情，可是一放到夢境裡，就有些不對勁了喔！出現這個夢境，將警惕和此好友之間發生矛盾與摩擦，並且還需謹防對方的背叛。與此同時，也請提醒這位好友多關注自己身體健康方面的問題。

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