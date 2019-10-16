晚運看漲！上榜命格越老越有福？
【文‧科技紫微網】
隨著年齡增加，見識和經驗逐漸累積，精力和健康相反的卻逐漸降低，這是很難避免的現象。不過有關福氣的累積，可就不一定了，因為有些命格在中年過後，會展現出特別的福氣。這現象與年齡無關，而是與個人特質有關。大家趕快來跟著科技紫微網看看是哪些主星？
本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩顆星主星。
第五名：天梁
年輕時的天梁多半會為別人而活，責任感與精神壓力太大，活得老氣橫秋。但隨著歲月的增長，曾經非常看不開的東西，都會漸漸看開放下，並逐漸明白為自己而活的重要性。當生活的重心放在自己身上，活得便會更加穩當，心態也更加平和淡然，這不就是一種福氣嗎？
第四名：天機
天機星年輕時為了家、為了保住飯碗，難免活得謹小慎微，勤儉節約。他並不是不懂享受，但為了讓家人過得更好，自己苦一點也無所謂。天機的本性就是想得遠，中年以後，家人不再需要他操心，但他也不會讓自己閒著，也不會在卸下重擔後悵然若失，而是很快就找到新的生活方式，擁有屬於自己的自在之福。
第三名：紫微
紫微星擁有成功的慾望、與強勁的事業能力，事業蒸蒸日上是必然的事，財富也跟著水漲船高。再加上他的人格魅力，有威嚴卻又不難溝通，中年後會成為受人敬重之人。離開職場後他會受到更多尊崇，甚至有人慕名來請教，對紫微來說，「被看重」就是求之不得的福氣。
第二名：武曲
武曲賺錢的能力非常強，守財力度也不弱，財庫豐厚。隨著錢財的不斷累積，只要不出什麼意外，年紀越大，他的生活就越加優渥！特別在退休之後，沒了工作的壓力，懂得「延後享受」的武曲，終於可以把心思用在「對自己好」，過著享福的美好生活！
第一名：太陰
基於安全感的需求，太陰星對置產有著天生的熱情與敏銳度。他喜歡未雨綢繆，為將來做準備，因此他的福氣不是靠別人，而是源自於自身的好習慣。再加上他善解人意，跟長輩、晚輩或朋友都相處得好，晚年將取得人和之福，此福可是異常珍貴呢！
運勢就如波浪一般，有起有伏，有些只是池塘中的小漣漪，有些卻是海面的驚濤駭浪…願每個人在生命的航程中，找到自處之道，積累更多的福氣。
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