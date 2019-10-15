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關鍵時刻有人相助！這幾種人「貴人運」特別旺

2019-10-15 17:09聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

想要在社會中立足，除了實力，人脈也有著至關重要的作用。有人脈相助、貴人扶持，你就可以少走彎路，絕處逢生，更容易邁向成功！哪些命格易給人好印象，進而有不錯的貴人運呢？科技紫微網現在來點名囉！

本文參考紫微命盤遷移宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的遷移宮主星及命盤唷。遷移宮為空宮者，請參考對宮命宮主星；遷移宮為雙星者，請參考兩顆星主星。

圖片來源／Shutterstock
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第一名：遷移宮有天同

天同的人平易近人，心地寬宏，不記仇怨，比較容易知足，即便吃點虧也無所謂，展現了「不爭反而贏得更多」的特質！因此天同向來人緣很好，尤其運勢走到低谷時，最容易受到各路貴人相助。

　

第二名：遷移宮有太陽

太陽待人熱情，光芒四射，樂於助人；喜歡與人群相處，到哪裡都能熱絡起來，讓人覺得好親近，所以朋友很多。他能為別人挺身而出，自然也會有不少人為他仗義相助，常會被好運圍繞，扭轉乾坤！

　

第三名：遷移宮有天梁

內心柔軟又有俠義之心的天梁，待人處事總是慷慨大方。見到別人的淒苦與窘迫，他絕對不忍心無視，所以常會對人伸出援手。這個社會或許人心複雜，但真誠的人終究會受到真誠對待，因此別人也很願意回饋他，當他的保護傘。當他遇到難事時，總有關心他的人替他出面補救。

　

第四名：遷移宮有太陰

太陰的人敏感而細微，擅長看穿別人的心思，又反應敏銳，所以總能觸及別人的情緒和想法，並做出他們需要的反應。在待人接物方面，他們屬於潤物細無聲的社交能手，給人的印象是溫和、親切的，人們也很願意接近他，人際關係相當不錯，貴人運自然不在話下。

　

第五名：遷移宮有貪狼

貪狼性格樂觀健談，多才多藝，人際關係頻繁，交際手腕良好，自然能收穫到人脈上的「紅利」，尤其異性助力比較強。不過也要小心因我行我素，不太在乎別人的感受，而常常引發衝突，導致酒肉朋友多、知心朋友少的困境。

　

【延伸閱讀】

神靈諭示！揭露貴人、小人特徵

秘術占卜，預言今生幸福與財富

　



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