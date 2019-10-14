渴望翻轉人生！這4個生肖就是特別想圓創業夢

2019-10-14 09:50 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

不少人放手拼搏過自己的創業夢，等到夢碎後又重返職場。不過，吸取了失敗經驗再捲土重來的人，也不在少數喔。想知道哪些生肖特別想圓創業夢嗎？他們各自具備哪種創業模式？科技紫微網帶你一起找答案。

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生肖猴

精明能幹的生肖猴，對創業的機會絕對不會放過。因為他們天生對金錢很敏感，崇尚多角化經營，夏天能賣冰品，冬天就可賣熱湯，看到湯湯水水容易弄髒衣服，就順便再開間自助洗衣店。即使是微型創業，他們也能興致勃勃。況且，創業對他們來說不單單是為物質，更是為了豐富自己的精神生活。

生肖虎

生肖虎的創業類型大多和個人興趣有關，而且他們通常在打拼大半輩子後，才開始走上創業這條路。例如，喜歡登山的貿易商員工，會結合自己的本業優勢與登山知識，自己代理登山裝備來販賣。因為賣的就是自己喜歡的商品，介紹起來也特別流暢，還能找到同好來多多捧場。

生肖雞

生肖雞不安於「勤勞一輩子，只能為他人打天下」的模式。他們進入職場，主要目的是想賺到創業基金，並為日後的事業累積相關經驗。如果有適當的機會，生肖雞也願意透過加盟的方式創業。就算剛開始辛苦點，校長兼撞鐘，重要的是能快速站穩創業的腳步。自己的薪水自己賺，對生肖雞而言是最理想的工作模式。

生肖龍

「人中之龍」的生肖龍，創業前多半都已經在行業中爬到了高階位置，累積了一定的人脈、經歷，對創業有獨到的眼光和信心。生肖龍的創業，多半其實也是一種「創舉」，因為他堅持走一條沒人走過的險路，例如，開發出幫助減重的戒指，這種令人意想不到的新品，會是他創業的根基。

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