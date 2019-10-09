親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

希望韓國瑜是草包！女教授：風起了，可以草船借箭了

台國防違常理？昂貴戰車戰機也是「奇正互變」一部份

「你是忘記了，還是害怕想起來？」12星座害怕想起來的事情是？

2019-10-09 16:11聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

最近有一句很紅的電影台詞：「你是忘記了，還是害怕想起來？」直指每個人心中的恐懼。在生命的旅途中，我們看見不同的風景，成就不同的緣分。但有些片段只要想起來，心還是抽痛不已。就讓科技紫微網來為你提點，也讓你知道其他星座有哪些地雷絕對別觸碰。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
分享

　

牡羊座：失敗的過往

對於牡羊來說，只有快樂的片段是值得回味的。雖然說失敗是成功之母，但那些失敗的經驗卻讓牡羊一直都想忘記。曾經刺痛的那些傷並沒有完全恢復，只是靠著堅強的心，在傷痛的外面築起了一道防禦牆而已。他們的心裡有多難受，只有自己知道。

　

金牛座：付出無回應

即使心裡有再多的話想要說出來，穩重的金牛也會極力克制，以免傷到別人。殊不知，這樣做傷到的卻是自己。於是，真心付出卻沒有得到回應的那些經驗就成了金牛想要忘記的記憶，可以不碰觸就盡量不去碰觸。

　

雙子座：毀壞的誓言

雙子的外在形象是快人快語，來去如風，似乎不會留住隔夜的心事。但那些容易忘記的，其實是因為不在意。若曾經有過的誓言被斷然摧毀，這種事會在雙子心裡形成一個不能揭開的封印，裡面埋藏著的是人事已非的苦楚。

　

巨蟹座：愛人的苦痛

喜歡把愛和責任融為一體的巨蟹，認為自己有責任去保護心愛的人，對於所愛之人受到的傷，巨蟹承受的痛會十分劇烈。因為巨蟹認為是自己沒有照顧好對方，才會造成對方受傷。可說是傷在對方身上，痛在自己心上，使他不願再回想。

　

獅子座：流言和蜚語

作為叢林之王的獅子，外表總是給人很大方的感覺，其實他們相當重視別人怎麼看，怎麼想。他們就算為了維護尊嚴而不當眾爭辯，也往往會因為一些流言蜚語而氣在心裡，想拋都拋不開。

　

處女座：無情的批評

大多數的處女都是不愛張揚，習慣用自己的步調前進。然而，溫文爾雅的處女其實有顆玻璃心，當處女被自己在意的人不留情面的批評時，他們就難以保持好強沉靜的外表了。事後，就算誤會冰釋，他們還是會每想起一次，傷就加重一次。

　

天秤座：爭吵和敵對

天秤像朵交際花，穿梭在各方好友中悠然自得。很多人覺得天秤優雅、脾氣好，其實這是他們隱藏內心脆弱的方式。若是朋友之間曾經爆發擺不平的爭吵，深厚的情誼演變成針鋒相對，天秤只要一想起這些往事，總會沒來由地感到難過。

　

天蠍座：背叛與欺騙

天蠍的心就像一面鏡子，收到多少愛恨，都會回應給對方，因為天蠍的世界很兩極。當遇到背叛、欺騙這一類無法「全數奉還」的行為時，便會在天蠍心中留下難以熄滅的火苗，每當他們一想起舊事，火勢就將再度蔓延。

　

射手座：落空的期望

自由的射手，看似是一個樂觀自由、不知傷心為何物的星座，一向不願和過去的不愉快斤斤計較。然而，越想要忘記的東西，往往記得特別清晰，射手最難以忘掉的是落空的期望，這樣的記憶就如同在心裡紮了根，獨處的時候這情緒尤其深刻，他們會喃喃自問著「為什麼要給我希望，又給我失望？」

　

摩羯座：冷落的瞬間

摩羯是很努力的星座，雖然看起來有些孤傲、獨來獨往，但在內心深處，他們還是期待自己的付出能得到回應，受到他人的肯定。當他們被冷落的瞬間，一切努力似乎都成了白費。這種記憶也就成了摩羯最不願意提及的過往。

　

水瓶座：錯過的愛情

時尚而前衛的水瓶，雖然崇尚活在當下，但曾經錯過的緣分卻是水瓶最想忘記而忘不掉的。明明知道不能回頭，好奇心重的水瓶，卻又一直想著如果能重來會怎樣？由於打不開這個結，所以一想起就會忍不住黯然神傷，成了水瓶最放不下的事。

　

雙魚座：分手的情傷

說到雙魚的個性，幾乎和多愁善感一詞脫不了關係。處於一段感情中的雙魚是最脆弱的，對方轉身離開的那一瞬間，會成為永久的定格，烙印在雙魚的心上。就算日後有新戀情，只要記憶一被牽動，寂寞就排山倒海的衝擊上心頭，要花上一番工夫才能平息。

　

傷痕雖然帶來痛楚，卻也證明自己還活著，還有無限的希望。如果你為了過去的記憶而黯然神傷，又恨自己為何放不下，不妨試著去理解，每種記憶都是人生的一部份，有陽光總會有陰影，生活的酸與苦正好襯托幸福的甜美與珍貴。

　

【延伸閱讀】

難忘舊情人？塔羅測算復合機率

害怕孤單？奇蹟結婚鑒定馬上算

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座科技紫微網

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

交到這款閨密 能為12星座女帶來愛情？

2019-10-09 11:39

容易被劈腿的星座TOP5！第一名很快墜入愛河

2019-10-09 08:55

每日星座運勢／雙子先包裝行銷自己　再來推銷產品

2019-10-09 00:00

失業別心慌！看12生肖會做什麼「降低心中不安」

2019-10-08 09:51

「嘴巴說不要，身體很誠實」的TOP3星座 摩羯越冷越愛

2019-10-07 21:45

總是吃力不討好？這幾種人職場阻礙特別多

2019-10-07 13:45

唐綺陽星座運勢週報：天蠍工作被盯上 處女小心被八卦

2019-10-07 07:00

殺破狼周運勢／天秤案件與邀約暴增 摩羯被情敵橫刀奪愛

2019-10-06 00:00

準備翻身！年底把握這些關鍵讓你更好運

2019-10-04 15:37

小孟塔羅：測年底前有什麼事情值得慶祝？

2019-10-04 12:43

容易成為「愛情奴隸」的TOP5星座！第一名沒愛情活不下去

2019-10-03 10:23

靠自己最穩！哪些面相的女人會在事業上出頭天？

2019-10-02 14:30

看得廣想得遠！全因為你有「做大事」的格局？

2019-10-02 09:03

迪士尼公主分析／永遠為家操勞的王妃 - 仙杜瑞拉

2019-10-02 08:46

10月4大超好運星座來了！處女終於可以脫單、摩羯財運滾滾來

2019-10-01 21:59

告別月光族！12星座都適用的5項守財原則

2019-10-01 15:55

一針見血！給12生肖女的心靈提點

2019-09-30 08:27

天性善良、絕情卻超可怕的TOP 4星座 第一名很意外

2019-09-29 21:14

小孟塔羅：天氣涼涼的好懶阿～測你擺爛指數有多少！

2019-09-27 11:08

12星座旅行不踩雷 旅遊偏好大調查

2019-09-27 11:07

10月星座塔羅運勢：雙子漏財指數高 巨蟹被搭訕機率高

2019-09-27 10:00

該繼續嗎？看12星座如何面對感情平淡期

2019-09-26 13:52

12星座10月財運：天秤正財運很旺 雙魚理財別好大喜功

2019-09-25 11:25

10月生命靈數運勢分析：不再接收暗示的指令 自己以外的聲音

2019-09-25 09:26

心動然後心碎？揭露12生肖女的「孽緣情人」

2019-09-24 09:44

「長得漂亮又旺夫」的4大星座女 遇上了千萬不要放手啊！

2019-09-23 22:51

小心中招！這4個生肖一聽到發財機會就失去理智？

2019-09-23 11:42

梧桐占卜：單戀好痛苦！測我愛的人也愛我嗎？

2019-09-23 11:09

愛你無條件？感情裡付出大於回報的5個星座

2019-09-22 09:00

【圖片心測】選一張圖 測你會害怕離別嗎？

2019-09-21 10:00

哪些生肖男追求時熱烈 追到手就冷落？

2019-09-20 15:06

小孟塔羅：下半年要增加哪種信念才會成功？

2019-09-20 09:51

捨不得睡！這3個星座越晚越清醒

2019-09-19 16:27

巨蟹是不定時炸彈、牡羊會川劇變臉 這5個星座情緒容易失控

2019-09-19 16:26

太陽底下沒有輕鬆事 主星同位素 - 太陽

2019-09-18 15:48

這些生肖偏財運旺 反而當不了有錢人？

2019-09-17 10:49

最容易「陷入憂鬱」的4個星座 巨蟹愛幻想發生壞事、處女會擔心未來

2019-09-12 22:49

中秋節拜月，求什麼最靈驗？

2019-09-12 14:18

天蠍會整追求者、處女懂保持距離！最難追星座女公開

2019-09-12 09:57
看更多

熱門文章

四連休將至！一張圖看國慶連假天氣

2019-10-08 21:07

桃勤又出包！疑操作不慎 阿聯酋A380機鼻鼻輪受損

2019-10-09 02:36

容易被劈腿的星座TOP5！第一名很快墜入愛河

2019-10-09 08:55

蔬菜農藥殘留、沙拉大腸桿菌超標！ 海底撈、屋馬燒肉上榜

2019-10-08 21:08

今夜「大樂透」號碼出爐！6.3億幸運得主是你嗎？

2019-10-08 21:11

獨／高雄人的回憶掰掰！16年「屋頂棕櫚餐廳」要熄燈了

2019-10-09 11:09

國慶連假晴朗好天氣 吳德榮：今東北部降雨較明顯

2019-10-09 07:22

成年人才懂「有些關係，沒必要維持」 朋友千萬要慎選

2019-10-08 22:57

陸客財每月少3千萬 台北101觀景台推101元史上新低票價

2019-10-09 14:34

19年身價飆9倍 曹興誠乾隆包袱瓶拍出8億天價

2019-10-08 23:00

國慶訂票太滿！高鐵今明各加開一班全自由座南下列車

2019-10-09 09:33

不想要癌症上身 和信治癌院長黃達夫推薦這十招

2019-10-08 19:10

交通部公布全台39座列管橋梁 7座限制重量、8座封橋

2019-10-09 13:52

掏耳朵掏到細菌侵腦 醫：別再天天挖耳了

2019-10-09 15:33

大樂透頭獎連21摃 下期頭獎上看6.8億元

2019-10-08 22:02

每日星座運勢／雙子先包裝行銷自己　再來推銷產品

2019-10-09 00:00

看護偷懶下藥文夏？ 專家提醒嗜睡12小時就得察覺有異

2019-10-09 15:08

男子嘴唇腫脹以為是荔枝椿象害的 就醫竟是唇癌四期

2019-10-09 13:01

強颱哈吉貝增強變扎實 環流周六開始影響日本

2019-10-09 07:54

寒露降溫皮膚乾癢 中醫師建議多吃維生素C、膠質

2019-10-09 07:12

【日常紀事】暮熹／圓滿後落幕

2019-10-09 06:00

別撲空！大葉高島屋10月9日停業一天 因停電全館檢修

2019-10-09 09:18

【生活趣聞】晴子／報告老師

2019-10-09 06:00

「綠鬣蜥」東部大量現蹤 恐影響在地生態

2019-10-09 10:28

顧孫遭冷落、談政治立場相左 阿嬤罹患孤獨症候群

2019-10-09 10:53

【大叔的中年小事】程耀毅／正在看這專欄的馬麻

2019-10-09 06:00

復古厚底小白鞋繼續夯！秋冬新款就買這幾雙

2019-10-08 19:34

吃火鍋配紅酒！大人系「鍋&Bar」化身「微風深夜食堂」

2019-10-09 01:17

北宜旅行更方便 大都會、首都客運國慶推優惠

2019-10-09 10:50

和信治癌30年經驗…改變生活型態 四成罹癌可避免

2019-10-08 23:39

吃麵半價、送飲料！石壁家進駐京站　必吃爆漿起士飯糰

2019-10-09 00:27

拜託！別讓孩子成為麻木、冷漠的人 這4種否定用語別再用了

2019-10-09 12:39

「家有罕病兒為何還要生？」31歲媽育四子撕刻板標籤

2019-10-08 19:18

秋冬補助潮水退 觀光業5建言10年目標4000萬人次

2019-10-08 22:51

屋莎鬆餅屋17日信義A8店開幕 前50組送蜂蜜冰淇淋鬆餅

2019-10-08 19:37

懶人包／雙十連假「4大超商限時優惠」快儲存

2019-10-09 16:30

國慶假期台南將湧進車潮 交通大隊建議改走替代道路

2019-10-08 18:46

影／兩頭野生棕熊 為爭奪「王座」大打出手

2019-10-09 08:49

三天兩次事故！她諷桃園機場不拿冠軍也難

2019-10-09 16:00

精神用藥害「奶奶」變大賠上千億 食藥署：仿單有加註

2019-10-09 15:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top