「你是忘記了，還是害怕想起來？」12星座害怕想起來的事情是？

2019-10-09 16:11 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

最近有一句很紅的電影台詞：「你是忘記了，還是害怕想起來？」直指每個人心中的恐懼。在生命的旅途中，我們看見不同的風景，成就不同的緣分。但有些片段只要想起來，心還是抽痛不已。就讓科技紫微網來為你提點，也讓你知道其他星座有哪些地雷絕對別觸碰。

圖片來源／Shutterstock 分享 facebook

牡羊座：失敗的過往

對於牡羊來說，只有快樂的片段是值得回味的。雖然說失敗是成功之母，但那些失敗的經驗卻讓牡羊一直都想忘記。曾經刺痛的那些傷並沒有完全恢復，只是靠著堅強的心，在傷痛的外面築起了一道防禦牆而已。他們的心裡有多難受，只有自己知道。

金牛座：付出無回應

即使心裡有再多的話想要說出來，穩重的金牛也會極力克制，以免傷到別人。殊不知，這樣做傷到的卻是自己。於是，真心付出卻沒有得到回應的那些經驗就成了金牛想要忘記的記憶，可以不碰觸就盡量不去碰觸。

雙子座：毀壞的誓言

雙子的外在形象是快人快語，來去如風，似乎不會留住隔夜的心事。但那些容易忘記的，其實是因為不在意。若曾經有過的誓言被斷然摧毀，這種事會在雙子心裡形成一個不能揭開的封印，裡面埋藏著的是人事已非的苦楚。

巨蟹座：愛人的苦痛

喜歡把愛和責任融為一體的巨蟹，認為自己有責任去保護心愛的人，對於所愛之人受到的傷，巨蟹承受的痛會十分劇烈。因為巨蟹認為是自己沒有照顧好對方，才會造成對方受傷。可說是傷在對方身上，痛在自己心上，使他不願再回想。

獅子座：流言和蜚語

作為叢林之王的獅子，外表總是給人很大方的感覺，其實他們相當重視別人怎麼看，怎麼想。他們就算為了維護尊嚴而不當眾爭辯，也往往會因為一些流言蜚語而氣在心裡，想拋都拋不開。

處女座：無情的批評

大多數的處女都是不愛張揚，習慣用自己的步調前進。然而，溫文爾雅的處女其實有顆玻璃心，當處女被自己在意的人不留情面的批評時，他們就難以保持好強沉靜的外表了。事後，就算誤會冰釋，他們還是會每想起一次，傷就加重一次。

天秤座：爭吵和敵對

天秤像朵交際花，穿梭在各方好友中悠然自得。很多人覺得天秤優雅、脾氣好，其實這是他們隱藏內心脆弱的方式。若是朋友之間曾經爆發擺不平的爭吵，深厚的情誼演變成針鋒相對，天秤只要一想起這些往事，總會沒來由地感到難過。

天蠍座：背叛與欺騙

天蠍的心就像一面鏡子，收到多少愛恨，都會回應給對方，因為天蠍的世界很兩極。當遇到背叛、欺騙這一類無法「全數奉還」的行為時，便會在天蠍心中留下難以熄滅的火苗，每當他們一想起舊事，火勢就將再度蔓延。

射手座：落空的期望

自由的射手，看似是一個樂觀自由、不知傷心為何物的星座，一向不願和過去的不愉快斤斤計較。然而，越想要忘記的東西，往往記得特別清晰，射手最難以忘掉的是落空的期望，這樣的記憶就如同在心裡紮了根，獨處的時候這情緒尤其深刻，他們會喃喃自問著「為什麼要給我希望，又給我失望？」

摩羯座：冷落的瞬間

摩羯是很努力的星座，雖然看起來有些孤傲、獨來獨往，但在內心深處，他們還是期待自己的付出能得到回應，受到他人的肯定。當他們被冷落的瞬間，一切努力似乎都成了白費。這種記憶也就成了摩羯最不願意提及的過往。

水瓶座：錯過的愛情

時尚而前衛的水瓶，雖然崇尚活在當下，但曾經錯過的緣分卻是水瓶最想忘記而忘不掉的。明明知道不能回頭，好奇心重的水瓶，卻又一直想著如果能重來會怎樣？由於打不開這個結，所以一想起就會忍不住黯然神傷，成了水瓶最放不下的事。

雙魚座：分手的情傷

說到雙魚的個性，幾乎和多愁善感一詞脫不了關係。處於一段感情中的雙魚是最脆弱的，對方轉身離開的那一瞬間，會成為永久的定格，烙印在雙魚的心上。就算日後有新戀情，只要記憶一被牽動，寂寞就排山倒海的衝擊上心頭，要花上一番工夫才能平息。

傷痕雖然帶來痛楚，卻也證明自己還活著，還有無限的希望。如果你為了過去的記憶而黯然神傷，又恨自己為何放不下，不妨試著去理解，每種記憶都是人生的一部份，有陽光總會有陰影，生活的酸與苦正好襯托幸福的甜美與珍貴。

【延伸閱讀】

●難忘舊情人？塔羅測算復合機率

●害怕孤單？奇蹟結婚鑒定馬上算





