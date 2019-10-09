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容易被劈腿的星座TOP5！第一名很快墜入愛河

2019-10-09 08:55聯合新聞網 安妞‧星座

圖／Stocksnap
圖／Stocksnap
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很多人在談戀愛的過程中有遇過一種撕裂心肺的痛–「被劈腿」，然而情場上就是會有好人與壞人，不管你是什麼類型的情人，你都有可能遇到會劈腿你的人。不過你可能會發現身邊有些朋友每一段關係都被劈腿，也有些朋友感情幾乎都順順利利，到底問題出在哪裡呢？讓我們透過星座分析來看哪些人比較容易被劈腿？

第五名：摩羯座

摩羯座的朋友非常的務實的，感情一旦進入穩定交往後，他們就會放心的去拼事業，而摩羯座的朋友也喜歡生活實質上互相照顧的浪漫。但這樣呆板的他們，很容易讓情人感覺很悶、很無趣，明明交往才沒多久就進入老夫老妻的模式，甚至有些情人會認為摩羯座是不是把自己當作家具而已。魔羯朋友們因為認為情人會體貼自己，放心做自己的他們，對很多事情反應總是冷冷淡淡，不過他們不是想要冷落情人，而是認為這沒什麼好需要熱烈討論的，這時候如果遇到耐不住寂寞的情人，就會有劈腿的機會產生。摩羯座常常要事情發生後再回想，才會發現自己原來早在某些時候情感就出現裂痕。忽略了情人的需要，就容易讓劈腿發生。

第四名：射手座

射手座的朋友熱情活潑、聰明、志向高遠，他們很喜歡與大家保持良好的人際關係，常常被誤會他們很愛劈腿，但有一大部分的射手座朋友，在感情上非常的死心踏地，一旦真心愛上了，竟會用最傳統認命的方式留在感情之中，常常讓朋友是看得跌破眼鏡。他們會對情人百般付出，任勞任怨，甚至盡力滿足情人各種不合情理的要求，被虐承受指數直接破表。甚至他們很容易被同一個壞情人劈腿好幾次都還不清醒，那是因為一旦讓他們愛上了，在戀愛的過程中，他們發現對方可能想找更好的對象，他們的比較心就會出現，想要做到最好，證明自己值得被情人珍惜，反而陷入輪迴。

第三名：金牛座

金牛座的朋友是很重感情的，他們很願意給情人很好的物質享受，在生活上，只要不是牛兒本身太討厭的事情他們幾乎都願意配合，在感情裡金牛座的配合度算很高的一群，所以在感情上也容易讓另一伴覺得個性很無聊，或是太過穩定而失去激情的感覺，如果你是屬於痴情的金牛座類型，你們很容易遇到自私又聰明的劈腿情人，一方面享受金牛給予的好處，一方面善用小聰明先控制金牛座，防止金牛查勤，然後背地裡跟其他人大搞曖昧，不斷劈腿。金牛座的人其實很單純，只要前期認定對方不會亂搞，就會變得非常放心，很多時候都會忽視那些怪怪的訊號。也可以說只要情人願意撒謊，金牛座朋友常常會無法看透真相。

第二名：雙子座

雙子座的朋友在感情裡面很喜歡追求心靈深處呼喚彼此的感受。所以對方一定要有讓他們心醉的特質（外表或內在），或是很會說那些虛無飄渺，卻又能彼此理解互相呼應的話語。所以它們特別容易跟會說表面話或甜言蜜語的人在一起，這樣不是不好，感情的確需要浪漫來調劑，但很多幽默風趣的人桃花都非常的旺。劈腿機率比較高。也因為雙子座的人很容易有自以為是的心態，他們會以為所有事情在掌控之中，在理解範圍內，而沒有細心查到另一伴已經變心。甚至更多時候是雙子自己愛劈腿，所以對方也同樣這麼做。

第一名：雙魚座

雙魚座的朋友在談戀愛上非常的夢幻，他們追求偶像劇般的劇情，只要遇到的對象有符合雙魚劇本的某幾個條件，很快他們就會墜入愛河，所以雙魚座朋友很容易在第一步挑選對象的時候，直接進入鬼遮眼的狀態，明明知道對方有問題，或擺明了就是很風流浪蕩，他們也願意愛下去。但偏偏這種有難度的愛情會讓她們更深陷其中。另外雙魚座因為非常需要愛情，在感情上也就特別黏人，他們無時無刻需要戀人的愛與關懷，希望每天都能膩在一起，常常讓另一伴有窒息的感受，當雙魚朋友自尊心低落或是生活上一成不變的時候，更容易將注意力完全放在戀人身上。這樣非常容易讓伴侶想逃離，想追求更自由的愛情。被劈腿指數第一。特別注意雙魚很容易有一種不甘心的心態，要放下這種不甘心，勇敢去尋找更愛自己的人，這樣你們才能獲得夢想中的愛情故事。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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