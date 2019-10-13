殺破狼周運勢／天秤分手機率較高 雙魚容易擦槍走火

2019-10-13 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年10月14日～10月20日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

金錢運方面，金星與水星齊聚財務宮位，與志業宮位的土星、冥王星有良好連結，工作會有額外的加給，或是獲得過去沒有享受過的福利。發展副業會有一些收益進帳，讓你荷包寬裕許多。

遠行運方面，在遠行宮位的木星與夥伴宮位的太陽有良好連結，想旅行的白羊座，可在此時找到合得來的旅伴一起出門遠行，在旅程中一起分享美食、彼此照顧，會覺得比一個人的旅行有樂趣太多了。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在命宮，會是情緒起伏較大時期，一點小事情都會與另一半吵起來，對方也容易對你失去耐心。雙方一言不合就會鬧分手，需特別注意情緒管理。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到夥伴宮位的太陽影響，某個上司或是合作夥伴特別固執，有理說不清，造成工作狀況嚴重延宕，滿月期間，對於對方的不滿已經到達臨界點，有些事不惜與對方撕破臉。

健康運方面，滿月發生在命宮，本週消化系統不太理想，當心吃壞肚子，或是腸胃不適，情緒也比較躁鬱，盡量保持心情平穩，否則會引發胃痛。

金牛座：

整體運勢：

金錢運方面，在財務宮位的木星與工作宮位的太陽有良好連結，領到不少加班費，才會發現自己已經很久沒好好休息了，此時會想犒賞自己一番，花較多的錢享受美食，或是做較為奢侈的消費。

遠行運方面，在遠行宮位的土星、冥王星與水星、金星有良好連結，遠行在外，會在旅程中遇到合得來的旅伴，雙方會因為某些共鳴，發展出特殊的情誼。

本週須注意的部分：

工作運方面，滿月發生在精神宮位，影響著在工作宮位的太陽與火星，面對無法看到盡頭的工作量，意志力會漸漸削弱，對於成就與肯定變得麻木，唯一的希望就是能好好睡個覺。此時會想請長假休息，甚至在一時衝動下決定離職。

感情運方面，在感情宮位的金星與命宮的天王星呈現對分相位，會開始意識到彼此需要擁有獨立的私人空間，不要天天膩在一起，然而此時又會有許多必須一起完成的事情，很容易因為過度密集接觸，產生摩擦。

健康運方面，火星與太陽齊聚健康宮位，當心血光之災，容易發生意外傷害。工作有嚴重過勞的跡象，體力消耗較為劇烈，感到疲倦與勞累。滿月發生在精神宮位，精神壓力較大，睡眠狀況不太理想，身心靈的負荷會到達極限。

雙子座：

整體運勢：

工作運方面，金星與水星齊聚在工作宮位，職場上有些問題，往往都卡在某個特定人物的身上，一旦有技巧性地規避掉這個人，許多事務的處理會順利許多。本週會突破許多障礙，推展重要的事情會感到有效率。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星、土星，與工作宮位的水星、金星有良好連結，工作進行順利，也會使得各種請款相關事宜流暢許多，很快就能獲得你應得的酬勞或獎金，財務狀況改善許多。

本週須注意的部分：

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，有些朋友較為情緒化，你已經無法再負荷，會默默封鎖一些麻煩的朋友，甚至退出一個團體或社群，不想再被別人的情緒干擾。

感情運方面，太陽、火星齊聚在戀愛宮位，受到滿月的影響，雖然情感關係明朗化，對方會擅自表明兩人的交往狀態，公開曬恩愛，然而這樣的行為會被你的朋友看不順眼，使你感到困擾。

健康運方面，水星與金星齊聚健康宮位，容易著涼感冒、呼吸系統感染、喉嚨發炎，同時，金星受到天王星的影響，免疫系統變差，出入公共場合當心二次感染，需要經常戴著口罩避免病毒侵襲。

巨蟹座：

整體運勢：

工作運方面，滿月發生在志業宮位，工作在本週進入收尾階段，成果會在近期展現出來，許多事務塵埃落定，可以稍微喘息一陣子。某些巨蟹座在工作完成後會休息一陣子，讓身心靈獲得舒緩之後，再繼續衝刺。

遠行運方面，在遠行宮位的海王星與水星有良好連結，此時遠行會特別愉悅，有很多幸運的事情發生，甚至會在旅程中巧遇名人。某些巨蟹座在異地會有怦然心動的邂逅。

本週須注意的部分：

感情運方面，水星、金星齊聚戀愛宮位，會是桃花旺盛的時期，可能與某個特別的對象相談勝歡，心靈契合。然而金星受到人際關係宮位的天王星影響，會發現對方已經有交往對象了。

家宅運方面，火星與太陽齊聚家宅宮位，受到滿月能量的影響，居家環境的噪音會嚴重干擾到你的作息。鄰居不太友善，容易被一些三姑六婆激怒，跟這些人吵架。此時家中門戶要當心被宵小入侵，同時要注意爐火與電器的使用。

獅子座：

整體運勢：

學業運方面，滿月發生在學業宮位，某個學科修業完畢，順利拿到學分，可望在此時結業。在各項考試中也會拿到令你覺得滿意的成績。不過由於火星與太陽齊聚考試宮位，這段時間有非常多的測驗需要一一過關斬將，壓力也會比較大。

感情運方面，在感情宮位的木星與旅行宮位的太陽有良好連結，不妨邀約心儀的對象一起出遊，兩人的關係會更進一步。單身的獅子座，會藉由旅行、網路認識到讓你有好感的對象。

家宅運方面，金星與水星齊聚家宅宮位，家人此時會對你特別體貼，帳單會默默幫你繳納，或是在經濟上給予你援助。有搬家需求的獅子座，會找到理想的物件，並很有效率地簽約、搬家。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的天王星受到金星影響，有些事務會因為先前便宜行事，釀成意想不到的災害。某些獅子座在這段時間會被要求休無薪假，對於職場的前途感到心慌。

交通運方面，火星與太陽齊聚交通宮位，會有許多必須到外地處理的事務，不斷在外頭奔波。此時要特別注意交通安全，駕駛車輛要當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也比較高。

處女座：

整體運勢：

旅遊運方面，金星、水星齊聚旅遊宮位，旅行會有一些特別的邂逅，可遇到有好感的旅伴，或是在旅程中碰見名人。某些處女座臨時需要到外地出差，差旅待遇會十分優渥，也會有許多空檔可以順便遊覽當地。

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，此時可望清償掉先前積欠的分期付款費用，財務狀況會寬鬆許多，然而火星與太陽齊聚金錢宮位，此時也容易一時衝動，手滑買了一些浪費金錢的東西。

工作運方面，金星與水星齊聚在面試宮位，正在尋求新工作的處女座，此時面試十分討喜，進入理想單位的機會很高。某些處女座會需要到外地出差，談判一些棘手的事務，卻獲得意想不到的順利。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到太陽影響，逐漸知道對方不滿自己的部分在哪裡，你也會盡量避免踩到對方的地雷，不過總是會有一些無法磨合的部分，會成為情緒上的壓力。

交通運方面，在交通宮位的金星受到天王星影響，會因為一些突發事件，造成你上班、通勤嚴重遲到。在外地出差、旅行的處女座，會因為交通因素滯留在某個地區，無法順利回家。

天秤座：

整體運勢：

工作運方面，在工作宮位的海王星與金錢宮位的水星有良好連結，會因為職務之便，獲得許多額外的福利。薪資也有微幅的調整，最近會發現自己賺了很多加班費，工作的辛勞感到有所補償。

金錢運方面，金星與水星齊聚金錢宮位，受到在財務宮位的天王星影響，有投資習慣的天秤座，可在相對高點小賺一筆。然而此時也會購買一些奢侈品，開銷比收益還多。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在感情宮位，有些問題累積已久，雙方在容易滿月期間理智斷線。分手的機率較高，此時需特別注意情緒管理。還在曖昧階段的戀情，兩人會說清楚、講明白，正式分道揚鑣，不再浪費彼此的時間。

健康運方面，火星與太陽齊聚命宮，受到滿月影響，要特別當心血光之災，容易發生意外傷害，或是感染急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。心血管與消化系統的問題也要注意。

天蠍座：

整體運勢：

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某個任務或職務終於告一段落，職場人事問題會隨著滿月的能量塵埃落定。同時由於金星與水星齊聚命宮的關係，執行工作會比較有效率。

人際關係方面，金星與水星齊聚命宮，感覺人緣變得特別好，會有許多人給予你稱讚，或是送你一些窩心的小禮物，感覺自己被人重視。然而金星受到天王星影響，此時也會被怪人纏上，造成你的困擾。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的天王星受到金星影響，喜歡的人情緒起伏不定，無法掌握，時常被忽冷忽熱地對待，對方的訊息經常已讀不回，或是行蹤不明，使你感到焦躁與憂慮。

健康運方面，金星與水星齊聚在命宮，受到天王星影響，最近會是感冒的高峰期，喉嚨與呼吸系統有發炎的症狀，免疫系統較差，原本以為痊癒了，又再度被傳染，此時需特別注意作息與營養攝取。

射手座：

整體運勢：

金錢運方面，在金錢宮位的土星、冥王星與金星、水星有良好連結，收支稍微穩定一些，雖然沒有很大的金額進帳，但在經濟上會開始比較有安全感，也會有餘裕的金錢理財。

人際關係方面，太陽與火星齊聚在人際關係宮位，交際應酬的邀約很多，常常需要出席重要的場合。不過太陽與冥王星相位不佳，此時會覺得某些人或是團體不太良善，卻還是身不由己，需要留三分情面給他人。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的天王星受到秘密宮位的金星影響，在職場隱約感覺有人在扯你後腿，有許多提案或決策原本很樂觀，會莫名其妙被打回票。此時容易對工作感到倦勤，會需要休個長假，或是想辭掉目前的工作。

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，對於懸而未決的曖昧關係容易沉不住氣，會試著對喜歡的人表達愛意，但此時告白的失敗率比較高。即便可能會失敗，也不想處在不明不白的狀態中。

摩羯座：

整體運勢：

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，居家環境以及家庭中麻煩的問題，會在本週塵埃落定，有搬家需求的摩羯座，滿月期間會很快尋求到落腳處，並很有效率地搬家。

人際關係方面，金星與水星齊聚人際關係宮位，交際應酬的邀約增加，此時會需要出席許多重要場合，同時會因為這些社交活動，結識有好感的人物與對象，對這些活動邀約感到很愉悅。

本週須注意的部分：

工作運方面，太陽與火星齊聚志業宮位，三不五時就要加班，許多人會把難以解決的燙手山芋都丟給你處理。每天都忙得很晚，睡眠不足，身體有嚴重過勞的傾向。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到人際關係宮位的金星影響，社交活動的增加，也會使得誘惑變得較多，有伴侶的摩羯座容易在此時心靈出軌。單身的摩羯座會在應酬場合中被人追求，但對方可能已經有固定伴侶，是個爛桃花。

水瓶座：

整體運勢：

工作運方面，水星與金星齊聚事業宮位，同時滿月發生在面試宮位，某個很棘手的合作案，會在滿月期間順利完成簽約，成為職場的亮點，在你的努力下，許多業務都有起色。面試新工作的水瓶座會收到錄取通知，工作塵埃落定。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星與水星有良好連結，在職場上的優異表現，會獲得許多實質上的獎勵。有經營副業的水瓶座，會感覺副業收益有顯著的成長，手頭寬裕許多。

本週須注意的部分：

交通運方面，滿月發生在交通宮位，交通工具壽終正寢，會需要換新車。同時被開罰單的機率較高，並容易與人發生行車糾紛。遠行當心遇到交通事故，滯留在某個地方，此時須特別注意交通安全。

感情運方面，滿月發生在溝通宮位，受到心靈宮位的冥王星影響，與某個在網路上認識很久，頗有好感的網友見面後，感到幻滅，友情與愛情都嘎然而止。有情感對象的水瓶座，和喜歡的人溝通不良，容易吵架，雙方會在此時冷戰。

雙魚座：

整體運勢：

遠行運方面，金星與水星齊聚遠行宮位，此時旅行，在外地會受到愉悅的禮遇，食宿或交通甚至會因為特殊身份而升等。然而金星受到在交通宮位的天王星影響，當心因為交通事故，滯留在當地一陣子，需特別注意交通安全。

工作運方面，在志業宮位的木星與太陽有良好連結，有經營副業的雙魚座，投資下去的心血開始有些穩定的收益進帳，心情會較為篤定，會考慮轉為主業，全力發展新的領域。

本週須注意的部分：

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，同時太陽與火星齊聚在財務宮位，容易失心瘋購買許多看似便宜的東西，但這些物品卻不太實用，十分浪費錢。此時預期之外的支出較多，容易負債消費，一不小心就會把信用卡刷爆。

感情運方面，太陽與火星齊聚在慾望宮位，受到滿月影響，在親密關係上的需求特別多，會以肉體關係確認彼的靈性感覺。單身的雙魚座很容易與某個朋友擦槍走火，發生關係後會感到後悔，雙方連朋友都做不成。

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