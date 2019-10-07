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唐綺陽星座運勢週報：天蠍工作被盯上 處女小心被八卦

2019-10-07 07:00聯合新聞網 唐綺陽

星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
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唐綺陽星座運勢週報10/7-10/13】

重要星象：金星將進天蠍，日、火皆在天秤

週三金星從天秤進入天蠍，將從強勢位進入弱勢位，金星天秤在人際關係上能夠好來好去、妥善處理關係，金星天蠍展現佔有慾，讓人無法輕鬆相處。關係深化，進入下一個階段，關係面臨金錢與得失的考驗，以及關注「性」的話題與產業。日、火皆在天秤，會對人際及合作關係有感，思考適合的關係模式。

工作注意：天蠍、射手、水瓶、雙魚

天蠍：將被盯上，與老闆的關係百味雜陳

射手：應按部就班，臨時的突發奇想會帶來麻煩

水瓶：遇到意見多的人，應用智慧來化解

雙魚：柔軟應對，強勢愛出意見的人

桃花注意：白羊、雙子、巨蟹、處女

白羊：主動進攻、展現個人魅力，溫柔體貼能加分

雙子：通殺型萬人迷，當心惹來花心的名聲

巨蟹：感情上有斷捨離的契機

處女：小心被八卦，當心朋友來攪局

財運注意：金牛、魔羯

金牛：金錢重新布局，會很傷神

魔羯：失去可能是新機會的開始，不必太擔憂

健康注意：獅子、天秤

獅子：注意睡眠問題 應刻意調整作息

天秤：當心老毛病可能復發或更嚴重

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢唐綺陽

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