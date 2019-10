小孟塔羅:測年底前有什麼事情值得慶祝?

圖/Stocksnap 分享 facebook 中華民國國慶日定於每年的十月十日,因此又稱之為雙十節,紀念1911年武昌起義成功推翻清朝建立中華民國,每年皆會在總統府前廣場舉辦升旗典禮,以及國慶慶祝大會,並有各式遊行及表演隊伍。請憑你的直覺選一張牌,讓塔羅牌告訴你,國慶日,測年底前有什麼事情能值得慶祝?

塔羅牌圖作者:Rachel Paul, Martina Rossi(Tarot of the Little Prince)

A:受到讚賞。(權杖六正位)

牌面上的男子坐在地上,望著在飛翔的飛機。

這張牌表示在年底,你會因為優異的表現,而受到他人的讚美與肯定。例如你制定了健身或飲食計劃,於年底會看到改變的成效,別人看到你的改變會發出讚嘆聲,或你在職場有想達成的目標,也將於年底時逐步看到好的成果,更會因此受到主管或同事的認同。

B:偏財運旺。(星星牌正位)

牌面上的狐狸與蛇,坐在草地上看著夜空。

這張牌表示在年底,若你有跟神明許願,或有做善事累積福報,你的偏財運會變旺。購買刮刮樂或彩券,可能會有意外的收穫。若你想要增加中獎運,請選擇月圓的晚上,在家吃飽飯與洗完澡後,在腦中冥想中獎的畫面,有助於吸引財富,請到住家附近的彩券行,去試試看你的好手氣。

C:谷底反彈。(寶劍六正位)

牌面上的狐狸與男子,被六把寶劍團團圍住。

這張牌表示在年底小人退散,你會有重獲新生的感覺。也許在目前的職場中,你遇到不平的狀況,例如:主管對你挑三撿四,卻什麼事都丟給你做,同事之間也可能很自私,只顧自己不會互相協助。但請你不用太擔心,因為可能小人會想要離開,或是即將出現好的工作機會。

D:旅遊運旺。(權杖三正位)

牌面上的男子拿著籬笆,並用柴火煮一鍋湯。

這張牌表示在年底,你的旅遊運勢極佳。很容易買到便宜的旅遊行程或機票,或親朋好友邀請你一同到國外遊玩。在國外也很容易遇到好事,像是遇到服務佳的店家,或是買到便宜又喜歡的東西等等。工作有出差機會的朋友們,在年底有機會被上司挑中,派你到國外考察或開發新客戶。

E:感情升溫。(聖杯三正位)

牌面上的二位男子,拿著裝水井裡的水舉杯。

這張牌表示在年底,你的感情運勢會大躍進。身邊有另一半的人,若最近相處有點爭執或狀況,請你不用太過擔心,到年底你們的感情會漸漸加溫。目前仍舊單身的人,到年底會有許多認識新朋友的機會。因此請先打理自己的外在,到時若遇到心儀的對象,你便能夠事半功倍唷!