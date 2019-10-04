小孟塔羅：測年底前有什麼事情值得慶祝？

2019-10-04 12:43 聯合新聞網 小孟



圖／Stocksnap 分享 facebook 中華民國國慶日定於每年的十月十日，因此又稱之為雙十節，紀念1911年武昌起義成功推翻清朝建立中華民國，每年皆會在總統府前廣場舉辦升旗典禮，以及國慶慶祝大會，並有各式遊行及表演隊伍。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，國慶日，測年底前有什麼事情能值得慶祝？

塔羅牌圖作者：Rachel Paul, Martina Rossi(Tarot of the Little Prince)

A：受到讚賞。(權杖六正位)

牌面上的男子坐在地上，望著在飛翔的飛機。

A：受到讚賞。(權杖六正位) 分享 facebook

這張牌表示在年底，你會因為優異的表現，而受到他人的讚美與肯定。例如你制定了健身或飲食計劃，於年底會看到改變的成效，別人看到你的改變會發出讚嘆聲，或你在職場有想達成的目標，也將於年底時逐步看到好的成果，更會因此受到主管或同事的認同。

B：偏財運旺。(星星牌正位)

牌面上的狐狸與蛇，坐在草地上看著夜空。

B：偏財運旺。(星星牌正位) 分享 facebook

這張牌表示在年底，若你有跟神明許願，或有做善事累積福報，你的偏財運會變旺。購買刮刮樂或彩券，可能會有意外的收穫。若你想要增加中獎運，請選擇月圓的晚上，在家吃飽飯與洗完澡後，在腦中冥想中獎的畫面，有助於吸引財富，請到住家附近的彩券行，去試試看你的好手氣。

C：谷底反彈。(寶劍六正位)

牌面上的狐狸與男子，被六把寶劍團團圍住。

C：谷底反彈。(寶劍六正位) 分享 facebook

這張牌表示在年底小人退散，你會有重獲新生的感覺。也許在目前的職場中，你遇到不平的狀況，例如：主管對你挑三撿四，卻什麼事都丟給你做，同事之間也可能很自私，只顧自己不會互相協助。但請你不用太擔心，因為可能小人會想要離開，或是即將出現好的工作機會。

D：旅遊運旺。(權杖三正位)

牌面上的男子拿著籬笆，並用柴火煮一鍋湯。

D：旅遊運旺。(權杖三正位) 分享 facebook

這張牌表示在年底，你的旅遊運勢極佳。很容易買到便宜的旅遊行程或機票，或親朋好友邀請你一同到國外遊玩。在國外也很容易遇到好事，像是遇到服務佳的店家，或是買到便宜又喜歡的東西等等。工作有出差機會的朋友們，在年底有機會被上司挑中，派你到國外考察或開發新客戶。

E：感情升溫。(聖杯三正位)

牌面上的二位男子，拿著裝水井裡的水舉杯。

E：感情升溫。(聖杯三正位) 分享 facebook

這張牌表示在年底，你的感情運勢會大躍進。身邊有另一半的人，若最近相處有點爭執或狀況，請你不用太過擔心，到年底你們的感情會漸漸加溫。目前仍舊單身的人，到年底會有許多認識新朋友的機會。因此請先打理自己的外在，到時若遇到心儀的對象，你便能夠事半功倍唷！