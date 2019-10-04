親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

習近平來幫忙！川普暴走 爭議「要求中國調查拜登父子」

歸化美籍國籍要填「台灣」 駐美代表處：華府政策不變

小孟塔羅：測年底前有什麼事情值得慶祝？

2019-10-04 12:43聯合新聞網 小孟

圖／Stocksnap
圖／Stocksnap
分享
中華民國國慶日定於每年的十月十日，因此又稱之為雙十節，紀念1911年武昌起義成功推翻清朝建立中華民國，每年皆會在總統府前廣場舉辦升旗典禮，以及國慶慶祝大會，並有各式遊行及表演隊伍。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，國慶日，測年底前有什麼事情能值得慶祝？

塔羅牌圖作者：Rachel Paul, Martina Rossi(Tarot of the Little Prince)




A：受到讚賞。(權杖六正位)

牌面上的男子坐在地上，望著在飛翔的飛機。

A：受到讚賞。(權杖六正位)
A：受到讚賞。(權杖六正位)
分享

這張牌表示在年底，你會因為優異的表現，而受到他人的讚美與肯定。例如你制定了健身或飲食計劃，於年底會看到改變的成效，別人看到你的改變會發出讚嘆聲，或你在職場有想達成的目標，也將於年底時逐步看到好的成果，更會因此受到主管或同事的認同。

B：偏財運旺。(星星牌正位)

牌面上的狐狸與蛇，坐在草地上看著夜空。

B：偏財運旺。(星星牌正位)
B：偏財運旺。(星星牌正位)
分享

這張牌表示在年底，若你有跟神明許願，或有做善事累積福報，你的偏財運會變旺。購買刮刮樂或彩券，可能會有意外的收穫。若你想要增加中獎運，請選擇月圓的晚上，在家吃飽飯與洗完澡後，在腦中冥想中獎的畫面，有助於吸引財富，請到住家附近的彩券行，去試試看你的好手氣。

C：谷底反彈。(寶劍六正位)

牌面上的狐狸與男子，被六把寶劍團團圍住。

C：谷底反彈。(寶劍六正位)
C：谷底反彈。(寶劍六正位)
分享

這張牌表示在年底小人退散，你會有重獲新生的感覺。也許在目前的職場中，你遇到不平的狀況，例如：主管對你挑三撿四，卻什麼事都丟給你做，同事之間也可能很自私，只顧自己不會互相協助。但請你不用太擔心，因為可能小人會想要離開，或是即將出現好的工作機會。

D：旅遊運旺。(權杖三正位)

牌面上的男子拿著籬笆，並用柴火煮一鍋湯。

D：旅遊運旺。(權杖三正位)
D：旅遊運旺。(權杖三正位)
分享

這張牌表示在年底，你的旅遊運勢極佳。很容易買到便宜的旅遊行程或機票，或親朋好友邀請你一同到國外遊玩。在國外也很容易遇到好事，像是遇到服務佳的店家，或是買到便宜又喜歡的東西等等。工作有出差機會的朋友們，在年底有機會被上司挑中，派你到國外考察或開發新客戶。

E：感情升溫。(聖杯三正位)

牌面上的二位男子，拿著裝水井裡的水舉杯。

E：感情升溫。(聖杯三正位)
E：感情升溫。(聖杯三正位)
分享

這張牌表示在年底，你的感情運勢會大躍進。身邊有另一半的人，若最近相處有點爭執或狀況，請你不用太過擔心，到年底你們的感情會漸漸加溫。目前仍舊單身的人，到年底會有許多認識新朋友的機會。因此請先打理自己的外在，到時若遇到心儀的對象，你便能夠事半功倍唷！

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

小孟塔羅

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

每日星座運勢／金牛愛情運相當的好　錢包進賬不少

2019-10-04 00:00

容易成為「愛情奴隸」的TOP5星座！第一名沒愛情活不下去

2019-10-03 10:23

靠自己最穩！哪些面相的女人會在事業上出頭天？

2019-10-02 14:30

看得廣想得遠！全因為你有「做大事」的格局？

2019-10-02 09:03

迪士尼公主分析／永遠為家操勞的王妃 - 仙杜瑞拉

2019-10-02 08:46

10月4大超好運星座來了！處女終於可以脫單、摩羯財運滾滾來

2019-10-01 21:59

告別月光族！12星座都適用的5項守財原則

2019-10-01 15:55

一針見血！給12生肖女的心靈提點

2019-09-30 08:27

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹桃花旺 雙魚理財有貴人

2019-09-30 07:33

天性善良、絕情卻超可怕的TOP 4星座 第一名很意外

2019-09-29 21:14

殺破狼周運勢／巨蟹小心流言中傷 處女有賺外快機會

2019-09-29 00:00

小孟塔羅：天氣涼涼的好懶阿～測你擺爛指數有多少！

2019-09-27 11:08

12星座旅行不踩雷 旅遊偏好大調查

2019-09-27 11:07

10月星座塔羅運勢：雙子漏財指數高 巨蟹被搭訕機率高

2019-09-27 10:00

該繼續嗎？看12星座如何面對感情平淡期

2019-09-26 13:52

12星座10月財運：天秤正財運很旺 雙魚理財別好大喜功

2019-09-25 11:25

10月生命靈數運勢分析：不再接收暗示的指令 自己以外的聲音

2019-09-25 09:26

心動然後心碎？揭露12生肖女的「孽緣情人」

2019-09-24 09:44

「長得漂亮又旺夫」的4大星座女 遇上了千萬不要放手啊！

2019-09-23 22:51

小心中招！這4個生肖一聽到發財機會就失去理智？

2019-09-23 11:42

梧桐占卜：單戀好痛苦！測我愛的人也愛我嗎？

2019-09-23 11:09

愛你無條件？感情裡付出大於回報的5個星座

2019-09-22 09:00

【圖片心測】選一張圖 測你會害怕離別嗎？

2019-09-21 10:00

哪些生肖男追求時熱烈 追到手就冷落？

2019-09-20 15:06

小孟塔羅：下半年要增加哪種信念才會成功？

2019-09-20 09:51

捨不得睡！這3個星座越晚越清醒

2019-09-19 16:27

巨蟹是不定時炸彈、牡羊會川劇變臉 這5個星座情緒容易失控

2019-09-19 16:26

太陽底下沒有輕鬆事 主星同位素 - 太陽

2019-09-18 15:48

這些生肖偏財運旺 反而當不了有錢人？

2019-09-17 10:49

最容易「陷入憂鬱」的4個星座 巨蟹愛幻想發生壞事、處女會擔心未來

2019-09-12 22:49

中秋節拜月，求什麼最靈驗？

2019-09-12 14:18

天蠍會整追求者、處女懂保持距離！最難追星座女公開

2019-09-12 09:57

小孟塔羅：國旅補助出爐啦！來看你下半年去哪玩最開運

2019-09-11 11:14

不倚老賣老、越活越年輕！這4種人越活越不怕挑戰？

2019-09-11 08:00

「人生贏家」的常見面相，快看你中幾項！

2019-09-10 16:21

這些人「平時像樹懶」，卻常被財神眷顧？

2019-09-09 15:58

最強3種星座女 能把男人吃死死

2019-09-08 15:37

小孟塔羅：中秋節我能轉哪方面的運？

2019-09-06 09:22

婚姻是愛情的墳墓？與另一半漸行漸遠 這些生肖配對要當心

2019-09-06 08:24
看更多

熱門文章

店員沒關籠！公貓「一夜戰5母貓」 累到打點滴還有播種費

2019-10-03 19:24

麵比飯更胖 蛋餅最優？ 營養師教上班外食族這樣吃

2019-10-03 16:21

花10元爽賺千萬！7~8月「統一發票中獎清冊」出爐

2019-10-03 17:34

最新懶人包／5日補班日 星巴克、西雅圖、丹堤...這些咖啡「買一送一」

2019-10-03 17:06

30歲女罹子宮肌瘤、乳房纖維腺瘤 「發票」是兇手

2019-10-04 11:02

外送服務新功能？她幫生病男友叫餐 意外逮到劈腿

2019-10-03 13:44

融化了！超萌緝毒犬徵求二手娃娃、舊衣 2萬犬粉來相挺

2019-10-03 17:21

影／苗縣民又撿到小石虎 獸醫師健檢小石虎很健康

2019-10-03 15:14

大佛被蒙蔽了！今早霧霾濛濛 彰化全台空品最糟

2019-10-04 08:25

Uber條款倒數！交部再出招 解決天價牌照

2019-10-03 15:34

區間車進內壢站撞上跌落旅客 桃園內壢單線行車

2019-10-03 17:32

海賊迷出動！全家便利商店「航海王集點」魯夫、喬巴登場 第二波還有Lee獨家聯名商品

2019-10-03 15:32

結婚5年育有兩子 卻發現先生早已外遇「哥們」多年

2019-10-03 21:34

7-ELEVEN聯名店又來了！台灣限定「米奇與好朋友主題店」好拍又好買

2019-10-03 14:46

吳德榮：國慶連假首日天氣還不錯 後三天視熱擾動狀況

2019-10-04 07:26

6.5公尺長蟒蛇 現身澄清湖草叢

2019-10-04 00:49

台中超澎湃鮮蝦海鮮粥、牛小排粥 宵夜吃這麼補怎麼睡

2019-10-03 19:34

內壢車站驚傳列車撞墜軌旅客 桃園內壢單線行車

2019-10-03 18:16

全聯話題新品大爆發！OREO X LINE FRIENDS、阿華田X北海道戀人...聯名齊發

2019-10-03 20:44

台美麥當勞差異大 台灣這點勝過美國

2019-10-03 14:08

Reebok與adidas首度跨界合作 粉絲直呼把鞋買起來！

2019-10-03 15:16

滷味百頁豆腐、冬粉很健康？營養師揭高鈉高脂地雷

2019-10-03 14:48

輕旅行必吃銅板美食！宜蘭小籠包、台南加蛋大鍋貼 IG曬麵點照看了就餓

2019-10-03 17:46

星宇航空新制服亮相 金銀洋裝配斗篷滿滿宇宙星際感

2019-10-03 17:51

女病患開刀指定醫師不能是摩羯座 星座信念讓醫護都傻眼

2019-10-03 20:35

禮服秘書曝婚紗業「四大秘辛」 忙到沒時間洗婚紗繼續出租

2019-10-03 15:50

在家帶小孩被酸很閒 全職媽媽：上班賺錢才是人嗎？

2019-10-03 18:18

每日星座運勢／金牛愛情運相當的好　錢包進賬不少

2019-10-04 00:00

國慶到森林吸芬多精！全台13個國家森林遊樂園12歲以下免費

2019-10-03 19:02

【手帕之交】黃淑娟／我的這個好朋友

2019-10-04 06:00

多買報紙多中獎！7-8月統一發票中獎清冊看這裡

2019-10-03 16:49

【為母心情】李子／照單全收妳的愛

2019-10-04 06:00

北市推捷運月票800元？交通局：要評估

2019-10-03 23:13

51歲男陪朋友健檢 沒有潛血反應仍檢出原位腸癌

2019-10-03 19:28

秋老虎持續發威 彭啟明：今要防曬也要提防空汙

2019-10-04 07:46

BLACKPINK的Lisa造型完全是法國女孩小清新 立馬被圈粉

2019-10-03 16:32

62歲重入職場 她賺錢也賺到快樂

2019-10-03 14:36

新北野柳岬驚見少見偽虎鯨擱淺 海巡派艇救援

2019-10-04 10:15

基隆港邊廢棄漁船 搖身一變海上美術館

2019-10-03 23:14

罕病沒有難倒這個家！一滴血揪出高蛋白質是致命殺手

2019-10-03 20:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top