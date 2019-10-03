親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

南方澳斷橋究責 林佳龍證實：同意港務公司董事長吳宗榮口頭請辭

高鐵300萬疑雲 陳明文妻子打破沉默發文這樣說…

容易成為「愛情奴隸」的TOP5星座！第一名沒愛情活不下去

2019-10-03 10:23聯合新聞網 安妞‧星座

圖／Stocksnap
圖／Stocksnap
分享
愛情的美好總是讓人沉醉，在愛情裡很多人都會變得不像自己，尤其當遇到讓自己神魂顛倒的人，就特別容易成為愛情的奴隸，而哪些星座的人在面對愛情的時候，會甘心讓自己臣服在戀人的手裡呢？

第五名 天秤座

天秤座的人非常在意和諧，一段感情裡面究竟能不能相輔相成這是他們一直在追求的，習慣對其他人若即若離的天秤，如果發現所愛的人對自己漸漸不在乎，他們會變得非常沒有安全感，試圖用各種對對方好的方式來找回感情的平衡點，但這樣的行為其實是在對戀人散發「我對你好一點你可不可以多愛我一點」的訊號，也就是天秤座的人成為愛情奴隸的時刻，他們會非常貼心，非常甜蜜，甚至是低聲下氣，雖然痛苦但只要能得到戀人的回應與在乎，他們就覺得值得。不過天秤座的人被折磨是有限度的，如果一直踩底線，當他們忍無可忍並讓他們提出分手時，他們可以斷得非常徹底，而且很快又跟好友們一起出門開派對了。

第四名 處女座

處女座的朋友很容易將戀人看成自己的責任，對方這裡不夠好，那裡不夠完美，他們就會想要去矯正對方這些他們看不慣的行為，有一種恨鐵不成鋼的概念。但偏偏他們又心思細膩，感覺敏銳，如果在這樣磨合的過程中，戀人對於處女座的這種習性感到非常不舒服，或是強烈反彈，他們會非常受傷，會出現想要彌補感情裂痕的奴隸行為，會開始努力噓寒問暖，準備三餐，或是執行一些約會計畫，但內心不滿的他們偶爾還是想要刺刺戀人，看對方會不會改變，但如果遇到脾氣很硬，或是感覺很鈍的戀人，他們會感到委屈又生氣，然後又因為有爭執而回到為愛犧牲奉獻的那個自己。

第三名 金牛座

金牛座的朋友在愛情穩定度裡面算是非常高的，面對戀人的指令他們幾乎照單全收，隨時可以化身為瑪麗亞、專屬司機、或提款機。因為他們一旦找到一個心愛的對象，會極其不願意這段感情有任何變動，希望就這樣長長久久到最後，他們真的很懶得再去適應任何新對象。不過能穩定交往的通常也是他們很愛的，他們會願意包容對方的任性，對方的壞脾氣，認為如果能夠照顧對方的生活起居，成為戀人的心靈依靠，是一件很有成就感，很值得驕傲的事。而很懂物質享受的金牛座，也會給戀人很好的物質生活，希望自己時時刻刻能照顧到對方，他們會沉浸在這樣付出的愛情裡面，不要求什麼回報。

第二名 天蠍座

天蠍座的人在愛情裡面需要滿足很強的掌控慾，通常他們會選擇挑戰性比較高的戀人，也就是怎麼願意被他們管的類型，這樣他們會感到新鮮有趣，而為了掌握戀人一切的天蠍，會先用投敵的方式去親近，投其所好，知己知彼百戰百勝，他們可以拋掉他們本身的喜愛，就為了瞭解戀人更多，參加戀人的所有聚會，學習戀人的興趣就為了無話不談，認識戀人的朋友們並希望能得到大家認同。偏偏天蠍座很容易愛上會虐他們的人，他們就會陷入一種，我都這麼努力了到底是哪裡沒做好，為什麼我完美的獵物待在我身邊一下子，就急忙跑去別地方玩了呢？只要他們陷入自責的狀態，懷疑自己魅力不足，就會讓自己變成十項全能的愛情奴隸。

第一名 雙魚座

雙魚座的人天生就是要來談戀愛的，愛情對他們來說就像是氧氣，沒有愛情簡直無法活下去。也由於他們對於浪漫愛情的感受非常渴求，所以常常淪為愛情的奴隸，甚至心甘情願，奮不顧身，無法控制自己。他們的心情會受戀人的話語影響，而且是隨時隨地受到影響。偏偏雙魚座又非常迷戀在愛情裡面犧牲奉獻的自己，所以常常會去扮演那個受苦受難的角色，不管男女都很願意為了對方成為最強工具人，甚至會覺得這很正常啊。除此之外戀愛氛圍感對雙魚也是非常重要的，如果雙方很快進入老夫老妻的穩定，沒有羅曼蒂克的夢幻泡泡，雙魚會變得很痛苦，他們會很想去重新製造這種戀愛的感覺，在愛情裡面不怕麻煩的他們，甚至能天天跟戀人膩在一起，做任何維持戀愛感的事情，有時候他們在乎的不是這個戀人是誰，而是誰能跟他維持這種戀愛的美好，這種為愛情而活的狀態，可說是完全的為愛而成奴呢。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

愛情奴隸星座提款機

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

每日星座運勢／水瓶財運特別的突出　愛情運勢良好

2019-10-03 00:00

靠自己最穩！哪些面相的女人會在事業上出頭天？

2019-10-02 14:30

看得廣想得遠！全因為你有「做大事」的格局？

2019-10-02 09:03

迪士尼公主分析／永遠為家操勞的王妃 - 仙杜瑞拉

2019-10-02 08:46

10月4大超好運星座來了！處女終於可以脫單、摩羯財運滾滾來

2019-10-01 21:59

告別月光族！12星座都適用的5項守財原則

2019-10-01 15:55

一針見血！給12生肖女的心靈提點

2019-09-30 08:27

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹桃花旺 雙魚理財有貴人

2019-09-30 07:33

天性善良、絕情卻超可怕的TOP 4星座 第一名很意外

2019-09-29 21:14

殺破狼周運勢／巨蟹小心流言中傷 處女有賺外快機會

2019-09-29 00:00

小孟塔羅：天氣涼涼的好懶阿～測你擺爛指數有多少！

2019-09-27 11:08

12星座旅行不踩雷 旅遊偏好大調查

2019-09-27 11:07

10月星座塔羅運勢：雙子漏財指數高 巨蟹被搭訕機率高

2019-09-27 10:00

該繼續嗎？看12星座如何面對感情平淡期

2019-09-26 13:52

12星座10月財運：天秤正財運很旺 雙魚理財別好大喜功

2019-09-25 11:25

10月生命靈數運勢分析：不再接收暗示的指令 自己以外的聲音

2019-09-25 09:26

心動然後心碎？揭露12生肖女的「孽緣情人」

2019-09-24 09:44

「長得漂亮又旺夫」的4大星座女 遇上了千萬不要放手啊！

2019-09-23 22:51

小心中招！這4個生肖一聽到發財機會就失去理智？

2019-09-23 11:42

梧桐占卜：單戀好痛苦！測我愛的人也愛我嗎？

2019-09-23 11:09

愛你無條件？感情裡付出大於回報的5個星座

2019-09-22 09:00

【圖片心測】選一張圖 測你會害怕離別嗎？

2019-09-21 10:00

哪些生肖男追求時熱烈 追到手就冷落？

2019-09-20 15:06

小孟塔羅：下半年要增加哪種信念才會成功？

2019-09-20 09:51

捨不得睡！這3個星座越晚越清醒

2019-09-19 16:27

巨蟹是不定時炸彈、牡羊會川劇變臉 這5個星座情緒容易失控

2019-09-19 16:26

太陽底下沒有輕鬆事 主星同位素 - 太陽

2019-09-18 15:48

這些生肖偏財運旺 反而當不了有錢人？

2019-09-17 10:49

最容易「陷入憂鬱」的4個星座 巨蟹愛幻想發生壞事、處女會擔心未來

2019-09-12 22:49

中秋節拜月，求什麼最靈驗？

2019-09-12 14:18

天蠍會整追求者、處女懂保持距離！最難追星座女公開

2019-09-12 09:57

小孟塔羅：國旅補助出爐啦！來看你下半年去哪玩最開運

2019-09-11 11:14

不倚老賣老、越活越年輕！這4種人越活越不怕挑戰？

2019-09-11 08:00

「人生贏家」的常見面相，快看你中幾項！

2019-09-10 16:21

這些人「平時像樹懶」，卻常被財神眷顧？

2019-09-09 15:58

最強3種星座女 能把男人吃死死

2019-09-08 15:37

小孟塔羅：中秋節我能轉哪方面的運？

2019-09-06 09:22

婚姻是愛情的墳墓？與另一半漸行漸遠 這些生肖配對要當心

2019-09-06 08:24

中秋禮金自己賺！最近特別有偏財運的4大生肖 快看你中了嗎？

2019-09-05 09:44
看更多

熱門文章

回收手機參加抽獎 環保署送iPhone手機

2019-10-02 11:53

月入12萬！苗栗外送員曬血汗明細最高一天69單

2019-10-02 13:57

50歲後想凍齡防失智！ 重點在一個超簡單動作

2019-10-03 10:00

秋天大口吃螃蟹！台北這3家Buffet螃蟹吃到飽

2019-10-02 17:47

國旅卡大幅放寬 明年起不限假日放寬認定範圍

2019-10-02 18:28

全球最好用護照排名出爐 日本、新加坡打敗眾歐美大國

2019-10-02 13:22

家庭主夫可恥？妻月薪多3倍 他辭職帶小孩被酸沒出息

2019-10-03 10:01

台彩推出兩款新刮刮樂 總獎金逾10億元

2019-10-02 12:53

吳德榮：今明秋老虎發威 周六東北、北部水氣增

2019-10-03 07:59

不會買不到？限量悠遊卡將採預購制

2019-10-02 16:36

這兩天夕陽、日出特別鮮紅 彭啟明：境外汙染西半部

2019-10-03 08:14

每日星座運勢／水瓶財運特別的突出　愛情運勢良好

2019-10-03 00:00

全台最大的立體女神圖像 星巴克台北時代店重裝登場

2019-10-02 22:03

怨！限量悠遊卡買不到 未來採預購

2019-10-02 23:56

不願意面對失智 請備妥1300萬

2019-10-02 16:52

50萬近視者逃不出失明命運 醫籲下課教室淨空政策化

2019-10-02 13:15

土水師傅6小時賺7500 網友幫換算月薪讓人超羨慕

2019-10-03 09:52

歡慶國慶！13處國家森林遊樂區 國慶連假半票入園

2019-10-02 11:59

「貓貓蟲咖波」、「好想兔」進軍7-ELEVEN！快搶買

2019-10-02 16:38

新光三越超狂顛覆 夢幻花店、咖啡店成信義區美妝店王A8門面擔當

2019-10-02 20:01

靠自己最穩！哪些面相的女人會在事業上出頭天？

2019-10-02 14:30

入手「旅平險」4要點 保險公司報你知！

2019-10-02 17:19

獨／新措施！民眾轉診不必再怕看不到資料了

2019-10-02 13:21

氣象局：周末變天 北、東、恆春連下兩天雨

2019-10-03 09:26

劍湖山國慶連假優惠 身分證有「1」、「0」入園僅299元

2019-10-02 11:51

第二鍋半價！網美火鍋「好室鍋物」10月限定優惠

2019-10-02 17:09

巴黎時裝周／迪麗熱巴、楊丞琳看LV美好年代 克羅伊摩蕾茲眼妝有勇氣

2019-10-02 23:59

搭機注意！米塔颱風直奔韓國 台灣虎航釜山航班取消

2019-10-02 14:47

「IKEA宜家卡卡友日」5日登場！經典熱銷商品「1元競標」快買一波

2019-10-02 17:20

誰說漢堡只能配汽水！ 樂檸漢堡首創「大人系微醺餐酒組合」

2019-10-02 16:53

西半部空品紅通通！25測站今晚達紅色警戒等級

2019-10-02 20:19

網友激推超商古早味飲品 這款楊桃汁被讚超好喝

2019-10-02 20:56

腿上長了「癰」 醫師為她引膿、打抗生素才治癒

2019-10-03 09:06

蔡依珊自曝是周興哲粉絲 為雅詩蘭黛粉紅絲帶齊現身，喝咖啡能做公益

2019-10-02 23:13

吃紅肉有害健康？新研究：未必

2019-10-02 11:52

新葡苑「点心」10月10日進駐板橋 鴨仔流沙包限時只要25元

2019-10-02 21:35

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／九年級媽媽 的坐牢人生

2019-10-03 06:00

新北三重主場狂灑花 寶可夢抓不停

2019-10-03 09:40

禁墮胎公投提案 陳時中：又不是公投的人要生

2019-10-02 14:48

重陽敬老！美福彩匯自助餐10月7日推優惠贈 長者用餐送貼心小禮

2019-10-02 16:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top