容易成為「愛情奴隸」的TOP5星座！第一名沒愛情活不下去

2019-10-03 10:23 聯合新聞網 安妞‧星座



圖／Stocksnap 分享 facebook 愛情的美好總是讓人沉醉，在愛情裡很多人都會變得不像自己，尤其當遇到讓自己神魂顛倒的人，就特別容易成為愛情的奴隸，而哪些星座的人在面對愛情的時候，會甘心讓自己臣服在戀人的手裡呢？

第五名 天秤座

天秤座的人非常在意和諧，一段感情裡面究竟能不能相輔相成這是他們一直在追求的，習慣對其他人若即若離的天秤，如果發現所愛的人對自己漸漸不在乎，他們會變得非常沒有安全感，試圖用各種對對方好的方式來找回感情的平衡點，但這樣的行為其實是在對戀人散發「我對你好一點你可不可以多愛我一點」的訊號，也就是天秤座的人成為愛情奴隸的時刻，他們會非常貼心，非常甜蜜，甚至是低聲下氣，雖然痛苦但只要能得到戀人的回應與在乎，他們就覺得值得。不過天秤座的人被折磨是有限度的，如果一直踩底線，當他們忍無可忍並讓他們提出分手時，他們可以斷得非常徹底，而且很快又跟好友們一起出門開派對了。

第四名 處女座

處女座的朋友很容易將戀人看成自己的責任，對方這裡不夠好，那裡不夠完美，他們就會想要去矯正對方這些他們看不慣的行為，有一種恨鐵不成鋼的概念。但偏偏他們又心思細膩，感覺敏銳，如果在這樣磨合的過程中，戀人對於處女座的這種習性感到非常不舒服，或是強烈反彈，他們會非常受傷，會出現想要彌補感情裂痕的奴隸行為，會開始努力噓寒問暖，準備三餐，或是執行一些約會計畫，但內心不滿的他們偶爾還是想要刺刺戀人，看對方會不會改變，但如果遇到脾氣很硬，或是感覺很鈍的戀人，他們會感到委屈又生氣，然後又因為有爭執而回到為愛犧牲奉獻的那個自己。

第三名 金牛座

金牛座的朋友在愛情穩定度裡面算是非常高的，面對戀人的指令他們幾乎照單全收，隨時可以化身為瑪麗亞、專屬司機、或提款機。因為他們一旦找到一個心愛的對象，會極其不願意這段感情有任何變動，希望就這樣長長久久到最後，他們真的很懶得再去適應任何新對象。不過能穩定交往的通常也是他們很愛的，他們會願意包容對方的任性，對方的壞脾氣，認為如果能夠照顧對方的生活起居，成為戀人的心靈依靠，是一件很有成就感，很值得驕傲的事。而很懂物質享受的金牛座，也會給戀人很好的物質生活，希望自己時時刻刻能照顧到對方，他們會沉浸在這樣付出的愛情裡面，不要求什麼回報。

第二名 天蠍座

天蠍座的人在愛情裡面需要滿足很強的掌控慾，通常他們會選擇挑戰性比較高的戀人，也就是怎麼願意被他們管的類型，這樣他們會感到新鮮有趣，而為了掌握戀人一切的天蠍，會先用投敵的方式去親近，投其所好，知己知彼百戰百勝，他們可以拋掉他們本身的喜愛，就為了瞭解戀人更多，參加戀人的所有聚會，學習戀人的興趣就為了無話不談，認識戀人的朋友們並希望能得到大家認同。偏偏天蠍座很容易愛上會虐他們的人，他們就會陷入一種，我都這麼努力了到底是哪裡沒做好，為什麼我完美的獵物待在我身邊一下子，就急忙跑去別地方玩了呢？只要他們陷入自責的狀態，懷疑自己魅力不足，就會讓自己變成十項全能的愛情奴隸。

第一名 雙魚座

雙魚座的人天生就是要來談戀愛的，愛情對他們來說就像是氧氣，沒有愛情簡直無法活下去。也由於他們對於浪漫愛情的感受非常渴求，所以常常淪為愛情的奴隸，甚至心甘情願，奮不顧身，無法控制自己。他們的心情會受戀人的話語影響，而且是隨時隨地受到影響。偏偏雙魚座又非常迷戀在愛情裡面犧牲奉獻的自己，所以常常會去扮演那個受苦受難的角色，不管男女都很願意為了對方成為最強工具人，甚至會覺得這很正常啊。除此之外戀愛氛圍感對雙魚也是非常重要的，如果雙方很快進入老夫老妻的穩定，沒有羅曼蒂克的夢幻泡泡，雙魚會變得很痛苦，他們會很想去重新製造這種戀愛的感覺，在愛情裡面不怕麻煩的他們，甚至能天天跟戀人膩在一起，做任何維持戀愛感的事情，有時候他們在乎的不是這個戀人是誰，而是誰能跟他維持這種戀愛的美好，這種為愛情而活的狀態，可說是完全的為愛而成奴呢。