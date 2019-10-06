殺破狼周運勢／天秤案件與邀約暴增 摩羯被情敵橫刀奪愛

2019-10-06 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年10月7日～10月13日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

金錢運方面，金星進入財務宮位，有一筆為數不少的報酬入帳，會買些奢侈品、吃頓美食犒賞自己。然而在財務宮位的金星與水星同時受到天王星影響，某些投資會擠壓到你平常的生活費用，花錢需注意節制。

感情運方面，火星與太陽齊聚感情宮位，與喜歡的對象有許多親密接觸的機會，感覺到對方對你的喜愛。然而太陽受到在志業宮位的土星、冥王星影響，目前工作十分繁忙，會因為加班或是臨時的任務，必須取消一些重要的約會。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的土星、冥王星受到夥伴宮位的太陽影響，職場上的豬隊友不斷地出包，需要幫忙收拾殘局，卻不會獲得感謝，還被視為理所當然，使你感到憤怒。

健康運方面，金星進入疾厄宮位，與水星齊聚，受到天王星的影響，容易在此時著涼感冒、喉嚨發炎，同時引發氣喘、咳嗽等症狀。在精神宮位的海王星持續受到木星影響，常常會有失眠的狀況，容易感到憂鬱或焦慮。

金牛座：

整體運勢：

金錢運方面，在財務宮位的木星與工作宮位的太陽與有良好連結，會因為長期不斷加班或出差，領到許多額外的加給，工作獎金與福利增加，甚至因此獲得公司的配股與分紅。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與夥伴宮位的水星有良好連結，與某些好朋友在靈性層面上的交流，會讓你開始喜歡上這樣的同儕氛圍，也因此交到許多知心好友。

本週須注意的部分：

感情運方面，金星進入感情宮位，受到天王星影響，會覺得喜歡的對象對你特別殷勤，卻隱約感覺對方似乎做了對不起你的事情，得知真相之後，會使你更為生氣。

工作運方面，火星、太陽齊聚工作宮位，在工作領域上表現亮眼，有很多的案件指定要你承接，然而太陽受到土星與冥王星影響，有許多任務十分勞心勞力，感覺非常忙碌，無法好好休息。

健康運方面，太陽與火星齊聚健康宮位，工作有嚴重過勞的跡象，體力消耗較為劇烈，容易感到疲倦與勞累。某個器官會在此時發炎，非常不舒服，嚴重的話，甚至需要動手術治療，當心血光之災，容易發生意外傷害。

雙子座：

整體運勢：

工作運方面，金星進入工作宮位，會很有效率地把工作消化完成，任何事都能擺平。但在工作宮位的金星與水星受到天王星影響，工作較為過勞，當心因為過勞而生病。

金錢運方面，在財務宮位的土星與水星有良好連結，在工作領域上的努力會獲得額外的獎金或福利，此時可清償部分的債務，經濟狀況稍有改善。某些雙子座會因為健康因素獲得一筆保險理賠。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到慾望宮位的土星、冥王星影響，容易情不自禁犯了不該犯的錯，肉體關係出軌。單身的雙子座會想尋求一夜情排遣寂寞，此時要當心惹上麻煩的爛桃花。

健康運方面，金星進入健康宮位，與水星齊聚，會是工作較為過勞的時期，抵抗力差，容易著涼感冒，喉嚨有發炎的徵狀，呼吸系統感染與過敏的問題也會困擾著你。

巨蟹座：

整體運勢：

感情運方面，金星進入戀愛宮位，會被意想不到的對象告白，容易對這樣直接而大膽的追求感到心動，然而在戀愛宮位的金星與水星受到天王星影響，你或對方已經有穩定的伴侶了。

遠行運方面，在遠行宮位的海王星與水星有良好連結，此時遠行會很有效率地到想朝聖的地方打卡，遠行玩得十分愉快。甚至會在旅途中巧遇名人，或是會邂逅令你怦然心動的對象。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的木星會受到海王星影響，在專業程度上容易對自己較沒信心，某些人也會刻意給你下馬威，在心情沮喪時請看看自己比較擅長、優秀的部分，工作上才會感覺越來越有自信。

家宅運方面，火星與太陽齊聚家宅宮位，與家人的關係會因為某些事件陷入緊張。居家環境會受到鄰居的噪音干擾，同時有些鄰居不太友善，會被一些三姑六婆激怒。家中門戶要當心被宵小入侵，同時要注意爐火與電器的使用。

獅子座：

整體運勢：

金錢運方面，在財務宮位的海王星與家宅宮位的水星有良好連結，某個家人會默默幫你清償掉一些帳單，或是會在經濟上給你一些支援，使你感覺經濟狀況輕鬆許多。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，與水星齊聚。有搬家需求的獅子座，此時會找到十分理想的物件，並很有效率地搬家，沒有搬家需求獅子座，與家人之間的關係緊密，會有很多事情需要溝通，此時也可能會與家人一起到外地出遊。

感情運方面，在戀愛宮位的木星與溝通宮位的太陽有良好連結，單身的獅子座，會藉由網路認識到讓你有好感的新對象。已經有穩定關係的獅子座，會與喜歡的人一起出遊、旅行，兩人的關係會更為親密。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的天王星受到水星與金星的影響，在職場要特別謹言慎行，避免招惹口舌是非，與某些人溝通不良，說話比較衝，容易得罪別人。某些獅子座不斷需要到外地出差，所承接的任務都非常棘手。

交通運方面，火星與太陽齊聚交通宮位，駕駛車輛容易與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也比較高，搭乘大眾運輸工具出門會遇到一些不太愉快的事件，這段時間要特別注意交通安全。

處女座：

整體運勢：

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，與水星同宮，會因為一些特殊的誘因，使你開始計畫一趟旅程，旅程中會發生一些特別的邂逅，會遇到有好感的旅伴，發展出特殊的情誼，是一趟知性兼具感性的旅程。

工作運方面，金星進入面試宮位，與水星同宮，正在尋求新工作的處女座，此時面試會十分討喜，很快就能收到錄取通知。需要洽談新案件的處女座，斡旋順利，很快就能簽約。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的土星、冥王星受到太陽影響，會意識到自己情感面有許多不討喜的部分，在關係中越來越弱勢的原因，不過就是心裡的坎過不去罷了，找對方的麻煩，卻也替自己找麻煩。

金錢運方面，火星與太陽齊聚金錢宮位，太陽受到土星、冥王星影響，會花大筆的金錢在追星、聽演唱會、買週邊商品這些娛樂事物上。家中的小孩或是寵物目前健康狀況不佳，在孩子的醫療與健康方面會有龐大的開銷。

天秤座：

整體運勢：

金錢運方面，金星進入金錢宮位，與水星同宮，工作有微幅的調薪，或是有額外的加給，有些天秤座經營副業有成，會有不錯的收益進帳，然而水星與金星受到天王星影響，最近要支付的規費也很可觀。

工作運方面，火星與太陽齊聚命宮，在工作領域上的表現受到矚目，各種案件與邀約暴增，將進入忙碌的高峰期。正在尋求新工作的天秤座，面試運佳，命宮的太陽與面試宮位的木星有良好連結，面試很討喜，會很快收到錄取通知。

本週須注意的部分：

感情運方面，在慾望宮位的天王星受到金星、水星影響，在肉體關係上似乎需要用物質或利益做交換，使你感覺這樣的愛情很廉價，然而目前卻無法不受到對方誘惑，深陷在沒有靈性交流的愛戀中。

健康運方面，火星與太陽齊聚命宮，體力消耗較為迅速，當心過勞而生病，注意血光之災，容易發生意外傷害，或是感染急性疾病，嚴重的話甚至要動手術治療。在疾厄宮位的天王星受到水星干擾，內分泌失調的問題浮現。

天蠍座：

整體運勢：

旅遊運方面，在命宮的水星與在旅遊宮位的土星有良好連結，會因為工作的需要到外地出差，並且有餘裕的時間可以遊覽當地，可以有效率地到想朝聖的景點打卡，同時購買到限量夢幻商品。

工作運方面，金星與水星齊聚命宮，水星與面試宮位的土星有良好連結，洽談新的案件會十分討喜，非常有效率地簽約。正在尋找新工作的天蠍座，會因為漂亮的資歷，很快被錄取，進入理想的領域工作。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的天王星受到金星、水星影響，喜歡的對象脾氣喜怒無常，不論怎麼費盡心思討好，都無法打動對方。某些天蠍座不知踩到什麼地雷，莫名其妙被封鎖，訊息已讀不回。

健康運方面，金星與水星齊聚命宮，此時容易被傳染流感，在公共場所最好戴口罩避免病毒感染。火星與太陽齊聚精神宮位，睡眠狀況不佳，許多事情造成你極大的壓力，導致躁鬱的傾向，此時需特別注意身心靈的平衡。

射手座：

整體運勢：

感情運方面，金星進入心靈宮位，會對某個對象產生好感，但這份愛戀是不允許發展的，能和這個人往來最好的方式，就是成為有點距離的朋友，待在彼此都安全的位置和平共處。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與秘密宮位的水星有良好連結，會在家中不知名的角落，或是某件大衣的口袋，發現過去藏的私房錢，在手頭不寬裕的時期，為你增添了一些小確幸。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的天王星受到秘密宮位的金星與水星影響，不斷地應付各種突發狀況，還有小人在暗處攻擊你，會是心很累的時期。此時嚴重倦勤，會想休個長假，或是萌生辭職的想法。

人際關係方面，火星與太陽齊聚在人際關係宮位，對於人際關係的送往迎來感到厭倦，會因為某個不愉快的事件，不惜與某些人翻臉。同時由於金星與水星都進入秘密宮位，有些小人看你不順眼，會躲在網路後面詆毀你。

摩羯座：

整體運勢：

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，會有許多交際應酬的邀請，不過在人際關係宮位的金星與水星受到天王星的影響，有些邀約十分臨時，甚至來不及打扮，就要趕緊出門赴約。

旅遊運方面，在旅行宮位的海王星與人際關係宮位的水星有良好連結，某個旅遊行程似乎蠻有趣的，會隨興地接受朋友的邀約，一起到想朝聖的景點打卡，或是參與到一個特別的活動祭典。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到水星與金星影響，喜歡的對象會被情敵橫刀奪愛，使得還沒開始的戀情，突然破局。某些摩羯座會發現情感關係存在著第三者，但自己可能就是那個小三。

工作運方面，火星與太陽齊聚在志業宮位，太陽受到土星與冥王星影響，在職場越是受肯定，能者必多勞，當你工作能力展現出來時，有許多人會把難以解決的燙手山芋都丟給你處理。

健康運方面，在命宮的土星、冥王星持續受到志業宮位的太陽影響，工作很勞累，卻始終無法把事情交付給別人，需要放下一些固執，才不至於讓身體越來越糟。生病了請多休息，這不只是為了自己，也是為其他的人著想。

水瓶座：

整體運勢：

工作運方面，金星進入志業宮位，與水星同宮，工作表現會成為職場的亮點，在你的努力下，許多業務都有起色，與重要的客戶合作。此時有許多重要的合約會簽署下來，同時也必須開始著手進行議約中的計畫。

遠行運方面，太陽與火星齊聚遠行宮位，此時是非常適合出遠門旅行的時期，暫時遠離職場與情感關係上的紛擾，忘卻現實生活的煩憂。然而太陽受到土星與冥王星影響，有一些放不下的責任，使你遲遲無法下定決心出門。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到在志業宮位的金星與水星影響，為了工作的調整，一直在許多地方短期居留，常常醒來不知身在何處，感覺居無定所。某些水瓶座的家人，最近行徑越來越古怪，甚至會讓你想離家出走。

感情運方面，在志業宮位的金星受到天王星影響，在職場上有些桃色緋聞，不但影響你的工作，也會把你心目中的真命天子（女）嚇跑，然而受制於許多利益的需求，必須逢場作戲，使得這些流言蜚語越傳越不堪。

雙魚座：

整體運勢：

遠行運方面，金星進入遠行宮位，與水星同宮，此時的旅行會非常愉悅，食宿待遇十分舒適高級，甚至因為特殊身份升等。在異地會交到許多新朋友，在外地遇到困難，也會遇到貴人伸出援手搭救。

工作運方面，在志業宮位的木星與財務宮位的火星有良好連結，業績表現亮眼，會獲得許多額外的獎金鼓勵，或是在職場上享受特殊的禮遇。某些雙魚座發展副業有成，開始有大量額外的收益進帳。

本週須注意的部分：

金錢運方面，太陽與火星齊聚在財務宮位，太多的交際應酬，使得財務狀況嚴重超支，此時會因為某些需求，大量使用信用卡消費，稍不節制，容易刷爆信用卡。

感情運方面，太陽與火星齊聚在慾望宮位，受到人際關係宮位的土星、冥王星影響，友情與愛情的界線模糊，與某些人在肢體上的接觸太親密，容易招致不良的風評。某些雙魚座會與朋友在肉體關係上擦槍走火，最後連朋友都做不成。