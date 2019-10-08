失業別心慌！看12生肖會做什麼「降低心中不安」

2019-10-08 09:51 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

若是你有一天突然失業了，多出了很多空閒時間。這時，你除了投入求職行列，還能做什麼事來降低心中的不安？科技紫微網就來為大家分享，12生肖各自會如何度過待業期間。

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生肖牛、猴：兼差

生肖牛和猴都很在意金錢流向，失業時傾向先找份兼差來做，有了收入，心也沒那麼慌。生肖牛傾向越快找到越好，最好找到正職後還能繼續維持這份兼差，一舉兩得；生肖猴則是機靈心思，想趁此機會找一份有前景的兼差，日後有升正職的機會就更好了。

生肖狗、蛇：進修

生肖狗和蛇求知慾頗強，失業時會最先想到自己的專業技術還需要提升，所以不一定會急著找工作，而是計畫進修。生肖狗作風保守，會想要再加強原行業的專業技術，使自己更加精進，以謀求到更好的工作；而生肖蛇則比較新潮，對於新領域、新技術頗感興趣，會想要學習一項或多項新技能，拓寬專業領域，為找新工作加足籌碼。

生肖虎、龍：出遊

生肖虎和龍不害怕變化，喜歡追求新鮮感。失業時他們通常不太著急，反而想要好好放鬆一番，可能會選擇出遊散心，心情好了，找新工作才更有動力。生肖虎純粹是想要休息，不會給自己太大的壓力，單純享受出遊的過程，也不排斥意外收穫；而生肖龍則是一邊放鬆身心，一邊尋求異地發展機會，除了關注沿途的風景，也試圖結交新朋友，尋找新的工作機會。

生肖馬、鼠：健身

生肖馬和鼠精力旺盛，面對失業的不安，他們會採取運動健身，讓身心放鬆，不至於心慌、思緒混亂。生肖馬在強身健體、驅散不安的過程中，還傾向於打探資訊，從交流與言談中尋找新的工作契機；生肖鼠則是以運動釋放壓力，培養運動的習慣，把自己的精神狀態調整到最佳，尋找新的工作時才能以最好的狀態來呈現自己和判斷他人，更能精準的把握機會。

生肖豬、羊：培養興趣

生肖豬和羊喜歡平穩，突然失業對他們來說是個不小的打擊。這時，若能投入自己有興趣的活動，能紓緩失業的壓力，維持心靈平靜。生肖豬傾向於找事情打發時間，在找到新工作以前，培養一些興趣愛好，不管是烹飪、調酒、或學語言，主要是讓自己充實，不至於想東想西；生肖羊則希望在興趣中找到新的工作定位，例如學烘焙學出心得，便以此為敲門磚，找到一條更適合自己的出路。

生肖雞、兔：維繫人際關係

生肖雞和兔重感情，愛交朋友，失業時會首先想到聯繫朋友，維繫人際關係。工作沒了，友情不能缺，有朋友才會心安。生肖雞傾向於運用人脈，看看朋友有無工作可介紹，能不能獲得新的工作機會；生肖兔就比較傾向於尋求安慰，跟朋友訴訴苦，聊聊天，讓不安的情緒得以紓解，朋友的鼓勵與溫暖懷抱就是他們的能量泉源。

其實，失業是一種正常情況，不是什麼錯事。遇到了就別心慌，勿亂了分寸，找一些感興趣的、或是適合自己的事情來做，讓自己平靜度過失業期，以最佳狀態迎接新的工作機會！

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