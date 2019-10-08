親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

竹科最夯紅豆餅婉拒國宴 老闆顧品質：低薪請不到人

失業別心慌！看12生肖會做什麼「降低心中不安」

2019-10-08 09:51聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

若是你有一天突然失業了，多出了很多空閒時間。這時，你除了投入求職行列，還能做什麼事來降低心中的不安？科技紫微網就來為大家分享，12生肖各自會如何度過待業期間。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
分享

　

生肖牛、猴：兼差

生肖牛和猴都很在意金錢流向，失業時傾向先找份兼差來做，有了收入，心也沒那麼慌。生肖牛傾向越快找到越好，最好找到正職後還能繼續維持這份兼差，一舉兩得；生肖猴則是機靈心思，想趁此機會找一份有前景的兼差，日後有升正職的機會就更好了。

　

生肖狗、蛇：進修

生肖狗和蛇求知慾頗強，失業時會最先想到自己的專業技術還需要提升，所以不一定會急著找工作，而是計畫進修。生肖狗作風保守，會想要再加強原行業的專業技術，使自己更加精進，以謀求到更好的工作；而生肖蛇則比較新潮，對於新領域、新技術頗感興趣，會想要學習一項或多項新技能，拓寬專業領域，為找新工作加足籌碼。

　

生肖虎、龍：出遊

生肖虎和龍不害怕變化，喜歡追求新鮮感。失業時他們通常不太著急，反而想要好好放鬆一番，可能會選擇出遊散心，心情好了，找新工作才更有動力。生肖虎純粹是想要休息，不會給自己太大的壓力，單純享受出遊的過程，也不排斥意外收穫；而生肖龍則是一邊放鬆身心，一邊尋求異地發展機會，除了關注沿途的風景，也試圖結交新朋友，尋找新的工作機會。

　

生肖馬、鼠：健身

生肖馬和鼠精力旺盛，面對失業的不安，他們會採取運動健身，讓身心放鬆，不至於心慌、思緒混亂。生肖馬在強身健體、驅散不安的過程中，還傾向於打探資訊，從交流與言談中尋找新的工作契機；生肖鼠則是以運動釋放壓力，培養運動的習慣，把自己的精神狀態調整到最佳，尋找新的工作時才能以最好的狀態來呈現自己和判斷他人，更能精準的把握機會。

　

生肖豬、羊：培養興趣

生肖豬和羊喜歡平穩，突然失業對他們來說是個不小的打擊。這時，若能投入自己有興趣的活動，能紓緩失業的壓力，維持心靈平靜。生肖豬傾向於找事情打發時間，在找到新工作以前，培養一些興趣愛好，不管是烹飪、調酒、或學語言，主要是讓自己充實，不至於想東想西；生肖羊則希望在興趣中找到新的工作定位，例如學烘焙學出心得，便以此為敲門磚，找到一條更適合自己的出路。

　

生肖雞、兔：維繫人際關係

生肖雞和兔重感情，愛交朋友，失業時會首先想到聯繫朋友，維繫人際關係。工作沒了，友情不能缺，有朋友才會心安。生肖雞傾向於運用人脈，看看朋友有無工作可介紹，能不能獲得新的工作機會；生肖兔就比較傾向於尋求安慰，跟朋友訴訴苦，聊聊天，讓不安的情緒得以紓解，朋友的鼓勵與溫暖懷抱就是他們的能量泉源。

　

其實，失業是一種正常情況，不是什麼錯事。遇到了就別心慌，勿亂了分寸，找一些感興趣的、或是適合自己的事情來做，讓自己平靜度過失業期，以最佳狀態迎接新的工作機會！

　

【延伸閱讀】

你能創業嗎？命盤看出事業格局

靈準事業鑒定，避開工作陷阱！

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

失業科技紫微網

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

每日星座運勢／射手事業不宜強出頭　獲得異性青睞

2019-10-08 00:00

「嘴巴說不要，身體很誠實」的TOP3星座 摩羯越冷越愛

2019-10-07 21:45

總是吃力不討好？這幾種人職場阻礙特別多

2019-10-07 13:45

唐綺陽星座運勢週報：天蠍工作被盯上 處女小心被八卦

2019-10-07 07:00

殺破狼周運勢／天秤案件與邀約暴增 摩羯被情敵橫刀奪愛

2019-10-06 00:00

準備翻身！年底把握這些關鍵讓你更好運

2019-10-04 15:37

小孟塔羅：測年底前有什麼事情值得慶祝？

2019-10-04 12:43

容易成為「愛情奴隸」的TOP5星座！第一名沒愛情活不下去

2019-10-03 10:23

靠自己最穩！哪些面相的女人會在事業上出頭天？

2019-10-02 14:30

看得廣想得遠！全因為你有「做大事」的格局？

2019-10-02 09:03

迪士尼公主分析／永遠為家操勞的王妃 - 仙杜瑞拉

2019-10-02 08:46

10月4大超好運星座來了！處女終於可以脫單、摩羯財運滾滾來

2019-10-01 21:59

告別月光族！12星座都適用的5項守財原則

2019-10-01 15:55

一針見血！給12生肖女的心靈提點

2019-09-30 08:27

天性善良、絕情卻超可怕的TOP 4星座 第一名很意外

2019-09-29 21:14

小孟塔羅：天氣涼涼的好懶阿～測你擺爛指數有多少！

2019-09-27 11:08

12星座旅行不踩雷 旅遊偏好大調查

2019-09-27 11:07

10月星座塔羅運勢：雙子漏財指數高 巨蟹被搭訕機率高

2019-09-27 10:00

該繼續嗎？看12星座如何面對感情平淡期

2019-09-26 13:52

12星座10月財運：天秤正財運很旺 雙魚理財別好大喜功

2019-09-25 11:25

10月生命靈數運勢分析：不再接收暗示的指令 自己以外的聲音

2019-09-25 09:26

心動然後心碎？揭露12生肖女的「孽緣情人」

2019-09-24 09:44

「長得漂亮又旺夫」的4大星座女 遇上了千萬不要放手啊！

2019-09-23 22:51

小心中招！這4個生肖一聽到發財機會就失去理智？

2019-09-23 11:42

梧桐占卜：單戀好痛苦！測我愛的人也愛我嗎？

2019-09-23 11:09

愛你無條件？感情裡付出大於回報的5個星座

2019-09-22 09:00

【圖片心測】選一張圖 測你會害怕離別嗎？

2019-09-21 10:00

哪些生肖男追求時熱烈 追到手就冷落？

2019-09-20 15:06

小孟塔羅：下半年要增加哪種信念才會成功？

2019-09-20 09:51

捨不得睡！這3個星座越晚越清醒

2019-09-19 16:27

巨蟹是不定時炸彈、牡羊會川劇變臉 這5個星座情緒容易失控

2019-09-19 16:26

太陽底下沒有輕鬆事 主星同位素 - 太陽

2019-09-18 15:48

這些生肖偏財運旺 反而當不了有錢人？

2019-09-17 10:49

最容易「陷入憂鬱」的4個星座 巨蟹愛幻想發生壞事、處女會擔心未來

2019-09-12 22:49

中秋節拜月，求什麼最靈驗？

2019-09-12 14:18

天蠍會整追求者、處女懂保持距離！最難追星座女公開

2019-09-12 09:57

小孟塔羅：國旅補助出爐啦！來看你下半年去哪玩最開運

2019-09-11 11:14

不倚老賣老、越活越年輕！這4種人越活越不怕挑戰？

2019-09-11 08:00

「人生贏家」的常見面相，快看你中幾項！

2019-09-10 16:21
看更多

熱門文章

醫師提醒：補鈣若有中斷 等於功虧一簣

2019-10-07 13:02

超狂「整盒芋泥」用湯匙大口挖著吃！IG芋頭控新聖物高雄現身

2019-10-07 17:53

哈吉貝颱風持續增強撲日 氣象局：預估將成今年最強颱

2019-10-08 09:31

今年最強颱「哈吉貝」威脅日本 美氣象學家警告：一天壞過一天

2019-10-08 10:00

全聯雙十家家購物節 滿千送千點、超過50件家電團購價

2019-10-07 18:36

生了6個仍無法申請外籍幫傭 媽媽吶喊：盼政府幫忙

2019-10-07 20:21

宜蘭凌晨01：17地震 規模4.7

2019-10-08 01:54

守護用路人安全 77歲伯8年擦淨15萬面反光鏡

2019-10-07 13:22

中門大開太辣了！克莉絲汀史都華靠一顆釦子變出性感味

2019-10-07 21:28

「嘴巴說不要，身體很誠實」的TOP3星座 摩羯越冷越愛

2019-10-07 21:45

高達75%是亞健康患者 醫師建議4原則邁向身心健康

2019-10-07 11:21

每日星座運勢／射手事業不宜強出頭　獲得異性青睞

2019-10-08 00:00

「用嘴傷人」超愚蠢！7招學習修養高度 懂得情緒轉移

2019-10-07 22:48

影／7.4萬支非法骨釘流市面 食藥署：回收最高罰200萬

2019-10-07 12:04

總是吃力不討好？這幾種人職場阻礙特別多

2019-10-07 13:45

拉不拉多見火車太興奮 車上爆衝誤觸手槍射傷看護

2019-10-07 16:07

同樣價格兩樣情 便當店這種點法超划算

2019-10-07 18:04

柿子挑選大學問 萼片完整、果色均勻且橙紅最好吃

2019-10-07 14:39

豬竟會用木棍挖洞築巢！研究首次發現：豬也會用工具

2019-10-07 15:14

天然果汁也會增加糖尿病風險 含糖飲宜少碰

2019-10-07 16:09

多胎家庭難請外傭 勞部擬加權計點

2019-10-08 00:36

一個人的旅遊夯 台旅客單人出遊成長6成

2019-10-07 13:30

賈靜雯奪視后的秘密武器 擦上珊瑚色唇膏自帶女神氣勢

2019-10-07 19:34

【求孕點滴】木榕／上上籤的名醫

2019-10-08 06:00

偷跑非法骨釘 流向下周才公布

2019-10-07 23:45

強颱哈吉貝朝日前進 今白天多雲到晴晚起北東降雨機率增

2019-10-08 09:10

綠色物流 電動三輪機車限重從80公斤增至200公斤

2019-10-07 18:12

港人愛台灣！「定居」年增率突破20%大關

2019-10-07 12:10

日本超萌天然紀念物 大型毬藻進駐北市動物園

2019-10-07 13:26

流感爆流行 疫苗延11月15日打

2019-10-07 23:20

今年最後連假！西堤推18周年慶 10月壽星用餐8折起

2019-10-07 17:54

壽山動物園超萌河馬寶寶「圓寶」 雙十節亮相免費入園

2019-10-08 07:37

Bosch推出洗碗機不淨則退 90天滿意保證活動

2019-10-07 12:54

萬聖節限定！蜘蛛甜甜圈、南瓜巧克力盒搗蛋登場

2019-10-07 14:27

彼特兔躍上LeSportsac包款 超可愛療癒系列開賣啦

2019-10-07 14:55

旅行充滿食趣！「全家」推一店一特色美饌饗客

2019-10-07 12:50

咳嗽超過一個月聲音沙啞 53歲老菸槍查出罹肺癌

2019-10-08 09:27

找不到命中注定隱形眼鏡？九成隱眼族不知這關鍵

2019-10-07 18:02

11月才有公費流感疫苗 北市議員促市府繃緊神經

2019-10-07 20:28

盤古蟾蜍嘿咻「凸槌」錯愛 志工看到笑歪

2019-10-07 14:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top