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交到這款閨密 能為12星座女帶來愛情？

2019-10-09 11:39聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網】

　

俗話說「近朱者赤，近墨者黑」，兩個人能當好朋友，必然會在性格方面互相影響。然而妳知道嗎？選對了閨密，可以讓妳和愛情更靠近！這是怎麼回事？科技紫微網就來告訴你答案。12星座的單身女趕快檢視一下，身邊有沒有這幾位好閨密？她們很有可能為妳帶來愛情吉運喔！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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牡羊座

閨密類型：善解人意的巨蟹座、萬種風情的天秤座

牡羊女在談感情時隨意得有些粗心，有時則像個小孩子需要人照顧。如果身旁有一位巨蟹座閨密，渾身散發善解人意的溫柔形象，就能調和牡羊的衝動與漫不經心；而牡羊也要多向風情萬種的天秤座學學，讓自己的言行舉止更優雅，釋放女性的柔情與魅力，方能抓住愛情好運。

　

金牛座

閨密類型：敢愛敢恨的獅子座、感性細膩的雙魚座

金牛女在談感情時太過保守被動，追求實際，講求門當戶對。妳不妨效法獅子座的奔放、敢愛敢恨，不要被動到認錯了對象，而要自己主導愛情；也可向感性細膩的雙魚座學習，就算愛情讓自己心煩意亂又何妨？想哭就哭，想笑就笑，真情流露，不需刻意，反而更能展現金牛女的反差魅力，引領愛情悄然而至。

　

雙子座

閨密類型：理性務實的摩羯座、把握機會的射手座

雙子女愛情理論說得頭頭是道，真要談感情時就放不開了，結果容易變成紙上談兵，看似熱情，實則拘謹。可以學習摩羯座的內斂，把重心放在行動上，少說多做，走務實路線；還有收放自如的射手座閨密，面對戀愛機會敢於爭取和把握，先愛了再說，而不是先算計、再付出，愛情磁場或許就在不知不覺中改變。

　

巨蟹座

閨密類型：活潑開朗的牡羊座、冷靜理性的處女座

巨蟹女情感豐富，嚮往美好的愛情，但是欠缺動力，感性有餘，理性不足。妳需要學習牡羊座的熱情活潑，敢於表達想法與心中的真實情感，未必要事事迎合對方才是真愛；而處女座的冷靜態度也是巨蟹女較缺乏的，因為巨蟹女在愛情裡往往太感性，感情出問題時，不妨多找處女座聊聊，用理性來判斷、評估，讓自己更有方向和目標，愛情就在不遠處等著妳唷。

　

獅子座

閨密類型：性感浪漫的天蠍座、愛說愛笑的雙子座

獅子女有點虛榮，喜歡成為人群中的焦點人物，個性頗為強勢、占有慾也較強。妳需要向性感浪漫的天蠍座學習，保持神秘感，營造羅曼蒂克的氛圍，而不是凡事都要爭第一；另外，若妳有一位活潑的雙子座閨密，記得多多學習他她擅長溝通的本事，釋放熱情與親和力，讓魅力自然散發，愛情自然而然就會降臨到妳身上。

　

處女座

閨密類型：古靈精怪的水瓶座、熱情洋溢的射手座

處女女保守、冷靜、理性，在談感情時太過追求完美，又容易緊張以致放不開。如果能多多效法水瓶座的機靈、有趣、幽默，懂得適度製造一些驚喜和浪漫；再學習一下射手座熱情積極的心態，而不是使人退避三舍的「高冷」氣質，魅力更易散發出來，說不定愛情就在下一個轉角迎接妳囉。

　

天秤座

閨密類型：為愛堅持的金牛座、直接坦率的牡羊座

總是有選擇障礙的天秤女，談感情時也不例外，容易左搖右擺，不知所措。除了需要小心過濾爛桃花，也不妨學習金牛座的務實，為愛堅持，讓自己更有目標感，大膽做下決定；也要多多親近直接坦率、敢於追求的牡羊座，練習表達內心的真實情感，別為了顧慮形象悶透自己。再發揮天秤女原本的優雅親切，妳會是很受歡迎的喔！

　

天蠍座

閨密類型：細心周到的處女座、能說會道的雙子座

天蠍女向來有著多疑的特質，以至於在談感情時不容易付出真心，總是懷疑對方有沒有比較愛自己。外表則顯得冰冷神秘，看似不著急，實則內心情慾洶湧。妳可以學習處女座的細心周到，不計付出，關懷身邊的人；也不妨感染一些雙子座活潑的詞令氣氛，在人群中敢於秀出自我，表達情感，展現親和魅力，會更容易獲得愛情。

　

射手座

閨密類型：專心一意的摩羯座、顧家愛家的巨蟹座

射手女在談感情時熱情奔放，追求自由，不喜歡被束縛，容易以自我為中心，不顧他人。學一學摩羯座的專情，愛上一個人就全心地投入、付出，讓對象覺得安心踏實；而活潑外向的射手女，與顧家愛家的巨蟹座則正好是兩個極端，你可以看看巨蟹座閨密如何展現自己的責任感與柔情，學著調整自己。這樣，被開朗射手女吸引過來的就不會只有哥們、死黨，而是愛情的桃花。

　

摩羯座

閨密類型：感性細膩的雙魚座、優雅隨和的天秤座

摩羯女談感情時比較保守，太過理性實際，需要學學雙魚座的手腕，她們表達愛意可是說來就來，適時放電，讓對象覺得「好像適合談戀愛」，這樣才不會屢屢與愛情擦身而過；還有善於營造生活情趣的天秤座，教妳如何在穿衣打扮上花心思，秀出自己的風格，展現自信，令人眼睛一亮，桃花自然來。

　

水瓶座

閨密類型：穩重踏實的金牛座、神秘性感的天蠍座

水瓶女有一顆嚮往自由的靈魂，很難為了一段感情而安分下來，談感情時容易走神分心。其實，妳可以學習金牛座的穩重內斂，對愛堅定一些，在感情中別太游移；單身的水瓶女更要多多向天蠍座請益，學習散發性感魅力的秘訣，別太快使出冷笑話、冷知識攻勢，讓周遭可能的對象摸不著頭緒。如此一來，就會更有機會遇到意想不到的甜蜜愛情了。

　

雙魚座

閨密類型：獨立自主的水瓶座、熱情奔放的獅子座

雙魚女不太懂得拒絕，依賴心重，情感氾濫，容易陷入自我設想的悲情、苦情中。如果能多學習水瓶座的獨立自信，靈動、幽默，讓自己更堅強，敢於說「不」；再調和一些獅子座的奔放、熱情，敢愛敢恨，讓自己更大膽、勇敢，積極正向，愛情就會來敲門。不過還是得小心爛桃花唷！

　

單身不可怕，先了解自己的愛情盲點，再多向12星座閨密學習取經，取長補短，修煉昇華，讓自己更加具備愛的能力，情路就會更加順遂！

　

【延伸閱讀】

紫微批結婚緣，對的人將出現？

新老師上線！看穿他的戀愛手段

　



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