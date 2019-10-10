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時間沒效！要靠「變身」走出情傷的生肖

2019-10-10 14:45聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

很多人都說時間能治癒傷痛，然而真是如此嗎？當情傷光靠時間難以療癒時，我們可以靠什麼更有效的方式來告別舊戀情呢？科技紫微網今天就告訴你，哪些人是屬於要靠「變身」才能走出情傷的生肖。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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生肖豬：換新工作

生肖豬很容易陷入一段感情中走不出來，特別當你閒下來的時候，以及處於充滿回憶的環境中時，會讓你陷入感傷中無法自拔。這時就應該換一個環境，換一份新的工作，重新開啟一段新生活。時間難以治癒的情傷，就讓新的開始來慢慢忘記舊情，療癒心靈。

　

生肖狗：忙碌起來

生肖狗對愛情一向忠貞，因此難忘舊情。儘管時間匆匆，那深深的情傷總也難以撫平。唯有讓自己忙碌起來，沒有時間去想、去挖掘傷疤，治癒傷痛的效果才會明顯。所以，狗兒若想要走出情傷，就應該埋頭苦幹，用學業、工作、健身運動等事務把時間填滿填好，讓傷感的情緒無門可入。

　

生肖牛：改變髮型

生肖牛對情感頗為執著，情傷也就難治癒。每當時過境遷、午夜夢迴，舊愛情傷就會一股腦兒地湧現出來，難以忘懷。既然時間沒效，那就靠改變造型來療傷吧。改變一下髮型，嘗試換一種全新的穿衣風格，讓自己有一種改頭換面的全新氣息，心情也會隨之飛揚起來。

　

生肖羊：出行旅遊

生肖羊情感細膩，對情感依賴非常重，難以承受情傷的沉重與痛苦，因而會深陷其中，久久不能走出情傷。時間若難治癒，那就安排一場說走就走的長途旅行吧！離開熟悉的人事物，到不同的地方看不同的風景，感受全新的異地氣氛，驅走心中的負面情緒，讓自己快樂起來。

　

失戀、感情受挫，是愛情路上的常態，別把它想得太嚴重。若因此而一蹶不振、淚水漣漣，那就太得不償失了。讓自己盡快走出情傷，才能收穫更美的風景！

　

【延伸閱讀】

九星秘術，論斷苦戀最終結局

涉谷占卜師，鑒定你的命定之人

　



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