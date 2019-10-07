總是吃力不討好？這幾種人職場阻礙特別多

2019-10-07 13:45 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

在職場中有一種人，明明很努力，卻事倍功半、收效甚微，甚至吃力不討好。科技紫微網在這裡根據紫微命格來分析，哪些人容易在職場上遇到很多阻礙，甚至需要比別人付出更多才能扭轉局勢呢？上班族的你一定要看喔！

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩顆星主星。

圖片來源／Shutterstock 分享 facebook

巨門星

太求完美，見樹不見林

巨門雖然多疑，但用在工作上便是認真負責的表現，凡事要求完美，在各個方面都很仔細。往往是操心操勞，繁雜瑣事做了一堆，由於每一件小事都想要做到最好，一直在抓細節，容易忽略了大方向。

再加上巨門主口舌糾紛，在職場上難免愛念愛嘮叨，很忙碌，看似很能幹，卻不易得人助，常常是吃力不討好。其實，巨門只要管住嘴，把力氣放在重點上，少去在意細枝末節，在職場求發展就會順利很多了。

天梁星

默默執行，有苦難言

天梁星在職場中屬於不爭不搶、默默做事的角色，就算承攬了太多的工作和責任，也仍然任勞任怨，默默執行。其實天梁也是滿腹苦水，何嘗不想輕鬆一點？只是太不善言辭，無法開口，不知如何尋求援助。

而且，天梁亦有攬事、閒不下來的特質。這會導致忙忙碌碌，汗流浹背，苦不堪言。記得學會拒絕，說出想法與需求，才不會陷入吃力不討好的情境中。

武曲星

埋頭苦幹，不善交際

武曲骨子裡就是吃苦耐勞的個性，工作上不怕苦不怕累，甚至很享受職場所有的挑戰，一心只想賺錢，賺得越多越好。

對錢有執念並不是壞事，但因為只顧在事業上求表現，忽略了人際關係的經營。武曲常常是獨自忙進忙出，又因為人際關係不好而常會吃些小虧。本來動用一點人脈就能輕鬆應對的情況，在武曲手上就變得困難，不但費時費神，還有可能吃力不討好。人在職場，人際關係是關鍵，做事先做人就是首要的功課。

七殺星

衝得太快，不計後果

七殺很有幹勁，喜歡闖蕩，追求變化與挑戰，行動在前，計畫在後。一旦投入到工作中，就會火力全開，不斷往前衝衝衝。因為衝得太快，又率性而為，常常有些不計後果。

工作表現好不好暫且不論，重要的是，這種組合的人很可能有著火爆的脾氣，聽不進人勸。這會使得七殺職場阻礙頗多，常常招致失敗，吃力不討好。所以對七殺來說，在職場中管理好情緒很重要。學會團隊合作，照顧周圍人的情緒，才能走得更穩。

了解自己在職場受阻的原因了嗎？請別讓個性阻礙了你的職場發展，試著自我調適，截長補短，讓職場更順風順水，付出更有收穫。

【延伸閱讀】

●換工作或撐下去？塔羅指引方向

●雙倍魔女能量，看出隱藏的天賦





