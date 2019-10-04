準備翻身！年底把握這些關鍵讓你更好運

2019-10-04 15:37 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

2019年已過大半，年底還有機會翻身嗎？會不會有好運降臨？如何把握住好運？科技紫微網就來根據紫微命格，跟大家分享年底好運關鍵。

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩顆星主星。

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七殺星

擇友而交，遠離小人

重情重義的七殺，這段時間必須擇友而交，多交一些志同道合的朋友，遠離小人，別為了講義氣而不知不覺誤交損友。面臨機會，除了要及時把握，也要小心眼紅者。多與願意跟你真心合作的朋友來往，可藉助貴人的力量把握好運。

破軍星

借力使力，與人合作

破軍星命格者慣於衝鋒陷陣，我行我素。但這段時間內不可再如此任性，只顧由著性子來，會讓你錯過好運。少一些自我，多一些配合精神，學著與人合作，你會發現借助別人的力量能讓自己更輕鬆。而且與人合作的過程中還有機會結識經驗豐富者，能提升貴人運。

廉貞星

態度柔軟，吸引貴人

廉貞星命格者天生就有一股傲氣，今年年底更是脾氣外露，讓人不易靠近。所以這段時間需要收起你的傲氣，姿態軟一點，臉上多掛微笑，就能把你的貴人吸引過來。得貴人助者事半功倍，若因為放不下身段而錯過貴人助力，就太可惜了。

貪狼星

運用人脈，把握貴人

交遊廣闊的貪狼，年底輪到你發揮實力囉！如何運用人脈，將是你能否把握好機運的關鍵。遇到難題時，別著急，也別只顧獨自往前衝，稍微停下來看看身邊的朋友，適時尋求援助。過往的友情將協助你在危急的時刻渡過難關，迎來好運。

紫微星

力爭上游，堅持有成

追求成功的紫微星，永遠相信努力就會有希望。這段時間正是力爭上游的好時機，你應行事主動積極，及時推行計劃，並且將力量貫注在單一目標，堅持做好做實在，就容易有意想不到的收穫。保持對工作、對生活的熱忱，主動爭取機會，不難把握住好運。

天府星

持之以恆，切忌放棄

天府星命格者追求安逸與享受，但2019年底這段時間需要收收心，專心在工作上，最好是制定目標並持之以恆，才能掌握好機會，提升你的成功指數。追求成功的過程中，困難難免，若三心二意，中途放棄，想成功不易。唯有堅持並用心投入，方可獲得好運與成功。

武曲星

堅持付出，終有回報

堅韌不拔的武曲星，不畏艱辛，吃苦耐勞，而年底這段時間正是發揚你這股堅持不懈精神的好時期。只要耐得住孤獨與寂寞，不問結果，堅持付出，終將有所回報。對於你而言，越認真、堅持、並下定決心把一件事情做好，越能交好運。

天相星

敢於爭取，堅持到底

天相星命格的人追求成功的慾望較強，但動力相對不足。這段期間內，若想要把握好事業機運以取得成功，就要增強自信與動力，主動爭取，並且應該把目標稍微訂高一點，堅持到底。同時你應拋開害怕與人競爭的心態，在與人較量中，你會獲得更快速的成長以及更多的收穫。

太陽星

少說多做，收穫可期

太陽星命格者，這段時間有想法就要落實執行，別停留在說大話的階段。還沒看到結果時，切不可多說，把重心放在做事上，才能有好結果。表達想法固然好，但若沒有相應的行動，再好的想法也是白搭。所以，閉上嘴，行動起來，年底功名和財富都可期。

巨門星

把得住嘴，守得住心

嘴巴老像關不住的閘門一樣的巨門星，這段時間要好好守緊自己的嘴巴，盡力做到「守口如瓶，不忘初心」，才有機會翻身，迎來好運。所以話別說太多，更別說太過，玩笑不可亂開；在沒弄明白真相以前，或是還沒有結果以前，多說無益。今年年底，就看你的嘴有多緊，運氣就有多好。

天機星

勿論人非，沉默是金

想法頗多，喜歡表達、討論的天機星，年底這段時間還是少湊熱鬧為妙。盡量不要參與到聚眾閒聊中，更不宜三五成群地談論他人是非；若你管不住嘴，就難有好運。記住，沉默是金，行事要低調，把心思專注的放在做事上，機會、財富、好運才會來找你。

太陰星

自我審視，把握機會

太陰星命格者太過追求完美，在細節上容易耗費過多時間和精力，效率不高，以致容易錯過機會。所以這段時間要多多審視自我，做事時把握好大方向，提升效率，才會有更好的表現。另外在人際關係上，避免過多應酬，敢於拒絕，也會交好運。

天梁星

關注自我，好運降臨

天梁星命格者愛操心，也比較愛管閒事，常常東邊西邊的忙忙碌碌，對別人的事情太過煩神，反而導致本職工作容易延後。助人為樂沒錯，只是幫忙也要有原則和界線。這段時間一定要做好時間管理，多把時間和精力放在關注自我和能力提升上，會更有收穫。

天同星

環境無咎，反躬自省

天同星抗壓力較弱，對充滿競爭的環境從來都難以適應，容易把責任怪罪給別人。這段時間要多多檢討自我，從自身找原因，別再逃避、或是把問題都推給環境和他人。多思考、多檢討，學習人生功課，讓自己變得更強大，敢於競爭，用行動來證明自己，就能掌握到機會和好運。

時間點滴流逝，機會不容忽視。年底想要凝聚好運、見機翻身，就得把握重要關鍵。自我調整，抓住機運，自然成功可期。

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