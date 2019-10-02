迪士尼公主分析／永遠為家操勞的王妃 - 仙杜瑞拉

2019-10-02 08:46 聯合新聞網 普羅米修士



圖／IMDB 分享 facebook

命宮組合: 太陰

名為傭人，實為母親

做為迪士尼動畫中第二位「出道」的公主(事實上應該是王妃，而不是公主)，仙杜瑞拉 (Cinderella，又稱「灰姑娘」）承襲白雪公主柔順、服從(屈從?)、充滿愛心的甜美公主風格。這當然還是與當下(1950年)社會對於女性形象的投射或是期待有關。

但仙杜瑞拉畢竟不是白雪公主，至少沒有白雪公主那種天真爛漫(另一種說法叫做傻不楞登?)的氣息。白雪公主是落難的公主，雖然也為小矮人們打理家務來換得安身之處；但是和小矮人們也算是平起平坐。

仙杜瑞拉則是在故事中的初始設定，就是家中的傭人；而這個角色則是與一生為家中事務操勞、掛心的太陰，有著不謀而合的相似特質。

雖然名為家中的傭人，但是仙杜瑞拉更像是在扮演家中母親的角色: 打理家務(準備早餐、洗滌衣物、打掃)、照顧小孩(其實就是家中的老鼠、家禽、馬、貓、狗)；排解小孩之間的糾紛，也就是老鼠們與惡貓魯斯佛（Lucifer），以及魯斯佛與愛犬布魯諾（Bruno）之間的打鬧與糾紛。

仙杜瑞拉也一如一般家中的母親，總是最早起床，然後開始忙碌的一天。總是在處理不完的家事告一段落之後，才會想起自己的事尚未處理。也像極了家中的母親，總是將家人的需求擺在自己需求的前面。

時間才是最大的威脅者

既然是家中的傭人，仙杜瑞拉自然不會有與姊妹相同的待遇。繼母不公平的冷酷對待，加上姊妹的頤指氣使與冷嘲熱諷，仙杜瑞拉總是逆來順受，頂多口中輕描淡寫地小小抱怨一下。一如太陰凡事隱忍、以和為貴、避免製造衝突的處事風格(連掉眼淚都要找個沒有人的地方暗自垂淚)。

時間其實就是太陰最大的敵人與威脅者。除了自身想要面面俱到之外，不懂拒絕或是無法拒絕其他人無理的要求，也是造成太陰生活忙亂，每每要與時間賽跑的主要原因。(現實生活中的太陰最常有的OS應該就是「不要催我!」吧?)

所以劇中的仙杜瑞拉每天從早忙到晚，連好不容易參加了舞會，都還要被規定午夜十二點之前要離開。(真正的原因是神仙教母的法術太兩光，有效期限太短!)

要打理、操煩的事情太多，仙杜瑞拉當然要借助外力才能成事。於是動物們好心幫忙製作禮服，神仙教母的魔法才讓仙杜瑞拉能在最後一刻趕上舞會；老鼠們偷取鑰匙與愛犬布魯諾的護衛，仙杜瑞拉才有機會在大公爵（Grand Duke）的面前展示自己的在場證明。(還是這是太陰的聰明之處: 總是要留點機會讓別的角色有所發揮?)

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家庭才是人生的重要舞台

在2002年所發行的《仙履奇緣2：美夢成真》（Cinderella II: Dreams Come True）中，仙杜瑞拉和王子結婚度蜜月回來後，國王要求仙杜瑞拉在極短的時間內，要籌備好皇家舞會並學習皇家禮儀。

雖然在劇中以輕描淡寫的方式，描述仙杜瑞拉很快地調整心態，找到了方法而完成任務。但是這個情境其實是許多太陰在職場上的困境，在沒有心理及實質準備的情況下，勉為其難地成為「打鴨子上架的主管」，而扛起一身的責任。(而在現實的世界中，「王妃」並不是一個能輕鬆駕馭的角色，也不是每一個王子都會無條件地給予他的支持! 不是嗎?)

而在《仙履奇緣2》中，仙杜瑞拉幫助妹妹安泰西亞邀請麵包師擔任舞會男伴，並追尋自己想要的幸福。在《仙履奇緣3：時間魔法》（Cinderella III: A Twist in Time）中，由於神仙教母的不給力，讓繼母取得了魔法棒而有了改變過去的力量，形成了仙杜瑞拉被迫與妹妹安泰西亞爭奪王子的青睞。

這些情節，也說明了許多太陰一生的寫照: 家庭才是人生的重要舞台! 這倒不是說太陰不重視工作事業，而是太陰心繫家庭，大部分的資源和注意力都無怨無悔地給了家庭。

其實太陰才是真正的灰姑娘!

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