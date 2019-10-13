每日星座運勢／獅子心情很好沒煩惱 注意把握良緣

2019-10-13 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-10-13

牡羊座

拓展人脈的好時機。

整體運：★★★★☆

多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。

愛情運：★★★★☆

單身者容易得到異性關注，有機會戀愛；已婚者心情平和，容易感受到家庭的溫暖。

事業運：★★★★☆

心情愉快，良好的心態讓你在遇到困難時也能克服，收穫豐厚。

財運：★★★★☆

賺錢慾望強烈，對投資感興趣，資金周轉頻繁。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00鈦晶金

開運方位：正北方向

金牛座

心情像花一樣盛開的一天。

整體運：★★★☆☆

學習易在今天收到成效，並受到家長的肯定，保持謙遜便會有更明顯的進步；今天隨好友聚餐，很能表現自己舉止得體、談吐風趣的一面，讓你春風得意、滿面紅光，不過也不可太張揚哦；會收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力。

愛情運：★★★★☆

很久沒有對心愛的人說甜言蜜語了嗎？今日就是表達愛意的時候，讓對方感受你的溫柔。

事業運：★★★☆☆

精力旺盛，期待獲得認可，有積極的行動。但要注意方式與方法，別急於求成。

財運：★★★☆☆

良好的人際關係，能為你帶來好的財運。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00淺海藍

開運方位：正南方向

雙子座

一切都往好的方向發展。

整體運：★★★★☆

未婚者渴望安定的感覺強烈，結婚的念頭油然而生；今天財運良好，有利於大膽投資，多請教行家高手，往樓市、證券市場轉轉會有不錯的收穫；一定要注意吃早餐，不然容易影響整天的精神狀態。

愛情運：★★★★☆

珍惜身邊的人，為愛情重新加溫，愛情熱度是兩個人共同創造的喔！

事業運：★★★★☆

做事較穩重，也頗能聽取他人的意見，讓事務進展得很順利。

財運：★★★★☆

遇到金錢周轉困難，不妨求助長輩，不難得到支援。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00乳酪白

開運方位：正西方向

巨蟹座

愛情不如想像中的完美。

整體運：★★★★☆

步入婚姻殿堂不久的情侶，在今天特別能體會到戀愛與婚姻的落差，調整心態是關鍵哦！財運不錯，正財的收入上漲快，對錢財的支配也合理。時間充裕的人可以去健身房做做運動，讓身體得到有效的鍛鍊。

愛情運：★★★☆☆

單身者向心儀已久的對象表白，宜多動腦筋，講技巧，太露骨的方式並不見得就好。

事業運：★★★☆☆

忙碌造成心理壓力，情緒暴躁指數升高，與其硬撐不如想辦法釋放壓力！

財運：★★★★☆

因與同事互動良好而獲得意外之財，如收到小禮物等。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00睡蓮紫

開運方位：正西方向

獅子座

心情很好，沒有什麼煩惱的事情。

整體運：★★★★★

單身者有機會向心儀的對象表白，易獲得令你滿意的回應。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別友好，與大家分享你的喜悅。財運亨通，買樂透中獎機率高，但不可貪多！

愛情運：★★★★☆

單身者外出時，有機會感受電影、小說裡的那種浪漫邂逅，注意把握良緣。

事業運：★★★★☆

對身邊的事物都表現出極大的熱情，對自己感興趣的事務處理起來得心應手，易有收穫。

財運：★★★★★

財運旺旺日，想要感受到今日的好運必須從節儉保守做起，自然可以避免不必要的耗損。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00秋葵綠

開運方位：西南方向

處女座

強烈的佔有慾會讓你的愛情受到損傷。

整體運：★★★★☆

與異性交往時要懂得循序漸進，慢慢培養感情，太直接的佔有慾會容易把對方嚇跑；今天財運不怎麼明朗，不宜做重大投資、採購、簽約等決定；注意調節好的情緒，感到壓力時可去咖啡廳待一會兒，舒緩心情。

愛情運：★★★★☆

單身者自我保護意識較強，難以打開心扉，對方難以靠近你；已婚者關係融洽，愛情得到升華。

事業運：★★★★☆

特別能為他人分憂解難，在生活、工作中都很受歡迎，讓你很有滿足感。

財運：★★★☆☆

要多注意時下的財經新聞，對你很有幫助。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00水晶紫

開運方位：正南方向

天秤座

將事情簡單化，心情會快樂許多。

整體運：★★★★☆

對情人你不太放心，要試著信任對方，兩情相悅不是要背負精神枷鎖，而更多的是要享受被疼愛的感覺。有機會在家會友，給來家中拜訪的親友準備一份特別的見面禮，能促進雙方感情的交流。

愛情運：★★★☆☆

如何正確表達情感是重要的課題，過於隨性容易給人不可靠的感覺喔！

事業運：★★★★☆

優點容易突顯，易成為身邊人學習的對象，並且常獲得他人的讚揚，很有滿足感。

財運：★★★★☆

財運暢通無阻，有利於金錢活動，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、佣金薪資談判等等！唯一不適合的就是投資。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00櫻桃紅

開運方位：西北方向

天蠍座

加足馬力，趁機學習。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇不錯，參加朋友的聚會，極易遇到與你合拍的異性；今天很適合購物，能買到一些物美價廉的東西哦；學生族今天的思維顯得特別的活躍，有助於作業較快的完成。

愛情運：★★★★☆

愛情運很不錯，單身者懷著愉快的心情去接近身邊的異性，可提高戀愛的成功率唷！

事業運：★★★☆☆

對剌激性強、有挑戰性的事物感興趣，還會有一些出人意料的創舉或想法哦！

財運：★★★☆☆

對於個人財產警惕性較高，不會讓財產流失於無形中。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00薰衣草紫

開運方位：西南方向

射手座

平凡的一天，在平淡中品味生活的美好。

整體運：★★★☆☆

今天在愛情上你們兩人都能相互體貼，寬容對方的過失，用包容的心去對待彼此，使你們的感情更深更厚。理財方面花費較多，金錢進出頻繁，注意控制自己的腰包，避免入不敷出。

愛情運：★★★★☆

你的身邊時常圍繞著異性，讓另一半醋意大發。你不必擔心，這表示對方很在乎你喔！

事業運：★★★☆☆

較為忙碌的一天，有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。

財運：★★★☆☆

須控制火暴脾氣，以免因此發生毆打事故而損財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00朝霞紅

開運方位：正東方向

摩羯座

要做一個嚴格守時的人。

整體運：★★★☆☆

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要；無預算的開支較多，財政易出現危機，要記得提倡節儉；與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，要學會包容，耐心的聽取對方的意見，然後一起分析、解決問題。

愛情運：★★☆☆☆

單身者與異性交往時，多微笑能給你帶來好運；已婚者在工作上容易得到另一半的幫助。

事業運：★★★☆☆

顯得較為嚴厲，而且有點固執，讓人產生厭惡感。你要好好反省一下才行唷！

財運：★★☆☆☆

貪玩、愛享受也會使辛苦賺得之財流失！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00玳瑁棕

開運方位：西北方向

水瓶座

感情路上晦暗不明。

整體運：★★★☆☆

雙人愛情受困於世俗瑣事，適時製造一些如王子公主般夢幻氣氛，讓彼此回到最初心動的那個時刻吧；多與他人交談，別人不經意的一句提點，會成為解決問題的關鍵；資金流動上則建議短線操作，降低投資風險。

愛情運：★★☆☆☆

單身者選擇對象眼光頗高，即使有主動示愛的異性也不輕易心動，表現得理性而鎮定！

事業運：★★★★☆

運勢頗順，有機會表現優秀的口才，說話很有說服力與感染力，容易獲得掌聲。

財運：★★★☆☆

有中獎的機緣，不妨多參與。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00深茄紫

開運方位：東南方向

雙魚座

遇到棘手的事情，不要過於煩惱，讓時間慢慢去化解。

整體運：★★★☆☆

費盡心力也沒能做好，有時是因為鑽入牛角尖而不自知！冷靜下來後，從另外的角度來進行分析，反而更易走出迷團。盡量減少獨處的時間，多與熟悉的人互動，會有不錯的異性緣，單身者要把握好機會。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間會有一些小磨擦，但很快煙消雲散；單身者有戀愛機會，需要真誠對待。

事業運：★★☆☆☆

臨時狀況較多，很多事情無法照著你的意思去做，需要與他人配合，讓你覺得無奈。

財運：★★★★☆

財運回收日，宜保守理財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00珍珠白

開運方位：正東方向

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