每日星座運勢／處女休閒娛樂機會多 結識新的朋友

2019-10-12 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-10-12

牡羊座

叛逆感強烈。

整體運：★★★★☆

對於老師、家長的教條管束，學生的叛逆慾越發強烈，如覺家長或老師的教導方式讓你無法接受，應當面提出和溝通，學會換位思考；多花時間陪陪家人，讓他們感受到你的溫暖與體貼；面對愛情要把握時機，與心儀之人才有希望牽手。

愛情運：★★★★☆

會有意中人出現，可以主動出擊，但現在是初識階段，還應多花時間觀察、瞭解唷！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，雖然較為忙碌，但你能靜下心來一步步完成。注意保持熱情，提高效率。

財運：★★★☆☆

注意開源，有付出才會有收獲。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00祖母綠

開運方位：西南方向

金牛座

心情平和，做事冷靜。

整體運：★★★☆☆

戀愛運普通，單身者有機會和異性吃喝玩樂，但要從中找到可以戀愛的對象不易。適合到健身房做做運動，調劑一下自己的生活。有閒錢者可以給自己買點小禮物，愉悅自我。

愛情運：★★★☆☆

已婚者對感情生活表現得較平淡。你對另一半的冷靜也許會讓對方覺得你不在意而有所誤解喔！

事業運：★★★☆☆

昏昏欲睡，打不起精神來。找些有挑戰性的事情來做，讓自己充滿鬥志，精神抖擻。

財運：★★★★☆

小財亨通，偏財運挺不錯，不妨多搜集發票用於未來兌獎。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-11:00蘋果綠

開運方位：正西方向

雙子座

易於滿足更容易體會到幸福。

整體運：★★★★☆

感情上應注意兌現承諾和情感穩定，別讓疏忽冷落、缺乏溝通而扼殺原有的默契；早上做做床頭瑜伽，能穩定你全天的情緒，並創造持續整天的平靜和滿足；財運比較不錯，投資理財時稍微放開、大膽點，比較有大的收益。

愛情運：★★★★☆

感情運不錯，多能心想事成。適宜談婚論嫁，有結婚念頭的人可好好籌劃一番。

事業運：★★★☆☆

總括來說，今天的運勢還不錯，思想活躍，注意抓住瞬間靈感會讓你收穫豐碩喔！

財運：★★★★☆

成功的公關可為你贏得一筆可觀的收入。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00乳酪白

開運方位：東北方向

巨蟹座

與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。

整體運：★★★★☆

今天有機會發揮自己的溝通才能，期間會遇到一些脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對你也頗有好的影響。單身者與個性獨特的異性擦出愛情火花的機率高，想戀愛還需多瞭解對方。

愛情運：★★★☆☆

約會不需要太費心思，與對方到公園散散步、到小吃店品嘗美食，同樣能感受到濃情蜜意。

事業運：★★★☆☆

顯得無精打采，不過，一有好玩的事馬上又活力十足，讓人摸不著頭緒。

財運：★★★★★

錦上添花的日子，不用花費太多心力就有收穫耶！有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會。當有意外收穫時不妨拿點出來請客、行善喔!

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

獅子座

放鬆休閒的好日子。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人今天可找時機給對方一個驚喜，可望打破沉悶的戀情。財運難見晴天，不如暫時先放一放，靜靜等待機會的來臨。從事服務性行業的人今天能遇到大貴人。

愛情運：★★☆☆☆

除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，對親密愛人沒必要覺得丟臉喔！

事業運：★★★★☆

有機會展現領導能力，無論在工作或生活上都能呼風喚雨、隨心所欲。

財運：★★☆☆☆

想以轉行來發財比較困難。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00碧空藍

開運方位：正北方向

處女座

休閒娛樂機會多，結識不少新朋友。

整體運：★★★★★

享受生活的日子，感覺無比愜意。外出玩樂的機會多，與朋友相聚而結識朋友的朋友，人際圈得以不斷擴展。單身者還易獲得朋友撮合而結識彼此契合的對象，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

愛情運：★★★★★

變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝玩樂一番。

事業運：★★★★☆

善解人意的一面突顯，特別能調和群體關係，為朋友分憂解難，走到哪都受歡迎。

財運：★★★★☆

財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會撈一筆哦！千萬別錯過今日的大好財運喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00香吉士黃

開運方位：正東方向

天秤座

凡事不可太計較。

整體運：★★★☆☆

人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜哦；會給對方任性、傲氣的感覺，無法忍受的他對你越來越冷漠，還是收斂一下自己的高傲才好，小心因此而失去他哦，戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。

愛情運：★★★☆☆

會有一份轟轟烈烈的愛情到來，這讓你興奮不已。別高興過頭了，愛情來得快去得也快唷！

事業運：★★★☆☆

別太大意了，有忙中出錯的狀況。僅憑小聰明而不深入考慮，會讓你錯失許多好機會。

財運：★★★☆☆

財運一般，在人際關係上，常與朋友聯繫，或許會有轉機。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00墨玉綠

開運方位：正南方向

天蠍座

運勢不錯的一天，心情開朗。

整體運：★★★★★

今天出門容易被周圍的環境感染，變得心情開朗，許久未曾聯繫的老朋友也會帶給你意外驚喜。是你請客會朋友的大好日子，約幾個知心朋友一起聚聚，不需要太鋪張，他們會感受到你的真情。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人戀情甜蜜，彼此纏綿，沉浸在浪漫中；單身者有機會談一場轟轟烈烈的戀愛。

事業運：★★★★★

職場上也可以建立很好的朋友關係，別錯過了，知己可不是每天都有。

財運：★★★★☆

財神爺光顧囉！可是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極的開發才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00鉑金灰

開運方位：正東方向

射手座

異性緣佳，是談情說愛的好日子。

整體運：★★★★☆

單身者熱情洋溢的表現，易引來異性的關注，不經意間的回眸就能發現身邊人投來的電波，試著接觸對方會有意想不到的收獲。財運不錯，為自己添置新行頭時有機會獲得商場回贈的禮物哦！

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，單身者不妨多注意自己的外在形象，表現親和的一面，不難獲得愛情。

事業運：★★★★☆

運勢不錯，容易有喜事降臨，你臉上也因此會掛著燦爛的笑。

財運：★★★☆☆

理財宜採分散投資以降低風險，莫輕信人言，因為上當受騙的機率很大。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00水鑽藍

開運方位：正北方向

摩羯座

不要坐以待斃。

整體運：★★★☆☆

賦閒在家者今天特別容易招惹另一半的嫌棄，他的嘮嘮叨叨讓你很煩；待業或失業的朋友今天可出去多走走，瞭解一些招募資訊，找到合適自己工作的機率很大；今天領悟能力發揮奇效，學生可去參加競賽班培訓。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，孤獨的感覺布滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。

事業運：★★★★☆

應酬頻繁，拜訪親友、吃喝玩樂，沉浸在歡喜氣氛中。

財運：★★★☆☆

有想法但不願行動，喜歡傳授他人致富訊息，讓別人來考證你的發財密笈。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00燻鮭紅

開運方位：正南方向

水瓶座

別太拘泥於自己的異想空間。

整體運：★★★☆☆

情緒低迷，覺得精神無所寄托的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會；財運頗好，有不斷攀升的正財運。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人與情人分享彼此的想法、談談未來的計劃，可以讓彼此之間的關係更上一層樓。

事業運：★★★☆☆

有新機會等著你，應大膽嘗試，不宜顧慮過多，勇敢邁出腳步，你會看到全新的自我。

財運：★★★★☆

有兼職的機會，把握得當可有額外收入。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00乳酪白

開運方位：正西方向

雙魚座

心情不錯，頭腦清醒讓思路也變得清晰起來。

整體運：★★★☆☆

閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與其讓時間磨損你的愛情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

事業運：★★★☆☆

感覺平淡，不妨串串門子，送些小禮物給親朋好友。禮多人不怪，你也會開心的喔！

財運：★★★★☆

穩中有漲，偏財還不斷。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00桐花白

開運方位：正西方向

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