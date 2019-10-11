每日星座運勢／天秤運勢旺稱心如意 有利短線投資

2019-10-11 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-10-11

牡羊座

細節決定成敗。

整體運：★★★☆☆

今天有朋友聚會千萬不可錯過，易遇到不錯的對象；邀請者頗有些揮霍，你的錢包也會有縮水的危險。工作運普通，易忽視工作方法的運用，造成時間的浪費，且給人一種做無用功的感覺。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定的一天，容易因芝麻蒜皮的小事而起爭執。

事業運：★★★☆☆

太過繁瑣的工作難免會讓你出現小錯誤，如果同事間相互檢查，出錯的機率會減小。

財運：★★☆☆☆

今日付出多到少，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00竹葉青

開運方位：正北方向

金牛座

工作時思想應集中，受干擾會讓失誤不斷。

整體運：★★★☆☆

今天情感上比較主動，一些甜蜜的事情讓你有點樂不思蜀。不過在工作中回想卻造成做事效率低，進度可能無法按預期時間完成，千萬不要因私忘公哦。投資者手上的金融類投資可繼續持有。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人關係發展平順；單身者在家人的有心撮合下，有機會與不錯的異性結識！

事業運：★★☆☆☆

面對客戶或參加面試時會出現考驗專業能力的情形，會面前要事先準備預想對方可能問到的專業問題並想好解答方法。

財運：★★★☆☆

今天你金錢的流失，大多是受最親密的伴侶或家人所牽連的。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00芒果黃

開運方位：西南方向

雙子座

對自己多一些自信。

整體運：★★★☆☆

當另一半的愛慕者出現時，你會表現得比較頹廢，容易胡思亂想，這樣的不自信反而會讓第三者有可乘之機；工作中難免會發生一些失誤，你的勇於承認和積極處理會讓上司寬大處理；與父母的關係有點僵化，別繼續彆扭下去，主動認個錯很快能得到他們的原諒。

愛情運：★★★☆☆

對感情的投入逐漸減少，更喜歡與好友在一起。別疏忽了另一半，對方需要你的關愛！

事業運：★★★★☆

表現積極，力爭上游，主動找事情來做，上司、同事都看在眼裡，易獲得好評。

財運：★★★☆☆

花錢地方多，大多把錢花到朋友身上去了啦！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00秋葵綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

虛心學習朋友們的投資心得。

整體運：★★★★☆

大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花眼哦！朋友們的投資日見成效，看得你相當眼紅，投資熱情不斷高漲；淺嘗輒止的學習作風今天會讓你的收穫同樣微薄，轉變想法才有望實現突破。

愛情運：★★★★★

感情超級豐富的一天，很容易受感動！單身者稍微有異性對你好一點你就被電到囉！

事業運：★★★★☆

作上有好消息降臨，讓你興奮不已。正是發揮才能的時期，好好把握機會吧！

財運：★★★☆☆

花錢應量入為出。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00湖水綠

開運方位：正南方向

獅子座

壞脾氣在滋長，會讓好運從身邊溜走。

整體運：★★☆☆☆

單身者的愛情際遇良好，身邊的異性朋友頗多，讓你感覺眼花繚亂，談情說愛需有所選擇。財運欠佳，少了他人的幫助，讓你有些難以適應；雖然感覺學習辛苦，但家人的支持與鼓勵又讓你獲得不少動力。

愛情運：★★★☆☆

剛展開新戀情的人應在溝通上多費點心思，否則兩人的戀情難以長久。

事業運：★★☆☆☆

顯得有些精神恍惚，處理事物時頭腦中都沒有形成具體的解決方案，甚至在做事過程中都有可能出現發呆的狀況。

財運：★★☆☆☆

別太投機，小心損失錢財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00珍珠白

開運方位：西北方向

處女座

旁人的評價、周圍的眼光都讓你十分在意。

整體運：★★★☆☆

行動上想要有更突出的表現，無形中給自己增加了不少壓力。戀愛中的人激情暫時冷卻，要想討對方的歡心，多製造浪漫來增加些情趣吧。添置新裝的時候，不要只聽銷售人員的讚美之詞，適合別人的未必就適合你哦。

愛情運：★★★☆☆

想戀愛就不要被不安全感所困，宜變被動為主動，借助外力感情進展會更順利！

事業運：★★★☆☆

工作會遇到一些困難，不過貴人助力強，在關鍵時刻能得他人幫助。

財運：★★★☆☆

判斷容易出錯，在購物時要特別小心，別相信誇大不實的廣告宣傳。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00寶石藍

開運方位：正北方向

天秤座

運勢旺盛，做什麼事都感覺稱心如意。

整體運：★★★★★

異性緣佳，與初相識的異性也能侃侃而談，單身者有機會交到不錯的異性朋友，令旁人羨慕不已。面對工作充滿信心，雖然上司會給你不斷施壓，但你不以為然，吃苦也像是在吃補。有利短線投資，會有不錯的進帳。

愛情運：★★★★☆

愛情運勢不錯啦，可是如果一直想著錢會有點煞風景！

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點文書、計算型的工作；有機會呢可以翻翻書來增加靈感。

財運：★★★★★

財運還不錯唷！有暗中收到禮物或金錢的機會。商務接洽者適合在競爭中得財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00香吉士黃

開運方位：正南方向

天蠍座

控制現金流量。

整體運：★★★★☆

尋求愛情者能遇到氣質不凡的異性，主動出擊，獲得對方青睞的機會很大；應酬多，花費大，需合理規劃錢財；工作者思維敏銳，不但將自己的工作安排得合理有效，還能幫助同伴解決困擾。

愛情運：★★★★☆

戀情急速加溫，也引來了許多羨慕者。已婚者多讚美另一半，可讓你獲得更多的關愛。

事業運：★★★★☆

事情看似不多，但比較的煩瑣，這需要你耐心處理。

財運：★★★☆☆

適合理財，有餘錢請做好定存。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00石榴紅

開運方位：正南方向

射手座

總體運勢挺好，但也要提防破財。

整體運：★★★★☆

單身者容易與瞭解很深的異性朋友來電，感覺合適的話為何不繼續深交呢？前期工作做的好，客戶也會願意接受你較高的產品報價；有破財的危險，要留意好自己的貴重物品；駕車者需注意安全行駛，易發生交通事故。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與心儀對像約會，到環境優雅的咖啡廳、餐廳約會，會有意想不到的效果。

事業運：★★★★☆

貴人助力強，同事和朋友都是你的貴人，在工作中容易得到支持與幫助，好好把握。

財運：★★☆☆☆

財運有點小狀況，有金錢上的困擾，尤其是業務、主管級人物，特別容易產生業績營運壓力。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00祖母綠

開運方位：正西方向

摩羯座

運勢較低的一天，各方面都不太順意。

整體運：★★☆☆☆

今天各種事務比較繁忙，沒有什麼時間與對方聚在一起。理財方面今天的花費不小，讓你覺得有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

曖昧不清的關係令你著急、不知所措，不妨試著冷靜下來重新審視眼前的人。

事業運：★★☆☆☆

缺乏堅持不懈的決心，一旦遇到了挫折就會放棄原有計劃，這樣只會讓你達成不了目標。

財運：★★☆☆☆

無事少外出，以免亂花錢。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00大理石灰

開運方位：西北方向

水瓶座

必要的謙虛有助於事業的發展。

整體運：★☆☆☆☆

單身者對自己要求太高，會讓身邊的異性感到壓抑，這樣反而嚇跑了他們；在合作者面前盡量表現得深沉些，凡事多留個心眼兒，以免將來發生糾葛；學生族上課還是乖些的好，不然容易被點名批評。

愛情運：★★☆☆☆

桃花運較平淡，不過仍有機會結識異性朋友，不妨先從交朋友開始，慢慢再發展感情。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，不要用自己的標準為標準或是光說不練，要以身作則，否則容易遭人杯葛。

財運：★☆☆☆☆

金錢困擾多多，有破財跡象，計劃之財務問題受到延誤阻礙、機械損壞而破財。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00深海藍

開運方位：東北方向

雙魚座

有時候錯失的不僅僅只是機會。

整體運：★★☆☆☆

股民易錯失拋出、買進或轉手等機會，導致較嚴重的虧損。感情會出現一些波動，因自身情緒、壓力等問題弄的身心疲憊，連帶影響到感情，易產生「愛一個人好累」的消極情緒。

愛情運：★★☆☆☆

桃花雖多，但多是爛桃花，有伴侶的人應處理好與異性間的關係；單身者應懂得拒絕。

事業運：★★★☆☆

其實你不用這麼小心翼翼，過度配合他人會讓你失去自我的唷！

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，特別容易為錢煩惱，想要守住財富卻又力不從心。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00琉璃銀

開運方位：正西方向

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