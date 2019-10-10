每日星座運勢／巨蟹生活的節奏穩定 事業勇於嘗試
2019-10-10
牡羊座
急於表現、愛出風頭易適得其反。
整體運：★★★☆☆
逞強好勝會惹來一堆麻煩事。對於超出自己能力範圍外的事情要懂得拒絕，為了愛面子逞強，結果會是忙得焦頭爛額還辦不好事情。面對愛好賭博的朋友，最好離對方遠一些，將錢財借給對方，就要做好有去無回的心理準備。
愛情運：★★★☆☆
在感情生活中不宜充當主導的角色，多遷就伴侶可讓你獲得更多的關愛！
事業運：★★★☆☆
心情起伏不定，有不滿現狀的傾向。不過，想要改變，還得把目前的事務處理妥當。
財運：★★☆☆☆
財運容易受到外力干擾，除了有花冤枉錢的傾向，也恐因為工作上的需要而花錢。
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：06:00-07:00鈦晶金
開運方位：正南方向
金牛座
站得高看得遠。
整體運：★★☆☆☆
情人對你說些你並不感興趣的事情，也要耐住性子傾聽才好，莫掃了他的興；莫計較眼下的得失，把目光放長遠點，對投資發展更為有利；適時向需要幫助的同時伸出援手，立即能建立起革命友情。
愛情運：★★★☆☆
單身者有心儀的對象，不妨大膽表白，即使對方拒絕，你的內心也有了定數。
事業運：★★☆☆☆
凡事喜歡一個人靜靜的處理，若是在雜亂的環境下工作會感覺特別的煩，無心做好任何一件事。
財運：★★★☆☆
得財額外管道不多，宜憑技術、實力、勤勞來取得。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：06:00-08:00夕陽橙
開運方位：西北方向
雙子座
輕裝上陣更容易成功！
整體運：★★★★☆
今天工作輕鬆，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得張弛適中。有機會與好友相聚，放鬆身心的同時也會提升人際關係。學生族學習壓力變大，因為負面的情緒而導致學習效果不佳，拋開得失心反而會有突破。
愛情運：★★★☆☆
運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面的幫助，如果很閒，就去剪個頭髮吧！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，有利於對外工作者，在對外接觸時多能掌握好運，內勤工作者的感受比較不強烈。
財運：★★★★☆
你能趁勢拓寬財源，會出現財富的猛增。也要注意及時剎車，以防外部環境的突變！
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：09:00-11:00珠貝白
開運方位：正北方向
巨蟹座
心情平靜，生活的節奏穩定而安寧。
整體運：★★★☆☆
今天與另一半雖然會有小摩擦，但兩人都能互相體諒，妥善處理，感情不降反升。財運方面表現平常，對收穫稍嫌不滿，想要有所突破。若有拜訪客戶的舉動，可邀約一個異性同事共同前往，效果更佳。
愛情運：★★★☆☆
經常與另一半單獨約會讓你感覺有點悶，安排Party可激起你的熱情，夫妻感情升溫！
事業運：★★★★☆
事業上易有變動，應勇於嘗試，積累經驗，越動越好，讓你體會到不一樣的驚喜。
財運：★★☆☆☆
與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上吧！
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：13:00-14:00冷泉藍
開運方位：正西方向
獅子座
時運不佳，處處要小心。
整體運：★★☆☆☆
隱瞞的事情，有要東窗事發的跡象，還是快點向對方坦白從寬吧；財物的頻繁外露，極易招來不善之人的襲擊，造成不小的損失；工作拜訪的過程中，要做好遭到拒絕的心理準備。
愛情運：★☆☆☆☆
感情態度特別敏感且急躁，容易動怒或不耐煩，遇到爭執可能會出現不理智的態度喔！
事業運：★★☆☆☆
情緒多變，暴躁易怒的，工作上一旦遇到不順就會讓你的情緒變得低落。
財運：★★★☆☆
認真的經營事業可以緩緩的帶動財運。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：22:00-24:00朝霞紅
開運方位：西南方向
處女座
靈感不斷，創意十足的一天。
整體運：★★★★★
前期遇到阻滯積壓的工作能在靈活的頭腦下處理完畢。從新的角度考慮問題，採取超越常規的辦法，是工作獲得突破的關鍵。投資上眼明手快，當然更能抓住機遇，但還是要有適當的風險防範意識哦！
愛情運：★★★★★
愛情運還不錯啦，向外活動容易發生特殊的機遇喔！
事業運：★★★★☆
今天事業上有機會幫同事調解紛爭，也因此能獲得同事的信賴呢！
財運：★★★★☆
財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題，在積極開發後就會有訂單。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：04:00-06:00乳酪白
開運方位：東南方向
天秤座
愛情是兩個人的功課。
整體運：★☆☆☆☆
掌控慾望過強，使對方難以忍受，繼而產生離開的念頭。理財得到長輩們的幫助，他們的經驗使你的財運得到較快的提升。心情好壞對你的工作有著直接影響，心情低落時不妨先將工作放下吧！
愛情運：★☆☆☆☆
又發生爭執了嗎，雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重！
事業運：★★☆☆☆
在與人交往、互動上容易出問題，在發表言論時應注意自己的措辭，以免得罪人。
財運：★★☆☆☆
沮喪的情緒會降低求財的動力而使得財運受阻。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：14:00-15:00白鋼銀
開運方位：西北方向
天蠍座
授人以魚不如授人以漁。
整體運：★★★★☆
與對方多些交流，今天是你們增進感情的好時機喔！將錢包塞滿些，會給你的財運帶來很好的開運作用喔！將自己的工作技能告訴他，既得到精神上的愉悅還能在實處幫到他人，一舉兩得。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會在工作中結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，是個辛苦耕耘的日子，要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。
財運：★★★☆☆
花錢海派，有點打腫臉充胖子的味道，所幸貴人運不錯，不至於兩袋空空。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：06:00-08:00硃砂紅
開運方位：西北方向
射手座
喜歡誇誇其談，欠缺行動力的一天。
整體運：★★★☆☆
做起事來有點拖泥帶水，想得到他人的認可還應加強行動力。將家中破棄不需要的東西清理一下，打掃床底，是提升運勢的小秘訣。晚上約朋友小坐片刻，談談近期的生活狀況，會很開心。
愛情運：★★★☆☆
會遇到一些自己不喜歡的異性，對方的糾纏讓你困擾，應懂得拒絕。
事業運：★★☆☆☆
情緒顯得有些消沉，面對困難和挑戰容易氣餒。
財運：★★★☆☆
適合動腦想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有太大的動作！
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：17:00-19:00櫻桃紅
開運方位：正南方向
摩羯座
不必強人所難。
整體運：★★★☆☆
如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較上心；工作中對訂單的處理不到位，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。
愛情運：★★★★☆
有伴侶的人感情平順，彼此照顧；單身者與能說會道的異性特別有緣，容易有新戀情。
事業運：★★★☆☆
說話要稍微注意場合，以免你的無心直言得罪了周圍的同事。
財運：★★☆☆☆
今日花錢特別大派，想要守住荷包就不要往外面跑！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：06:00-07:00淺海藍
開運方位：西南方向
水瓶座
順勢而為，謀求發展。
整體運：★★★★☆
今天可對自我形象做個鮮亮的改變，可以提高旁人對你的關注度，優秀異性主動接近你的機率都會高很多；財運亨通，投資時能得到貴人的指點，助你找準投資的方向；工作學習上生機勃勃，全身心投入可讓你向奮鬥目標邁進一大步。
愛情運：★★★★☆
異性緣很不錯。單身者在赴約時除了帶上禮物外，別忘了帶上你的真誠與微笑。
事業運：★★★★☆
追求成功的慾望強烈，再小的機會也會好好把握，適時表現一番。
財運：★★★☆☆
分散投資容易散財，適合做長遠規劃。
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-12:00蘋果綠
開運方位：正北方向
雙魚座
不用太在意別人說的話。
整體運：★★☆☆☆
今天和異性溝通起來特別順暢，之前的誤會可以趁此機會解除。投資上單靠你一個人的力量顯得微薄，不妨找個合適的夥伴，會有不錯的獲益。不必為同事的無心之語而耿耿於懷，為此影響了工作情緒就太不值了。
愛情運：★★★☆☆
已婚者感情進展平順，應多製造生活情趣；單身者有機會在親友的撮合下結識一段良緣。
事業運：★★☆☆☆
繁忙的工作讓你變得心浮氣躁，需及時調整，冷靜下來客觀面對問題才好。
財運：★★☆☆☆
金錢出入頻繁留不往，消費時需量入為出。
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：18:00-20:00苔蘚綠
開運方位：正南方向
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