每日星座運勢／巨蟹生活的節奏穩定 事業勇於嘗試

2019-10-10 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-10-10

牡羊座

急於表現、愛出風頭易適得其反。

整體運：★★★☆☆

逞強好勝會惹來一堆麻煩事。對於超出自己能力範圍外的事情要懂得拒絕，為了愛面子逞強，結果會是忙得焦頭爛額還辦不好事情。面對愛好賭博的朋友，最好離對方遠一些，將錢財借給對方，就要做好有去無回的心理準備。

愛情運：★★★☆☆

在感情生活中不宜充當主導的角色，多遷就伴侶可讓你獲得更多的關愛！

事業運：★★★☆☆

心情起伏不定，有不滿現狀的傾向。不過，想要改變，還得把目前的事務處理妥當。

財運：★★☆☆☆

財運容易受到外力干擾，除了有花冤枉錢的傾向，也恐因為工作上的需要而花錢。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00鈦晶金

開運方位：正南方向

金牛座

站得高看得遠。

整體運：★★☆☆☆

情人對你說些你並不感興趣的事情，也要耐住性子傾聽才好，莫掃了他的興；莫計較眼下的得失，把目光放長遠點，對投資發展更為有利；適時向需要幫助的同時伸出援手，立即能建立起革命友情。

愛情運：★★★☆☆

單身者有心儀的對象，不妨大膽表白，即使對方拒絕，你的內心也有了定數。

事業運：★★☆☆☆

凡事喜歡一個人靜靜的處理，若是在雜亂的環境下工作會感覺特別的煩，無心做好任何一件事。

財運：★★★☆☆

得財額外管道不多，宜憑技術、實力、勤勞來取得。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00夕陽橙

開運方位：西北方向

雙子座

輕裝上陣更容易成功！

整體運：★★★★☆

今天工作輕鬆，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得張弛適中。有機會與好友相聚，放鬆身心的同時也會提升人際關係。學生族學習壓力變大，因為負面的情緒而導致學習效果不佳，拋開得失心反而會有突破。

愛情運：★★★☆☆

運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面的幫助，如果很閒，就去剪個頭髮吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，有利於對外工作者，在對外接觸時多能掌握好運，內勤工作者的感受比較不強烈。

財運：★★★★☆

你能趁勢拓寬財源，會出現財富的猛增。也要注意及時剎車，以防外部環境的突變！

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-11:00珠貝白

開運方位：正北方向

巨蟹座

心情平靜，生活的節奏穩定而安寧。

整體運：★★★☆☆

今天與另一半雖然會有小摩擦，但兩人都能互相體諒，妥善處理，感情不降反升。財運方面表現平常，對收穫稍嫌不滿，想要有所突破。若有拜訪客戶的舉動，可邀約一個異性同事共同前往，效果更佳。

愛情運：★★★☆☆

經常與另一半單獨約會讓你感覺有點悶，安排Party可激起你的熱情，夫妻感情升溫！

事業運：★★★★☆

事業上易有變動，應勇於嘗試，積累經驗，越動越好，讓你體會到不一樣的驚喜。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上吧！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00冷泉藍

開運方位：正西方向

獅子座

時運不佳，處處要小心。

整體運：★★☆☆☆

隱瞞的事情，有要東窗事發的跡象，還是快點向對方坦白從寬吧；財物的頻繁外露，極易招來不善之人的襲擊，造成不小的損失；工作拜訪的過程中，要做好遭到拒絕的心理準備。

愛情運：★☆☆☆☆

感情態度特別敏感且急躁，容易動怒或不耐煩，遇到爭執可能會出現不理智的態度喔！

事業運：★★☆☆☆

情緒多變，暴躁易怒的，工作上一旦遇到不順就會讓你的情緒變得低落。

財運：★★★☆☆

認真的經營事業可以緩緩的帶動財運。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00朝霞紅

開運方位：西南方向

處女座

靈感不斷，創意十足的一天。

整體運：★★★★★

前期遇到阻滯積壓的工作能在靈活的頭腦下處理完畢。從新的角度考慮問題，採取超越常規的辦法，是工作獲得突破的關鍵。投資上眼明手快，當然更能抓住機遇，但還是要有適當的風險防範意識哦！

愛情運：★★★★★

愛情運還不錯啦，向外活動容易發生特殊的機遇喔！

事業運：★★★★☆

今天事業上有機會幫同事調解紛爭，也因此能獲得同事的信賴呢！

財運：★★★★☆

財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題，在積極開發後就會有訂單。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00乳酪白

開運方位：東南方向

天秤座

愛情是兩個人的功課。

整體運：★☆☆☆☆

掌控慾望過強，使對方難以忍受，繼而產生離開的念頭。理財得到長輩們的幫助，他們的經驗使你的財運得到較快的提升。心情好壞對你的工作有著直接影響，心情低落時不妨先將工作放下吧！

愛情運：★☆☆☆☆

又發生爭執了嗎，雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重！

事業運：★★☆☆☆

在與人交往、互動上容易出問題，在發表言論時應注意自己的措辭，以免得罪人。

財運：★★☆☆☆

沮喪的情緒會降低求財的動力而使得財運受阻。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00白鋼銀

開運方位：西北方向

天蠍座

授人以魚不如授人以漁。

整體運：★★★★☆

與對方多些交流，今天是你們增進感情的好時機喔！將錢包塞滿些，會給你的財運帶來很好的開運作用喔！將自己的工作技能告訴他，既得到精神上的愉悅還能在實處幫到他人，一舉兩得。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在工作中結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個辛苦耕耘的日子，要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。

財運：★★★☆☆

花錢海派，有點打腫臉充胖子的味道，所幸貴人運不錯，不至於兩袋空空。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00硃砂紅

開運方位：西北方向

射手座

喜歡誇誇其談，欠缺行動力的一天。

整體運：★★★☆☆

做起事來有點拖泥帶水，想得到他人的認可還應加強行動力。將家中破棄不需要的東西清理一下，打掃床底，是提升運勢的小秘訣。晚上約朋友小坐片刻，談談近期的生活狀況，會很開心。

愛情運：★★★☆☆

會遇到一些自己不喜歡的異性，對方的糾纏讓你困擾，應懂得拒絕。

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得有些消沉，面對困難和挑戰容易氣餒。

財運：★★★☆☆

適合動腦想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有太大的動作！

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00櫻桃紅

開運方位：正南方向

摩羯座

不必強人所難。

整體運：★★★☆☆

如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較上心；工作中對訂單的處理不到位，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人感情平順，彼此照顧；單身者與能說會道的異性特別有緣，容易有新戀情。

事業運：★★★☆☆

說話要稍微注意場合，以免你的無心直言得罪了周圍的同事。

財運：★★☆☆☆

今日花錢特別大派，想要守住荷包就不要往外面跑！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00淺海藍

開運方位：西南方向

水瓶座

順勢而為，謀求發展。

整體運：★★★★☆

今天可對自我形象做個鮮亮的改變，可以提高旁人對你的關注度，優秀異性主動接近你的機率都會高很多；財運亨通，投資時能得到貴人的指點，助你找準投資的方向；工作學習上生機勃勃，全身心投入可讓你向奮鬥目標邁進一大步。

愛情運：★★★★☆

異性緣很不錯。單身者在赴約時除了帶上禮物外，別忘了帶上你的真誠與微笑。

事業運：★★★★☆

追求成功的慾望強烈，再小的機會也會好好把握，適時表現一番。

財運：★★★☆☆

分散投資容易散財，適合做長遠規劃。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00蘋果綠

開運方位：正北方向

雙魚座

不用太在意別人說的話。

整體運：★★☆☆☆

今天和異性溝通起來特別順暢，之前的誤會可以趁此機會解除。投資上單靠你一個人的力量顯得微薄，不妨找個合適的夥伴，會有不錯的獲益。不必為同事的無心之語而耿耿於懷，為此影響了工作情緒就太不值了。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情進展平順，應多製造生活情趣；單身者有機會在親友的撮合下結識一段良緣。

事業運：★★☆☆☆

繁忙的工作讓你變得心浮氣躁，需及時調整，冷靜下來客觀面對問題才好。

財運：★★☆☆☆

金錢出入頻繁留不往，消費時需量入為出。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00苔蘚綠

開運方位：正南方向

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