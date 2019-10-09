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每日星座運勢／雙子先包裝行銷自己　再來推銷產品

2019-10-09 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-10-9

牡羊座

簡單實用的方法，提高了工作效率。

整體運：★★★☆☆

工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才不致影響做出正確判斷。

愛情運：★★★★☆

單身者與異性接觸的機會較多，多微笑，表現你的親和力，可提高戀愛機會。

事業運：★★★☆☆

情緒不錯，對人對事都特別寬容，不過，工作容易鬆懈，應有所拿捏才好。

財運：★★☆☆☆

今日花錢特別大派，小財不去、大財不來！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00玉米黃

開運方位：正北方向

金牛座

生活需要調劑，一味撲在工作上會造成很大的壓力。

整體運：★★★★☆

今天可以邀請朋友去海吃一頓，美味的食物讓你的心情舒暢。工作上與同事之間的配合默契，進展得有聲有色，有望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。

愛情運：★★★☆☆

感性的一天，感情很豐富，很想跟情人同進同出，主動約對方去共進晚餐吧！

事業運：★★★★★

事業運頗優，特別有利於業務開發工作，上班族也會有好事降臨，想與主管溝通的就趁今日吧！

財運：★★★☆☆

想賺錢別投機，努力工作比較實在。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00蜜瓜黃

開運方位：正南方向

雙子座

想推銷產品先推銷自己。

整體運：★★★★★

愛情際遇不錯，身邊圍繞著的異性中耿直而又帶點憨氣的對象與你特別有緣；營銷人員應懂得包裝行銷自己，這樣比較容易讓客戶挑中而促成合作；注意工作應酬對身體健康的影響，吸煙喝酒適度就好。

愛情運：★★★★☆

今日適合與心上人密切的互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，態度上雖保守，可是良好的工作態度能使你快速的完成手邊的工作。

財運：★★★★☆

財運順利，有得財的機會，而且今日對金錢的敏銳度提升，有利於小額投資。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00古銅青

開運方位：西南方向

巨蟹座

適合放鬆身心，別給自己太大的壓力。

整體運：★★☆☆☆

今天感覺不太順利，另一半會因為一點小事而與你爭吵，讓你心煩，減少與對方相處的時間可避免許多不愉快。工作遇到瓶頸，讓你難以施展，向同事求援可扭轉局勢。可以花些錢享受一番，擺脫煩惱。

愛情運：★★☆☆☆

有什麼話就直接告訴另一半，吞吞吐吐的會讓對方很反感唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，外力干擾多，自身的情緒也不穩定，突發狀況會讓你來不及應變。

財運：★★★☆☆

注意貪小便宜的心態，易導致因小失大的危機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00青金石藍

開運方位：西北方向

獅子座

積極主動能提高辦事的效率。

整體運：★★★☆☆

工作上能掌控主動權，使事情有條不紊地進行。戀人未察覺出你情緒變化，致使你認為對方已不如以前那般在乎你，產生強烈的失落感。兄妹姐弟今天易因錢財而產生矛盾。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情。

事業運：★★★★☆

開朗的心情讓你在工作的時候精力倍增，做什麼事都順風順水，不過切記賣力工作時也要注意勞逸結合。

財運：★★☆☆☆

今日投機念頭比較重，小賭怡情莫沉迷。貪念物慾也比較重，要稍微節制喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00嫩芽綠

開運方位：正北方向

處女座

上進心強烈，對事物充滿好奇心。

整體運：★★★★☆

若想感情進一步升溫，為另一半製造一些驚喜的瞬間是不錯的選擇。事業運走強，創意的點子運用到實踐中，易有意想不到的出色效果出現。財運高漲，理財用一套與眾不同的方案，也是帶來好運的方式。

愛情運：★★★☆☆

雙方的關係有點緊張，口角一觸及發，少說兩句免得後果不堪設想。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，雖然雜是很多，可是只要冷靜的思考，就能找出捷徑提高辦事效率。

財運：★★★★☆

得財順心，財源不錯，雖然都是小財，但有總比沒有好哇！

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00古銅青

開運方位：正北方向

天秤座

做事無原則容易壞事。

整體運：★★☆☆☆

戀人對你無原則處事方法很惱火，事事妥協不但得不到好感，還讓他覺得你們的價值觀相差太遠而難以繼續；工作上顯得無原則，面對同事或下屬的好話就易耳根發軟；工薪階級不要有「先消費後儲蓄」錯誤理財觀念，應先強迫自己儲蓄。

愛情運：★★☆☆☆

除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，兩個人共同承擔會感覺溫暖。

事業運：★★★☆☆

若提前做一些規劃工作，還可讓接下來的工作有條不紊的進行。

財運：★★★☆☆

若能靈機應變，第一時間掌握商機，方能得到財神眷顧。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00朝霞紅

開運方位：東南方向

天蠍座

能言善道，易吸引異性目光。

整體運：★★★☆☆

嘴巴說個不停，很懂得接過他人的話題，氣氛很快會被你說活，也因此受到異性的關注，單身者可望被不錯的異性看中。工作能保證進度，但沒有明顯進步，多利用人際關係上的優勢，會有意外收穫。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人與情人之間很有默契，若能時常製造一些驚喜，感情生活會更富有情趣。

事業運：★★★☆☆

具有時效性的工作任務較多，需要投入更多的精力，吃苦耐勞者易有收穫。

財運：★★☆☆☆

亂花錢的一天，一出門可能就會亂花錢，回到家卻搞不清楚錢花到哪而去了。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-08:00玫瑰紅

開運方位：正南方向

射手座

忽冷忽熱的情緒，對工作影響頗大。

整體運：★★☆☆☆

只有適當地控制自己的情緒，在工作上才會暢通無阻，反之對自己很不利。財富的積累也不是一朝一夕的事情，不可抱著賭博的心態來投資，不然易損失慘重。偷閒出外走走，對安撫情緒很有效。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易在職場中遇到對你有好感的異性；戀愛中的人易感受到戀人的真情。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不好，務必秉持吃苦耐勞的精神熬過忙碌的一天，無謂的焦慮只會讓你困難重重。

財運：★★☆☆☆

注意財務的控管，盡可能的不要負債。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00嫩芽綠

開運方位：東南方向

摩羯座

感覺有些無力。

整體運：★☆☆☆☆

做任何事都得不到對方的認可，有種深深的失落感，繼而產生放棄的念頭；今天還是把錢交給家人保管的好，有破財的危險；事業雖不算春風得意，但在關鍵時刻又能得到他人的援助。

愛情運：★★☆☆☆

單身者與異性交往設立許多附加條件，難覓有緣人；有伴侶的人為金錢爭吵的機率高。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，有點倦怠，有氣無力；乖乖的把份內事做好，以免落人口舌。

財運：★☆☆☆☆

不宜理財的一天，處理金錢顯得大手大腳，稍微迷糊點就發生損失了。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00薔薇粉

開運方位：西南方向

水瓶座

人間自有公道，付出終有回報。

整體運：★★★☆☆

渴望百分百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而會徘徊不安。正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此破財。抽點時間，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時機。

愛情運：★★★☆☆

希望得到另一半的關愛，雖然內心充滿熱情，但你一臉的冷漠，讓對方不知所措。

事業運：★★★☆☆

意志不堅定，容易放棄自己的原則和想法，去迎合同事或上司的觀念，不利於人際關係和事業的長期發展。

財運：★★☆☆☆

金錢上會有點小困擾、小狀況，找人商量看看該怎麼處理，不要一意孤行。適合在今日把帳單繳清！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00水晶紫

開運方位：正北方向

雙魚座

愛要大聲說出來。

整體運：★★★★☆

自己被困在沒有結果的單相思中，很想有一場轟轟烈烈的愛情，苦於沒有表白的勇氣，將愛大聲說出來會收到意想不到的效果；工作中礙於情面而不能把事情做得完美，又害怕上司責備；下班後回家看望父母，盡孝能獲取心中的寧靜。

愛情運：★★★★☆

讓不開心的事統統滾蛋吧，享受浪漫約會才是正事。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合採取守成的策略！切記亂無章法的運作，否則忙壞了自己也忙壞了其他同事。

財運：★★★☆☆

出手大方，慷慨的一天，荷包有錢不容易留住。適合請客來經營人際關係。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00羽絨白

開運方位：正東方向

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