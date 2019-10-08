每日星座運勢／射手事業不宜強出頭 獲得異性青睞

2019-10-08 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-10-8

牡羊座

自信是你的籌碼。

整體運：★★★★☆

你自信的笑容與舉動，特別吸引人，有望與心儀的異性有個親密的接觸；投資的想法很多，獲利的機率也很高；一成不變的工作模式，今天不妨做些改變，工作的效率會更高。

愛情運：★★★☆☆

熱情付出的一天，付出實質的行動將可得到無形的關心與溫柔。

事業運：★★★☆☆

今日事業呈現平穩狀態，適合把例行公事調理分明的處理妥當，額外花點時間與同事聯繫情感吧，這有助於往後的合作事項喔！

財運：★★★☆☆

得財順利，是金錢回收的好時刻，先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00水鑽藍

開運方位：正北方向

金牛座

言詞太過犀利，小心別人投來怨恨的目光。

整體運：★★☆☆☆

對事物做出評價的時候，用詞不要太過刻薄，說者無心，聽者有意。發現自己說錯了話，想要用物質來討好對方，只會讓自己破財，對方還不一定領情。少說話，多做事，是今天的萬全之策哦。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。

事業運：★★★☆☆

敏感的一面突顯，工作上容易因速度太慢，而耽誤緊急事項的進度唷！

財運：★★☆☆☆

對錢的敏銳度不高，小心破財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00蘋果綠

開運方位：東北方向

雙子座

有機會幫朋友排憂解難。

整體運：★★★☆☆

今天可以買些小禮物送給戀人，會讓對方感動不已，兩人的感情也會隨之升溫。工作上會感到些許的疲倦，但能堅持做完當天的工作。閒暇時有機會成為朋友的傾訴對象，在開導朋友的同時，你也收穫到了快樂。

愛情運：★★★☆☆

單身者不再苛求愛情，享受獨處的快樂時光，越是不強求越有機會偶遇良緣唷！

事業運：★★☆☆☆

今日的事業運不太理想，會被瑣碎的事情幹擾，導致正事辦不完，所以只能勤勞點趕快把手邊工作做完吧！

財運：★★★☆☆

花錢享受是件快樂的事，但也應有所節制。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00珊瑚橙

開運方位：正南方向

巨蟹座

多替對方想想。

整體運：★★★☆☆

你向戀人提出的要求對於你來說是理所應當，而他卻覺得是給他一種壓力，兩人好好溝通才好，彼此都站在對方的角度去想想；今天進行新產品的推廣會有不錯的收穫，尤其老客戶會比較感興趣；收起玩的慾望，學生作題的數量和質量都會有所提高。

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

事業運：★★★★☆

好運相伴，工作中偶有小人作梗，但亦有貴人暗中幫忙，讓你逢凶化吉。

財運：★★★☆☆

財運進入醞釀期，宜做好長遠規劃。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00燻鮭紅

開運方位：正西方向

獅子座

注意留心周圍的環境，利用一切可以利用的東西。

整體運：★★★☆☆

猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接詢問對方。理財上，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎。看書學習應講方法，死記硬背會很辛苦。

愛情運：★★★☆☆

已婚者的感情較平淡，不妨多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇，雙方都會更有激情！

事業運：★★★★☆

工作順利，與人合作的機會多，互動愉快，但成績平平。

財運：★★☆☆☆

現實物質是今日的生活重心，滿腦子想賺錢也會想著花錢，只要保守謹慎不衝動、不投機，不會有太大的困難。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00玳瑁棕

開運方位：東北方向

處女座

今天的運勢跌宕起伏。

整體運：★★☆☆☆

在與他做愛時表現出來的不專心，讓他感到很惱火，甚至懷疑你是否有外遇；工作中取得的卓越成會有被人竊取的危險，千萬要保管好原版的資料、文件；財運不錯，有機會從朋友處獲得有利訊息，易有一筆可觀的收入。

愛情運：★☆☆☆☆

冷戰日，保持距離以策安全，因為雙方似乎都有點情緒化。

事業運：★★☆☆☆

情緒會受你爭我奪的混亂壞境影響，轉強的好勝心將會使你陷入無意義的戰場。

財運：★★★☆☆

財運不太好，呈現求財不易，得財費力的困境。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00雪花銀

開運方位：西北方向

天秤座

今天頭腦敏銳，做事條理性較強。

整體運：★★★★☆

愛情平淡而和睦，雙方都能保持一種平靜的心態相處，比較融洽。工作表現比較出色，敏銳的直覺讓你輕易做出新的突破，得到上級的肯定與讚賞。多看專業書籍，或與專業人士共同討論生財之道。

愛情運：★★★☆☆

動動你的腦筋，花點小錢送給心上人一個貼心的小禮物，他會很感動喔！

事業運：★★★★☆

工作情緒高漲，做事速度與質量兼具，拍檔也受影響而全力以赴，在相互交流中會產生不少智慧火花。

財運：★★★☆☆

適合存錢的日子，有閒錢就拿去儲蓄吧！金錢運作上適合只進不出。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00古銅青

開運方位：東北方向

天蠍座

對於不利你的傳言，要及時澄清。

整體運：★☆☆☆☆

小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的根源，不能任其發展下去，這會對你已建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執超級多，保持距離以策安全，容易感受到對方的蠻橫無理。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒上顯得不夠理智，注意作業流程上的小瑕疵。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，特別要注意信用卡、帳單、支票是否到期，莫因為小失誤而造成麻煩困擾。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00杜鵑粉

開運方位：正東方向

射手座

生活、事業、愛情都讓你覺得很享受。

整體運：★★★★★

今天懂得營造生活情趣，活力四射，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會增多。在投資上可以選擇股市或房地產方面，也是很不錯的選擇。事業運佳，靈感不斷，對於創意設計者特別有利。

愛情運：★★★★★

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！

事業運：★★★★★

今日事業運很好唷！不過呢，適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

財運：★★★★☆

為賺錢而忙碌的一天，正財、偏財皆不錯。業務洽商者容易遇到有頭有臉的有錢人。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

摩羯座

運勢旺盛，心情愉快。

整體運：★★★★☆

財運不錯，今天對市場的把握相當敏銳，正是出手的好時機。工作上和同事的協作能產生好成績。公園是晚上約會的好地方，夜深人靜，漫步湖邊，能夠讓夫妻感情迅速升溫，相互產生奇妙的情愫。

愛情運：★★★★☆

異性緣很好，單身者有機緣遇到心動的對象；戀愛中人也能有快樂豐富的一天。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，壓力會大一點，可別偷懶，愈是偷懶壓力就愈大，宜虛心接受上司的安排。

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，只要積極的開發就能有所收穫，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00橄欖綠

開運方位：正東方向

水瓶座

運勢低落，需快速適應變動。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人花起錢來毫無顧忌，小心出現經濟危機，不僅自己苦惱，還會惹情人生氣，為錢爭論不休的機率高。單身者有機會遠距離戀愛，上網交友會有不錯的姻緣際遇。工作充滿變數，處變不驚者可輕鬆應對。

愛情運：★★★☆☆

已婚者多與另一半溝通，照顧對方的情緒；單身者獲得愛情的力量較強。

事業運：★★☆☆☆

因為想得太多，總想找到萬全之策，很容易錯過好的表現機會，應加強決斷力。

財運：★★☆☆☆

一時好運會激起你的貪念，愈賭愈大，別忘了十賭九輸的定律。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00湖水綠

開運方位：正東方向

雙魚座

言行舉止要得體。

整體運：★★★☆☆

容易因為小事而引起客戶的不滿，在談生意或處理客戶投訴時一定要注意自己的言行舉止。財運普通，太過相信直覺而大筆投資小心損失慘重。夫妻之間交流較少，難以碰撞出激情。

愛情運：★★★☆☆

單身者與異性接觸機會多，雖多為工作往來，但在相互接觸中萌生好感。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，日子過得很忙碌，可是愈急愈容易出錯呢！

財運：★★★☆☆

恐有曇花一現的財運波動。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00翡翠綠

開運方位：正北方向

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