每日星座運勢／摩羯工作順利的一天 適宜外出洽談

2019-10-07 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-10-7

牡羊座

在工作與生活中尋求平衡感非常重要。

整體運：★★★☆☆

今天的你顯得特別耀眼奪目，極易從人群中脫穎而出並得到異性的關注。人情世故給你帶來頗大的困擾，請客吃飯免不了讓你的錢包縮水。不過，朋友多了路好走，加強人際關係對日後發展有益。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加集體活動，容易得到異性關注。

事業運：★★★★☆

精力充沛，思維很活躍，會突然冒出很有新意的點子，對你負責的任務很有幫助。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意莽撞之下做出衝動的決定。！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00橄欖綠

開運方位：正南方向

金牛座

朋友就是你的開心字典。

整體運：★★☆☆☆

情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資之路頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之路，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不太好，戀愛中人特別容易動怒生氣或是為情傷神，轉移注意力不要太偏激囉！

事業運：★★★☆☆

工作受人關注，不要有任何心理壓力，理清頭緒就可以出色地完成。

財運：★★★☆☆

易因思慮不周而破財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00翡翠綠

開運方位：西南方向

雙子座

準備不夠充分的話，在工作和商談上會處於不利地位。

整體運：★☆☆☆☆

面對商談對像鑽空子提出無理要求時，應先調整好心態，多想想以前成功的案例，與之鬥智鬥勇，十八般武藝都應般出來靈活運用，方能扭轉局面。今天在裝扮方面不宜穿得太誇張，套裝最好，給人精明幹練的感覺。

愛情運：★★☆☆☆

單身者偶然在一件小事上發現對方的優點，怦然心動，並很快墜入情網。

事業運：★★☆☆☆

今日情緒不太穩定，工作態度上會呈現優柔寡斷的一面，想了一堆卻欠缺推動的勇氣與行動力。

財運：★☆☆☆☆

財運欠佳，凡事謹慎為宜，股票族的朋友莫聽信小道消息，也不宜有任何的舉動。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00竹葉青

開運方位：東南方向

巨蟹座

做事需量力而行，安守本分。

整體運：★★★★☆

工作中有些障礙，挫折感頓生，令你有點心力交瘁，需費盡心思來解決；財運還可以，不過只是小財而已，做生意者不宜貪大，「密食當三番」才是；你的異性緣很不錯，可得小心處理霧水情緣。

愛情運：★★★☆☆

單身者易有寂寞感，迫切想找個人來陪伴。可到網路上聊聊天，但別因心急而遭遇爛桃花。

事業運：★★★☆☆

事業運勢可持續向有利方向發展，但也有許多做無用功的情況出現，導致情緒起伏較大，易與人發生糾葛，不過慶幸不影響大局。

財運：★★★★☆

財運、人緣都很好，會有人主動與你合作投資一個項目，若是可信賴的人不妨一試。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-16:00蕃茄紅

開運方位：西北方向

獅子座

多愁善感的一天。

整體運：★★☆☆☆

容易觸景生情，想起一些傷心事，情緒會有些許波動。對另一半的主動親近，你會有敷衍了事的念頭。工作之餘不妨抽些時間休閒，哪怕是聽聽音樂，也能讓心情好轉。學生族會把錢花在異性朋友身上。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶的人，彼此保持一點距離比較好，黏的太緊會讓對方不耐煩唷！

事業運：★★☆☆☆

情緒比較的暴躁，工作上稍感不順，便容易與周圍的同事起衝突，傷了同事間的和氣。

財運：★★★☆☆

不利投機，因為心態上患得患失的情緒過重，即使獲得小利也讓自己傷神不安。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00可可棕

開運方位：正西方向

處女座

微笑、大方會給你帶來好運。

整體運：★★★★☆

單身者可用自己的熱情爽朗感染心儀對象，形象分可望提升；職場中你自信大方的微笑讓人如沐春風，服務水平和態度可得到提升；下班或放學後有出去放鬆的機會，朋友的邀請別拒絕。

愛情運：★★★★☆

桃花運旺盛，易引起異性為你爭風吃醋，處理好兩性關係是今天的重點。

事業運：★★★☆☆

溝通協調力不錯，有機會與上司交流，保持平和的態度可以獲得上司器重。

財運：★★★★★

財運旺盛，先前有投資計劃者可放手一搏，可望收穫豐厚。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00古銅青

開運方位：東北方向

天秤座

切忌將工作與生活畫等號。

整體運：★★★☆☆

桃花皆成過往，卻仍受困於過去的人和事，徒增傷悲而一無所獲。學生族對新鮮事物持有極強的佔有慾，這樣的心態對財運極為不利。直覺靈敏，從事創作工作的人在這方面尤為突顯，靈感不斷。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，男女間恐有意見不合或是對立的情形，感性點，少說點道理就沒是囉！

事業運：★★★★☆

運勢明朗，以往的付出會得到回報，記得與共同努力過的人一同分享喔！

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00杜鵑粉

開運方位：正南方向

天蠍座

計劃趕不上變化。

整體運：★★★★☆

今天你的喜怒哀樂都會寫在臉上，在戀人面前休想有所隱瞞，小心謊言當面被對方戳穿；投資上你過於謹慎，雖不會遇到大的風險，但也難有突破；工作不太穩定，原定的計劃甚至會要做些改變。

愛情運：★★★☆☆

今日你對愛情的想像太美好，現實中的相處卻會讓你失望。多抱平常心，同時用心去經營，愛情之花會越開越稱心。

事業運：★★★☆☆

想法不易得到採納，就算是合理的意見，最好也擱置一段時間再給部門主管提出來。

財運：★★★☆☆

有破財的跡象，管好自己的荷包。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00瑪瑙黑

開運方位：東北方向

射手座

愛情有新情況出現。

整體運：★★★☆☆

桃花接踵而至，單身者想戀愛還得做出選擇。熱衷於股市投資的人今天不宜急著出手，時機還未成熟。工作中會有不錯的表現機會，可別老待在家裡，機會多來自公司組織的活動。

愛情運：★★★★☆

愛情升溫，多用感性方式和另一半促膝談心，可消除誤會，增進瞭解。

事業運：★★★☆☆

工作中的變化會讓你有些忐忑不安，調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！

財運：★★☆☆☆

財運不太好，恐有因財與人發生爭執的跡象，最好別與人有金錢往來。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00蕃茄紅

開運方位：東南方向

摩羯座

工作順利的一天。

整體運：★★★★★

今天約會你的話顯得比較少，總感覺話不投機半句多；但在公司與同事或客戶會很聊得來；適宜外出洽談，成功的機率較高，不過記得穿著要正式一點，你對對方尊重的同時也會增加客戶對你的信任。

愛情運：★★★★☆

感情豐富很豐富呢，很喜歡粘著對方，跟對方撒嬌，是個戀愛順利的一天。

事業運：★★★★☆

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題也不會困擾你！

財運：★★★★☆

財運還不錯唷！好運居多與工作有關係，例如：工作表現優異而獲得犒賞！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00墨玉綠

開運方位：西南方向

水瓶座

身邊資源豐富，適宜借力施力。

整體運：★★★☆☆

運勢平順，今天會獲得親人、朋友的鼓勵，讓你信心倍增。工作運勢旺盛，多勞多得，利用現有資源及良好的人際關係，可為你減輕工作壓力，且收穫頗豐。穿著鮮亮色彩的服裝，可有效帶動桃花運。

愛情運：★★☆☆☆

外力干擾多，不要聽到一點風聲就搞得心情不愉快。

事業運：★★★★☆

工作順利，有機會得到長輩的照顧。有時間不妨多和同事聯絡感情，或是多充電。

財運：★★★☆☆

若想翹著「二郎腿」等著回收，恐有『肉包子打狗，一去不回』的現象。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00葡萄紫

開運方位：東南方向

雙魚座

加強體育鍛煉。

整體運：★★☆☆☆

為心儀的對象默默付出，今天是開花結果的時機，向對方表明心意會獲得滿意的回應。財運一般，但革命的本錢有機會得到加強，和朋友一起去健身，會有不錯的效果。工作時顯得疲倦，容易三心兩意，工作效率較低。

愛情運：★★★☆☆

已婚者對另一半的關心增多，愛情運也不斷上升；單身者有機會在應酬中發現不錯的對象。

事業運：★★☆☆☆

工作較順利，但人際關係的處理會花去你較多的時間，一些不必要的應酬能推則推。

財運：★★☆☆☆

你一旦被負面情緒籠罩，容易導致小狀況不斷，涉及金錢方面的問題時，應小心謹慎。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00脆梅青

開運方位：正北方向

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