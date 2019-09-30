唐綺陽星座運勢週報：巨蟹桃花旺 雙魚理財有貴人

2019-09-30 07:33 聯合新聞網 唐綺陽



星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供 分享 facebook

重要星象：冥王星順行，水星進天蠍，火星將進天秤

週四冥王星順行在魔羯座，感受隱約的能量在推動著個人形象或事業，在上位者過去的權威強勢，亦可能帶來惡果，將是採取行動的轉折點。水星逆行進天蠍，思維易被引導至探索秘密、陰謀論及人性黑暗面，探究內心的不平靜，可作為療傷止痛，也有助於理財與神祕學的探討。火星將進天秤，應多溝通、勿輕忽小細節及小人物，不適用猛衝的方式展現，要注重協調與他人的需求。

工作注意：金牛、雙子、獅子、處女

金牛：後生可畏，工作上應表現更積極

雙子：當心小細節出錯而有大麻煩

獅子：遇強則強，可激發戰鬥力

處女：會有長期邀約，充滿可能性

桃花注意：巨蟹、天秤、射手、魔羯

巨蟹：桃花旺，適合告白、成功機率高

天秤：表現明顯，有仰慕你的桃花來告白

射手：有機會被舊桃花扎到，或是回頭去彌補

魔羯：小心一時心軟，招來爛桃花

財運注意：天蠍、雙魚

天蠍：勇於要求，能達成目標

雙魚：理財方面有貴人，能夠指點迷津

健康注意：白羊、水瓶

白羊：避免過勞、承攬太多，當心用腦過度

水瓶：身心俱疲，要懂得求救、別逞強

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道