每日星座運勢／天蠍桃花運旺財運平 多向他人學習

2019-10-05 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-10-5

牡羊座

愛情特別順利，充滿活力的一天。

整體運：★★★★★

相戀多年的人有望修成正果。雖然步入婚姻的殿堂，但兩人的相處之道還是感情的必修課。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家， 能夠節省不少支出。看看關於理財方面的書籍，有不少實用的地方。

愛情運：★★★★★

主動的釋放你的熱情，是個示愛的好日子！鼓起勇氣的說聲「我愛你」吧！

事業運：★★★★☆

情緒高漲的一天，貴人運也隨著你與他人的互動頻率有所提升。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極的工作，也能得到應得的報酬。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00蜜瓜黃

開運方位：正東方向

金牛座

有心想事成的愉悅感。

整體運：★★★★★

與人交際頻繁的一天，不管是對熟識的人還是陌生人，你都能表現出熱情的一面，給他人帶來好心情，你的人緣也不斷得到提升。有機會參加朋友聚會，不妨帶上另一半，讓對方融入你的交友圈中，對兩人的關係有促進作用。

愛情運：★★★★☆

單身者多注意自己的言行舉止與穿著打扮，很容易博取異性的好感；戀愛中的人約會較頻繁。

事業運：★★★★☆

享樂慾望增高，渴望吃美食、穿名牌衣服，偶爾放縱一下無妨，但別太過火喔！

財運：★★★★★

財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會可以撈一筆！別錯過今日的大好財運喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00冷泉藍

開運方位：西南方向

雙子座

運勢強盛，好運降臨。

整體運：★★★★☆

今天有拋頭露面的機會，與不同階層的人接觸時，能投其所好，施展自如，有遇到大貴人的契機。會有異性暗送秋波，主動投懷送抱，你若採取半推半就的方式，會更有吸引力。財運頗優，短線投資容易獲利。

愛情運：★★★★☆

夫妻相處的時間較多，聚在一起其樂融融；單身者在玩樂中易結識有權有勢的異性朋友。

事業運：★★★★☆

樂觀的一天，能積極面對生活，好運也不斷降臨到你身上，有機會收到朋友的禮物！

財運：★★★★☆

來財主要靠專業技術，工作專精、賣力者進財豐厚。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-16:00大理石灰

開運方位：西北方向

巨蟹座

別把健康不當回事，要有正常的作息時間。

整體運：★★★☆☆

雖然是休息日，但也不宜玩通宵，這對身體沒好處。已婚者晚上要早點回家，不然另一半會產生不滿的情緒，與其吵吵鬧鬧，還不如防患於未然。可以適當地買點保健品進補，對增加身體營養的吸收有促進作用。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間別吝嗇付出與表達愛意；單身者別為了追求一時的歡娛而放縱自己。

事業運：★★★☆☆

有機會成為核心人物，同時也身負重任，除了好好表現外，還得小心應付！

財運：★★★★☆

金錢上有支援者。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00臘梅白

開運方位：東南方向

獅子座

歡樂的氣氛能讓人的心胸更開闊。

整體運：★★★★☆

今天是和戀人一起見彼此父母的好日子，記得帶上禮品，禮數周到一些，這樣更能博得對方父母的歡心；去朋友鄰居家串串門子，即使以前有些誤會的也能得到化解、冰釋；財運不錯，即使有禮要送出，但得到親友回饋的金額也會不少，偏財運也還不錯。

愛情運：★★★★☆

愛情來得快，去得也快，單身者在選擇對象時宜謹慎，太快投入容易上當受騙。

事業運：★★★☆☆

運勢有所提升，感覺很有能量，以往的誤會可望化解，有種重見光明的輕鬆。

財運：★★★★☆

財運佳，但切勿過貪，以免因貪損財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00雪花銀

開運方位：正東方向

處女座

向他人表示愛心的好時候。

整體運：★★★★☆

今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人有時間可相約出去逛逛街、喝喝咖啡，讓彼此有交流的機會，增進感情。

事業運：★★★★☆

快樂源源不斷，人際關係暢通無阻，就算有小失誤也會因好心情而能化險為夷。

財運：★★★☆☆

錢財往往隱藏在暗處，宜注意挖掘。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00薔薇粉

開運方位：正西方向

天秤座

有否極泰來的好運，動起來就能提升運勢。

整體運：★★★★★

今天不少事情看似不樂觀，但繼續往前不放棄就會逐漸看到希望，好的一面不斷呈現。集體活動豐富，踴躍參與可獲得對你有利的訊息。晚上思緒沉澱下來，可以考慮長遠計劃，可行性頗高。

愛情運：★★★★★

情人配偶對你的助力很大喔！單身者仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

事業運：★★★★☆

直覺力頗強，對一些事情極具危機感，若能很好地運用資源可獲得強大的助力。

財運：★★★★☆

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者沒有特別的財運。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00鈦晶金

開運方位：西南方向

天蠍座

桃花運旺盛。

整體運：★★★★☆

單身者不要老待在家中，外出走走就有機會俘獲愛情。財運平平，需要提防陌生人的好意，有些好意後面隱藏的是金錢陷阱，失去的反而比得到的多。學習力強，積極性也挺高，去書店轉轉，能夠找到實用的書籍來充實自己。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，也容易發生曖昧不清的關係。若沒有戀愛的想法，請盡快與對方保持距離。

事業運：★★★☆☆

平順的一天，應採取積極主動的態度，在穩定中求發展；多向他人學習，提高能力。

財運：★★★☆☆

善心大發時，出手闊綽，錢財流失較快。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00象牙白

開運方位：正東方向

射手座

運勢此起彼伏，難以達到調和。

整體運：★★★☆☆

桃花零落，愛情際遇欠佳，缺少機會。財運佳，朋友家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。

愛情運：★★☆☆☆

愛情中需要的是軟言細語，別老是用命令的語氣和另一半說話。

事業運：★★★☆☆

心情還不錯，有時間不妨多陪陪家人，或是多與朋友聯繫，會讓你心情愉快！

財運：★★★★☆

用積極的行動和富於冒險的精神來賺取錢財，得財將很順利。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-10:00大理石灰

開運方位：西南方向

摩羯座

脾氣易暴躁。

整體運：★★★★☆

對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避除破財的危險。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人感情容易出現小狀況，千萬別輕易說分手，說出口會讓你後悔喔！

事業運：★★★★★

對於自己的決策敢於肯定並堅持，盡全力去完成，事情會如你所願走入佳境。

財運：★★★★☆

小投資，大收獲。在生意上，會暗中得到他人的幫助。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00可可棕

開運方位：正西方向

水瓶座

害人之心不可有，防人之心不可無。

整體運：★★★☆☆

今天有些犯小人，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險；桃花運不錯，今天有機會與心儀的對象進一步發展；把棉被拿出去曬曬吧，聞著陽光的味道會促成你的好睡眠。

愛情運：★★★★☆

與情人發生爭執時，別太固執，退一步海闊天空；單身者暫無感情困擾，享受獨處時光！

事業運：★★★☆☆

心情輕鬆愉快，可以利用休息時間，思考往後的目標與重心！

財運：★★☆☆☆

省小錢、花大錢的日子。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00水晶紫

開運方位：正東方向

雙魚座

財富就在身邊。

整體運：★★★★☆

和戀人之間易發生言語衝突，話說出口時請三思；閒暇之時多翻閱財經雜誌，能獲取許多有價值的資訊；有時間約同事一起喝茶逛街，對你往後的工作很有幫助。

愛情運：★★★☆☆

單身者在感情上易遇到一些困難，但不要灰心，多加留心觀察，用智慧去贏得愛情吧！

事業運：★★★★☆

容易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，很有成就感。

財運：★★★★☆

財運不錯，與他人合作能爭取到更多進財機會！

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00秋葵綠

開運方位：正北方向

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