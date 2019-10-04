每日星座運勢／金牛愛情運相當的好 錢包進賬不少

2019-10-04 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-10-4

牡羊座

小心樂極生悲。

整體運：★★★☆☆

處於磨合期的情侶今天相處得很融洽，因家人的介入更讓兩人的感情飛速發展。花錢慾望強烈，幸而有人提醒，否則造成財政赤字。外出洽談生意的人事業運良好，會有意外收穫哦！

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在朋友聚會中結識新朋友，可望發展一段新戀情。

事業運：★★★☆☆

頗適合擴充業務。特別是從事銷售或客服的人員多加強與客戶間的聯繫，有助於業務的發展。

財運：★★☆☆☆

今日付出多到少，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00桐花白

開運方位：西北方向

金牛座

愛情運相當好的一天。

整體運：★★★★★

熱心的友人為你牽紅線的話，可別拒絕，有機會找到夢中情人呢。工作者在團體協作中表現可圈可點，同事稱讚有加。原本不看好的投資有了回報，錢包進賬不少。

愛情運：★★★★★

舊情人重逢的日子，今日的你容易回憶舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。

事業運：★★★★☆

今日事業還不錯，忙碌中有收穫，而且能順心如意的按照自己的進度進行，解決事情的能力也會強一點。

財運：★★★★☆

財運順遂的一天，缺錢時不妨找長輩協助，很容易得到支援喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00硃砂紅

開運方位：東北方向

雙子座

加強體育鍛煉，積極進取。

整體運：★★★☆☆

戀情發展得頗為順利，付出總會有回報，今天是個值得用心的日子。明確投資方向，財運才有更明顯地漲幅，且有不錯的收穫。你的工作態度將帶來決定性的作用，把握得當才會收到預想的成果。

愛情運：★★★☆☆

多關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，對方會很感動喔！

事業運：★★☆☆☆

變通能力較差，不考慮周圍其他的因素一味的按部就班，不但效率不高還把自己弄得很疲憊，做事稍微靈活一點，工作都會變得非常輕鬆。

財運：★★★★☆

人際關係圓滑，招財貓正在努力向你招手喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-10:00羽絨白

開運方位：西南方向

巨蟹座

火爆的脾氣會惹來麻煩。

整體運：★★★☆☆

出門在外難免與人有些小磕碰，只要沒有什麼損失，用不著那麼大火氣，忍一時風平浪靜。與朋友協商合夥投資的問題時，要多些耐性，冷靜客觀地進行分析，作一個大體規劃，做到心中有底。

愛情運：★★☆☆☆

別太憂鬱，事情沒你想得嚴重，發生爭執時，趕快道歉就沒事囉！

事業運：★★★☆☆

工作心態不穩定，難以集中精神，因外界因素的干擾，很容易分散注意力。

財運：★★★☆☆

對高級享受特別感興趣，喜歡到高級餐廳享受，小心看住荷包，量入為出才好唷！

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-09:00白鋼銀

開運方位：正東方向

獅子座

說話放溫柔點。

整體運：★★☆☆☆

行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付賬之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下效率會高很多。

愛情運：★★★☆☆

較為被動，不想接觸異性，對於他人的邀約無動於衷，不利於感情的發展。

事業運：★★☆☆☆

工作上的壓力會很大，讓你很難吃得消，會感覺疲憊不堪。

財運：★★☆☆☆

小心破財，只要看得開，喜神會在其他的地方給予補償喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00芒果黃

開運方位：西南方向

處女座

感情甜蜜溫馨的一天。

整體運：★★★★☆

體貼關心的言語用在另一半身上，對方回報你的是柔情蜜意。辦事細心嚴謹，務實的工作態度，受到領導的肯定。多與客戶進行溝通，才能為對方提供更滿意的服務。出色的表現引來伯樂的橄欖枝，新的機會向你招手。

愛情運：★★★★★

今天適合動點歪腦筋，想辦法勾引心上人；戀愛中人努力的搞點花樣來製造情趣吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，能夠積極主動的去執行預定之事，在穩定中緩緩發展。

財運：★★★★☆

財運佳，會有意外財主動找上門來，別錯過與人合作的機會，易有實質收益。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00夕陽橙

開運方位：東南方向

天秤座

謹言慎行，可避免許多麻煩。

整體運：★★★☆☆

不必勉強自己去迎合別人，小心馬屁拍在馬腳上，惹人反感。心中的秘密就自己消化，傳揚開來會對人對己造成傷害。工作上按部就班，就能平穩地度過。

愛情運：★★☆☆☆

有這麼嚴重嗎，不過就是小事！想點彼此開心甜蜜的事情吧！

事業運：★★★☆☆

學生族情緒容易受到長輩的影響，他們的嘮叨會讓你有被束縛的感覺。

財運：★★★☆☆

財務的損失大多因外力引起，例如：掉錢包，失竊等等。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00鉑金灰

開運方位：正南方向

天蠍座

忽冷忽熱地對待感情是很不利的。

整體運：★☆☆☆☆

要改變對戀人的態度，不然你那令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作都有點無精打采，好像霜打的茄子，不可太過情緒化哦！

愛情運：★★☆☆☆

多去發現與伴侶的共通點，找些雙方都感興趣的話題進行交流，感情會快速升溫哦！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，雖然恨忙碌，可是似乎忙錯方向了，特別要注意可別為了個人單一的想法而累壞了自己也拖累了同事。

財運：★☆☆☆☆

腦袋瓜有打結的傾向，打理財務恐多感情用事、缺乏冷靜。不宜接觸財務的一天。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00珠貝白

開運方位：正東方向

射手座

今天要有花些小錢的準備。

整體運：★★☆☆☆

換個新造型，穿著別太拘謹，會讓身邊的異性朋友有耳目一新的感覺，戀愛機會不少。親友有喜事要你花錢的機率高，但花得值得，花得開心。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。

愛情運：★★★☆☆

你在沉思的時候最有魅力，也吸引了不少異性，但冷冷的態度卻讓異性不敢進一步靠近。

事業運：★★☆☆☆

心境不太平穩，很容易從負面的角度思考問題，建議你對於捕風捉影的事別太在意才好。

財運：★★☆☆☆

出手大方，小心因幫助朋友而損失錢財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00辣椒紅

開運方位：正西方向

摩羯座

多外出走走，是今天幸運的重點。

整體運：★★★★☆

感情上發展迅速，單身的你今天因自信而魅力大增。家人關懷倍增，讓自己的內心溫暖如春，做起事來勁頭也變得更足，能超額完成工作。財運上多留意身邊的小事，從中能挖掘出很不錯的機會。

愛情運：★★★★☆

顯得很注重穿著打扮，容易給另一半賞心悅目的之感，感情升溫。

事業運：★★★★☆

看似驚險萬分的任務到了你的手裡卻會成了好事，諸事都較為順利圓滿。

財運：★★★★☆

多與朋友聯絡，會有意外商機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：04:00-06:00秋葵綠

開運方位：正西方向

水瓶座

今天犯小人，與人相處要多長個心眼。

整體運：★★☆☆☆

一些小的失誤會讓別有用心的人加以利用，中傷你和另一半之間的感情，不要任其發展下去，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。今天多閱讀有關職場策略的書籍，對今後工作大有好處。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運很低落，一個人獨處比較好，連講電話都省了，免得口角不斷。

事業運：★★★☆☆

缺乏耐性，工作一遇到困難，就煩躁不安，消極以對。

財運：★★☆☆☆

財運變化加劇的運勢。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00和闐玉白

開運方位：西南方向

雙魚座

做事過於毛糙，給自己多點耐心。

整體運：★★★★☆

今天適宜花錢請客，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是物有所值。財運方面相當平常，沒有什麼特別變動。工作上今天成效不錯，但還是要多留意細小的地方，一些小的漏洞會給你帶來麻煩。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，照照鏡子裝扮美美帥帥的，對愛情會有幫助唷！

事業運：★★★★☆

自我表現慾增強，展示自我機會突增，還能借助外力為己所用，使得新業務接踵而至，能創造新突破。

財運：★★★☆☆

財務狀況良好，會有些額外的收益。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00大理石灰

開運方位：正北方向

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