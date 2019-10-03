每日星座運勢／水瓶財運特別的突出 愛情運勢良好

2019-10-03 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-10-3

牡羊座

愛情需借助開運物開運哦！

整體運：★★☆☆☆

愛情很顯低迷，單身者佩戴銀製耳環會有很好的助運功效；今天不宜出入彩券銷售點或股票市場，難有收穫；工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺溫暖

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人不適合談婚論嫁，多培養兩人的感情，進一步瞭解再做打算！

事業運：★★★☆☆

心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策、改變，進行例行性質的公事就好。

財運：★☆☆☆☆

財氣呈現混亂跡象，雖然很想留住錢，但金錢問題多多，寧可把錢拿去繳帳單也不要白白浪費喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00湖水綠

開運方位：正東方向

金牛座

工作上易突顯才能，快樂的日子。

整體運：★★★★☆

事業運不錯，別人辦不好的工作在你的手中卻能做得有聲有色，讓你很有成就感。投資運平穩，關注市場變動，想要涉足保險、股票等項目，需與有經驗的人士多商討，做好分析才能有勝算。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平日，宜各自為政，埋首在個人的工作上會好點。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合朝多元化運作，可以同時進行不同性質的事務，特別有利於交涉方面的事務。

財運：★★★☆☆

正財運，想要得財就要積極去運作。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-11:00深海藍

開運方位：西北方向

雙子座

保持積極進取的心態。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天會在酒吧邂逅一段戀情，但新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花；今天財運欠佳，對股票感興趣者今天可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現；工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。

愛情運：★★☆☆☆

在喜歡的異性面前有些緊張，你愈想表現自己，就愈讓對方感到莫名奇妙。

事業運：★★★☆☆

工作狀態良好，業績比較穩定。想要有所突破，還應尋找新的工作方法。

財運：★★★☆☆

散財指數頗高，唯有降低物慾才能減少錢財支出。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00櫻桃紅

開運方位：東南方向

巨蟹座

要創造才有機會。

整體運：★★★☆☆

愛情不會有太大進展，需要自己創造機會，然後看清對方的意願行事比較穩妥；工作運勢佳，得遇貴人提醒，能將工作中潛在的危險排除；股票投資者今天不適合投資，宜觀望為佳。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點鬱悶，外力的干擾容易讓你煩惱傷神，別小題大作，更別吃醋吃過頭囉！

事業運：★★★☆☆

若是操心去管他人的閒事，就免不了會給自己增添多餘的煩惱。

財運：★★★☆☆

適合分析研究，有時間不妨多學習一些財經方面的知識，對你很有助益！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00脆梅青

開運方位：西北方向

獅子座

收穫不小，但要有計劃性。

整體運：★★★★☆

愛情來的時候讓你絲毫沒有察覺，顯得有點遲鈍，需借助他人的力量才能獲得愛情。財運頗好，易在基金及證券方面有所收穫。熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。

愛情運：★★★☆☆

出門前帶點特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

與人協作，最好表達清楚自己的意圖和目的，工作進展更順利。

財運：★★★★☆

一定要細心留意親朋好友的動向，他們會給你帶來賺取偏財的訊息資源。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00白鋼銀

開運方位：西北方向

處女座

工作順利，異性助力強。

整體運：★★★☆☆

今天與異性特別談得來，工作上多能得到幫助，讓你輕鬆不少。單身者多留意主動幫助你的異性，有機會發展一段戀情。財運相對較弱，支出較多，在與同性進行金錢交易時要多留心，小心對方鑽空子。

愛情運：★★★★☆

頻頻向心儀的對象放電，但對方有些無動於衷，別放棄，直接表白會更有效。

事業運：★★★☆☆

不求有功但求無過，少對他人的工作指指點點，做好自己的事情就好。

財運：★★☆☆☆

散財日，扮演散財童子的日子，趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00脆梅青

開運方位：正南方向

天秤座

情緒波動較大，對現狀有許多不滿。

整體運：★★☆☆☆

想要改變與突破的一天，工作面臨較大的挑戰，會遇到不小的阻力，獨自承擔難有成效，團隊力量才能順利進行。晚上有機會與朋友相聚，因朋友介紹獲得商機的機率高，雖眼前沒見到實質收入，但也是個不小的驚喜。

愛情運：★★★☆☆

已婚者適合與另一半多進行精神交流，彼此安慰；單身者有思念舊情人的傾向。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很差，要收斂點，不要太狂妄或自以為是，否則會自討苦吃。

財運：★★★☆☆

金錢進出頻繁，讓你心痛不已。宜保持心態平衡，正常看待金錢，得失心不要太重。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00竹葉青

開運方位：正南方向

天蠍座

今天頭腦敏銳，做事條理性較強。

整體運：★★★★☆

愛情平淡而和睦，雙方都能保持一種平靜的心態相處，比較融洽。工作表現比較出色，敏銳的直覺讓你輕易做出新的突破，得到上級的肯定與讚賞。晚上有機會與專業人士共同討論生財之道。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，沒什特殊變化，兩性間可以平和相處！

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算型的工作，只要積極點，你的想法容易被採納。

財運：★★★☆☆

財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機算算近日的收支狀況吧！

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00橄欖綠

開運方位：東北方向

射手座

公關不宜出擊，還是靜守為妙。

整體運：★★★☆☆

今天對公關人員來說頗有些不順，橫生枝節打亂原本的局勢，若是處理不當，情勢可能向下急轉；若有打算在感情方面投資的話，還是盡早打消念頭為好；財運恆通，正財、偏財運都不錯。

愛情運：★★☆☆☆

要表白？台詞背熟了嗎？小心關鍵時刻變結巴。

事業運：★★☆☆☆

情緒起伏不定，總一副耐性不足的樣子，行動力很弱，工作看不到成效。

財運：★★★★☆

財運不錯，有機會獲得不錯的商機，收到紅包、禮物的機會多！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00硃砂紅

開運方位：西南方向

摩羯座

今天是適合趕工的日子。

整體運：★★★☆☆

做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了質量，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。

愛情運：★★★☆☆

想戀愛就莫等閒，在選擇伴侶時多聽聽朋友的意見，有機會認識適合的人選。

事業運：★★★★☆

靈感不斷、創意十足，很適合開發、創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。

財運：★★☆☆☆

花錢特別海派，容易受到吃喝玩樂的誘惑，想守住荷包就不要往外面跑！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00薰衣草紫

開運方位：正北方向

水瓶座

財運特別突出，是個好日子。

整體運：★★★★★

前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿缽而歸，令你樂開了花。愛情運勢頭良好，心情好自然情人無論怎麼看都覺得順眼，會有激情迸發的衝動哦！事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。

愛情運：★★★★☆

試著表達你感性的一面，沒事就對著心上人傻笑會有出乎意料的效果產生喔！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，在職場上能夠開心的工作外，還有機會吃喝一頓呢！

財運：★★★★★

財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金薪資談判等等！

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00水鑽藍

開運方位：西南方向

雙魚座

言詞太過犀利，小心別人投來怨恨的目光。

整體運：★☆☆☆☆

對事物做出評價時，用詞不要太過刻薄，「說者無意，聽著有心」，易讓人產生誤解。發現自己說錯話時，應及時表示道歉，表示你並無惡意。工作上少說多做，才是萬全之策。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不太好，戀愛中人特別容易動怒生氣或是為情傷神，轉移注意力不要太偏激囉！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情，聽點音樂會許能改善些！

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，金錢上缺乏計劃，魯莽行事、自以為是都是導致虧損的主因，出門在外也要小心看緊錢包喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00芥末黃

開運方位：正東方向

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