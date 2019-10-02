每日星座運勢／獅子運勢不錯的一天 賺錢的機會多
2019-10-2
牡羊座
運勢走紅，整天都有個好心情。
整體運：★★★★☆
單身者有機會獲得異性的青睞，並有機會長期發展。工作較輕鬆，很多事做起來都較順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。投資運一般，可進行相關學習，為日後的投資做好知識儲備，以便更好地把握機會。
愛情運：★★★☆☆
異性緣很不錯的一天，但是不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好！
事業運：★★★★☆
有很強的直覺和分析力，在遇到重大決策時，要充分相信自己在工作上的判斷力。
財運：★★★☆☆
財務上有喜訊，要大膽直接的談判金錢問題，只要敢開口多能有正面的答案。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：15:00-16:00芥末黃
開運方位：西北方向
金牛座
今天的精神壓力比較大。
整體運：★★★☆☆
同性戀人今天面臨的外部壓力會很大，要多多的體諒彼此，只有兩個人一起承擔才能減輕很多心理負擔；手頭上該處理的任務在午後已完成得差不多，比較希望沒有新的任務下達；與以前同學一起聚聚，不但聯絡了感情，也有機會獲得寶貴的理財資訊。
愛情運：★★★☆☆
對戀人或另一半的依賴較強，容易讓對方感到疲憊，應注意控制情緒，多為對方考慮。
事業運：★★★☆☆
情緒比較低落，常會躲進自己的世界獨自哀傷，有點自我憐憫的意味。
財運：★★☆☆☆
金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物，特別容易產生業績、營運壓力。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：17:00-19:00睡蓮紫
開運方位：正南方向
雙子座
平平順順的一天。
整體運：★★★☆☆
多抽出一點時間陪伴侶，會讓他感到很高興；新入職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆鬆才更容易進入工作狀態。
愛情運：★★★☆☆
已婚者容易得到另一半的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！
事業運：★★★☆☆
看似風平浪靜，但難題仍不可避免。與其帶著急躁情緒解決，不如暫時將煩惱放下，待心情平靜再重新面對。
財運：★★★☆☆
借出的資金收回會有一些困難，應提高警覺。
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：17:00-19:00嫩芽綠
開運方位：正北方向
巨蟹座
內心的想法與不安要適時表露。
整體運：★★☆☆☆
壓抑已久的情緒，極欲爆發，找個時間向另一半說明，讓對方瞭解你的心情。財運平平，有好的東西盡量與大家分享，易得到貴人指引。工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者對另一半應誠實，千萬別說謊，容易被對方識破；單身者適合獨處，調整心情。
事業運：★★★☆☆
敏感的一面容易突顯，聽到外界的一些謠言就懷疑是有不好的事情降臨在自己的身上，讓你心神不安，工作速度也因此減慢。
財運：★★☆☆☆
財運不太妙，做好錢財規劃，一些重大投資不宜輕易下賭注，多聽有經驗人士的意見。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：15:00-17:00蘑菇灰
開運方位：西南方向
獅子座
整體上來說，還是運勢不錯的一天。
整體運：★★★★★
財運較好，沒有大手筆資金流入，卻因合理消費而節省不少開支；今天的狀態還不錯，且同事對你的信任也是有增無減，讓你獲得不少成就感；短暫分隔兩地的情侶在今天重逢顯得特有激情，有水乳交融之感。
愛情運：★★★★☆
今日是談理想、心靈溝通的好日子，說說你的心裡話讓對方知道吧！
事業運：★★★★☆
事業運還不錯，容易掌握重點來做事，所以效率上還不差。
財運：★★★★☆
財運旺旺日，賺錢機會多，而且今日對利潤的敏銳度很強，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：05:00-07:00玉米黃
開運方位：正東方向
處女座
今天頗受異性歡迎。
整體運：★★★☆☆
異性緣良好，易會遇到以試探性方式向你示好的異性，瞅準目標，今天是個收穫愛情的好日子；錢財守得太緊反而容易散財，小額借出款項會有意外驚喜；工作中太謹慎會給人畏首畏尾的感覺，具備膽識才是你發揮優勢的關鍵哦！
愛情運：★★★★☆
是表白的好日子，單身者可大膽向心儀的對象示愛；有伴侶者可正面向伴侶表達愛意。
事業運：★★☆☆☆
事業運不太穩定，不宜處理紛繁複雜的事務；管理者應授權，放手讓部屬來做。
財運：★★★☆☆
千萬別投機，因為投機運奇差無比。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：12:00-13:00琉璃銀
開運方位：東南方向
天秤座
處事需注意方式方法。
整體運：★★★★☆
對另一半別太強勢，已得到並不意味著永久擁有，不控制自己的情緒，則會令對方產生放棄的念頭。今天財運的好壞極易受情緒的影響，在關鍵時刻卻換來顛覆性的結局。工作表現頗得上司賞識。
愛情運：★★★☆☆
異性緣很不錯的一天，但是不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好！
事業運：★★★★★
事業運不錯，適合在今天做點思考性、規劃性、評估性的工作。
財運：★★★☆☆
今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質所得，可是對於賺錢相關的是事務充滿興趣，理財花錢出現大膽大派作風。
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-23:00薰衣草紫
開運方位：正北方向
天蠍座
工作上要多聽取眾人的意見。
整體運：★★☆☆☆
和同事共同商討一項任務，這項任務需要與人多方配合。拍馬屁要分清場合，拍錯了地方不僅浪費表情，還會惹來麻煩。多花些時間仔細檢查修正已完成的工作，盡量減少失誤。
愛情運：★★☆☆☆
容易對另一半產生不信任感，彼此的誤會較多，你應多用理性平和的態度與另一半溝通唷！
事業運：★★☆☆☆
情緒消沉，對未來感到徬徨，內心極其渴望有所改變，卻又容易因各種瑣事而停滯不前，作風還應更加果斷。
財運：★★★☆☆
發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢勞心費力，宜以專業技藝取財。
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：23:00-24:00櫻桃紅
開運方位：正北方向
射手座
今天易犯小人，出門需多留意。
整體運：★☆☆☆☆
今天與戀人說話注意措辭，不然容易被別有用心者加以利用，中傷你們之間的感情，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。工作上任務加重，但也不要把計劃排得太滿，這樣反而容易讓自己忙中出錯。
愛情運：★☆☆☆☆
危險的一天，宜聚少離多，特別要注意金錢方面的爭執。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運不理想，負面思考太別嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應！
財運：★★☆☆☆
有漏小財的跡象，例如：掉錢包、意外破小財。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-11:00和闐玉白
開運方位：正南方向
摩羯座
情緒較低，容易被小事觸動。
整體運：★★☆☆☆
今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，小心陷阱，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。
愛情運：★★☆☆☆
不經意說出的錯話往往最傷人，多聽對方講話，做個傾聽者，少發言為妙！
事業運：★★☆☆☆
工作心態極不穩定，心情好時態度激昂，辦事效率高。煩悶時，根本無心工作。
財運：★☆☆☆☆
財運不佳，不適合與酒色賭沾上邊，金錢的損失往往來自於異性或是賭博！保守之人損失較少！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-12:00竹葉青
開運方位：正南方向
水瓶座
助人為樂，易有善報的一天。
整體運：★★★★☆
今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓獲得幫助的人感動，而且，你還會因此而有好運。另外，有機會因同事、朋友介紹，而結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！
愛情運：★★★☆☆
戀愛運普通，然而，在職場上容易得到異性的助力喔！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，雜事瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒什麼摸魚的機會！
財運：★★★☆☆
普通的一天，金錢上沒有特殊的狀況，專心的工作吧！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：20:00-22:00葡萄紫
開運方位：西北方向
雙魚座
與人合作會讓你收穫良多。
整體運：★★★☆☆
太過敏感，喜歡疑神疑鬼，對戀人的胡亂猜忌，極易引起對方的不滿，小心感情出現裂痕。工作上適合團隊合作，特別是男女的搭配組合，作業完成將很迅速。多與人互動，參加聚會易從中獲取商機。
愛情運：★★☆☆☆
情緒有點不穩定，有點像小孩子般的無助，想要被呵護，只好裝無辜博取同情！
事業運：★★★☆☆
會遇到一些困難，但別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會讓問題得到輕鬆的解決。
財運：★★★★☆
打麻將有如神助般的連莊，買公益彩券獲得獎金。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：14:00-16:00辣椒紅
開運方位：正北方向
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