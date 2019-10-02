每日星座運勢／獅子運勢不錯的一天 賺錢的機會多

2019-10-02 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-10-2

牡羊座

運勢走紅，整天都有個好心情。

整體運：★★★★☆

單身者有機會獲得異性的青睞，並有機會長期發展。工作較輕鬆，很多事做起來都較順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。投資運一般，可進行相關學習，為日後的投資做好知識儲備，以便更好地把握機會。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯的一天，但是不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好！

事業運：★★★★☆

有很強的直覺和分析力，在遇到重大決策時，要充分相信自己在工作上的判斷力。

財運：★★★☆☆

財務上有喜訊，要大膽直接的談判金錢問題，只要敢開口多能有正面的答案。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00芥末黃

開運方位：西北方向

金牛座

今天的精神壓力比較大。

整體運：★★★☆☆

同性戀人今天面臨的外部壓力會很大，要多多的體諒彼此，只有兩個人一起承擔才能減輕很多心理負擔；手頭上該處理的任務在午後已完成得差不多，比較希望沒有新的任務下達；與以前同學一起聚聚，不但聯絡了感情，也有機會獲得寶貴的理財資訊。

愛情運：★★★☆☆

對戀人或另一半的依賴較強，容易讓對方感到疲憊，應注意控制情緒，多為對方考慮。

事業運：★★★☆☆

情緒比較低落，常會躲進自己的世界獨自哀傷，有點自我憐憫的意味。

財運：★★☆☆☆

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物，特別容易產生業績、營運壓力。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00睡蓮紫

開運方位：正南方向

雙子座

平平順順的一天。

整體運：★★★☆☆

多抽出一點時間陪伴侶，會讓他感到很高興；新入職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆鬆才更容易進入工作狀態。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易得到另一半的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！

事業運：★★★☆☆

看似風平浪靜，但難題仍不可避免。與其帶著急躁情緒解決，不如暫時將煩惱放下，待心情平靜再重新面對。

財運：★★★☆☆

借出的資金收回會有一些困難，應提高警覺。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-19:00嫩芽綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

內心的想法與不安要適時表露。

整體運：★★☆☆☆

壓抑已久的情緒，極欲爆發，找個時間向另一半說明，讓對方瞭解你的心情。財運平平，有好的東西盡量與大家分享，易得到貴人指引。工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半應誠實，千萬別說謊，容易被對方識破；單身者適合獨處，調整心情。

事業運：★★★☆☆

敏感的一面容易突顯，聽到外界的一些謠言就懷疑是有不好的事情降臨在自己的身上，讓你心神不安，工作速度也因此減慢。

財運：★★☆☆☆

財運不太妙，做好錢財規劃，一些重大投資不宜輕易下賭注，多聽有經驗人士的意見。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00蘑菇灰

開運方位：西南方向

獅子座

整體上來說，還是運勢不錯的一天。

整體運：★★★★★

財運較好，沒有大手筆資金流入，卻因合理消費而節省不少開支；今天的狀態還不錯，且同事對你的信任也是有增無減，讓你獲得不少成就感；短暫分隔兩地的情侶在今天重逢顯得特有激情，有水乳交融之感。

愛情運：★★★★☆

今日是談理想、心靈溝通的好日子，說說你的心裡話讓對方知道吧！

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，容易掌握重點來做事，所以效率上還不差。

財運：★★★★☆

財運旺旺日，賺錢機會多，而且今日對利潤的敏銳度很強，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00玉米黃

開運方位：正東方向

處女座

今天頗受異性歡迎。

整體運：★★★☆☆

異性緣良好，易會遇到以試探性方式向你示好的異性，瞅準目標，今天是個收穫愛情的好日子；錢財守得太緊反而容易散財，小額借出款項會有意外驚喜；工作中太謹慎會給人畏首畏尾的感覺，具備膽識才是你發揮優勢的關鍵哦！

愛情運：★★★★☆

是表白的好日子，單身者可大膽向心儀的對象示愛；有伴侶者可正面向伴侶表達愛意。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，不宜處理紛繁複雜的事務；管理者應授權，放手讓部屬來做。

財運：★★★☆☆

千萬別投機，因為投機運奇差無比。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00琉璃銀

開運方位：東南方向

天秤座

處事需注意方式方法。

整體運：★★★★☆

對另一半別太強勢，已得到並不意味著永久擁有，不控制自己的情緒，則會令對方產生放棄的念頭。今天財運的好壞極易受情緒的影響，在關鍵時刻卻換來顛覆性的結局。工作表現頗得上司賞識。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯的一天，但是不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好！

事業運：★★★★★

事業運不錯，適合在今天做點思考性、規劃性、評估性的工作。

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質所得，可是對於賺錢相關的是事務充滿興趣，理財花錢出現大膽大派作風。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00薰衣草紫

開運方位：正北方向

天蠍座

工作上要多聽取眾人的意見。

整體運：★★☆☆☆

和同事共同商討一項任務，這項任務需要與人多方配合。拍馬屁要分清場合，拍錯了地方不僅浪費表情，還會惹來麻煩。多花些時間仔細檢查修正已完成的工作，盡量減少失誤。

愛情運：★★☆☆☆

容易對另一半產生不信任感，彼此的誤會較多，你應多用理性平和的態度與另一半溝通唷！

事業運：★★☆☆☆

情緒消沉，對未來感到徬徨，內心極其渴望有所改變，卻又容易因各種瑣事而停滯不前，作風還應更加果斷。

財運：★★★☆☆

發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢勞心費力，宜以專業技藝取財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00櫻桃紅

開運方位：正北方向

射手座

今天易犯小人，出門需多留意。

整體運：★☆☆☆☆

今天與戀人說話注意措辭，不然容易被別有用心者加以利用，中傷你們之間的感情，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。工作上任務加重，但也不要把計劃排得太滿，這樣反而容易讓自己忙中出錯。

愛情運：★☆☆☆☆

危險的一天，宜聚少離多，特別要注意金錢方面的爭執。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不理想，負面思考太別嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應！

財運：★★☆☆☆

有漏小財的跡象，例如：掉錢包、意外破小財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00和闐玉白

開運方位：正南方向

摩羯座

情緒較低，容易被小事觸動。

整體運：★★☆☆☆

今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，小心陷阱，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。

愛情運：★★☆☆☆

不經意說出的錯話往往最傷人，多聽對方講話，做個傾聽者，少發言為妙！

事業運：★★☆☆☆

工作心態極不穩定，心情好時態度激昂，辦事效率高。煩悶時，根本無心工作。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，不適合與酒色賭沾上邊，金錢的損失往往來自於異性或是賭博！保守之人損失較少！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00竹葉青

開運方位：正南方向

水瓶座

助人為樂，易有善報的一天。

整體運：★★★★☆

今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓獲得幫助的人感動，而且，你還會因此而有好運。另外，有機會因同事、朋友介紹，而結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，然而，在職場上容易得到異性的助力喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，雜事瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒什麼摸魚的機會！

財運：★★★☆☆

普通的一天，金錢上沒有特殊的狀況，專心的工作吧！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00葡萄紫

開運方位：西北方向

雙魚座

與人合作會讓你收穫良多。

整體運：★★★☆☆

太過敏感，喜歡疑神疑鬼，對戀人的胡亂猜忌，極易引起對方的不滿，小心感情出現裂痕。工作上適合團隊合作，特別是男女的搭配組合，作業完成將很迅速。多與人互動，參加聚會易從中獲取商機。

愛情運：★★☆☆☆

情緒有點不穩定，有點像小孩子般的無助，想要被呵護，只好裝無辜博取同情！

事業運：★★★☆☆

會遇到一些困難，但別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會讓問題得到輕鬆的解決。

財運：★★★★☆

打麻將有如神助般的連莊，買公益彩券獲得獎金。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00辣椒紅

開運方位：正北方向

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