每日星座運勢／牡羊財運與事業相關 翻書增加靈感

2019-10-01 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-10-1

牡羊座

順其自然，好財運沒那麼容易跑掉。

整體運：★★★★★

今天更易體會到等待難熬的滋味，已婚者空守居室會覺得生活太平淡，有尋求刺激的強烈想法；得天獨厚的好財運，與合作者的默契可望達到最高點，求財輕鬆；工作辛苦反而覺得充實，很有幹勁。

愛情運：★★★★☆

愛情運挺不錯的，有許多喜悅的事情發生。如果沒有特殊狀況，就自己主動創造吧！

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點文書、計算型的工作；有機會可以翻翻書來增加靈感。

財運：★★★★★

今日的財運與事業息息相關，事業上有增資擴充的慾念，順利的財運對於增資有正面幫助。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00深海藍

開運方位：西南方向

金牛座

愛情桃花開，甜蜜溫馨的一天。

整體運：★★★☆☆

今天是談情說愛的日子，單身者因親友介紹而有相親機會，因此結識心儀對象的機率高，可望談一場充滿激情的戀愛；有伴侶的人感情生活因主動製造浪漫而變得豐富多彩。工作、財運普通，宜低調行事。

愛情運：★★★★☆

夫妻之間關係和諧，雖然有時你會表現得較為強勢，但多能得到另一半的理解。

事業運：★★★☆☆

工作將面臨新的挑戰，面對挑戰，應重新制定符合客觀事實的工作計劃，調節工作步調，以免被他人影響。

財運：★★★☆☆

在投資前應多請教有經驗的前輩。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：16:00-18:00咖啡棕

開運方位：西南方向

雙子座

擔心的事情並不會出現。

整體運：★★★★☆

今天是戀愛中的人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物效果還會更明顯。與合作夥伴的默契會有跳躍式的提升，交流相助機會明顯增多。工作上雖然很積極，但欠缺機遇，還需耐心等待。

愛情運：★★★★☆

戀愛運小佳，不妨去熱鬧的地方約會，例如：逛街看電影。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過，沒關係，只要耐著性子一樣可以順利完成手邊工作。

財運：★★★★☆

財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題，在積極開發後就會有訂單。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00夕陽橙

開運方位：西北方向

巨蟹座

保持高度緊張的精神。

整體運：★★★★☆

太晚就不要一個人回家，小心被歹徒盯上；上班族工作熱情高，能高品質、高速度完成工作；單人有望尋找新戀情，而已婚者則易在燈紅酒綠中遭遇桃色事件，需謹慎。

愛情運：★★★☆☆

適合與情人吃喝玩樂的一天，把自己好好裝扮一下，在情人面前展現你的魅力吧！

事業運：★★★★☆

在本職工作上做到堅守崗位，會有新契機出現。

財運：★★★☆☆

適合存錢的日子，有閒錢就拿去儲蓄吧！金錢運作上適合只進不出。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00深海藍

開運方位：正西方向

獅子座

情緒比較壓抑。

整體運：★★★☆☆

心情感到壓抑，和戀人間缺乏溝通，但能得到對方的體恤；謹慎的投資，能讓你避開市場帶來的風險；工作上很難得到正常的發揮，緊張或煩躁的時候做做深呼吸，更能讓你靜下心好好工作。

愛情運：★★★☆☆

夫妻、戀人間感情相對平穩，沒有什麼大的問題產生；單身者異性緣佳，戀愛時機未成熟。

事業運：★★☆☆☆

判斷力較弱，易受他人意見左右，應自我主觀意識，以免受他人影響而錯失機遇。

財運：★★★★☆

金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助，多能如願。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-07:00桐花白

開運方位：正南方向

處女座

做事缺乏耐性，容易讓局面陷進被動。

整體運：★★☆☆☆

投資環境不太理想，不要盲目相信別人的推薦，自己要多思考。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，要小心自己的言行。愛情上比較圓滿，會有讓人羨慕的美事發生喔！

愛情運：★★★☆☆

單身者渴望戀愛，但又常常待在家裡，桃花難以盛開。應多出門活動才會有機會喔！

事業運：★★☆☆☆

容易感到孤獨，遇到難題時難得人助，別太愛面子，稍微低頭就會有所改觀。

財運：★★☆☆☆

流動性強、有頻頻周轉的跡象，不容易存下來，提防因小失大。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00可可棕

開運方位：正東方向

天秤座

情緒低落，有種逃避的想法。

整體運：★☆☆☆☆

遇到曾傷害過自己的人會產生逃避心理，而這樣做反而會讓自己更難過，不妨大方一點，笑著告訴對方你過得很好。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，所以面見客戶的話最好能親自接見，以免傳達錯誤。

愛情運：★☆☆☆☆

今日的態度又臭又硬，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了！

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，忙碌中難免心浮氣躁了點，要平心靜氣的用客觀角度處理事情。

財運：★☆☆☆☆

散財之日，一出門就會化身成散財童子，不如拿點錢做做人情或是購物滿足物慾，不想花錢就少帶點錢在身上。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00香檳金

開運方位：西南方向

天蠍座

對愛情過於嚴苛，反而會失去它。

整體運：★★★☆☆

愛情運弱，不要一味地要求另一半，越想掌控對方就逃得越快。從事娛樂業的人要提高服務質量，財運才會更好。工作平順，下午有機會收到好消息，對你的工作很有利。

愛情運：★★☆☆☆

渴望戀愛的氣氛，可是太挑剔會招致反效果。

事業運：★★★☆☆

在交際方面的運勢不錯，有機會應常與朋友聯絡、互動，不僅會讓生活感覺輕鬆自在，還有助於尋求事業契機。

財運：★★★☆☆

容易破財，有擺闊的傾向，送禮送紅包，高興得合不攏嘴，回頭摸摸荷包卻又後悔不已。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00寶石藍

開運方位：東北方向

射手座

心神安靜，不被外物所打擾。

整體運：★★☆☆☆

今天你很想表現自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方產生一種睿智與豁達的感覺，似乎無從下手。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛要做好心理準備，情路較為坎坷。喜歡的難追到，不喜歡的難拒絕。

事業運：★★☆☆☆

今天你只要按照自己的心意做事就好，強迫自己去幫助他人，反倒容易被誤會。

財運：★★★☆☆

欠缺開源的企圖心，恐怕看得到金子卻拿不到金子。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00櫻桃紅

開運方位：正南方向

摩羯座

低調生活收穫更多快樂。

整體運：★★☆☆☆

今天是個購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，又可以少花錢；今天工作上的表現太突出容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展；戀愛中的人今晚有機會和戀人一起去看明星足球賽，感受足球帶來的激情。

愛情運：★★★☆☆

與心儀的對象有進一步交談的機會，可趁此機會多多瞭解對方的想法喔！

事業運：★★★☆☆

周圍朋友的職場異動會對你產生影響，讓你開始思考自己的事業方向，無心去做眼前的工作，工作效率下滑。

財運：★★★☆☆

口才佳者，可動口生財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00深茄紫

開運方位：東南方向

水瓶座

對金錢的敏銳度較高，把握得好會有不錯的進帳。

整體運：★★★☆☆

工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、招貼，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹，結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

與朋友聚會的同時，也別冷落了另一半，把他介紹給重要的朋友認識吧！

事業運：★★☆☆☆

顯得焦慮重重，老擔心自己做得不夠好，不在意眼前得失才能減輕心理負擔。

財運：★★★★☆

只要你今天的表現夠討喜，夠惹人喜歡，暗財運就特別旺。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00古銅青

開運方位：西南方向

雙魚座

微笑著待人處事，會給你帶來好運。

整體運：★★★★☆

今天你的心情可謂是陽光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時刻提防爛桃花哦。財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大。工作上不斷接到新的任務，但不乏他人的幫助。

愛情運：★★★☆☆

今日是適合來場精神交流，多點關心噓寒問暖，讓情人感動一下吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，能攻能守的運作自如，只要懂得尊敬上位者，上司多能給予你正面的肯定。

財運：★★★★☆

財運一路暢通，各方面的力量合聚一起，一切在穩步增漲。也要注意適度控制發展的速度，避免因發展過快帶來負面的影響。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00鉑金灰

開運方位：正南方向

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