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小孟塔羅：天氣涼涼的好懶阿～測你擺爛指數有多少！

2019-09-27 11:08聯合新聞網 小孟

秋天來了，你也感覺到懶懶的嗎？ 圖／Stocksnap
秋天來了，你也感覺到懶懶的嗎？ 圖／Stocksnap
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擺爛，指事情已經無法向好的方向發展，於是乾脆不再採取措施控制，任由其往壞的方向繼續發展下去。然而有運動家精神的人，明知道繼續沒有好的結果，卻會盡全力去完成他的使命。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，你的擺爛指數有多少？

請憑直覺選擇一張牌。
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塔羅牌圖作者：Mila Losenko(Tarot of the Golden Wheel)




A：擺爛指數50%。(權杖二正位)

牌面上有二頭長角的公羊，牠們用互不相讓格鬥，來分出戰鬥的勝負。

A：擺爛指數50%
A：擺爛指數50%
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這張牌表示你會做對自己好的決定。因此，在一件事情上的付出，若能讓你找到自身價值，再辛苦你都很願意投入。倘若你覺得自己是被利用的，便會把心思一點一滴收回。小孟老師在此提醒你，辨別他人對你的心態，釐清好自己的定位，才不會為他人做嫁妝。

B：擺爛指數10%。(愚人牌正位)

牌面上有一位男子，他想觸摸天上的太陽，沒有注意到前方的懸崖。

B：擺爛指數10%
B：擺爛指數10%
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這張牌表示你相信自己的價值。無論你身處的環境是否公平，你也都不太會被他人影響。因為你的好不需要經過他人評斷，只要你很清楚自己想做什麼，能夠認同你自己就夠了。小孟老師在此提醒你，在外人面對表現堅強的你，請在感到疲累的時候，對信任的人傾訴心聲吧！

C：擺爛指數70%。(寶劍一正位)

牌面上有一隻紫色的蛇，用身體纏繞著一把寶劍，並張大嘴巴宣誓主權。

C：擺爛指數70%
C：擺爛指數70%
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這張牌表示你不喜歡模糊地帶，也不會讓自己處在其中。因此，當你面對看不清楚的事物時，便會開始想辦法挖出真相，過程中有讓你感到不妥的地方，你便會停止自己的投入，選擇用簡單的方式維持表面。小孟老師在此提醒你，雖然真相不見得總是好的，但能有效減少心中混亂。

D：擺爛指數99%。(聖杯八正位)

牌面上有一位穿著斗篷的人，留下散落一地的杯子，拄著拐杖向前方走去。

D：擺爛指數99%。
D：擺爛指數99%。
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這張牌表示你很懂得保護自己。當你處在對你不好的環境時，你便會尋找一些方法，來讓自己感到輕鬆一點。例如：只表現出部份的能力、僅做好本份的事物、婉拒他人的要求、表現自己無奈的一面等等。小孟老師在此提醒你，當你放掉不適合的東西，才會獲得真正的自由。

E：擺爛指數30%。(錢幣二正位)

牌面上有一位男子，一腳踩著輪子、一手握著輪子，並保持身體的平衡。

E：擺爛指數30%
E：擺爛指數30%
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這張牌表示你有爛好人的特質。有時你都已經自身難保了，但當別人對你請求協助時，你依然會硬著頭皮答應。因為你不忍心看著他人受苦，更無法裝出事不關已的樣子。小孟老師在此提醒你，擁有慈悲的心故然是好，但可不要把自己累壞了，做到量力而為才能長久。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

小孟塔羅

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