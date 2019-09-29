殺破狼周運勢／巨蟹小心流言中傷 處女有賺外快機會

2019-09-29 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年9月30日～10月6日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在感情宮位，會是一段情感關係能否穩定下來的關鍵時期，雙方可能會在此時交往、同居。戀人未滿狀態的白羊座，與曖昧對象的互動機會比較多，新月期間，可許下與感情有關的願望，會獲得新月的祝福。

工作運方面，火星離開了工作宮位，許多事務終於告一段落，工作會輕鬆很多，至少不需要再加班。然而在志業宮位的土星、冥王星受到夥伴宮位的太陽影響，與某些同事處不好，會因為權利的分配而鬥爭。

本週須注意的部分：

金錢運方面，水星進入財務宮位，受到天王星影響，會想把一些資金投入到某個理財工具上，卻因此壓縮到你平常的生活費用，現金週轉不過來。沒有投資習慣的白羊座，會因為一時手滑，刷卡消費過度，手頭感到拮据。

健康運方面，水星進入疾厄宮位，受到天王星影響，當心著涼感冒，呼吸系統發炎。一旦感冒請及早就醫，否則會有意想不到的併發症產生。

金牛座：

整體運勢：

工作運方面，新月發生在工作宮位，在職場上的表現也會受人矚目，一些人會對你工作能力給予肯定與稱讚。新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好能量的幫助。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與土星、冥王星有良好連結，經過一段時間對於人際關係的迷惘後，逐漸區分出某些朋友是可以交心的，也會發現，有一些酒肉朋友，此時必須要遠離他們。

本週須注意的部分：

感情運方面，進入感情宮位的水星會受到天王星影響，與喜歡的對象溝通不良，不知做錯了什麼事，對方突然與你斷了聯繫，或是與你冷戰。某些金牛座甚至突然被分手，感到十分莫名。

健康運方面，火星進入健康宮位，與金星、太陽齊聚，注意刀火燙傷見血光，意外傷害較多，容易感染感冒，喉嚨發炎。心血管方面的疾病要注意。新月期間，消化系統與腸胃會較為不適。

雙子座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，單身的雙子座會與某個人很快就確認了彼此的心意，進入交往狀態，有伴侶的雙子座，與喜歡的人正式進入人生的新階段。新月期間可許下與戀愛有關的願望，會或獲得良好的能量幫助。

工作運方面，水星進入工作宮位，會是工作非常有效率的時期，許多事情會很快完成。然而水星受到天王星影響，當你覺得做完事情可以休息的時候，上司會派給你更多任務，預期外的雜事更多，完全無法輕鬆下來。

本週須注意的部分：

健康運方面，水星進入健康宮位，受到天王星影響，容易被傳染流感，呼吸系統發炎，在精神宮位的天王星受到水星影響，半夜咳嗽不止，無法好好入睡，會因為生病而感到厭世。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星、土星受到子女、戀愛宮位的太陽與金星影響，有小孩或寵物的雙子座，孩子的身體狀況不佳，會花許多錢在醫療費用上。沒有孩子與寵物的雙子座，會買昂貴的禮物討好喜歡的人，自己卻過得很拮据。

巨蟹座：

整體運勢：

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，有搬家需求的巨蟹座會找到很好的居所，或是會買新的傢俱。此時有關家庭與家宅的事情會很有效率地解決。新月期間，可許下與「家」相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，水星進入感情宮位，會被意想不到的對象告白，或是表示好感，然而水星受到天王星影響，你或是對方已經有穩定伴侶，即便很喜歡對方，也無法有什麼進展。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到水星影響，朋友圈中有些流言蜚語中傷你，讓你不堪其擾，此時會想追查謠言的始作俑者，卻可能發現對方是你最信任的朋友。

工作運方面，在工作宮位的木星持續受到海王星影響，在職場的表現並不差，只是某些人會刻意給你下馬威，使你容易下意識地跟別人做比較，在專業程度上對自己較沒自信。

獅子座：

整體運勢：

面試運、考試運佳，新月發生在面試、考試宮位，此時面試會十分討喜，很快就能順利錄取到理想單位，考試也能通過門檻，順利取得某些資格。新月期間，可許下與面試、考試有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，新月發生在旅遊宮位，會有機會到外地旅行一趟，獲得非常優渥的差旅待遇，食宿與交通都會較為高檔、舒適，甚至因為特殊身份而升等。新月期間，可許下旅行、交流有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的木星持續受到海王星影響，過分寵溺喜歡的對象，花很多錢討對方歡心，使得財務狀況失衡。某些獅子座則會把金錢花在小孩、寵物、追星、迷偶像、看演唱會這類的事情上，缺彌補不了內心的空虛。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到進入家宅宮位的水星影響，會因為工作的需求，必須暫時離家，或是需要搬家，對於家宅的異動感到為難。某些獅子座的家庭與工作兩頭燒，無法兩方面兼顧，令你十分煩心。

處女座：

整體運勢：

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，在本業之外會有許多賺外快的機會，會為你帶來許多額外的收益。也可以與老闆談判加薪，或爭取一些加給。新月期間，可許下與金錢有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，水星進入旅遊宮位，會非常倉促地決定要快閃到某個城市，並且非常有效率地到想朝聖的地方打卡。然而水星受到天王星影響，交通方面會發生突發事件，造成你無法在預定時間內回家，恐怕需要多請幾天假。

本週須注意的部分：

學業運方面，在學業宮位的天王星受到水星影響，用電腦打報告時，最好多備份在不同的裝置上，此時容易會因為電腦故障，或一時手滑刪除，使得辛苦打好的資料毀於一旦。

感情運方面，在戀愛宮位的土星、冥王星受到在金錢宮位的太陽與金星的影響，與喜歡的對象在價值觀上有很大的落差，雙方會開始計較經濟方面的現實面問題。某些處女座則會花錢在小孩或寵物身上，孩子的身體狀況令你憂心。

工作運方面，水星進入面試、溝通宮位，受到天王星影響，會臨時需要主持一個會議，或跟客戶做簡報，但是資料卻完全沒有準備，會感到非常難堪，必須得硬著頭皮將流程進行完畢。

天秤座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在命宮，與金星、火星齊聚，此時比較有自信向對方表白，使得還在曖昧階段的戀情，開始有所進展。新月期間，可許下與情感關係相關的願望，會獲得新月的祝福。

工作運方面，火星進入命宮，同時，新月也發生在命宮，工作會展開新的階段，有些計畫會在此時有動力執行。新月期間也可許下與工作、生涯規劃相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分：

金錢運方面，水星進入金錢宮位，受到財務宮位的天王星影響，會有一大筆保險費或是信用卡帳單要繳交，使得你的生活費用受到擠壓，必須要節制生活開銷過日子。

家宅運方面，在家宅宮位的土星、冥王星受到太陽與金星的影響，某個家人需要你的照顧或援助，必須犧牲掉一些重要的時間陪伴家人。某些天秤座目前居家環境較為混亂，常被鄰居的噪音打擾，生活品質受到影響。

天蠍座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在秘密宮位，與金星同宮，會對某個人產生好感，但這份愛戀只能藏在心中，有些天蠍座會陷入不能公開的秘密戀情中。新月期間，可許下與戀情有關的願望，會獲得新月的祝福，戀情有發展的可能。

工作運方面，水星進入命宮，執行任何計畫時，會十分有效率，在期限截止前就可以完成工作。然而受到天王星的影響，有些人為因素會造成計畫生變，會需要在完成之後重新修正。

本週須注意的部分：

溝通運方面，在溝通宮位的土星、冥王星，受到太陽與金星的影響，與周遭的人溝通不良，造成有些事情吃了悶虧，有苦難言。在網路上的發言要特別謹慎，不小心說錯話，會被有心人找麻煩。

學習運方面，在學習宮位的土星、冥王星，受到太陽與金星影響，容易用投機取巧的方式寫作業、考試，而被抓包，影響到學業成績，此時不要存有僥倖心態，學習態度需特別認真。

射手座：

整體運勢：

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會有許多交際應酬的邀約，在這些場合裡可與某些人洽談合作，或是聯誼，可結識新朋友。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，新月發生在人際關係宮位，同時金星與火星也落在人際關係宮位，會在新的團體中邂逅有好感的對象，雙方會交換聯絡方式，有可能發展出特殊的緣分。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的天王星受到水星的影響，職場上常常有突發事件要處理，有些事情會十分棘手，考驗著你危機處理的能力，稍有不慎，甚至會影響到目前的工作或職務。

金錢運方面，在金錢宮位的土星、冥王星受到太陽與金星的影響，交際應酬的花費太多，使得生活費用變得拮据。與朋友間的金錢往來要特別謹慎，不要代購物品，或是跟團購，會發生不愉快的金錢糾紛。

摩羯座：

整體運勢：

工作運方面，新月發生在志業宮位，不為人知的專長受到注意，會開始建構一個經營模式，讓自己的領域能延伸出去，這個副業將有無限的可能性。新月期間，可許下工作、事業、成就有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，會藉由社群軟體或是一些朋友的連結，成立一個共同的社團，或是參與一個短期的活動。然而水星受到天王星影響，此時也要當心莫名其妙惹上爛桃花。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到水星影響，戀愛對象不太喜歡你交往的朋友，使你必須疏遠某些人。單身的摩羯座，會藉由一些交際應酬的場合結識不錯的對象，不過深入認識之後，會發現對方已經有婚姻關係或固定伴侶。

健康運方面，在命宮的土星、冥王星受到志業宮位的金星、太陽影響，工作會有嚴重過勞的傾向，許多事都拼老命去做，這些疾病會因為你不斷地消耗體力而更難以根治。

水瓶座：

整體運勢：

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，會因為某些事件的啟發，萌生到海外生活、工作、打工度假、進修的想法。新月期間，可許下與海外事務有關的願望，或是開啟相關能量，會獲得良好的能量幫助。

學業運方面，新月發生在學業宮位，會參加重要的學術會議，或是和別的學校作交流，甚至需要接待一些來自異國的學生，知性上獲得成長。新月期間，可許下與學業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，水星進入志業宮位，工作效率加速，可提早完成許多麻煩的事務，然而水星受到天王星影響，一旦工作完成，會臨時派去支援別的事務，或是要收拾別人留下來的爛攤子，反而更為勞碌。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到水星影響，會因為工作的需求，每天在不同的地方過夜，常常醒來不知身在何處，對於居無定所感到倦怠。某些水瓶座家庭工作兩頭燒，家人需要你花心思照顧，會是非常勞心與勞力的時期。

健康運方面，在精神宮位的土星、冥王星受到金星與太陽影響，有許多想說的話找不到人傾訴，內心的壓力累積已久，要當心罹患心理方面的疾病，需要找到適當的管道調節心裡層面的負面能量。

雙魚座：

整體運勢：

金錢運方面，新月發生在財務宮位，許多業外收益會不斷入帳，投資會有不錯的獲利。此時偏財運佳，不妨試試手氣，新月期間，可許下與金錢、理財有關的願望，或獲得良好的能量幫助。

感情運方面，新月發生在慾望宮位，與喜歡的人在肢體的接觸較為親密，會藉由發生肉體關係確認對方對你的感覺。然而新月受到冥王星影響，此時要避免尋求一夜情解決需求，容易陷入麻煩又複雜的情感關係中。

本週須注意的部分：

遠行運方面，水星進入遠行宮位，此時會有一個遠行計畫，會出遠門去旅行。然而水星受到天王星影響，出門在外，要當心交通因素造成你受困在某個區域，旅程計畫受影響。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星、冥王星受到金星與太陽影響，與週遭某些人在財務上的往來日趨複雜，這些人會帶你進入一個錢坑組織中，利用你吸金、做直銷、販賣信仰，使你在朋友圈內聲名狼藉。