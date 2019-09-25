12星座10月財運：天秤正財運很旺 雙魚理財別好大喜功

2019-09-25 11:25 聯合新聞網 安妞‧星座



圖／Pixabay 分享 facebook 秋季來臨的十月份，空氣中飄散著一種舒適又浪漫的氣氛，人類是很有趣的動物，在心情愉悅時喜歡買好東西來犒賞自己，在心情低落時也喜歡亂花錢來找回愛的感覺。財富的累積靠實力也靠運氣，運氣好時就趁勝追擊，運氣低時就謹慎小心。那就來看看本月份那些星座財運旺旺，哪些需要好好守財吧。

牡羊座

牡羊座的朋友們最近在職場上備受肯定，但也因為表現優異，深得主管跟老闆的信任，於是接到更多的工作，充滿幹勁的牡羊通常會照單全收，造成身體上容易有過多負荷，牡羊座朋友請先衡量自己的身心是否能接這麼多的工作，若是無法需要適時反映，切勿為了追求成就而讓自己過度疲勞，這樣的成功是不會長久的，先以身體健康平衡為主才是重點。最近花錢欲望很強，很想衝動花錢，把曾經想買的東西都一次買齊，也容易想送禮物給家人或情人，而花費超出預算，建議還是要理智運用金錢，不要太過衝動消費。精打細算也是一種浪漫。

金牛座

金牛座的朋友本月份需要多點耐心經營目前的工作，也許你的心思早就不在此處，想去追求更有成就感或更多錢的工作，但現在不是適合變動工作的時機，就算有人介紹新工作給你，也建議保守評估，如果沒有比現有的好很多，那留在原地不動比較好，新的變動可能會付出一些代價，或者比預期的還要差，這不會是你想看見的。最近有衝動消費的感覺，會很想要買精品或是吃好吃的美食，想好好慰勞這番辛苦的自己，特別是當你們心情煩悶在忍耐什麼的時候，就會想胡亂花錢犒賞自己，或是把喜歡的東西買一堆來囤貨，但本月需要節制，不然月底會有月光的可能。

雙子座

雙子座本月職場特別忙碌，行程滿檔永遠有做不完的工作，開不完的會議，你們會感覺身心特別累、沒時間好好休息，上司會覺得你特別盡心盡力，是個很重要的員工，但前題是要有健康的身體才能把工作做好，除了工作之外也要留意身體健康。而本月份跟海外機會很有緣份，可以留意海外的機會，有可能出國出差，或是大訂單來自外商公司，或是貴人是國外留學回來。

而最近偏財運不錯，可以去買買樂透試試手氣，如果作夢有夢到什麼數字也可以將之記下，在路邊買香腸也可以試試骰子，也許會賺到很多條，另外也可以研究一下投資理財的相關標的物，會有不錯的收穫喔。

巨蟹座

巨蟹座的朋友們本月會感到工作非常忙碌，當然有財源進來是非常開心的事情，所以你們可以多安排工作上的行程與事宜，在年底前全力衝刺會有不錯的成績。只是本月份顧家的你們，家裡會有很多需要你幫忙的事情，會讓你們有點分身乏術的感覺。本月的財運還不錯，若是有兼差的朋友們，這個月會感覺到金錢收入比以往增加，可以多多展現你的才華，會有人看到你、欣賞你，千萬不要太過低調而讓有心人錯過你這個人才。善用網路的資源去經營自己，會有一番不錯的成果，可以事半功倍，另外要注意不要因為情感而亂花錢，會有得不償失的感受。

獅子座

獅子座的朋友們本月在職場上對未來的下一步會感到茫然，那是因為你們還沒有找到明確的目標去努力，但反過來看看自己會什麼，也許在其中就可以找到答案，然後去做一些工作上的發揮，不要懷疑自己，你們是美好並且有能力的，只要多一些行動就可以看出成果。建議專注在自己愛好的專業能力上去精進自己，就像是鑽石，經得起切割打磨才能如此璀璨耀眼。你們這個月份對金錢的企圖心很強大，很想賺很多錢，也一直在找尋各種可能與方法，但在投資上還是要以保守為主，要避免自己產生賭徒的心態，你們有放手一搏的勇氣，但謹慎才是王道。

處女座

處女座的朋友本月分在職場上感覺力不從心，旁人也覺得你沒什麼動力，這樣對你在職場的印象不太好，雖然沒有明確的目標，還是要保持一定的行動力，不要讓人覺得你沒有做事。想轉職的處女，你的好運似乎還沒那麼快到，不論是別人介紹或自己找都不易出現理想的工作，建議先多充實自己。本月要保守花費，前幾個月沒有控制支出的情況，已經開始讓你感到有點辛苦了，應該要好好的讓自己靜下心，重新思考理財的方式是不是需要調整，如果不想省錢，就要研究開源的方式，以正財為穩，不要太過貪心想要不勞而獲，會有風險。

天秤座

天秤座的朋友們本月工作上有小小的壓力，來自於你對自己的期望與要求，其實你做得還不錯，並沒有搞砸目前的事宜，只是需要多點耐心來運作目前的工作，勿因一些小事而搞得神經緊繃。另外有想要兼差的想法，也很適合去做發展，可以從中得到不同的啟發，讓你在工作上更加確定自己想要走的方向是什麼。最近正財運很旺，可以在工作上多為自己爭取資源，會得到不錯的回應。雖然手頭上有一些資金可運用，但不要因為情緒化而過度花費，適合將錢存起來，將來若想發展副業會是很好的基石。

天蠍座

天蠍座的朋友本月份職場上會遇到很好的工作機會跟貴人，而你自己也要將自己準備好，若自信不足或不敢前進，反而會流失重要的合作機會，要讓自己充滿信心才能把握住這些機會，讓自己更上一層樓。本月份在理財方面你算是滿會計算一些數字，可利用這個長才讓荷包累積更多錢財，穩定投資對你不是難事。但本月份你們容易聽信別人意見而做一些奇怪的投資方案，這種突如其來的投資，請一定要多做評估再進行才恰當。容易因為之前對於投資掌握的成功，而粗心大意沒有看到該注意的，反而造成漏財的現象。

射手座

射手座的朋友本月份要注意合作夥伴關係，這個月很容易被身邊的人影響，導致對自己不信任、沒自信，在職場上會有點混亂無章的感受，但它要你看到自己是有力量的，不管你的能力如何，都要用最正確的態度面對工作，當態度對了，很多事物就會轉成對你有利，要相信自己能克服。而本月份有些外來的投資機會，要評估是否自己能力所為再去投資較安全。而正財運算是很不錯，可多做不同的工作來增加財路，收穫會蠻豐盛的。

摩羯座

魔羯座的朋友們最近容易煩惱工作上的事情，尤其與同事的相處上會有不愉快的感覺，但這並不是因為你的問題，有時是別人覺得你太優秀所以看不順眼，不用因此而氣餒，笑臉應對大家才不會被看扁。請一定要維持好自己情緒的平穩，如果不小心露出不耐煩的嘴臉，還反而對自己造成損害。財運方面，是時候該面對金錢議題，過去不好的習慣也該改進，才有機會將理想財庫打造好。雖然會覺得工程浩大要面對此問題很麻煩，但要好好面對才有機會讓自己的錢財加分。畢竟如何讓自己財富豐盛你其實很清楚問題在哪，是時候推自己一把了。

水瓶座

水瓶座的朋友本月份在工作上有被嚴格控管的感覺，以前易如反掌的工作，近期應對的細節規矩變多了，建議乖乖聽話，若隨便用自己的方式做事，反而有重工的可能，浪費時間。另外也要提升自己的工作能力，多去參與進修課程，在職場上才不會失去競爭力。錢財方面需多留意不必要的支出，這樣才能作好理財規劃。尤其娛樂費用應該好好重新規劃，不要浪費太多錢，這個月也不要太樂觀的投資，對你來說是危險的。

雙魚座

雙魚座的朋友們在工作上很認分，不太會去計較工資得失，但要請你們確認一件事：在職場上拿的薪水是否有平衡呢？若是沒有的話，需要思考下一步該何去何從，或者找機會與上面的人談談薪水問題，甚至很多雙魚朋友要重新審視金錢、時間、自由能不能在現有的工作中得到平衡，如果沒有太多調整的空間，就該從長計議讓自己好好規劃接下來的路。本月份在投資理財方面不要太好大喜功，要有自己的底線，因為你們這個月很容易被朋友影響而亂花錢或亂投資，記得留得青山在不怕沒柴燒。