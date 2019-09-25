10月生命靈數運勢分析：不再接收暗示的指令 自己以外的聲音

2019-09-25 09:26 聯合新聞網 文／巧巧老師



圖／Stocksnap 分享 facebook 引用七數的指引做為十月的開端：）

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不再接收暗示的指令，自己以外的聲音，

下一步，聽話之外，

更該優先順於那些讓內在喘口氣的指引。

★生命靈數1

整體運勢：外來的事務與機會增多的這個月份，你將看到許多跟金錢直接有關的合作機會上門，財務運勢多線發展且蓬勃，是荷包滿滿的一段時期，不過在這些機會中，卻有隱藏的風險，或許有些會遊走在法律的灰色地帶中，此刻考驗的是一號人的心性，面對高額的金錢報酬，是否仍能秉持正直的心？

通常只要能緊抓初衷與良知，生命不會欠你，你能得到預想中的好運，同時也能避開不必要的糾紛與流言。

十月得多記得回頭檢查自己的念頭，並且對於入袋的金錢，低調處理，便能留住好運，不會只是過路財神。

工作／學習狀況：在專業上能被委以重任，但多數工作得由自己一個人承擔，他人可以分憂解勞、代打的機率不高，在承接時，務必量力而為，除了精算執行時間之外，也得預留比平常稍多一點的空白調度時間；

因為這段時日的工作成果，將會帶來對將來較長遠的影響，所以除了求順利執行完畢之外，品質的要求也不能馬虎，拉高自身標準，會是更好的做法，為求質精，同時進行的事務不宜超過三項；

本月也得慎防正在進行中的細節被人抄襲的問題，低調進行，保密不張揚，做好資料管理，都是一號人得多用心的地方。

愛情：單身者能在這段時間收集資訊，釋放訊息，對於沒有特定對象的你而言，這會是個撒網、放出消息的好時機，雖然不會很快看到效果，但是先廣鋪機會，對你來說是重要的；對於有特定對象的人，則會是完全相反的模式，秘密進行，私下對話，封鎖消息，避免被八卦，戀情才會有成長的空間，對對方多丟出各種不同的話題，能夠在其中找到前進的契機。

有伴侶者在關係中得再專心一點，十月份有各種外來事務分走你們的時間，或安排太多對外的應酬聚會，都不利感情發展或穩固，太多外來意見可能引發爭執、雙方意見分歧，所以無論聽到什麼，都還是先把焦點拉回自己跟對方心情舒適為優先，更忌用他人意見去支配對方，要求對方做出改變，就能確保這段時間的相處品質。

原則上無太大波瀾的本週期，只要記得排除外界的聲音，就可以順風順水，讓感情關係成為強大的心理支持，而非拖住腳步的絆腳石。

訊息指引：3+29

當全貌被錯落的風景遮掩，故事的細節需要更多清明，才以得相見，

而誠實與勇氣，永遠會被安排，就擺在真相大白之前的章節。

★生命靈數2

整體運勢：考驗你與父權關係的時期，對二號人來說，會滿辛苦的。

在外界事務上，你會特別感覺到被主流聲音、權力中心排除在外，取得資源或資訊，都不免受到一些刁難、比別人多一點的質疑、或是時間被拖緩的問題履履在生活各層面出現，若你感覺到非常受限，那麼回頭檢視你與父親的相處經驗，或許你就能看出兩者有部份相同之處；實際上這些受限，都先來自於「你原本就設想好自己不會得到好處」，所以自己先嚇倒自己，後續的災難、為難，就都如預想中、毫無意外的發生了。

面對取得資源卡關的問題，最務實的做法，唯有自己為自己挺身而出，說清楚、堅持到底，你將發現多數的不順是來自於自我受限，當你願意調整，這些授權、資源，會隨著你行動、表達越多，受限的部份就越少。

工作／學習狀況：承上說明，在專業上這類的問題更是明顯，履履出現你覺得專業或是自尊受到質疑跟貶低的事件，如果這樣的感受很強烈，讓你憤怒，那麼你為自己做了些什麼呢？

我想忍氣吞聲、以和為貴，對你來說絕不是什麼好方案，轉個彎也不是，因為這段時間實在無路可轉、到了得直面威權的時候了，被挑剔的、過度要求的，只剩你能為自己說話，那麼就學著開口吧！

在這樣的絕境中，機會仍在其間，不過這回得是你為自己爭取，說清楚、並且踩穩底限，當你表現得夠堅定，通常也能在這樣的低迷中，為自己找到鬆一口氣、真正的解決方案。

愛情：單身者易受無聊人士糾纏，或是成為他人的假想對象，被假想為情敵、被假想為男女朋友等等，詭異的誤會叢生，所以在關係的處理上，得把話說得明白、界線分明，不能只想當好人，一直以來保留無謂的友善，就是這些麻煩發生的原因，十月總算一次浮出檯面，既是自找的，當然也得自己收拾好囉！

有伴侶者在關係中，也會因為外來、無關的人讓關係有震盪，依然是界線不明的好人個性所造成的，因為都是長期的問題了，請以對方感受為重，若對方已經明確告知你不行的，質疑的關係，也不用多做說明，比起說服對方一切都沒什麼、假裝若無其事，更實際的是用行動切割，不然這段時間應該會有吵不完的架，冷到底的冷戰，就看你另一半的心情了。

想保持無事，不做改變的機率幾乎是沒有，如果面臨問題，可別期待它自然回歸風平浪靜，想好好繼續在關係中，做點改變相當必須 。

訊息指引：3+65

會被跨過的，若你願意看見，那些錯過與失落總始於自願的盲點，

從來不是誰的刻意敷衍，如果有，都是自己的刻意忽略。

★生命靈數3

整體運勢：不斷的改變與移動，以多變開啟十月序幕，外在環境會呈現「一直習慣窩著的地方變得不太舒適，不得不變動」的狀況，所以若要論最淺層、直接的感受，肯定不會是太平穩無波的；

但若三號人可以學著看見「只是到了換個做法的時候」這件事，一切就會好很多，不但能從應對這些新事件中，發現自己的潛能、第二專長，也可以因為變動，看到更多新的世界、自己的可能性，變動對於此時的你來說，可說是百利而無一害，在接受生命帶給你的驚喜之前，先允許自己靈活，是最好的準備。

工作／學習狀況：在專業上有「被硬拱上某個位置」的「運」。

用「運」來形容，是因為被半強迫接受的這些機會，其實都算優質，只是對平時的你來說，這些好事，因為伴隨著某些麻煩，譬如說需要再多學一些額外的技能、再多付出一點工時、有點累等等的原因，若不是人家硬塞給你，你是不會主動要的；

但事實上，這些事情都是你「再多用點力就可以辦到」的，所以如果你不喜歡那種被勉強的感覺，也可以直接選擇那些看似麻煩，但可行、最終成果也誘人的項目來進行，就會讓你收獲滿滿之餘，感受上也不會有種被強制的無奈感。

簡單來說，伸頭縮頭都是一刀，幾乎無意外會輪到你頭上的，你就乾脆點擔了，也免去多餘的推拖，感受上會更清爽俐落些。

愛情：單身者有機會遇見談得來的對象，不過在接觸時，三號人卻經常只做出最低限度的保守回應，這會讓有點好感的雙方，戀情難有萌芽空間，若你希望能夠有所突破，那麼就得先丟開瞻前顧後的壞習慣，比起斟酌字句，小心翼翼卻一無所獲，更需要的，是表現大方、真實的態度；想想你跟朋友、一般人都怎麼互動吧！

丟開那些「想要表現得更好」的心情，就可以讓關係開始被推進。

有伴侶者在關係中面臨某些危機，或許你終於發現了，對方需要你的更多配合跟體諒，但你卻並沒有想像中的願意或擅長這麼做，如果在關係中想要有所進步，就得先正視「你其實一直以來都沒有想像中的願意配合」這件事，發現之後，試著用對方的角度去思考，為何伴侶會需要你這樣做，你認為理所當然的，若你是對方，你是否願意承受呢？

往哪邊多調整一點？現在的做法有沒有問題？相信只要你願意去探索，答案一點也不難的。

訊息指引：XX＋27

懸在眼前的甘甜，或許是別人口中的累贅，

是的，可以選或不選，

別盲目跟隨，在決定前，你問過自己了沒？

★生命靈數4

整體運勢：現實中的困頓與卡關，讓四號人們不得不跟上改變的腳步，快步的離開舊有局勢，跟上新的故事情節。

或許四號人也發現了，自己堅持的某些舊的做法，過去雖然能產出某些具體的財務、或現實世界認為較佳（多數人嚮往得到）的成果，但這些手法在從去年底開始，就越來越不受用了；

當然四號人也能察覺舊的做法不合時宜，如果你還在用，鐵定不是因為無知，而是因為拉不下臉做改變，在經過了這一整年的拉扯，或許你覺得自己已經進步許多，不過若你還是感到生活的滿意度不高的話，那些你覺得「我已經改很多了」的部份，仍是遠遠不夠的。

十月好運仍在，不過它在你過去都不會想做的事情那邊，四號人們可以問問自己，在各方面，是否都跟上了呢？

工作／學習狀況：在專業上的收入銳減，對於穩定領薪族來說，或許薪資沒有大幅下降，但卻可能反應在成就感低落上面，無論是具體收入減少、成就感降低，滋味都不是好受的，

若想增加收入、或至少減輕損失，那麼就勢必得用更年輕、靈活的方式來工作，或是為團隊加入一些新血、新思維，將舊有、無用、消耗團隊能量的勢力清理掉，是勢在必行的，那些倚老賣老的、以輩份地位為優先的，會是最先需要下手調整的地方；若你就是那個族群，那就得更小心，如果自己不變，就會是被清掃掉的那一方。

對固定領薪族來說，比起被交辦才去進行某些工作，想想自己想做什麼，先提出可能性，也會是比傻傻等著他人的指令，更好的工作方式。

愛情：單身者在關係中，得扮演主動的角色，首先得先拋開自己對戀愛「一定要先如何如何，再如何如何」，那種只能按某個劇本，才可能發展出一段戀情的侷限想像，先丟掉那些框框架架，問自己要什麼，然後挑選以前會第一時間判定為「天啊這怎麼可以」的方式去做，就能夠看到完全不同的可能性，進而從中找到新的戀愛機會。

有伴侶者，比起做出某些「標準戀愛、標準情人」應該有的「標準動作」，更得注意一下，你面對的是活生生的人，比起遵守某些自以為的規則、做出自以為的體貼，不如先聽聽對方在說什麼、要什麼，直接回應，一定會更快；

如果仍舊堅持自己原本的做法最好，那麼你的最好就只能留給自己欣賞了，脫離現實太遠的你，只能落得寂寞或被過季出清的下場，若還想在原有關係中發展，先從自己的幻想中醒過來，是滿重要的事情。

訊息指引：0+72

所有的規則從來都只為被新的章節推翻，沒有安全的恒常，

恒常的永遠都只有不斷往前、今天不再是昨天的日常。

★生命靈數5

整體運勢：努力程度跟收穫不成正比的十月，五號人若用大量的心力，想要用量大的策略，取得更多的金錢、好處、名聲的話，可能會讓你有些失望了，事實上在這段機會有限的時期裡，比起努力做，更需要懂得判讀「哪裡最需要你」，然後把力氣用在這些真正需要你的地方，而不是「只要努力做，就感到安心」，如果抱持這樣的心情，得到的可能真的只剩疲勞跟「至少我都做了」的安心而已，其它實質的成果卻很有限，請把力氣花在該花的地方；

財務運勢，雖然無論採取何種姿態面對都尚稱平穩，但你可以活得更輕鬆，如果希望身體也健康，務必不要讓自己操勞過頭，保留更多點休息時間給自己。

工作／學習狀況：在專業上請顧好本業事務，切忌眼高手低，吃這碗看那碗，可能會讓你兩頭空。在十月容易出現其他不切實際的機會，或許是新的合作，乍聽之下好得不可思議，但只要多看幾次，就會明白當中的不合理之處，新計畫、新合約簽署，更需要多提防落入這類的盲點跟陷阱；

凡事以保本為主的這段時期，最好的就是將本業的專業度、深度拉高，而不是將它拼裝成另一個自己也不熟的東西，就是最能得到成果，而且創造最多收益的方式。

在學習上也切忌用拼盤、組合、多線併行的方式，專心才有成果，多頭進行只會多頭落空，腳踏實地最美。

愛情：單身者在關係上，只能選擇看好最有發展的、自己最想要的那一個，多線發展，只會讓自己下不了決定前往哪個方向，比起任意瀏覽，亂槍打鳥，若你沒有方向，不如先為自己列出個優先順序，對於發展新關係，會更有幫助。

有具體對象但尚未發展成形的，可以試著再往前一點，去實際驗証關係發展的可能性，或許在驗證過程中，你就會發現某些不切實際的地方，也未嘗不是件好事，至少讓你不再在錯誤的地方浪費時間。

有伴侶者在關係中，若有一直刻意避談的話題、情緒，在十月份容易有浮上檯面、被討論的機會，雙方關係易因此變得緊張、停滯，如果你發現了這樣的問題，也不妨回頭去看看，關係中是否一直存在某些盲點；

在十月份，解開心結會是關係中的重大課題，關係中隱藏的問題、隱忍的情緒，都特別有被看見的機會，與其等待它自然爆發，若想把災害降低，當然你也可以選擇自己先動手處理，坦誠與不擺爛的態度，這樣的小轉折將把關係帶往更好的相處模式中，而不致毀滅。

訊息指引：IX＋42

別掛念做得太少，休憩與暫停，是必備的日常，

此處的刻意短少，遲早都要在某時某處被要求，

別欠，屆時我們總免不了得一次返還。

★生命靈數6

整體運勢：外在環境混亂的十月，六號人會接收到不少難以判定真偽的資訊，或自己成為假訊息的傳播者，機會高於日常的本週期，在話要轉口說出時，請務必三思、或經過嚴謹的查證，否則這些誤傳的內容，將為你帶來名聲受損的危機，進而影響到他人對你的評價，這些問題並非只是影響當下，對於個人聲譽可能會造成較長遠的扣分，若沒有把握做好內容把關，保持靜默會是更好的選擇；

外在動盪、內在的平衡會更難以維持，得學著練好泰山崩於前面不改色的淡定，才能安然度過這個十月。

工作／學習狀況：在專業上，最好的發展就是持平，若能維持好日常的工作，就是最佳的發展了，在這段時間容易有其它的機會找上門，被外派、調離原有職位、工作範疇的機率都高；

越是看似能夠輕鬆取得成功的，危機越多，可能呈現開高走低的局勢，乍看之下很好的機會，一接手後才發現問題重重，這也是第一段所說的「難以斷定真偽」，這時候考驗六號人（是否總覺得匱乏）的內在問題，就會很清楚的浮現，如果你發現自己明知危險，仍對於放手一搏有高度衝動，那麼除了要努力別讓衝動壓過理智之外，也得向內探索，問問自己那麼渴望「更成功」的成因為何，去避免下次再發生同樣的問題。

在本業發展上，多一事不如少一事，異於日常的委託、離開日常的工作規畫，在十月份都先避開，會是比較安全的做法。

愛情：單身者不急著在這段時間尋覓感情，可以看，但盡可能不要摸，會比較安全，誠如開頭所說，難辨真偽的資訊跟意圖，在日常生活就已經很容易造成災難，更何況是需要用上更多感性的感情，出事率就更高，金玉其外的草包、溫文的暴力人士，都不是你第一眼就可以辨明的；

也可能有失聯已久的舊情人回頭，這些都得小心再三，十月維持單身，誰能說這不是一種幸福呢？

有伴侶者在關係中，得確認伴侶說的、跟你聽到的，是不是真的是同一回事呢？這段時間的另一半，可能話中有話，但你卻沒有意會過來，如果沒有再三確認，就很可能因理解不足而出錯，讓雙方產生爭執，有些時候甚至不是對方刻意迂迴的說話，而是六號人精神渙散，沒有好好把話聽完，為了確保關係中不生波瀾，建議你還是好好、專心的把對方的話聽好聽完，會是更好的方式，更切忌胡亂答應對方，那些平日可能被輕輕帶過、原諒的小事，在十月都可能成為點燃戰火的導火線，關係中精神飽滿而專注也是很重要的，想要有和平的生活，請六號人們務必多振作點了。

訊息指引：6+41

靜默方能聽見弦外之音，那與你原先預想中不一致的旋律，

都將出現在我執被抽離之後的，下一個拍子裡。

★生命靈數7

整體運勢：外在環境正面震盪，雖然最終看來都是好事，但是過程卻充滿撞擊、不愉快、有許多情緒上的問題無法被好好控管，激起不少波瀾，促使你們有些爆衝，如有長久的積怨，容易在此時爆發，不過這些都算是「前期」的發展，當你能順勢將那些不該自己吞下去的情緒、不滿都倒出來，雖然一度看似危及家人跟親密關係，不過終能在中後期得到意外的好發展；

所以如果你正在隱忍某些不快，或是經常有情緒沒有表達的問題，這段時間，無論你想不想要，都很有機會被逼著痛快出清，水腫或是暴食的問題，若情緒有好好調理（或被發洩掉）那麼隨著情緒清空，身體可望有好轉的空間。

工作／學習狀況：在專業上跟眾人的關係，競爭性變低，即便有競爭關係，也是良性、會帶來正面發展的，所以別埋頭苦幹，別怕讓人知道你正在做什麼，適度的跟他人討論你的難處，會得到相互支援的機會，此發展最利團隊工作者，對於個人工作者，在社群中取得一些額外資源的機會變高，所以遇上工作或研究卡關停滯，就可以考慮多釋出現況消息，來交換到一些推進力；

換上新的思維，用共好來取代競爭惡鬥，在人際面發展正面的此刻，即便遇上一些無理取鬧、業主或師長的刁難，但終能一一過關斬將，運勢開低走高，只要不要中途棄賽，成果都算甜美。

愛情：單身者在尋找伴侶時，得採取較公開的相處方式，比起自己偷偷的找交友APP、單獨赴約，不如用參與公開、較多人數的聚會來取代，一方面提高安全性，一方面也幫七號人找點緩衝，免去一個人得獨自撐起大局的壓力，如此可以讓你身心放鬆，展現自己較真實的一面，進而提高突破單身的機率。

有伴侶者在關係中備受壓力，對方對於愛的展現，會用一種比較高壓的方式來表達，不斷要你配合某些事務或情緒，可能會讓七號人再也壓不住不滿而爆發，若能爆發也是好事，因為若缺少這些情緒的推力，即便有表達不滿，也不易被正視跟看見；

所以在關係中，請別再堅持當個好人，如果七號人們感覺自己已經受盡委屈，那麼挑在這段時間出清是不錯的選擇，在充份的表達情緒跟想要的方向之後，通常能得到比你預中更正面的回應。

訊息指引：Knight Of Chalices＋34

不再接收暗示的指令，自己以外的聲音，

下一步，聽話之外，

更該優先順於那些讓內在喘口氣的指引。

★生命靈數8

整體運勢：困於自己的堅持跟限制中，會讓你無法取得資源、跟外界的聯繫，在這段時間，八號人會遇到許多，你覺得對方根本是來找麻煩的麻煩事，如果你的堅持越多，你就會感覺到對方的挑釁跟不友善，程度越高，用硬來、堅持到底的方式，只會讓事情的流暢度、對話交集的程度，都大大降低，直到你開始願意轉個彎，用對方「能聽懂、能認同」的方式去交流，才能讓事件有進展。

所以卡關是無可避免的，但你能決定跟對方僵持不下，或是巧妙轉個彎、節省時間，運勢是中性的，不同的應對會得到不同的發展，你可以比別人更快做好調節。

工作／學習狀況：在專業上，會有許多需要重做、反複修改的行程跟細節，如果八號人自身的情緒多一點、被放得大一點，跟 業主、老師等翻臉的機會，可說是一點也不意外，發生的機率只有高跟很高兩種，不過這些需要一再被修改的狀況，通常是來自任務給予者自身的狀態不佳，與八號人沒有太大關係，若你想好好處理工作跟研究，那麼先認知到這一點，對你放下無謂的堅持，會有很大的幫助；

當你能放掉那些，就事論事的時候，即便細節瑣碎、話需要講很多次，相信都能讓你生出足夠的耐性，耐著性子或許是可行方案之一，但理解所帶來的無須壓抑，對八號人會是特別且必需的經驗。

學著轉個彎吧！現在就是那個最好的時間點。

愛情：單身者若能把持好界線，不過度付出，那麼這段時間有機會藉由幫助他人，得到一些感情上的發展機會，但這分寸得好好拿捏，才不會淪為別人的工具人，這裡說的，是「適度的對他人友善、伸出援手」，後續的共同處理問題，會有讓感情可以滋長的空間。

對於已有對象但尚未發展者，這樣的局勢更是有利，因為你不用再想著「到底是能幫誰」這種事了，但上述的界線，心中那把尺，就得握得更緊，總之是有突破的機會，不過進度與深度，就是對你人生經驗的考驗了。

有伴侶者在關係中感到受困，交流履受阻礙，是否有某些你「不想聽（談）、於是總是假裝聽不懂」的問題，隱藏在相處中呢？

這段時間，伴侶會特別容易在這部份踩到你的地雷，所以原本不願溝通深談的話題，你可能會被逼得不得不跟對方說清楚，這個月份的另一半較平常難說通、難以被說服，所以雙方會有許多「需要好好談談」的機會，若能趁此將話說得更明確，來取代一貫的「有問題先輕輕帶過、靜待它自然消失」的惡習，會是關係進步的一把鑰匙。

訊息指引：1+36

讓秩序井然的路，從來都不只一條，不同的顏色得被區分開來，

你不能求快，不能混淆，不能便宜行事，

也不能不丟開，那些明知錯誤、卻仍遵循不倦的規規條條。

★生命靈數9

整體運勢：放下一定要對方聽懂話的無謂堅持，先關照好自己的情緒，才是九號人在這個月的重點工作。

面對他人講也講不聽的混亂，比起混亂本身，其實更讓九號人感到無力的是「自己總是無可避免的被捲入事件之中」，既然如此，你有更好的應對方案，通常九號人的無力感，都始於「覺得自己該讓」跟「覺得對方有空間被修正」，但這實在是理解上的一大盲點（跟謬誤），九號人在這段時間便會大量需要面對這種無可改變的局面，然後學會在這種無可改變中，不要堅持到底，學會放手（棄）。

最奇妙的大概是，所有事情的轉動、那些你覺得溝通無效的人，都會在你放手的瞬間醒來，請練習，並體會放手之中的深深祝福。

工作／學習狀況：在專業上會有許多需要救火的狀況找上門，請千萬記得推開，不要隨口就當了好人，這樣的舉動，會讓九號人在這個月的中下旬，有收拾不完的殘局跟後續狀況找上門，對於名聲、專業的評價也都是扣分的，一個界線沒有把持好，錯的東西都會算在你頭上；

比起照單全收、慢慢消化，一開始就選對、不好的就推，才是真智慧，當然在過程中會受到的質疑、聽到的難聽話，絕不會少，不過比起後面長遠的負面影響，這些只在當下的情緒，就當是一點必要的學費吧！

若真的非被扯上關係不可，那麼也得堅守住關鍵的做法，跟先想好自己絕不能踩的底限，保留一點空間，此刻不被理解的，在後面都有被平反的機會。請等待機會。

愛情：單身者爛桃花眾，不選比選好，即便是原本有對象的，都會有讓你重新審視的機會，如果你正苦於選單中不知道該選誰好，或是不確定現有關係是不是要更進一步追，那麼這段時間都會經由外在事件、對方更明確的展現出真實的一面，而有很清楚的答案。

雖然終結的機率比能進入關係的機率高得太多，不過省去了錯誤嘗試，你該為這些失去感到開心，別遺憾太久。

有伴侶者在關係中，也是怨念出清、丟棄負面的機會。

對於關係體質原本良好的族群來說，這段時間會是雙方意見分歧的調解期，會有機會發現某些原本以為有共識的事，對方想的跟你完全不同，但由於關係體質良好，所以也就是談談之後，能夠重新取得共識的良性發展。

對於關係體質本身不夠穩固者，則可能會危及感情的續存，如同單身者運勢般，有重新審視的機會，這樣的審視可能會讓你決定畫上句點，若你蘊釀已久、隱忍已久，那麼這也未嘗不是件好事，勇敢決定，後面的故事會更美。

訊息指引：8+40

都已經過去，那些曾有的絢爛，永在記憶中鮮明，是時候封存記憶，

讓過去都過去之後，已逝的總會鮮豔眼前的風景。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。