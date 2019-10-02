靠自己最穩！哪些面相的女人會在事業上出頭天？

2019-10-02 14:30 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

很多人覺得女人就應該屬於家庭，甚至有些女人自己都認為，一生要有愛情、婚姻才完整。可是社會風氣改變，也有部分女性已不再將婚姻看成是人生的必需品，在事業上出頭天！這些女人都有怎樣的面相特徵？科技紫微網這就讓大家多多了解。

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第一、眼睛大而有神

眼睛大而容易渙散的女性，會看起來柔情似水，性格柔和。但是有一些女性眼睛不僅大，而且雙眼炯炯有神、黑白分明，這樣的性格就不同了。她們在事業上剛毅果斷，擅於創新，性格堅韌，氣場強大，並非一般男人可以駕馭得了，即使感情運低迷不順，事業運卻長盛不衰。

第二、口型比例寬大

自古「口大吃四方」一說，並不虛傳，嘴唇主財運，女性嘴大，性格堅強而有領導力，同時沉穩、坦率、直接，所以事業上一般不會落於人後，甚至還更容易闖出自己的一片天。但是，性格上往往柔情不夠，即便談戀愛也會帶著雷厲風行的作風，使得感情較難開花結果。

第三、鼻樑挺顴骨高

鼻樑挺直，顴骨突出的女性，看起來稜角分明，她們大部分都能吃苦耐勞，有一定的事業慾望，一般不滿足於小鳥依人的做一個家庭主婦，而且意志力堅定，脾氣大，在事業上容易出人頭地。由於性格嚴於律己、更嚴於待人，所以對愛情的挑三揀四，讓她們也很難找到想要的愛人。

這個社會給了女人很多選擇，無論你選擇愛情，還是選擇事業，女人也可以給自己足夠的安全感！事業成功、愛情甜蜜都不是衡量人生幸福的唯一標準，活得自在安樂才是——活出最好的那個自己，我們不要為別人的期待而活！

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