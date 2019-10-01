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告別月光族！12星座都適用的5項守財原則

2019-10-01 15:55聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

明明賺得也不少，可是為什麼荷包總是癟癟的，難存錢？科技紫微網在這裡為大家送上「四不一沒有」錦囊妙計，想要存錢的星座們可要學起來，才能告別月光光心慌慌的窘境喔！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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原則一：學會說不

適用星座：巨蟹座、天蠍座、處女座、雙魚座

這裡主要針對的是臉皮太薄的一些星座。他們不懂得拒絕他人的請求，尤其是借錢方面。雖然說朋友之間需要互相幫助，但也應該量力而為，超過能力範圍的要求就必須慎重考慮。

學會拒絕，也就等於學會讓自己的錢繼續待在荷包裡。借給別人的錢，先不說是否會按時歸還了，就算還回來，那也是毫無利息的。還不如把這些錢用來做一些有回報率的投資。

　

原則二：你不理財，財不理你

適用星座：牡羊座、天秤座、射手座、雙魚座

這裡主要針對的星座是一群缺乏理財意識的人。他們的性格比較粗線條，對錢財之事不是很在意。話說回來，本身都不在意錢了，又怎麼會去存錢呢？

要學習理財，可以請教一些比較有經驗的專業人士，聽取一點較可靠的建議。先從小額理財慢慢起步，等到熟能生巧，就能賺點小錢，保證積蓄就沒問題了。

　

原則三：減少不必要的社交

適用星座：牡羊座、雙子座、射手座、水瓶座

對於社交活動較為活躍的星座，你們所需要的是稍稍精簡一下自己的朋友圈。有的朋友的確是有利的人脈，有的朋友也確實很掏心掏肺、夠義氣，然而酒肉朋友則要少交。

儘量減少不必要的社交，可以降低一部分開支。其實不必要的社交，不僅費錢還費力。如果不必浪費時間去周旋和交際，節省下來的時間說不定還可以用來兼職，創造一些小收益。

　

原則四：量入為出，絕不鬆手

適用星座：金牛座、獅子座、處女座、天秤座

針對有購物癖的星座，時刻檢視自己的金錢走向，是很有必要的。愛買東西的人會常常發現：買的時候不覺得，等到回頭看空空如也的錢包，才會覺得匪夷所思──錢都去哪兒了？

削減不必要的開支，就從搞清楚金錢花在哪兒開始。必須的當然要買；想要的可以酌情買；昂貴的只在一年一度買；不需要的堅決別買。別小看節約下來的這筆開支，不積跬步無以至千里。

　

原則五：別因為沒有錢就不存錢

適用星座：全體星座

這是一個人人適用的原則。有些人認為賺得不多，沒必要存錢，該適時享受，或用在進修等方面。這想法也沒錯，可是人生的變化不是我們能掌控的，若一時急需用錢、拿不出錢，該怎麼辦？

不管賺得多，賺得少，都需要提撥適當的比例來存錢。最好存入一個只進不出的戶頭，並且把這筆錢想成是留給未來的自己，一定要到危急時刻才能動用。一旦養成習慣，就會越存越多。要知道，大錢也是從小錢累積而來的。

　

存錢的方法百百種，但原則卻大同小異。只要肯付諸行動，絕對可以告別月光生活，讓自己活得更踏實喔！

　

【延伸閱讀】

姓名藏玄機，揭曉天生財富格局

前世債難還？透視你的宿命財運

　



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