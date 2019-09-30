一針見血！給12生肖女的心靈提點

2019-09-30 08:27 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

當女人真的很辛苦，社會賦予她們各種角色與壓力，在家要當個好妻子、好媽媽、好媳婦，在外要當個好女人、好員工……大家都要求女人做到盡善盡美，卻沒人教女人如何做好自己。

親愛的，沒有什麼比活出自己更令人欣喜的！科技紫微網在這裡要將下面這些話送給經常忘記做自己的你，希望能給你帶來一份能量或是建議，讓你的人生更順遂快樂。

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生肖鼠

做強勢的女人，才能擁有強勢的命運！

生肖牛

人們注意到的永遠是包裝紙，而不是包裝的技術。表現自己、展示自己，沒什麼可恥的！

生肖虎

並非只有刻骨銘心的才是愛情，為他蓋一床溫暖舒適的棉被，也許更能體現愛的真諦。

生肖兔

對任何事情都坦誠表達，包括自己的錯誤，這樣的女人終歸會贏得他人的重視！

生肖龍

獨立不是女人向男人宣戰，僅僅是自我尊重。

生肖蛇

永遠不要把自己，放在別人人生裡的一個你自己都不確定的位置。

生肖馬

上床睡覺！上床睡覺！沒錯，現在才剛剛晚上十點半，但是相信自己，是上床睡覺的時候了！

生肖羊

答應請求時面帶微笑，說「不」的時候更要清晰肯定。

生肖猴

有希望得到的要努力，無緣得到的不介意，這樣的話，無論輸贏，姿態都會好看。

生肖雞

有人向你索取東西，就微笑望著他：你要用什麼來和我換？

生肖狗

你幫人一百分，當有一天你只肯幫八十分了，他便會忘掉你所有的恩，寧願和只幫他七十分的人做朋友。升米恩，斗米仇。不要動不動就傾己所有，留一些驕傲與心疼給自己。

生肖豬

不要疑惑為什麼別人會一直傷害你，問問你自己為何一直允許這種事情發生。

愛自己，就要愛自己的個性，發揮優點，調整缺點。如果你一直沉浸在「命不好」的氛圍裡，從來不知道自己有多棒，那就太可惜了！

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