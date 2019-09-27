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10月星座塔羅運勢：雙子漏財指數高 巨蟹被搭訕機率高

2019-09-27 10:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網】

　

光輝的十月，充滿了收穫與喜悅，夏日餘暉與秋日靜謐緩緩融合，洋溢著十全十美的祝福，彷彿預言了「時來運轉」的必然。這個月的塔羅牌也會指引你走向豐收與驚喜嗎？趕快看看科技紫微網為你占卜的內容。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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牡羊座

塔羅牌：愚人

就像卡布奇諾，因為一點好奇，就成就了經典。愚人牌預示著，當你把奇思妙想都變成行動，會有意想不到的收穫。遇到問題，不妨找父母商量商量，他們會給你寶貴的經驗指導。

10月事件預測：

1、喜歡你的人在暗處悄悄關注著你。

2、約會玩手機，引起對方不滿。

3、申請的費用可獲得批准。

4、完成功課或任務，花費了你不少時間。

5、適逢老闆心情好，有領到獎金的可能。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

金牛座

塔羅牌：隱士

心裡原本確定已久的想法會發生重大改變。在思索的道路上繼續前進，是你給自己的功課。計劃將會隨之發生改變，你要安撫好那些和你關係有所改變的朋友。

10月事件預測：

1、體驗臉紅心跳的驚喜，遇到心動對象的機率高。

2、已婚者小心爛桃花的突襲。

3、負面情緒消散，有撥開雲霧的輕鬆感。

4、體育課或健身運動容易受傷。

5、逛商場會浪費不少預期外的錢財。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

雙子座

塔羅牌：女皇（逆位）

周圍環境中呈現出許多假象，讓你看不清自己該往哪條路走。錯誤的選擇將會造成嚴重的負面影響，但你自己卻感受不到。本月的麻煩與糾紛，你必須打起精神應對。

10月事件預測：

1、在遊山玩水中巧遇命中注定的那個人。

2、會有令你回味無窮的浪漫約會。

3、丟三落四，讓你的重要合約無法落實。

4、易發生被人捷足先登的事。

5、漏財指數頗高，出現入不敷出的情況。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

巨蟹座

塔羅牌：星星

星星牌有如黑巧克力，那種苦與甜的完美結合，引人回味。你在本月遇到的那些棘手問題，其實只要改變一下慣用的處事方法，就很容易解決。就怕你什麼都悶在心裡不說，累積過多而突然爆發。

10月事件預測：

1、和友人聚會時，有很大的機率被人主動搭訕。

2、會因情緒不佳而遷怒對方，引發吵架。

3、上司會提出看似無理的要求，實則是對你的考驗。

4、會因為輕信不實消息，做出錯誤判斷，導致損失。

5、購置不動產的好時機，買到地段不錯、價格實惠的房產。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

獅子座

塔羅牌：太陽

運勢將變得繽紛起來，生活會慢慢變成你期待的樣子。雖會有些小問題來糾纏，但只要調整心態，客觀面對，也會給你的生活增添另一種色彩。

10月事件預測：

1、不需刻意尋覓，就能在不經意間偶遇有緣人。

2、情侶間心平氣和溝通，結果會有意想不到的驚喜。

3、你曾幫助過的同事，會積極為你分憂。

4、父母開始嚴密監控你讀書的情況。

5、能在批發市場買到實惠又需要的好東西。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

處女座

塔羅牌：世界

「世界」會讓你充分體會到「種瓜得瓜、種豆得豆」，努力付出與所得回報達成正比。小人遠離，背黑鍋這種事輪不到你。只要腳踏實地，按部就班，就不會出太大的問題。

10月事件預測：

1、偶遇、突然的碰撞會成就一段良緣。

2、情侶易因對家人的態度問題而發生爭執。

3、工作效率極高、或表現良好，引起上司關注。

4、享受被閨蜜、兄弟「包養」的驚喜。

5、租屋族可能將面臨房租上漲。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

天秤座

塔羅牌：節制

本月運勢看似平淡，但壞事遠離，且不時有好事發生，會令你過得格外順心順意。不過若是因此而滋生出更多慾望，則要小心難得的平靜安穩生活會被打亂哦！

10月事件預測：

1、落花有意、流水無情，單相思的可能性較大。

2、情侶偶爾會因為錢財方面產生摩擦。

3、有機會加入有發展前景的工作小組。

4、有機會結識優秀的學長學姐。

5、參加同學朋友聚會，在交談中獲得商機。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

天蠍座

塔羅牌：倒吊者（逆位）

對自我的懷疑，讓你開始拋棄許多預先判斷的概念。悲觀情緒蔓延，讓你不看好任何事，整體處境有走下坡的趨勢。一位意志堅定的朋友的陪伴，會讓你好過很多。

10月事件預測：

1、桃花會被你急切的心意與行為嚇跑。

2、感情需要承受來自現實的苛刻考驗。

3、與鬧過意見的同事冰釋前嫌。

4、參加競賽的贏面大。

5、合作夥伴或工作搭檔會無意中向你透露發財機會。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

射手座

塔羅牌：死神

本月會被壓力帶來的滿滿負能量壓制，使你過得比較辛苦。但是「死神」這張牌就是要你本月好好體會一下「置之死地而後生」的榮耀感──挺過去，就有燦爛陽光等著你！

10月事件預測：

1、單身者有機會在購物的過程中遇到有緣人。

2、婚姻有受到第三者引誘的危險。

3、因雞毛蒜皮的小事而與上司、同事起爭執。

4、本月聚會會讓你大大破費，還買來一堆疲倦。

5、購置不動產的行動，會受到家人干擾。

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

摩羯座

塔羅牌：皇帝

來自前輩的高調關注、甚至讚譽，讓你本月盡情享受著「高人一等」的良好感覺和切實好處。諸事順利；在關鍵時刻，讓你頗感煩惱的小關卡會向你敞開方便之門。

10月事件預測：

1、在職場結識讓你頗有好感的異性朋友。

2、籌辦結婚事宜會非常順利。

3、工作順利，有升職加薪的可能。

4、家裡電器有突然壞掉的可能，主換新。

5、工作上的出色表現，為你贏得了意想不到的報酬。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★★

　

水瓶座

塔羅牌：戰車（逆位）

面對困難不但事倍功半，且反覆糾纏，激發起你的怒氣。你因此而噴發的力量卻有用錯地方的風險。等待的過程中，會發生大逆轉的情節。緊緊抓住可靠的朋友，他會帶你走出困境。

10月事件預測：

1、走親會友，會催旺桃花運。

2、情侶相處愉快，是求婚告白的最佳月份。

3、得到貴人幫助，能在曾經失敗的方面揚眉吐氣。

4、疲勞感降臨，急需補充睡眠才能保持充沛精力。

5、表面上看似乎發財機會多，實則多為埋伏的陷阱。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

雙魚座

塔羅牌：魔術師

心願一步步變成現實。自身最堅實的力量在暗地裡滋長，雖然表面上還看不出明顯變化，但是，想要把握的東西都盡在手中的感覺，卻忠實環繞著你。

10月事件預測：

1、戀人未滿的狀態，會在本月得到突破性的發展。

2、輕鬆浪漫的氛圍，是推動感情升溫的極佳背景。

3、由於「樹大招風」，恐招小人嫉恨。

4、會因為舊友而接觸到一些公益活動。

5、人情往來、添置家用的花費會超出預算。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

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占卜愛情真相！兩人互有好感？

　



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塔羅牌情侶

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