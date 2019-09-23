梧桐占卜：單戀好痛苦！測我愛的人也愛我嗎？

2019-09-23 11:09 聯合新聞網 文／梧桐塔羅授權提供



圖／Stocksnap 分享 facebook 單戀的過程何嘗不是痛苦難耐，我們都希望能有如童話故事般的HAPPY END，如果喜歡的人也喜歡自己，這根本比中樂透還要值得慶祝阿！跟著梧桐的腳步，了解自己喜歡的人是不是也喜歡著自己呢？

※首先讓先自己心靈平靜下來

※心中默念3遍「我的九月運勢如何呢？」

※從下列四張牌中挑選一張，讓你最有感覺得牌就可以看解析囉。

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NO.1

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說實在的這個對象對你其實也是有感覺的，梧桐唯一要提醒你的就是他身旁可選擇的對象可不是只有你而已，你只是他的眾多選擇之一，未來與他在一起了你就要做好心理準備，當初你只是他的後宮備胎之一而已，在一起後感覺對方好像沒那麼愛你，定性不足也是情理之中的事情，畢竟你就不是他獨一無二的存在，怎麼還會顯得你很珍貴呢？自己好好思考吧！

NO.2

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選到這張牌的朋友梧桐在這邊先恭喜你唷，你愛的人對你也是非常的來電阿！妳們彼此注意對方很久了，只是都默默不敢踏出那一步，擔心會破壞了這最美好的距離，其實你不要害怕破壞現況，沒有努力怎麼能有豐收的果實呢？相信梧桐主動出擊，勇敢踏出第一步，絕對能替自己創造出美好的開端，開端就是好彩頭了，還怕不能修成正果嗎？

NO.3

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選中這張牌的朋友，與其說他心中有沒有你還不如說是他的心中只充滿了他自己，根本容不下任何人啊！因此就算是其他人出現在他的生命中他的眼中依然只有自己而已，他很滿意現在的感情狀態，享受自己獨自一人的狀態，說直接一點就算現在踏入任何一段感情都會以自我為中心，先愛自己才會顧及到你，只能說你還沒有讓他喜愛到奮不顧身的狀態阿！

NO.4

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現在你所愛的對象對你完全沒有愛的感覺，你們的關係建立在利益的基礎上，只要你對他還有幫助、還有利益所尋，他就不會斷了你這條線，因為對他來說太可惜了，好比工作上你能給他的資源、生活上金錢的援助等等這些對他來說都是很重要的資源，失去了真的會很可惜，撇除掉愛的元素，你們當朋友、過作夥伴倒是挺合得來，互利互惠，但是要當起情人真的就是有待加強了！