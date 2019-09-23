親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

海巡開箱超猛必看！但最好笑的…見過私菸案開箱嗎

投書／對民主理念40年沒變…秀蓮同學，我決定為妳連署

唐綺陽星座運勢週報：金牛工作上上開竅 天秤金錢運極佳

2019-09-23 07:31聯合新聞網 唐綺陽

星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
分享

唐綺陽星座運勢週報9/23-9/29

重要星象：太陽進天秤、水、火合相，土星順行，金星在強勢位

周一太陽進天秤，也是秋分之時，節氣來臨前，感受到辛苦能量，對於政治、家庭或婚姻容易感到衝擊，建議在節氣後可展開新的規劃。土星順行意味著瞭解過去的錯誤，接下來應做出改變，而天、海、冥三星仍在逆行中，反省要持續下去。週末時水、火合相在天秤，合作或伴侶關係將成為重點，感覺事態逼迫且溝通直接。金星在強勢位，建議天秤座可以說出心裡的話，金牛座在工作上將會有收穫。

工作注意：金牛、巨蟹、射手、魔羯

金牛：工作上有開竅跡象，順風順水受到欣賞

巨蟹：瑣事繁多，要多注意小細節

射手：兵來將擋水來土掩，專業人士受肯定

魔羯：有機會遇到女強人類型的貴人

桃花注意：雙子、獅子、天些、水瓶

雙子：容易吸引年輕一輩的桃花

獅子：可能陷入愛與被愛的尷尬狀況，需要平衡

天蠍：對於感情不要想太多或鑽牛角尖

水瓶：注意爛桃花，避免去複雜場所

財運注意：天秤、雙魚

天秤：金錢運極佳，有利於採購

雙魚：理財方面有想法，存錢多於投資

健康注意：白羊、處女

白羊：小心得意忘形或過於投入造成後遺症

處女：注意刀火燙傷或發病，與過去疏於照顧有關

星座運勢財運唐綺陽

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

每日星座運勢／雙子發現有利的商機　桃花開得旺盛

2019-09-23 00:00

愛你無條件？感情裡付出大於回報的5個星座

2019-09-22 09:00

殺破狼周運勢／雙子與曖昧對象明朗化 天秤桃花運勢旺盛

2019-09-22 00:00

【圖片心測】選一張圖 測你會害怕離別嗎？

2019-09-21 10:00

哪些生肖男追求時熱烈 追到手就冷落？

2019-09-20 15:06

小孟塔羅：下半年要增加哪種信念才會成功？

2019-09-20 09:51

捨不得睡！這3個星座越晚越清醒

2019-09-19 16:27

巨蟹是不定時炸彈、牡羊會川劇變臉 這5個星座情緒容易失控

2019-09-19 16:26

太陽底下沒有輕鬆事 主星同位素 - 太陽

2019-09-18 15:48

這些生肖偏財運旺 反而當不了有錢人？

2019-09-17 10:49

最容易「陷入憂鬱」的4個星座 巨蟹愛幻想發生壞事、處女會擔心未來

2019-09-12 22:49

中秋節拜月，求什麼最靈驗？

2019-09-12 14:18

天蠍會整追求者、處女懂保持距離！最難追星座女公開

2019-09-12 09:57

小孟塔羅：國旅補助出爐啦！來看你下半年去哪玩最開運

2019-09-11 11:14

不倚老賣老、越活越年輕！這4種人越活越不怕挑戰？

2019-09-11 08:00

「人生贏家」的常見面相，快看你中幾項！

2019-09-10 16:21

中秋節不只賞月烤肉！求姻緣這天最靈驗 怎麼求一次看

2019-09-10 09:18

這些人「平時像樹懶」，卻常被財神眷顧？

2019-09-09 15:58

最強3種星座女 能把男人吃死死

2019-09-08 15:37

小孟塔羅：中秋節我能轉哪方面的運？

2019-09-06 09:22

婚姻是愛情的墳墓？與另一半漸行漸遠 這些生肖配對要當心

2019-09-06 08:24

中秋禮金自己賺！最近特別有偏財運的4大生肖 快看你中了嗎？

2019-09-05 09:44

職場除了認真運氣也很重要！看哪5個星座最能得到老闆寵愛

2019-09-05 09:30

人生好難？那是因為你不懂得如何選擇！

2019-09-04 10:16

這3種星座配對 結婚後越來越甜蜜

2019-09-01 20:23

不講意義講義氣！這三種人超挺朋友

2019-08-31 07:00

小孟塔羅：下半年我會被主管上司看見嗎？

2019-08-30 08:00

容易說溜嘴！這5個生肖總是守不住秘密？

2019-08-29 20:36

【測字】有錢又有閒！最近財運旺還能享受？

2019-08-29 16:33

天秤本月職場受歡迎、處女座偏財運佳！12星座9月「工作運+財運」來了

2019-08-29 16:02

想賺錢要看！驛馬星動有玄機 一出門就受財神眷顧？

2019-08-28 09:30

9月星座塔羅運勢：處女戀愛機率大增 巨蟹工作能力獲肯定

2019-08-28 06:00

這次受傷不代表此生無真愛！看12星座如何走出情傷

2019-08-27 08:27

【心測】剪刀石頭布！測你在愛情裡會認輸嗎？

2019-08-25 08:39

心情差吃更多？哪些生肖會用吃來調適情緒

2019-08-24 06:30

小孟塔羅：事情不對秒見風轉舵！測你「牆頭草指數」是多少

2019-08-23 13:16

雙魚神秘溫柔、天秤萬人迷！揭12星座的「獨特魅力」

2019-08-23 08:55

9月生命靈數運勢分析：故事的全貌 只在時光流轉後盡現

2019-08-23 08:50

天生相剋？職場上最不對盤的生肖組合

2019-08-22 10:24
看更多

熱門文章

薄外套、雨具準備好 氣象局一張圖看未來一周天氣

2019-09-22 17:21

健康相談室／兩臂量血壓落差大 注意血管病變

2019-09-22 13:32

愛你無條件？感情裡付出大於回報的5個星座

2019-09-22 09:00

今年颱風為何又哈日？ 賈新興直指關鍵原因

2019-09-22 10:03

是你嗎？5-6月統一發票千萬大獎還有八張未兌領

2019-09-22 09:47

日本「CanDo」來台快閃 均一價49元台粉瘋狂掃貨

2019-09-20 19:39

她搭飛機看見颱風「塔巴」 網友：上帝視角

2019-09-22 17:23

白晝之夜又來了！ 10月5日大直內湖狂歡整夜

2019-09-22 12:11

嘉義有家店中店！ 兒子「鮭毛」藏身老爸麵店賣壽司

2019-09-22 12:22

梅山斷層已延伸到新港 學者：應注意震後二次災害

2019-09-22 09:09

影／今年颱風「哈日」？氣象局：高壓偏北

2019-09-22 17:35

4個相處細節 看懂女生是「真單純」還是「有心眼」

2019-09-22 22:07

塔巴颱風影響！華航、台灣虎航多航班取消延遲

2019-09-22 17:00

中油明汽油大漲5角柴油9角 汽油原本應漲更多

2019-09-22 12:10

彰化6千人今大淨灘 學生發現死豬緊急通報

2019-09-22 12:28

胸前愛心挖空好性感！謝金燕霸氣現身MSGM秀場

2019-09-22 15:13

「中醫藥發展法」草案預告 中央獎勵種植中藥首入法

2019-09-22 10:31

喝水或吃東西常咳嗽、嚴重流口水 長庚：吞嚥困難徵兆

2019-09-22 11:41

吳德榮：天氣好轉最高溫29度 塔巴颱風襲日韓

2019-09-22 07:22

國內汽、柴油價格 明日起各調漲0.5元及0.9元

2019-09-22 12:26

每日星座運勢／雙子發現有利的商機　桃花開得旺盛

2019-09-23 00:00

亞航9月23日凌晨12點大促銷 台北飛大阪3千有找

2019-09-22 18:47

「塔巴」輕颱遠離 秋涼天氣將持續3至4天

2019-09-22 18:14

車禍照胸部電腦斷層 意外發現肺腺癌

2019-09-22 11:43

研究：喝茶好處多 有助心臟大腦健康

2019-09-22 19:16

「珍珠」海外大夯成台灣之光 賣去國外應符合規範

2019-09-22 18:03

長庚永慶盃路跑 北嘉高4萬人響應

2019-09-22 08:09

阿茲海默症戴新帽 可減緩記憶衰退

2019-09-22 19:17

緋紅女巫、曾之喬 Ferragamo花園大秀同場比美

2019-09-22 15:34

台灣虎航過5歲生日！9月25日早上10點會員封館 機票單程未稅55元起

2019-09-22 17:26

這12類科系 念了碩士至少加薪1.1萬

2019-09-23 07:51

遲來一甲子的婚禮 8旬阿公替癱瘓妻披白紗圓夢

2019-09-22 14:06

大熱天氣毛小孩不好受 醫師解答消暑良方

2019-09-22 21:43

室內健身腳踏車 可穩定帕金森氏症

2019-09-22 19:17

全台唯一Pokémon GO Safari Zone在新北 搭機捷抽好禮

2019-09-22 13:38

昆凌帥穿AllSaints皮衣拍大片 網讚：比老公周杰倫還有型

2019-09-22 16:10

彭啟明：今是秋分日夜對半 台灣將逐漸轉涼

2019-09-23 07:31

颱風影響 長榮2往返高雄福岡班機取消

2019-09-22 10:07

唐綺陽星座運勢週報：金牛工作上上開竅 天秤金錢運極佳

2019-09-23 07:31

失智症會遺傳 高市大同醫院提早助下一世代防失智

2019-09-22 14:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top