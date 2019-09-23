唐綺陽星座運勢週報：金牛工作上上開竅 天秤金錢運極佳

2019-09-23 07:31 聯合新聞網 唐綺陽



星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供 分享 facebook

重要星象：太陽進天秤、水、火合相，土星順行，金星在強勢位

周一太陽進天秤，也是秋分之時，節氣來臨前，感受到辛苦能量，對於政治、家庭或婚姻容易感到衝擊，建議在節氣後可展開新的規劃。土星順行意味著瞭解過去的錯誤，接下來應做出改變，而天、海、冥三星仍在逆行中，反省要持續下去。週末時水、火合相在天秤，合作或伴侶關係將成為重點，感覺事態逼迫且溝通直接。金星在強勢位，建議天秤座可以說出心裡的話，金牛座在工作上將會有收穫。

工作注意：金牛、巨蟹、射手、魔羯

金牛：工作上有開竅跡象，順風順水受到欣賞

巨蟹：瑣事繁多，要多注意小細節

射手：兵來將擋水來土掩，專業人士受肯定

魔羯：有機會遇到女強人類型的貴人

桃花注意：雙子、獅子、天些、水瓶

雙子：容易吸引年輕一輩的桃花

獅子：可能陷入愛與被愛的尷尬狀況，需要平衡

天蠍：對於感情不要想太多或鑽牛角尖

水瓶：注意爛桃花，避免去複雜場所

天秤：金錢運極佳，有利於採購

雙魚：理財方面有想法，存錢多於投資

健康注意：白羊、處女

白羊：小心得意忘形或過於投入造成後遺症

處女：注意刀火燙傷或發病，與過去疏於照顧有關