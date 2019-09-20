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小孟塔羅：下半年要增加哪種信念才會成功？

2019-09-20 09:51聯合新聞網 小孟

圖／stocksnap
圖／stocksnap
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起心動念引發了想法，想法會牽動了習慣，習慣會影響了個性，個性便決定了你的命運。倘若你想扭轉人生，便要從信念開始，這恰好說明了，為何有人能白手起家，有人卻富不過三代。憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年要增加哪種信念才會成功？

請憑直覺選擇一張牌。 圖/小孟提供
請憑直覺選擇一張牌。 圖/小孟提供
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塔羅牌圖作者：lamblamb(Delos Tatot)

A：憶起曾經的努力。(權杖十正位)

牌面上有一位背著十根木棍的男子，走向他在遠方的住家。

A：憶起曾經的努力。(權杖十正位)
A：憶起曾經的努力。(權杖十正位)
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這張牌表示請回憶起，你至今為止最努力的事情。你還記得曾為了某件事，而付出了數不清的努力嗎？丟到最後嘗到甜美果實時，這些辛苦都值得了。小孟老師在此建議你，雖然不見得需要用到權力，但可能會需要運用你的交涉力，讓事情可以借力使力。

B：放棄錯誤的執念。(寶劍八正位)

牌面上有一位被蒙上眼睛的女子，身體被繩子捆綁住無法動彈。

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這張牌表示學會放棄就能看清差距，成功會在清晰的道路上等待著你。不要為了不對的人事物，浪費你的寶貴時間。請回到最初的目標，重新審視你的作法，因為方法有很多、路不止一條。小孟老師在此建議你，不要孤注一擲去賭，你恐怕沒有那麼多本錢。

C：不要讓自己受限。(吊人牌正位)

牌面上有一位被倒吊在樹上的男子，呈現腳上頭下的姿勢。

C：不要讓自己受限。(吊人牌正位)
C：不要讓自己受限。(吊人牌正位)
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這張牌表示不要被眼前的利益所局限，要以長遠的眼光去對待事物，才能創造你想要的成果。因為你在與時間賽跑，不要讓安逸停滯了你，除了要有危機意識外，更重要的是往夢想邁進。小孟老師在此建議你，要懂得安排運用時間，充實自己不足的地方。

D：要做好情緒管理。(月亮牌正位)

牌面上天空的月亮正在發光，兩個有動物尾巴的人站在草地上。

D：要做好情緒管理。(月亮牌正位)
D：要做好情緒管理。(月亮牌正位)
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這張牌表示你會因為感情用事，而做出喜惡的判斷，甚至直接發洩自己的情緒，失去冷靜而對他人冷酷。因此，請試著在情緒來臨的時後，先冷靜地調整一下呼吸，恢復到原本的情緒後，再與周遭的人接觸。小孟老師在此建議你，成為高EQ的人，能協助你做正確的判斷。

E：傾聽他人的意見。(寶劍四正位)

牌面上有一位穿著盔甲的男子，躺在冰冷的石床上休息。

E：傾聽他人的意見。(寶劍四正位)
E：傾聽他人的意見。(寶劍四正位)
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這張牌表示自信是好事，但驕傲和散漫便會看不見事實，千萬不要自我為中心，學會放棄自我和成見，懂得尊重他人的想法。在做重要判斷的時候，聽取他人意見再做決定，能考量的更為全面。小孟老師在此建議你，通過暗中努力提高實力，謙虛會是你成功的關鍵。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

小孟塔羅

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