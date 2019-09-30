每日星座運勢／天蠍好運相伴的一天 小小的偏財運

2019-09-30 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-09-30

牡羊座

別讓自己太懶散，做好工作規劃。

整體運：★★★☆☆

享受被人疼愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜裡，將對方看作愛情的唯一。投資中會有小小斬獲，因為受困於禮節人情，會有小筆的錢財支出。工作狀態不佳，容易犯困，需有人從旁提醒才會變得積極一些。

愛情運：★★★☆☆

感情運平平，已婚者想拉近與另一半的距離，需付出更多的關心。

事業運：★★☆☆☆

工作壓力較大，容易把壞情緒帶到工作中，應調節好，以防因此影響工作進度。

財運：★★★☆☆

別把錢抓得太緊，當用則用。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00咖啡棕

開運方位：西北方向

金牛座

好運氣今天特別眷顧你。

整體運：★★★★☆

單身者獲得異性邀約的機率較高，有時間不要總呆在家裡，桃花有折損的危險；今天果真有錢生錢的契機，別把錢收藏得太嚴實，這樣反而不利於發展；從事服務業的工作者會遇到很好的轉業機會。

愛情運：★★★★★

愛情運強滾滾！羅曼蒂克的色彩濃厚，好好享受今日的美好時光吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不求有功只求無過的一天。

財運：★★★★☆

財運頗旺，有不錯的實力和競爭力，可因事業上的夥伴相處愉快而引發不少商機。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00羽絨白

開運方位：東南方向

雙子座

需多留意粗心大意的毛病。

整體運：★★★☆☆

今天任務比較雜亂，一個細小的錯誤都會影響工作的進度，多點耐性才能提高效率。花錢的慾望較強，不如拿來請客，改善人際關係，為拓展人脈花費頗有價值。財運一般，可為日後的投資做好準備，籌備資金。

愛情運：★★★☆☆

單身者有不錯的機緣，給突然想起的異性朋友打通電話，會有意外驚喜唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運不順，似乎很忙碌，可是有勞而無功的徵兆，勞而無功居多是自己造成的，因為個人的判斷錯誤而做了一堆白工。

財運：★★★☆☆

投資前應多考慮，以免因小失大。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00象牙白

開運方位：東南方向

巨蟹座

善於發現生活的亮點。

整體運：★★★☆☆

憑著敏銳的頭腦，能夠發掘到不少商機，充分加以利用可以招財進寶。對愛情充滿著期待，只要鼓起勇氣向心愛的人坦白，就有希望得到對方的認可。好心情要與大家一起分享，讓快樂感染周圍的人。

愛情運：★★★☆☆

戀人、夫妻整天黏在一起，感情衝突較多；採取若即若離的相處方式，可化解矛盾。

事業運：★★☆☆☆

遇事三思而後行，不能被表面現象所迷惑，多向年長人士請教，他們的經驗助你突破職場混沌不明的狀況，更易於打開新局面。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可以買兩注彩券試試手氣！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00青金石藍

開運方位：東北方向

獅子座

相信自己的主張。

整體運：★★☆☆☆

看到身邊的人都成雙成對，今日倍感孤單，不妨主動約對方出來走走，關係易有突破。一貫的工作作風，今天看來並不合適，不妨做一下調整，會有不錯收效。財運不佳，不可盲目投資，以免造成重大的損失。

愛情運：★★★☆☆

單身者多表現安靜、平和的一面易吸引異性；戀愛中的人多與戀人互動可更瞭解對方的想法。

事業運：★★☆☆☆

工作積極性不高，有得過且過的傾向，應及時調整，別太放縱自己唷！

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00珊瑚橙

開運方位：正西方向

處女座

身體欠佳，心情比較沉悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天沒有什麼心情理財，身體不太舒適,做什麼都提不起勁來。工作中比較鬱悶，繁雜的任務無法按時完成，自己倍感沮喪。還好，戀人的細心照料讓你疲憊的心又得到不少安慰。

愛情運：★★★☆☆

注意提高精神生活，避免壓力過大，容易得到呵護疼愛，會有不少溫柔體貼的追求者喔！

事業運：★☆☆☆☆

今日的事業背極了，大部分居多是個人判斷錯誤所引起的，尤其是金錢相關的領域，不宜做任何重大的金錢決策。

財運：★☆☆☆☆

金錢困擾多多，恐有難言之隱，也要注意為財與人發生口角爭執。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00羽絨白

開運方位：東南方向

天秤座

過分表現自我，易被打壓。

整體運：★★☆☆☆

今天上司或是同事對你的工作很挑剔，甚至有些雞蛋裡挑骨頭的意味。這多是因為你鋒芒太露所引起，收斂一些，別過度表現才好。有伴侶的人別對另一半說謊，很容易被對方識破喔！

愛情運：★★★☆☆

愛情運較平順，單身者有機會與心儀的對象約會，在穿著打扮上講究一些可提升戀愛運。

事業運：★★☆☆☆

工作中容易分心，小錯誤不斷，容易給人懶散的錯覺，對你很不利唷！

財運：★★☆☆☆

對於金錢的敏銳度較弱，在購物時不宜過分相信銷售員的花言巧語，小心上當。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00古銅青

開運方位：正西方向

天蠍座

好運氣相伴的一天，心情愉快。

整體運：★★★★★

已婚男性與另一半一起從事家務勞動，會讓對方很開心，回報給你更多的柔情。有小小的偏財運，不妨去商場適當地購些生活必需品，有機會成為幸運顧客哦！公司職員思維活躍，腦力激盪下，催生不錯的點子。

愛情運：★★★★☆

今日對於熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥美女喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，有利於對外工作者，在對外接觸時多能掌握好運，內勤工作者的感受比較不強烈。

財運：★★★★☆

財運還不錯，但不是從天而降的那一種，宜自己大膽去開發後才看得到財路。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00湖水綠

開運方位：正西方向

射手座

精神飽滿的一天，做事相當自信。

整體運：★★★★☆

與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手一投足都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在虛擬市場上大有收穫。工作上今天進展順利，手頭的任務能很快的完成。

愛情運：★★★★★

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可是自己的心態不太穩定，有投機的傾向，反抗心態也比較明顯。

財運：★★★★☆

財運暢通，想要周轉金錢、討債的人，只要勇於開口，多能心想事成喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00墨玉綠

開運方位：正北方向

摩羯座

愛情運極易衝破最高點哦！

整體運：★★★★☆

今天可是相親的好機會，不必與家人同行，單獨前往，勝算反而更大；易產生將投資當兒戲的想法，使得收穫大打折扣；工作積極性很強，但缺少魄力，多接觸人群，有助於提升你這方面的能力。

愛情運：★★★★★

今日你與戀人能完全地信任對方，視對方為今生今世的知音。當旁人想要干擾你們的感情時，你們能毫不猶豫地站在一起。

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，只要把份內事情做好就行囉！職場上會許會有些流言流語，聽聽就好，不要干擾到自己的情緒囉！

財運：★★☆☆☆

財運不太平順，把錢看淡點，看得越重心越難過！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00葡萄紫

開運方位：正西方向

水瓶座

相當普通的一天，諸事平和。

整體運：★★★☆☆

今天在工作方面容易遇到他人的求助，善解人意是你提升人氣的關鍵，別吝嗇施以援手。愛情方面比較平靜，彼此享受著平淡的浪漫。領悟力頗強，晚上可抽時間安靜的讀書做學問，收穫頗多。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會因親友介紹而結識不錯的對象；戀愛中人要注意因錢財產生糾紛。

事業運：★★★☆☆

有機會扮演智多星的角色，你的主意會給同事很大的啟發，對他的工作有很大幫助，而你以後也很可能得到他的幫助哦！

財運：★★★☆☆

貪念越重，損失越是慘重。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00白鋼銀

開運方位：西南方向

雙魚座

工作有些難順心。

整體運：★★☆☆☆

今天在異性面前顯得有些遲鈍，連說話都會有些不自然，盡量少與異性單獨相處，以免破壞先前所樹立的良好形象；投資理財易得貴人暗中相助，默默接受對方的好意就好，不可四處張揚哦！

愛情運：★★☆☆☆

另一半可能會遇到一些煩心事，對你叨唸不必生氣，此時理解與體諒顯得尤為重要。

事業運：★★☆☆☆

雖然會遇到一些困難，但你顯得樂觀，能以正面的心態去面對問題。

財運：★★★☆☆

賺取不法之財，否則引來官非則飯碗不保！

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00象牙白

開運方位：東南方向

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