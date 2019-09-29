每日星座運勢／金牛有想法就要行動 要小心爛桃花

2019-09-29 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-09-29

牡羊座

投資有道就大膽行事吧。

整體運：★★★☆☆

得遇貴人提點，使原本不甚明朗的投資前景清晰化，不妨多向對方討教一些辨別小道信息的小技巧；單身者會得到異性體貼的關照，幸福之花在心中悄然綻放；成天忙於事業的人，是時候做個短暫停留規劃下一步計劃了。

愛情運：★★★☆☆

正是與另一半好好約會增進感情的時候，別把另一半冷落了，用你的愛溫暖他吧。

事業運：★★★☆☆

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功機會更大。

財運：★★★★☆

小有偏財運，會有小財自動送上門。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00和闐玉白

開運方位：西北方向

金牛座

有想法就要付出行動。

整體運：★★★★☆

桃花運不錯，單相思的人不能沉浸在自己虛構的世界，勇於表白才有機會感受到華麗的愛情，不要害怕失敗，幸運正在向你招手。財運順暢，購買樂透會有不錯的收獲。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人適合與戀人商討結婚事宜，對未來的生活做好長遠的打算；單身者小心爛桃花。

事業運：★★★★☆

優越感充斥的一天，樂於助人和足智多謀的一面突顯，不但自己事務完成得不錯，親友的疑問你也能幫助解答。

財運：★★★★☆

為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢需要頻繁的與人社交周旋。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00玫瑰紅

開運方位：正西方向

雙子座

錢財在外，多向外活動可拓展財源。

整體運：★★★☆☆

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，瞭解市場信息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中獲得商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

愛情運：★★☆☆☆

對方的寬容與成熟，讓你感受到濃濃的愛意與溫存；單身者別急於戀愛，先從朋友做起吧。

事業運：★★★☆☆

平順的一天，表現自我才華者可換來讚賞與認同；虛榮浮華者則遭到排擠。

財運：★★★★☆

好口才帶來好財運，只要運用得當，進財就會相當順利。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00鈦晶金

開運方位：西南方向

巨蟹座

相互信任是維護感情的基礎。

整體運：★★★☆☆

你顯得有些多疑，心機太深，另一半對你都有種畏懼感，你們倆的關係會有些不夠穩定；今天如與他人合夥入股，須注意參與者的信用問題，剛開始不要被高利所惑，風險性要妥為評估；要注意口中留德，惡語成章極易惹怒別人，易遭報復。

愛情運：★☆☆☆☆

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情。

事業運：★★★☆☆

運勢雖然沒有前段時間那麼高昂，但其實還是很平順的，不要讓自己太懶散喔！

財運：★★★★☆

財運很不錯，投資的錢會有較好的收益，不過可不要太貪，否則會得不償失。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00芒果黃

開運方位：正東方向

獅子座

記得給自己的嘴把門。

整體運：★★★★☆

今天盡量少說話，少出餿主意，謹防在一不小心中遭人嫉恨；與人商務洽談，最好選擇比較舒適的場所，輕鬆交流就能達成協議；周圍正有人在密切關注你哦，坦坦蕩蕩、表裡如一更能讓異性心動。

愛情運：★★★★☆

魅力天成，對異性有極大的吸引力。不過，千萬別單純追求外貌，或太過自我、喜新厭舊。

事業運：★★★★☆

開心愉快，有許多閒暇的時間盡情享受美好的時光，身心放鬆。

財運：★★★☆☆

得到意外之財，不可過於炫耀，以免招來非議和意外。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00秋葵綠

開運方位：正西方向

處女座

身心舒暢，有利拓展人脈。

整體運：★★★★☆

出門會有好運，窩在家裡會錯過許多機會。今天多參加集體活動可交到許多朋友，而且身心放鬆後會讓你看到更多美好的事物，啟發靈感。異性緣佳，有戀愛機會，還能賺取不少異性財。

愛情運：★★★★☆

單身者喜歡獨處，害怕受到異性的打擾，但是你的魅力太大，總有異性主動靠近。

事業運：★★★☆☆

容易受外界影響，心態不穩定，不宜做重大決定，易出錯。

財運：★★★★☆

偏財運旺旺的一天，有多重得財渠道，可以小賭一番。雖然財運很好，可是花錢也有浪費的傾向。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00寶石藍

開運方位：正東方向

天秤座

思想交流讓自己受益匪淺。

整體運：★★★★☆

雖有不錯的際遇，卻也因自己信心不足而容易讓愛情溜走，只要展現自己的優勢就能得到關注；投資慾望強烈卻不急進，會有穩定性高的基金引起你的興趣；外出休閒時遇到投緣者，兩人相談甚歡。

愛情運：★★★☆☆

注意調養，適合獨處，單身者別與過多的異性糾纏，那樣只會讓你身心疲憊。

事業運：★★★★☆

情緒高昂，容易因親友的鼓勵而奮發圖強，收穫頗豐，也讓你看到了自己的能力。

財運：★★★★☆

求財慾望強烈者，能汲取多方經驗，為自己爭取到更多的財路。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00竹葉青

開運方位：東北方向

天蠍座

與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。

整體運：★★★★☆

今天有機會發揮自己的溝通才能，期間會遇到一些脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對你也頗有好的影響。單身者與個性獨特的異性擦出愛情火花的機率高，想戀愛還需多瞭解對方。

愛情運：★★★★☆

單身者的桃花盛開，讓你沉浸在浪漫中；已婚者對感情的渴望濃烈，另一半也多能滿足。

事業運：★★★☆☆

表面上看似乎很平靜，但內心卻很想改變現狀，在默默籌劃下一步的計劃。

財運：★★★★★

出門在外容易遇到財神爺與福神的關照，不是收到禮物就是白吃白喝一頓 !相對的有可能會出現大方回饋的請客動作。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00辣椒紅

開運方位：正南方向

射手座

小心因感性多情帶來的困擾。

整體運：★★★☆☆

此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友認識到許多不同領域的新朋友喔！

事業運：★★★☆☆

是解決矛盾與衝突的好時機，先前與人發生的誤會或爭吵都可以化解。

財運：★★☆☆☆

沉迷於金錢遊戲者，賭運不佳。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00薰衣草紫

開運方位：正南方向

摩羯座

有不少邀約，爽快地赴約能加強人際關係。

整體運：★★★☆☆

不論是同事還是異性的邀請都不要拒絕，良好互動可讓你積累不少人脈。年輕又顯活力的服飾，讓你更受歡迎，玩得既愉快盡興，又能結識不錯的新朋友。不過今天有點粗心大意，出門前要對家中的門窗、電器檢查一遍。

愛情運：★★★☆☆

忙著自己的事情而把另一半忘了，幸好對方理解你，沒因此放在心上，別忘了日後給對方補償哦。

事業運：★★★☆☆

多考慮周圍的人，自顧自的埋頭苦幹效果不一定好。多與同事合作，共同進步。

財運：★★☆☆☆

生意上容易出現意料之外的麻煩。例如：資金周轉困難、債主拖延、貨款出現問題等等。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00玉髓紅

開運方位：西北方向

水瓶座

用腦過度，更顯疲倦。

整體運：★★★☆☆

遭遇自己無法解決的困難時不要羞於啟齒，只要你願意開口請求幫助，會有人願意伸出援助之手；投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口；複習功課有點找不到頭緒，稍做休息，先把思路理清，才能更好的繼續手頭上的事情。

愛情運：★★★☆☆

內心充滿了熱情，希望得到另一半的關愛，但你一臉的冷漠，讓對方不知所措。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，適合總結過去，展望未來。別急著往前衝，給自己一些冷靜思考的時間。

財運：★★☆☆☆

在購物時容易買到瑕疵品，最後搞得自己心情一團糟。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00白鋼銀

開運方位：東北方向

雙魚座

很容易便得到滿足。

整體運：★★★☆☆

情緒雖有點低落，但很容易體會到快樂滋味，對方的一個簡訊便能使你精神振奮；切忌盲目聽取他人建議，其中的某些意見還會擾亂你的視聽；今天財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

愛情運：★★★☆☆

單身的人備感寂寞，迫切想找個人來陪伴。上網聊聊天吧，別因心急而選到爛桃花。

事業運：★★★☆☆

諸事順心，即使遇到麻煩事也有朋友相助，讓你心情愉快，想想如何表示你的謝意吧！

財運：★★★☆☆

少出門、少點社交活動，否則會使開銷增加！

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00芒果黃

開運方位：正東方向

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