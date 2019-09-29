親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

每日星座運勢／金牛有想法就要行動　要小心爛桃花

2019-09-29 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-09-29

牡羊座

投資有道就大膽行事吧。

整體運：★★★☆☆

得遇貴人提點，使原本不甚明朗的投資前景清晰化，不妨多向對方討教一些辨別小道信息的小技巧；單身者會得到異性體貼的關照，幸福之花在心中悄然綻放；成天忙於事業的人，是時候做個短暫停留規劃下一步計劃了。

愛情運：★★★☆☆

正是與另一半好好約會增進感情的時候，別把另一半冷落了，用你的愛溫暖他吧。

事業運：★★★☆☆

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功機會更大。

財運：★★★★☆

小有偏財運，會有小財自動送上門。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00和闐玉白

開運方位：西北方向

金牛座

有想法就要付出行動。

整體運：★★★★☆

桃花運不錯，單相思的人不能沉浸在自己虛構的世界，勇於表白才有機會感受到華麗的愛情，不要害怕失敗，幸運正在向你招手。財運順暢，購買樂透會有不錯的收獲。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人適合與戀人商討結婚事宜，對未來的生活做好長遠的打算；單身者小心爛桃花。

事業運：★★★★☆

優越感充斥的一天，樂於助人和足智多謀的一面突顯，不但自己事務完成得不錯，親友的疑問你也能幫助解答。

財運：★★★★☆

為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢需要頻繁的與人社交周旋。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00玫瑰紅

開運方位：正西方向

雙子座

錢財在外，多向外活動可拓展財源。

整體運：★★★☆☆

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，瞭解市場信息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中獲得商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

愛情運：★★☆☆☆

對方的寬容與成熟，讓你感受到濃濃的愛意與溫存；單身者別急於戀愛，先從朋友做起吧。

事業運：★★★☆☆

平順的一天，表現自我才華者可換來讚賞與認同；虛榮浮華者則遭到排擠。

財運：★★★★☆

好口才帶來好財運，只要運用得當，進財就會相當順利。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00鈦晶金

開運方位：西南方向

巨蟹座

相互信任是維護感情的基礎。

整體運：★★★☆☆

你顯得有些多疑，心機太深，另一半對你都有種畏懼感，你們倆的關係會有些不夠穩定；今天如與他人合夥入股，須注意參與者的信用問題，剛開始不要被高利所惑，風險性要妥為評估；要注意口中留德，惡語成章極易惹怒別人，易遭報復。

愛情運：★☆☆☆☆

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情。

事業運：★★★☆☆

運勢雖然沒有前段時間那麼高昂，但其實還是很平順的，不要讓自己太懶散喔！

財運：★★★★☆

財運很不錯，投資的錢會有較好的收益，不過可不要太貪，否則會得不償失。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00芒果黃

開運方位：正東方向

獅子座

記得給自己的嘴把門。

整體運：★★★★☆

今天盡量少說話，少出餿主意，謹防在一不小心中遭人嫉恨；與人商務洽談，最好選擇比較舒適的場所，輕鬆交流就能達成協議；周圍正有人在密切關注你哦，坦坦蕩蕩、表裡如一更能讓異性心動。

愛情運：★★★★☆

魅力天成，對異性有極大的吸引力。不過，千萬別單純追求外貌，或太過自我、喜新厭舊。

事業運：★★★★☆

開心愉快，有許多閒暇的時間盡情享受美好的時光，身心放鬆。

財運：★★★☆☆

得到意外之財，不可過於炫耀，以免招來非議和意外。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00秋葵綠

開運方位：正西方向

處女座

身心舒暢，有利拓展人脈。

整體運：★★★★☆

出門會有好運，窩在家裡會錯過許多機會。今天多參加集體活動可交到許多朋友，而且身心放鬆後會讓你看到更多美好的事物，啟發靈感。異性緣佳，有戀愛機會，還能賺取不少異性財。

愛情運：★★★★☆

單身者喜歡獨處，害怕受到異性的打擾，但是你的魅力太大，總有異性主動靠近。

事業運：★★★☆☆

容易受外界影響，心態不穩定，不宜做重大決定，易出錯。

財運：★★★★☆

偏財運旺旺的一天，有多重得財渠道，可以小賭一番。雖然財運很好，可是花錢也有浪費的傾向。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00寶石藍

開運方位：正東方向

天秤座

思想交流讓自己受益匪淺。

整體運：★★★★☆

雖有不錯的際遇，卻也因自己信心不足而容易讓愛情溜走，只要展現自己的優勢就能得到關注；投資慾望強烈卻不急進，會有穩定性高的基金引起你的興趣；外出休閒時遇到投緣者，兩人相談甚歡。

愛情運：★★★☆☆

注意調養，適合獨處，單身者別與過多的異性糾纏，那樣只會讓你身心疲憊。

事業運：★★★★☆

情緒高昂，容易因親友的鼓勵而奮發圖強，收穫頗豐，也讓你看到了自己的能力。

財運：★★★★☆

求財慾望強烈者，能汲取多方經驗，為自己爭取到更多的財路。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00竹葉青

開運方位：東北方向

天蠍座

與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。

整體運：★★★★☆

今天有機會發揮自己的溝通才能，期間會遇到一些脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對你也頗有好的影響。單身者與個性獨特的異性擦出愛情火花的機率高，想戀愛還需多瞭解對方。

愛情運：★★★★☆

單身者的桃花盛開，讓你沉浸在浪漫中；已婚者對感情的渴望濃烈，另一半也多能滿足。

事業運：★★★☆☆

表面上看似乎很平靜，但內心卻很想改變現狀，在默默籌劃下一步的計劃。

財運：★★★★★

出門在外容易遇到財神爺與福神的關照，不是收到禮物就是白吃白喝一頓 !相對的有可能會出現大方回饋的請客動作。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00辣椒紅

開運方位：正南方向

射手座

小心因感性多情帶來的困擾。

整體運：★★★☆☆

此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友認識到許多不同領域的新朋友喔！

事業運：★★★☆☆

是解決矛盾與衝突的好時機，先前與人發生的誤會或爭吵都可以化解。

財運：★★☆☆☆

沉迷於金錢遊戲者，賭運不佳。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00薰衣草紫

開運方位：正南方向

摩羯座

有不少邀約，爽快地赴約能加強人際關係。

整體運：★★★☆☆

不論是同事還是異性的邀請都不要拒絕，良好互動可讓你積累不少人脈。年輕又顯活力的服飾，讓你更受歡迎，玩得既愉快盡興，又能結識不錯的新朋友。不過今天有點粗心大意，出門前要對家中的門窗、電器檢查一遍。

愛情運：★★★☆☆

忙著自己的事情而把另一半忘了，幸好對方理解你，沒因此放在心上，別忘了日後給對方補償哦。

事業運：★★★☆☆

多考慮周圍的人，自顧自的埋頭苦幹效果不一定好。多與同事合作，共同進步。

財運：★★☆☆☆

生意上容易出現意料之外的麻煩。例如：資金周轉困難、債主拖延、貨款出現問題等等。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00玉髓紅

開運方位：西北方向

水瓶座

用腦過度，更顯疲倦。

整體運：★★★☆☆

遭遇自己無法解決的困難時不要羞於啟齒，只要你願意開口請求幫助，會有人願意伸出援助之手；投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口；複習功課有點找不到頭緒，稍做休息，先把思路理清，才能更好的繼續手頭上的事情。

愛情運：★★★☆☆

內心充滿了熱情，希望得到另一半的關愛，但你一臉的冷漠，讓對方不知所措。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，適合總結過去，展望未來。別急著往前衝，給自己一些冷靜思考的時間。

財運：★★☆☆☆

在購物時容易買到瑕疵品，最後搞得自己心情一團糟。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00白鋼銀

開運方位：東北方向

雙魚座

很容易便得到滿足。

整體運：★★★☆☆

情緒雖有點低落，但很容易體會到快樂滋味，對方的一個簡訊便能使你精神振奮；切忌盲目聽取他人建議，其中的某些意見還會擾亂你的視聽；今天財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

愛情運：★★★☆☆

單身的人備感寂寞，迫切想找個人來陪伴。上網聊聊天吧，別因心急而選到爛桃花。

事業運：★★★☆☆

諸事順心，即使遇到麻煩事也有朋友相助，讓你心情愉快，想想如何表示你的謝意吧！

財運：★★★☆☆

少出門、少點社交活動，否則會使開銷增加！

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00芒果黃

開運方位：正東方向

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

每日星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

殺破狼周運勢／巨蟹小心流言中傷 處女有賺外快機會

2019-09-29 00:00

小孟塔羅：天氣涼涼的好懶阿～測你擺爛指數有多少！

2019-09-27 11:08

10月星座塔羅運勢：雙子漏財指數高 巨蟹被搭訕機率高

2019-09-27 10:00

該繼續嗎？看12星座如何面對感情平淡期

2019-09-26 13:52

12星座10月財運：天秤正財運很旺 雙魚理財別好大喜功

2019-09-25 11:25

10月生命靈數運勢分析：不再接收暗示的指令 自己以外的聲音

2019-09-25 09:26

心動然後心碎？揭露12生肖女的「孽緣情人」

2019-09-24 09:44

「長得漂亮又旺夫」的4大星座女 遇上了千萬不要放手啊！

2019-09-23 22:51

小心中招！這4個生肖一聽到發財機會就失去理智？

2019-09-23 11:42

梧桐占卜：單戀好痛苦！測我愛的人也愛我嗎？

2019-09-23 11:09

唐綺陽星座運勢週報：金牛工作上開竅 天秤金錢運極佳

2019-09-23 07:31

愛你無條件？感情裡付出大於回報的5個星座

2019-09-22 09:00

殺破狼周運勢／雙子與曖昧對象明朗化 天秤桃花運勢旺盛

2019-09-22 00:00

【圖片心測】選一張圖 測你會害怕離別嗎？

2019-09-21 10:00

哪些生肖男追求時熱烈 追到手就冷落？

2019-09-20 15:06

小孟塔羅：下半年要增加哪種信念才會成功？

2019-09-20 09:51

捨不得睡！這3個星座越晚越清醒

2019-09-19 16:27

巨蟹是不定時炸彈、牡羊會川劇變臉 這5個星座情緒容易失控

2019-09-19 16:26

太陽底下沒有輕鬆事 主星同位素 - 太陽

2019-09-18 15:48

這些生肖偏財運旺 反而當不了有錢人？

2019-09-17 10:49

最容易「陷入憂鬱」的4個星座 巨蟹愛幻想發生壞事、處女會擔心未來

2019-09-12 22:49

中秋節拜月，求什麼最靈驗？

2019-09-12 14:18

天蠍會整追求者、處女懂保持距離！最難追星座女公開

2019-09-12 09:57

小孟塔羅：國旅補助出爐啦！來看你下半年去哪玩最開運

2019-09-11 11:14

不倚老賣老、越活越年輕！這4種人越活越不怕挑戰？

2019-09-11 08:00

「人生贏家」的常見面相，快看你中幾項！

2019-09-10 16:21

中秋節不只賞月烤肉！求姻緣這天最靈驗 怎麼求一次看

2019-09-10 09:18

這些人「平時像樹懶」，卻常被財神眷顧？

2019-09-09 15:58

最強3種星座女 能把男人吃死死

2019-09-08 15:37

小孟塔羅：中秋節我能轉哪方面的運？

2019-09-06 09:22

婚姻是愛情的墳墓？與另一半漸行漸遠 這些生肖配對要當心

2019-09-06 08:24

中秋禮金自己賺！最近特別有偏財運的4大生肖 快看你中了嗎？

2019-09-05 09:44

職場除了認真運氣也很重要！看哪5個星座最能得到老闆寵愛

2019-09-05 09:30

人生好難？那是因為你不懂得如何選擇！

2019-09-04 10:16

這3種星座配對 結婚後越來越甜蜜

2019-09-01 20:23

不講意義講義氣！這三種人超挺朋友

2019-08-31 07:00

小孟塔羅：下半年我會被主管上司看見嗎？

2019-08-30 08:00

容易說溜嘴！這5個生肖總是守不住秘密？

2019-08-29 20:36

【測字】有錢又有閒！最近財運旺還能享受？

2019-08-29 16:33
看更多

熱門文章

颱風米塔生成 預估下周一、二影響台灣最劇

2019-09-28 09:15

去年台灣遭盜刷22億 記住這9招可自保

2019-09-28 09:00

米塔預計今增強為颱風 吳德榮：下周一最近台灣

2019-09-28 08:10

颱風米塔逼近 29日可能發海警

2019-09-28 18:31

影／豪雨侵襲 汐止南湖橋下水面快跟自行車道一樣高

2019-09-28 13:15

又是撲向日本 米塔颱風下週影響沖繩九州

2019-09-28 11:44

基隆連夜大雨 多處土石滑落自強路淹水警一度封閉

2019-09-28 12:18

媒體人退休後學做麵包 葛傳富：做自己想做的事很幸福

2019-09-28 19:20

氣象局示警 北北基宜注意大雷雨

2019-09-28 14:30

駭客入侵事件 台大醫院改口「真有其事」政院調查中

2019-09-28 17:08

影／台灣小黑熊偷吃雞飼料遭逮 台東林管處接力照養

2019-09-28 16:10

海獅號潛艦基隆開放參觀 民眾：沒看到絕不罷休

2019-09-28 14:31

台東夜市抵用券全台通用受歡迎 飯店：配額太少不夠發

2019-09-28 11:19

台灣人將可至沙國觀光 觀光局提醒女性注意清真寺規範

2019-09-28 11:24

喝起來！全家便利商店「咖啡第2杯7折」 國際咖啡日另有單日限定優惠

2019-09-28 17:07

受豪雨影響 汐止新台五路二段一度淹水

2019-09-28 12:00

颱風米塔周一最近 北、東部防豪大雨

2019-09-28 13:08

原廠通知回收 胃藥「善胃得」、「安保胃」不再上架

2019-09-28 13:22

殺破狼周運勢／巨蟹小心流言中傷 處女有賺外快機會

2019-09-29 00:00

影／西非驚現大批瓜頭鯨離奇擱淺 上百頭死亡

2019-09-28 16:42

紅顏知己VS舊愛 前任誰讓現任女友更感不安？網掀論戰...結論是「她」

2019-09-28 19:41

懷孕8週禁墮胎公投案 婦產科醫生直言反對

2019-09-28 15:31

一次性醫材重消管理關鍵 學者：「再處理」是製造行為

2019-09-28 16:38

最快年底 2歲以下乘車須用後向安全椅

2019-09-28 00:42

颱風米塔生成 基隆市長林右昌法國考察明提前返台坐鎮

2019-09-28 14:23

純電動計程車僅占萬分之四 車隊：營業車高耗損會卻步

2019-09-28 10:21

全台唯一電動車隊打不進計程車市場 轉型服務企業客戶

2019-09-28 11:04

台北也有藍晒圖！IMPACT團隊讓學界智財走進生活

2019-09-28 04:06

試試7個改變 別再說更年期好難瘦

2019-09-28 18:19

夜市券上路刺激消費？ 攤商：多少有幫助

2019-09-28 11:12

花蓮東大門夜市持抵用券消費者不少 業者有感

2019-09-28 10:35

山區降雨不斷 台8線中橫公路關原至洛韶段今晚封閉

2019-09-28 19:54

生產子宮破裂 醫：緊急剖腹探查

2019-09-28 01:01

東北風影響 北部東半部局部短暫陣雨

2019-09-28 09:04

看「橘世代」創刊號 開啟人生夢想2.0

2019-09-28 18:38

周年慶開打！百貨樓層改裝、送百萬豪車攬客

2019-09-28 18:34

IU搶先拎成「德魯納酒店」社長穿搭 LONGCHAMP新包款上市

2019-09-28 18:17

巴黎時裝周／LOEWE絕美詩意 全新氣球包很想來一顆

2019-09-28 10:03

父親及早檢出失智未惡化 力促扶輪社協辦大型記憶篩檢

2019-09-28 13:14

達珂塔強生秋日穿搭帥氣又迷人 西裝外套、大衣備起來

2019-09-28 19:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top