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每日星座運勢／雙魚今日不妨陪家人　工作易得相助

2019-09-27 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

2019-09-27

牡羊座

遷就也是一種罪過。

整體運：★☆☆☆☆

如果你因怕失去對方而處處遷就，不但不會讓他感動，反而會讓他更不知珍惜；事業上易因為遷就合作者的進程，而使整個工作效率大打折扣；財運不旺，可在客廳放只龍龜，保你掌握時機，摧發財運。

愛情運：★☆☆☆☆

危險的一天，宜聚少離多，特別要注意金錢方面的爭執。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有受制於人的不滿心態，要注意偏激思想會耽誤正事喔，也要注意禍從口出。

財運：★☆☆☆☆

財氣不太好，投機者不是白忙一場就是虧損了結。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00蘋果綠

開運方位：正東方向

金牛座

天降奇緣讓今天成為值得記憶的時刻。

整體運：★★★☆☆

今天週遭纏繞著頗濃厚的戀愛氣息，若有親朋好友熱心為你介紹，一定不要害羞拒絕。財運方面適合賺取正財，投機取巧容易血本無歸，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，而且你能夠提出有創意的構想，易獲得好評。

愛情運：★★★☆☆

別冷落了另一半，有時間不妨陪同伴侶去看一場浪漫的愛情電影，可讓感情迅速升溫。

事業運：★★★★☆

想要拼拼看的心理，會讓你超時工作，腦子馬不停蹄的思索如何佈局，也會主動尋覓新契機。

財運：★★☆☆☆

財運有點小狀況，有金錢上的困擾，尤其是業務、主管級人物，特別容易產生業績營運壓力。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00大理石灰

開運方位：正東方向

雙子座

保持平和的心態可提升運氣。

整體運：★★★★☆

學生族由於太急躁而作業馬虎的情況較多，會給老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心些才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的提包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，有心上人嗎？趁今日勇敢示愛吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，動力不太足夠，有點怕壓力，做事情呢會有點迷糊呢。

財運：★★★☆☆

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序反而能夠管理好當日的金錢。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00脆梅青

開運方位：東南方向

巨蟹座

容易與人產生口角，少說話為妙。

整體運：★★☆☆☆

戀人之間也不必長時間粘在一起，適當給對方一些空間，可以減少摩擦。工作上就算有不順心的地方也不用把痛苦寫在臉上，想想自己的工作程序是否還有改進的餘地？感覺不順時，到安靜的環境休息片刻，有助逃離壞運氣。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不佳，適合獨處，不要黏太緊，黏得越緊發生爭執的機會就越多。

事業運：★★☆☆☆

比較敏感，對小小的失誤都會耿耿於懷。多與人互動可讓你釋懷。

財運：★★★☆☆

花費應量入為出，以備不時之需。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00深茄紫

開運方位：東南方向

獅子座

計劃趕不上變化。

整體運：★★★☆☆

從事行政工作的人會碰到大堆文件急需處理的情況，有些措手不及。原有的計劃發生改變的機率高，特別是跟戀人的約定，會因不得已而被擱置。不過財運不錯，可參與朋友的投資計劃，有機會得到分紅。

愛情運：★★★☆☆

無暇談情說愛，已婚者有忽略另一半的傾向；單身者戀愛機會不多。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，腦筋有些不靈光，反應會遲鈍點，把腦袋瓜放空一點，不要鑽牛角尖。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合回收借出的金錢。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00淺海藍

開運方位：正南方向

處女座

賺錢動力不足。

整體運：★★☆☆☆

財運不佳，前期的投資暫時未能見到成效，但不必著急，沉得住氣者可迎來好運氣。單身者想以他人穿針引線的方式來助愛情一臂之力，不可抱太大希望，主動出擊更有吸引力。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人易因錢財而爭吵，小心感情出現變數；單身者想戀愛，易把錢財花在異性身上。

事業運：★★★☆☆

工作顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展。

財運：★★☆☆☆

沉迷吃喝玩樂或賭博遊戲，小心辛苦賺來的財富，轉眼流失。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-08:00羽絨白

開運方位：正西方向

天秤座

稍做改變就會有不錯的收穫。

整體運：★★☆☆☆

單身者急於尋找與自己分享喜怒哀樂之人，但太過刻意緣分反而遲遲不來。好心情是你的財運導航儀，放鬆心態才能助你克服困難。工作方面，腳踏實地並非不求改變，一成不變的工作方式只會帶來事倍功半的效果。

愛情運：★★★☆☆

單身者在異性身上花錢不少，但你樂此不疲；戀愛中的人容易感受到戀人的情緒多變。

事業運：★★☆☆☆

與人交往時帶有強的情緒化，對人愛理不理，導致溝通不暢，誤會叢生，應盡量控制好情緒。

財運：★★☆☆☆

容易被煽動，恐因朋友的鼓動參加投資行列，欠缺專業考量下，吃虧上當的機會頗高。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-09:00燻鮭紅

開運方位：正東方向

天蠍座

主觀意識太強，會失去不少機會。

整體運：★★★☆☆

在事情沒有得到證實以前，不可武斷地下結論。向鍾情對像表態後，對方雖然沒有明確地給予答覆，但不代表你沒有機會，你若繼續堅持下去，終會「守得雲開見月明」。投資上不能有半點馬虎，還是看準了機會再下手吧。

愛情運：★★★☆☆

感情運較弱，別吝嗇誇獎對方，多用欣賞的眼光看待另一半，你會被愛包圍喔！

事業運：★★★☆☆

行動力有所增強，但不應急躁，保持良好的心態，可提前思考下一步的工作規劃。

財運：★★☆☆☆

亂花錢的一天，一出門可能就會亂花錢，回到家卻搞不清楚錢花到哪而去了。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00祖母綠

開運方位：正西方向

射手座

愛情百分百。

整體運：★★★★☆

單身者今天的求愛成功指數很高，抓住機會向心儀對像表白吧；有種缺錢花的感覺，但隨著賺錢的慾望不斷膨脹，能想出很不錯的賺錢點子；從事銷售工作的人，能用微笑贏得不少客戶的信賴。

愛情運：★★★★★

恩怨化解日，先前有發生不愉快的事情者，趁今日好好的溝通吧！

事業運：★★★★☆

是證明實力的好時機，別人覺得有困難的事情不妨接過來做，你會很有收穫！

財運：★★★☆☆

做好財務規劃，花錢別太隨意。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-07:00鉑金灰

開運方位：東北方向

摩羯座

購物運較好的一天。

整體運：★★★☆☆

愛情需要兩個人共同經營，夫妻在溝通時意見不合的機率高，需要你先做出讓步，才不會發生劇烈的爭執。喜愛購物的人今天是不錯的好機會，許多幸運的事情正在向你招手。亮麗的打扮也能為好運加分哦！

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點鬱悶，外力的干擾容易讓你煩惱傷神，別小題大作，更別吃醋吃過頭囉！

事業運：★★★☆☆

合理的安排作息時間，不要安排太多的娛樂活動，過度的玩樂會讓你失去工作的激情。

財運：★★★★☆

財運佳，四處充滿商機，適合運用口才開發財源，進帳豐厚。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-18:00珍珠白

開運方位：正南方向

水瓶座

信息就是財富。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，會因此引起不必要的麻煩。出門在外者關鍵時刻會得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資信息會讓你的財運好轉。

愛情運：★★★☆☆

享受孤單的日子，今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣加以檢討一番。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，是個挑戰自己膽識的日子，該爭則爭，該接受則接受，要建立自己的原則。

財運：★★★☆☆

適合規劃記帳的一天，仔細觀察帳本，檢討調整花錢的習慣。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00可可棕

開運方位：正東方向

雙魚座

今天不妨陪陪家人。

整體運：★★★★★

即將失去才感覺有些慌亂，幸而對方仍放不下這段感情，但仍需自己多做些改變才能留住他。以他人的經驗作為自己投資的動向並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。

愛情運：★★★★☆

這麼棒的愛情運，最適合去約會囉！主動邀請心上人去喝杯咖啡吧，藉此良機談情說愛一番。單身者也要去外面晃晃，製造點機會！

事業運：★★★★☆

今日事業還不錯，忙碌中有收穫，而且能順心如意的按照自己的進度進行，解決事情的能力也會強一點。

財運：★★★★☆

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財惹人眼紅。商務競爭者，後遺症較少。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00古銅青

開運方位：東北方向

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