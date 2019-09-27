每日星座運勢／雙魚今日不妨陪家人 工作易得相助
2019-09-27
牡羊座
遷就也是一種罪過。
整體運：★☆☆☆☆
如果你因怕失去對方而處處遷就，不但不會讓他感動，反而會讓他更不知珍惜；事業上易因為遷就合作者的進程，而使整個工作效率大打折扣；財運不旺，可在客廳放只龍龜，保你掌握時機，摧發財運。
愛情運：★☆☆☆☆
危險的一天，宜聚少離多，特別要注意金錢方面的爭執。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，有受制於人的不滿心態，要注意偏激思想會耽誤正事喔，也要注意禍從口出。
財運：★☆☆☆☆
財氣不太好，投機者不是白忙一場就是虧損了結。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：08:00-10:00蘋果綠
開運方位：正東方向
金牛座
天降奇緣讓今天成為值得記憶的時刻。
整體運：★★★☆☆
今天週遭纏繞著頗濃厚的戀愛氣息，若有親朋好友熱心為你介紹，一定不要害羞拒絕。財運方面適合賺取正財，投機取巧容易血本無歸，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，而且你能夠提出有創意的構想，易獲得好評。
愛情運：★★★☆☆
別冷落了另一半，有時間不妨陪同伴侶去看一場浪漫的愛情電影，可讓感情迅速升溫。
事業運：★★★★☆
想要拼拼看的心理，會讓你超時工作，腦子馬不停蹄的思索如何佈局，也會主動尋覓新契機。
財運：★★☆☆☆
財運有點小狀況，有金錢上的困擾，尤其是業務、主管級人物，特別容易產生業績營運壓力。
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：15:00-16:00大理石灰
開運方位：正東方向
雙子座
保持平和的心態可提升運氣。
整體運：★★★★☆
學生族由於太急躁而作業馬虎的情況較多，會給老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心些才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的提包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。
愛情運：★★★★☆
談情說愛的好日子，有心上人嗎？趁今日勇敢示愛吧！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，動力不太足夠，有點怕壓力，做事情呢會有點迷糊呢。
財運：★★★☆☆
適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序反而能夠管理好當日的金錢。
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：13:00-14:00脆梅青
開運方位：東南方向
巨蟹座
容易與人產生口角，少說話為妙。
整體運：★★☆☆☆
戀人之間也不必長時間粘在一起，適當給對方一些空間，可以減少摩擦。工作上就算有不順心的地方也不用把痛苦寫在臉上，想想自己的工作程序是否還有改進的餘地？感覺不順時，到安靜的環境休息片刻，有助逃離壞運氣。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運不佳，適合獨處，不要黏太緊，黏得越緊發生爭執的機會就越多。
事業運：★★☆☆☆
比較敏感，對小小的失誤都會耿耿於懷。多與人互動可讓你釋懷。
財運：★★★☆☆
花費應量入為出，以備不時之需。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：9
吉時吉色：21:00-22:00深茄紫
開運方位：東南方向
獅子座
計劃趕不上變化。
整體運：★★★☆☆
從事行政工作的人會碰到大堆文件急需處理的情況，有些措手不及。原有的計劃發生改變的機率高，特別是跟戀人的約定，會因不得已而被擱置。不過財運不錯，可參與朋友的投資計劃，有機會得到分紅。
愛情運：★★★☆☆
無暇談情說愛，已婚者有忽略另一半的傾向；單身者戀愛機會不多。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，腦筋有些不靈光，反應會遲鈍點，把腦袋瓜放空一點，不要鑽牛角尖。
財運：★★★★☆
財運不錯，適合回收借出的金錢。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：14:00-15:00淺海藍
開運方位：正南方向
處女座
賺錢動力不足。
整體運：★★☆☆☆
財運不佳，前期的投資暫時未能見到成效，但不必著急，沉得住氣者可迎來好運氣。單身者想以他人穿針引線的方式來助愛情一臂之力，不可抱太大希望，主動出擊更有吸引力。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中的人易因錢財而爭吵，小心感情出現變數；單身者想戀愛，易把錢財花在異性身上。
事業運：★★★☆☆
工作顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展。
財運：★★☆☆☆
沉迷吃喝玩樂或賭博遊戲，小心辛苦賺來的財富，轉眼流失。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：07:00-08:00羽絨白
開運方位：正西方向
天秤座
稍做改變就會有不錯的收穫。
整體運：★★☆☆☆
單身者急於尋找與自己分享喜怒哀樂之人，但太過刻意緣分反而遲遲不來。好心情是你的財運導航儀，放鬆心態才能助你克服困難。工作方面，腳踏實地並非不求改變，一成不變的工作方式只會帶來事倍功半的效果。
愛情運：★★★☆☆
單身者在異性身上花錢不少，但你樂此不疲；戀愛中的人容易感受到戀人的情緒多變。
事業運：★★☆☆☆
與人交往時帶有強的情緒化，對人愛理不理，導致溝通不暢，誤會叢生，應盡量控制好情緒。
財運：★★☆☆☆
容易被煽動，恐因朋友的鼓動參加投資行列，欠缺專業考量下，吃虧上當的機會頗高。
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：07:00-09:00燻鮭紅
開運方位：正東方向
天蠍座
主觀意識太強，會失去不少機會。
整體運：★★★☆☆
在事情沒有得到證實以前，不可武斷地下結論。向鍾情對像表態後，對方雖然沒有明確地給予答覆，但不代表你沒有機會，你若繼續堅持下去，終會「守得雲開見月明」。投資上不能有半點馬虎，還是看準了機會再下手吧。
愛情運：★★★☆☆
感情運較弱，別吝嗇誇獎對方，多用欣賞的眼光看待另一半，你會被愛包圍喔！
事業運：★★★☆☆
行動力有所增強，但不應急躁，保持良好的心態，可提前思考下一步的工作規劃。
財運：★★☆☆☆
亂花錢的一天，一出門可能就會亂花錢，回到家卻搞不清楚錢花到哪而去了。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：07:00-09:00祖母綠
開運方位：正西方向
射手座
愛情百分百。
整體運：★★★★☆
單身者今天的求愛成功指數很高，抓住機會向心儀對像表白吧；有種缺錢花的感覺，但隨著賺錢的慾望不斷膨脹，能想出很不錯的賺錢點子；從事銷售工作的人，能用微笑贏得不少客戶的信賴。
愛情運：★★★★★
恩怨化解日，先前有發生不愉快的事情者，趁今日好好的溝通吧！
事業運：★★★★☆
是證明實力的好時機，別人覺得有困難的事情不妨接過來做，你會很有收穫！
財運：★★★☆☆
做好財務規劃，花錢別太隨意。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：05:00-07:00鉑金灰
開運方位：東北方向
摩羯座
購物運較好的一天。
整體運：★★★☆☆
愛情需要兩個人共同經營，夫妻在溝通時意見不合的機率高，需要你先做出讓步，才不會發生劇烈的爭執。喜愛購物的人今天是不錯的好機會，許多幸運的事情正在向你招手。亮麗的打扮也能為好運加分哦！
愛情運：★★☆☆☆
感情上有點鬱悶，外力的干擾容易讓你煩惱傷神，別小題大作，更別吃醋吃過頭囉！
事業運：★★★☆☆
合理的安排作息時間，不要安排太多的娛樂活動，過度的玩樂會讓你失去工作的激情。
財運：★★★★☆
財運佳，四處充滿商機，適合運用口才開發財源，進帳豐厚。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：17:00-18:00珍珠白
開運方位：正南方向
水瓶座
信息就是財富。
整體運：★★★★☆
已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，會因此引起不必要的麻煩。出門在外者關鍵時刻會得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資信息會讓你的財運好轉。
愛情運：★★★☆☆
享受孤單的日子，今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣加以檢討一番。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，是個挑戰自己膽識的日子，該爭則爭，該接受則接受，要建立自己的原則。
財運：★★★☆☆
適合規劃記帳的一天，仔細觀察帳本，檢討調整花錢的習慣。
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：04:00-06:00可可棕
開運方位：正東方向
雙魚座
今天不妨陪陪家人。
整體運：★★★★★
即將失去才感覺有些慌亂，幸而對方仍放不下這段感情，但仍需自己多做些改變才能留住他。以他人的經驗作為自己投資的動向並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。
愛情運：★★★★☆
這麼棒的愛情運，最適合去約會囉！主動邀請心上人去喝杯咖啡吧，藉此良機談情說愛一番。單身者也要去外面晃晃，製造點機會！
事業運：★★★★☆
今日事業還不錯，忙碌中有收穫，而且能順心如意的按照自己的進度進行，解決事情的能力也會強一點。
財運：★★★★☆
財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財惹人眼紅。商務競爭者，後遺症較少。
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：08:00-10:00古銅青
開運方位：東北方向
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