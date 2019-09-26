每日星座運勢／處女運勢很酷的一天 今天財運旺盛

2019-09-26 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-09-26

牡羊座

挑戰與機遇並存。

整體運：★★★★☆

在感情上不要心存僥倖，即使對方沒有發現你的過失，若能坦誠相告，感情反而會有升溫的趨勢。工作即將迎來極具挑戰性的時刻，機遇在不經意間出現，提前做好準備是關鍵。在新的工作崗位剛上任的人，其起步較快。

愛情運：★★★★☆

今日是談理想、心靈溝通的好日子，說說你的心裡話讓對方知道吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可是今日可不輕鬆呢，少有機會可以閒下來。

財運：★★★☆☆

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩舊識可以提供協助。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-08:00玫瑰紅

開運方位：西北方向

金牛座

情緒會有些低落，人也顯得沒精打采。

整體運：★★☆☆☆

今天做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。愛情方面平淡如怡，不會給你帶來麻煩。如果條件允許，可聯繫以前的同學或朋友，一起聚聚，讓生活更豐富多彩。

愛情運：★★★☆☆

單身者喜歡沉浸在被愛的感覺中，但你卻不會輕易付出感情，給人遊戲愛情的感覺。

事業運：★★☆☆☆

有被人忽略的感覺，付出得不到回報，積極的表現也常被人誤會，不要太在意才好。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，投資勿貪多，以免分散精力。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00湖水綠

開運方位：東南方向

雙子座

能夠在休息的時間裡充分調節自我，放鬆身心。

整體運：★★★☆☆

夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，磕磕絆絆才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而又實用的商業信息，否則不要輕易進行投資活動。工作上宜做決策，但要在資料充足的前提下。

愛情運：★★★☆☆

一心放在工作上，對身邊一直默默守候你的另一半有所忽略，抽些時間陪陪對方吧！

事業運：★★★☆☆

運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，太過急進、求好心切反而易出錯。

財運：★★☆☆☆

不宜想金錢的問題，一想到錢會破壞今日的心情！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00墨玉綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

與工作夥伴共同進退。

整體運：★★★★☆

人際關係不錯，透過與他人交流，建立廣闊的人脈；工作上也有遇到最佳拍檔的機會，有問題就開口請求他人協助，共同解決問題增加彼此信任感；今天也是外出的幸運日，戶外活動讓體力迅速恢復。

愛情運：★★★☆☆

找情人去大吃一頓，藉著吃飯抬槓一下吧！

事業運：★★★★☆

好心情的陪伴下會有很好的表現，你的歡樂會感染到周圍同事，輕鬆的環境會讓你出色的完成任務。

財運：★★★☆☆

今天有接觸到錢財的機會，可是大多是過路財神或是別人的錢啦！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-10:00乳酪白

開運方位：西北方向

獅子座

情緒較低，生活的挫折讓你心灰意懶。

整體運：★☆☆☆☆

今天桃花運不佳，與異性交往多流於工作往來，不涉及私人感情。手上要完成的工作很多，面對壓力覺得難以承受，很容易產生自暴自棄的想法。可找個溫水泳池暢泳一番，調理疲憊的身心。

愛情運：★★☆☆☆

與異性的關係曖昧不明，戀愛中人應理性對待，以免陷入紛繁複雜的感情困擾。

事業運：★☆☆☆☆

今日工作上小狀況頻頻，雖然大原則不至於發生問題，可是瑣碎的小事也夠讓你頭痛的咧！

財運：★★☆☆☆

莫名其妙中破財，例如：錢包遺失等等！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00墨玉綠

開運方位：西南方向

處女座

運勢很酷的一天。

整體運：★★★★★

今天財運旺盛，錢財收入勝過以往；在職者有加薪機會，正在找工作者也可尋求到喜歡的工作；有伴侶的人彼此愛情更加堅定，週遭的環境將促使你們走向更穩定的關係。

愛情運：★★★★☆

今日是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂，單身朋友好好把握今天吧！

事業運：★★★★★

事業運頗優，是你發揮聰明才制的時候，分析上特別容易找到靈感與掌握重點。

財運：★★★★★

財運太棒了！正財、偏財都有喔！是投資理財的好日子。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-14:00桐花白

開運方位：西北方向

天秤座

愛情運勢極佳的一天。

整體運：★★★☆☆

相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，則會牽怒於你，工作應謹慎些，以免成為無辜的受害者。

愛情運：★★★★☆

單身者容易結識笑容甜美、說話幽默的異性朋友；戀愛中的人與戀人約會的機會多。

事業運：★★★☆☆

與人交流時，切忌滿口大話，一副無所不能、無所不知的樣子，否則你會被打入同事或客戶的拒絕往來戶名單中。

財運：★★☆☆☆

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲、判斷錯誤等等！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00橄欖綠

開運方位：東南方向

天蠍座

注意整潔。

整體運：★★★☆☆

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息。注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳。財運普通，生意人在與客戶談判時，多留意對方的想法才不會失算。

愛情運：★★★☆☆

有逢場作戲、結識新歡的機緣，但談感情還需要深思熟慮，太過草率容易受到傷害！

事業運：★★★☆☆

對外界的形勢會把握不準，不太適合拓展事業，最好先靜觀其變。

財運：★★★☆☆

鑽牛角尖及過度情緒化都會導致誤判或損財。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00琥珀橙

開運方位：西南方向

射手座

切忌投機取巧。

整體運：★★☆☆☆

工作中今天會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象；戀愛者今天會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方；財運不般，投資風險較大，宜觀望為妙。

愛情運：★★★☆☆

單身者在穿著打扮上應講究一些，出門在外才容易吸引異性的目光，提升戀愛運！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運背背的，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！

財運：★★★☆☆

莫管閒事、莫替人作保。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：04:00-06:00深茄紫

開運方位：西南方向

摩羯座

好運的一天。

整體運：★★★★☆

愛情甜蜜，戀人對你說幾句甜言蜜語讓你從嘴上甜到心裡；今天路過投注站不妨買幾注樂透試試手氣，中獎的機率很高哦；工作上會接到新的任務，起初會感到不知從何開始，但行動之後就能很快入手。

愛情運：★★★★☆

獨處時容易陷入悲傷的回憶中，情緒波動大。不妨聽音樂，多與家人聊天，心情會好很多。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個必須積極耕耘的一天，今日的事業能量會強一點，所以可以處理比較多的事情。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，別放過賺外快的機會。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00和闐玉白

開運方位：正東方向

水瓶座

主觀意識強烈，易疏忽他人的感受。

整體運：★★☆☆☆

情緒激昂，單身者要特別小心因衝動表白而受到打擊；已婚者顯得強勢，容易給對方造成壓力。工作上顯得較獨斷，聽不進他人的意見，容易碰壁。財運較平順，一時遇到經濟難題時易得朋友金援。

愛情運：★★☆☆☆

單身者想戀愛可到交友網站看看，容易遇到聊得來的異性；戀愛中的人易被戀人誤會。

事業運：★★☆☆☆

低落的心情讓你失去往日的激情，感覺工作變得很乏味，沒有幹勁。

財運：★★★☆☆

財運普通，一份耕耘一份收穫。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00翡翠綠

開運方位：東北方向

雙魚座

很容易滿足的一天。

整體運：★★★☆☆

雖然情緒會有些許波動，但能得到另一半的關心，讓你快樂滿足。工作上易受人影響，面對眾多的意見應有所選擇，有自己的主見才好。財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

愛情運：★★★☆☆

單身者與異性交往時，多微笑能給你帶來好運；已婚者在工作上容易得到另一半的幫助。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易受到外力的干擾，例如：與人意見不合或是計劃被人中途改變。

財運：★★★☆☆

只要不投機，金錢損失的機會挺小。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

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