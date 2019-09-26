每日星座運勢／處女運勢很酷的一天 今天財運旺盛
2019-09-26
牡羊座
挑戰與機遇並存。
整體運：★★★★☆
在感情上不要心存僥倖，即使對方沒有發現你的過失，若能坦誠相告，感情反而會有升溫的趨勢。工作即將迎來極具挑戰性的時刻，機遇在不經意間出現，提前做好準備是關鍵。在新的工作崗位剛上任的人，其起步較快。
愛情運：★★★★☆
今日是談理想、心靈溝通的好日子，說說你的心裡話讓對方知道吧！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，可是今日可不輕鬆呢，少有機會可以閒下來。
財運：★★★☆☆
貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩舊識可以提供協助。
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：07:00-08:00玫瑰紅
開運方位：西北方向
金牛座
情緒會有些低落，人也顯得沒精打采。
整體運：★★☆☆☆
今天做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。愛情方面平淡如怡，不會給你帶來麻煩。如果條件允許，可聯繫以前的同學或朋友，一起聚聚，讓生活更豐富多彩。
愛情運：★★★☆☆
單身者喜歡沉浸在被愛的感覺中，但你卻不會輕易付出感情，給人遊戲愛情的感覺。
事業運：★★☆☆☆
有被人忽略的感覺，付出得不到回報，積極的表現也常被人誤會，不要太在意才好。
財運：★★☆☆☆
財運不佳，投資勿貪多，以免分散精力。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：19:00-20:00湖水綠
開運方位：東南方向
雙子座
能夠在休息的時間裡充分調節自我，放鬆身心。
整體運：★★★☆☆
夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，磕磕絆絆才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而又實用的商業信息，否則不要輕易進行投資活動。工作上宜做決策，但要在資料充足的前提下。
愛情運：★★★☆☆
一心放在工作上，對身邊一直默默守候你的另一半有所忽略，抽些時間陪陪對方吧！
事業運：★★★☆☆
運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，太過急進、求好心切反而易出錯。
財運：★★☆☆☆
不宜想金錢的問題，一想到錢會破壞今日的心情！
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：15:00-16:00墨玉綠
開運方位：正西方向
巨蟹座
與工作夥伴共同進退。
整體運：★★★★☆
人際關係不錯，透過與他人交流，建立廣闊的人脈；工作上也有遇到最佳拍檔的機會，有問題就開口請求他人協助，共同解決問題增加彼此信任感；今天也是外出的幸運日，戶外活動讓體力迅速恢復。
愛情運：★★★☆☆
找情人去大吃一頓，藉著吃飯抬槓一下吧！
事業運：★★★★☆
好心情的陪伴下會有很好的表現，你的歡樂會感染到周圍同事，輕鬆的環境會讓你出色的完成任務。
財運：★★★☆☆
今天有接觸到錢財的機會，可是大多是過路財神或是別人的錢啦！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：09:00-10:00乳酪白
開運方位：西北方向
獅子座
情緒較低，生活的挫折讓你心灰意懶。
整體運：★☆☆☆☆
今天桃花運不佳，與異性交往多流於工作往來，不涉及私人感情。手上要完成的工作很多，面對壓力覺得難以承受，很容易產生自暴自棄的想法。可找個溫水泳池暢泳一番，調理疲憊的身心。
愛情運：★★☆☆☆
與異性的關係曖昧不明，戀愛中人應理性對待，以免陷入紛繁複雜的感情困擾。
事業運：★☆☆☆☆
今日工作上小狀況頻頻，雖然大原則不至於發生問題，可是瑣碎的小事也夠讓你頭痛的咧！
財運：★★☆☆☆
莫名其妙中破財，例如：錢包遺失等等！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：07:00-09:00墨玉綠
開運方位：西南方向
處女座
運勢很酷的一天。
整體運：★★★★★
今天財運旺盛，錢財收入勝過以往；在職者有加薪機會，正在找工作者也可尋求到喜歡的工作；有伴侶的人彼此愛情更加堅定，週遭的環境將促使你們走向更穩定的關係。
愛情運：★★★★☆
今日是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂，單身朋友好好把握今天吧！
事業運：★★★★★
事業運頗優，是你發揮聰明才制的時候，分析上特別容易找到靈感與掌握重點。
財運：★★★★★
財運太棒了！正財、偏財都有喔！是投資理財的好日子。
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：13:00-14:00桐花白
開運方位：西北方向
天秤座
愛情運勢極佳的一天。
整體運：★★★☆☆
相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，則會牽怒於你，工作應謹慎些，以免成為無辜的受害者。
愛情運：★★★★☆
單身者容易結識笑容甜美、說話幽默的異性朋友；戀愛中的人與戀人約會的機會多。
事業運：★★★☆☆
與人交流時，切忌滿口大話，一副無所不能、無所不知的樣子，否則你會被打入同事或客戶的拒絕往來戶名單中。
財運：★★☆☆☆
金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲、判斷錯誤等等！
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：11:00-12:00橄欖綠
開運方位：東南方向
天蠍座
注意整潔。
整體運：★★★☆☆
今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息。注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳。財運普通，生意人在與客戶談判時，多留意對方的想法才不會失算。
愛情運：★★★☆☆
有逢場作戲、結識新歡的機緣，但談感情還需要深思熟慮，太過草率容易受到傷害！
事業運：★★★☆☆
對外界的形勢會把握不準，不太適合拓展事業，最好先靜觀其變。
財運：★★★☆☆
鑽牛角尖及過度情緒化都會導致誤判或損財。
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：08:00-09:00琥珀橙
開運方位：西南方向
射手座
切忌投機取巧。
整體運：★★☆☆☆
工作中今天會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象；戀愛者今天會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方；財運不般，投資風險較大，宜觀望為妙。
愛情運：★★★☆☆
單身者在穿著打扮上應講究一些，出門在外才容易吸引異性的目光，提升戀愛運！
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運背背的，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！
財運：★★★☆☆
莫管閒事、莫替人作保。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：04:00-06:00深茄紫
開運方位：西南方向
摩羯座
好運的一天。
整體運：★★★★☆
愛情甜蜜，戀人對你說幾句甜言蜜語讓你從嘴上甜到心裡；今天路過投注站不妨買幾注樂透試試手氣，中獎的機率很高哦；工作上會接到新的任務，起初會感到不知從何開始，但行動之後就能很快入手。
愛情運：★★★★☆
獨處時容易陷入悲傷的回憶中，情緒波動大。不妨聽音樂，多與家人聊天，心情會好很多。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，是個必須積極耕耘的一天，今日的事業能量會強一點，所以可以處理比較多的事情。
財運：★★★★☆
偏財運不錯，別放過賺外快的機會。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：21:00-22:00和闐玉白
開運方位：正東方向
水瓶座
主觀意識強烈，易疏忽他人的感受。
整體運：★★☆☆☆
情緒激昂，單身者要特別小心因衝動表白而受到打擊；已婚者顯得強勢，容易給對方造成壓力。工作上顯得較獨斷，聽不進他人的意見，容易碰壁。財運較平順，一時遇到經濟難題時易得朋友金援。
愛情運：★★☆☆☆
單身者想戀愛可到交友網站看看，容易遇到聊得來的異性；戀愛中的人易被戀人誤會。
事業運：★★☆☆☆
低落的心情讓你失去往日的激情，感覺工作變得很乏味，沒有幹勁。
財運：★★★☆☆
財運普通，一份耕耘一份收穫。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：13:00-15:00翡翠綠
開運方位：東北方向
雙魚座
很容易滿足的一天。
整體運：★★★☆☆
雖然情緒會有些許波動，但能得到另一半的關心，讓你快樂滿足。工作上易受人影響，面對眾多的意見應有所選擇，有自己的主見才好。財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。
愛情運：★★★☆☆
單身者與異性交往時，多微笑能給你帶來好運；已婚者在工作上容易得到另一半的幫助。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，容易受到外力的干擾，例如：與人意見不合或是計劃被人中途改變。
財運：★★★☆☆
只要不投機，金錢損失的機會挺小。
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：19:00-20:00芙蓉晶粉
開運方位：東南方向
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