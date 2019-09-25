每日星座運勢／巨蟹提供意見得採納 異性緣不錯喔

2019-09-25 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-09-25

牡羊座

領悟力強，學習、看書效果不錯。

整體運：★★★☆☆

與伴侶和睦相處，關係比較融洽，相約到高雅的餐廳共進晚餐會有浪漫幸福之感。投資上今天適宜學習觀察，默默分析研究，為良好的開局打下基礎。工作上的努力難以得到上司的認同，多注意協調配合就會有所改觀。

愛情運：★★★☆☆

容易得到伴侶的支持，不妨給對方一些驚喜以示感激，會讓對方很感動。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太穩定，有點心情鬱悶的徵兆，例如：感受到壓力啦！覺得自己不受重用啦！

財運：★★★☆☆

財運不佳，別把精力放在無謂的投機上，最好別過分追求金錢，工作累了聽聽音樂會很好！

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00硃砂紅

開運方位：正西方向

金牛座

固執的人很難取得進步。

整體運：★★☆☆☆

今天易和家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣，以免造成僵硬的局面。在工作上容易暴露固執的一面，多聽上司和同事的意見，才能有進步。單身者難有愛情際遇，耐心等待緣分。

愛情運：★★★☆☆

單身者在關心異性時注意分寸，小心對方會錯意；已婚者買些小禮物送給對方，能增進感情。

事業運：★☆☆☆☆

事業運略差，工作上會有小障礙發生，居多來自於溝通不良，要注意口舌是非或是文件失誤喔！

財運：★★★☆☆

凡事操心操勞會讓身體吃不消，賺錢要緊，身體健康也得注意。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00青金石藍

開運方位：正北方向

雙子座

運勢低迷，顯得孤僻，與人互動較少。

整體運：★☆☆☆☆

今天有好多事情堵在心口，有種說不出來的苦悶，喜歡一個人靜靜地思考，不想說話、討厭熱鬧。但這樣冥思苦想卻沒能讓心情平和，反而加重了負面思考，因此會影響感情生活與工作，應找到發洩的途徑才好。

愛情運：★★☆☆☆

會有一點脾氣，容易把工作上的不滿情緒，發在另一半身上，點燃對方的怒火。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，有點煮熟的鴨子飛了的感覺。放下得失心，工作才會快樂些。

財運：★☆☆☆☆

期望在現實面前變得越來越遠，意外的情況將讓你措手不及。你應加強全局的把握，減少意外狀況的發生。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00象牙白

開運方位：西南方向

巨蟹座

收穫豐厚。

整體運：★★★★★

正在蜜戀的朋友，今天有機會結束長跑，求婚成功的機率很高；如果工作能與娛樂、異性有關，財源更能滾滾而來，運氣並不是天天有，做好定存也是今天的重點工作。

愛情運：★★★★☆

異性緣不錯喔！容易得到異性朋友的助力。

事業運：★★★★★

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利的推動完成。今日很適合扮演軍師的角色，所提供的意見多能得到長官的採納喔！

財運：★★★★★

財運還不錯唷！有得財的機會，賺錢輕鬆外還有機會得到禮物或金錢援助。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00淺海藍

開運方位：西北方向

獅子座

與長輩相處也要講究方式。

整體運：★★★☆☆

情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人；與長輩間關係不太安定，找你談話時不要擺出一個副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子；行動力才是事業運上升的關鍵，好好加油吧。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情進展順利；單身者有機會在職場中結識能力優秀的異性朋友。

事業運：★★★☆☆

工作能力還算不錯，但是情緒欠佳，很容易受壞情緒的影響，做事變得有些毛燥。

財運：★★☆☆☆

今日適合不計酬勞的付出，降低得失、比較心，否則特別容易抱怨！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00櫻桃紅

開運方位：正南方向

處女座

切忌投機取巧。

整體運：★★☆☆☆

工作中會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象。戀愛者會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方。財運一般，投資風險較大，宜觀望為妙。

愛情運：★★★☆☆

單身者易在聚會中遇到聊得來的異性朋友，不僅聊得開心，還有機會譜出一段戀曲喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意合別人雀卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

財運：★★★☆☆

金錢周轉不過來可向親友尋求援助。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00珍珠白

開運方位：西南方向

天秤座

用心體會風平浪靜的好時光。

整體運：★★★☆☆

桃花運旺，已婚者與另一半一起回憶曾經走過的日子，彼此從對方的眼中能找到不少激情。單身者不要放過對你釋放電波的異性，就有機會開展美妙的戀情。晚上的娛樂活動別太晚，充足的睡眠是保證精神充沛的不二法門。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會趕很多場約會，但大多都是逢場作戲，想戀愛還應謹慎選擇。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，不要任意胡作非為喔！否則會引來許多的是是非非。

財運：★★★☆☆

心情不好時，千萬別瘋狂購物，會讓你後悔唷！

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00鉑金灰

開運方位：東北方向

天蠍座

有好的想法也要注意自己的表達方式。

整體運：★★★★☆

另一半對你會有點雞蛋裡挑骨頭的感覺，別急著責備對方，多反省自己才不會引起爭執。偏財運良好，財運多在外，賴在家裡只會讓機遇白白溜走。與同事相處融洽，易得貴人相助。

愛情運：★★★☆☆

降低閒聊的時間，給對方一點清閒的空間，不要過度干預對方，省得讓對方深感不耐煩！

事業運：★★★★☆

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題也不會困擾你！

財運：★★★★☆

財運順利，有得財的機會，而且今日對金錢的敏銳度提升，有利於小額投資。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00象牙白

開運方位：正北方向

射手座

感情較低落的一天，不要壓抑自己的感情。

整體運：★★★☆☆

今天有愁緒飄過心頭，會讓你想起很多過往的事情，有些許傷感。工作上能妥善完成各項任務，只是會感到疲勞，需合理安排好時間。投資上新的機會不大，不過現有的投資有利可圖。

愛情運：★★☆☆☆

雙方的相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

事業運：★★★☆☆

適合嘗試一些具有挑戰性的工作，雖終日勞碌，但能讓你感覺充實、生活有奔頭。

財運：★★★☆☆

克制自己過強的購物慾，才能壓抑投機之心。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00苔蘚綠

開運方位：正東方向

摩羯座

愛情運極易衝破最高點哦！

整體運：★★★★☆

今天可是相親的好機會，不必與家人同行，單獨前往，勝算反而更大。今天易產生將投資當兒戲的想法，使得收穫大打折扣。工作積極性很強，但缺少魄力，多接觸人群，有助於提升你這方面的能力。

愛情運：★★★★★

異性緣很棒喔，容易遇到追求者或是得到異性的幫助。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極點，持續點，才能在工作上得到成就感。

財運：★★★☆☆

有金錢耗損的跡象，所以寧可把錢花在生活享受上或建立人際關係上，例如：買點生活用品啦，出門旅遊啦！送朋友小禮物等等！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00羽絨白

開運方位：東北方向

水瓶座

略顯拘謹反而會失去機會。

整體運：★★☆☆☆

今天似乎有些一反常態的拘束，和異性交談適時表現自己幽默的一面，緩和氣氛；購物不能由自己的性子來，否則會讓個人財政陷入困境；因為太多人牽制的關係，使得事業向前發展的步調變緩。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人不妨多安排到充滿浪漫情調的餐廳約會，可加快增進彼此的感情。

事業運：★★☆☆☆

情緒低落，會有激動的行為，需及時調整心態，安心做事，你會受到更好的待遇。

財運：★☆☆☆☆

破財日，千萬別在今日做出重大財務決策，假若捅出大蔞子要善後就吃力了。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-15:00青金石藍

開運方位：西南方向

雙魚座

能力突顯的一天。

整體運：★★★★☆

文藝工作者富有創作的激情，靈感不斷，會寫出優美的文章，有望得到領導的好評。緣分來得好，單身女性接到優秀男同事射來的丘比特之箭的可能性極大。投資上思考得過多，前怕狼後怕虎就反而錯過機遇。

愛情運：★★★★☆

桃花運旺盛，單身者多注意工作上往來的客戶，有機會結識志趣相投的異性朋友。

事業運：★★★★☆

情緒能保持在愉悅的狀態，喜歡追求輕鬆而有效率的辦事方式，使得手頭的事情都能得到迅速有效的解決。

財運：★★★☆☆

把偏財方面的事托付給信任的人吧！別人抱著無所謂的態度去做反而會給你帶來好運。比如讓別人為你填寫樂透，中獎率反而會高呢！

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00脆梅青

開運方位：西南方向

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





