每日星座運勢／天秤笑容讓戀愛順利 工作進展順利

2019-09-24 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



2019-09-24

牡羊座

等待亦能成就好運。

整體運：★★★★☆

心情好壞對方一看便知，別把心事藏在心裡，說出來問題才更好解決；與合作夥伴配合再緊密些，財運突破最高點的時機就在眼前喔！把工作暫時先放一放，太重視兼顧反而轉變成兩頭耽誤。

愛情運：★★★★☆

單身者有心儀的對象不妨大膽表白，運勢佳，成功的機率高。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，會扮演配合聽話的角色，依規行事。不妨趁著午間休息去外面繞兩圈，釋放一下壓力吧！

財運：★★★★★

吉星、福星高照的日子，金錢上有錦上添花的機緣，得財不費力，多麼令人羨慕的運氣！還有小小的賭運唷。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00嫩芽綠

開運方位：正北方向

金牛座

運勢不太均衡，失之東籬，收之桑榆。

整體運：★★★☆☆

愛情上容易因為自己對異性的態度而引起另一半的誤會，感情會有波動。有時間做一場運動量適中的健身運動，活動活動筋骨，會讓你充滿活力。求職者有許多求職機會，主動積極者會有好運。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人謹防口角衝突，讓步是維持和諧的好方法。

事業運：★★★★☆

沉著冷靜的工作態度，會使你今天在工作上易有突出表現。

財運：★★★☆☆

可以花些錢買自己喜歡的物品，會很開心喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-19:00雪花銀

開運方位：西北方向

雙子座

一年的努力沒白費。

整體運：★★★★☆

花點心思在情人身上，對你的愛更深唷；可以對前期的收益做個總結，進行下一期的計劃；工作上的突出表現很快得到領導的賞識，同事間的協助也起到一定的作用。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人與另一半相處愉快，對方頗能為你分憂解難，讓你很受益。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，有機會結識能力強、品質優良的人，多表現你的熱情與修養，易獲得點撥。

財運：★★★☆☆

財運普通，別把過多的精力放在風險投資上，小心損失慘重。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00竹葉青

開運方位：正東方向

巨蟹座

運勢欠佳，注意身邊的突發狀況。

整體運：★★☆☆☆

感情趨於平淡，相處多年的戀人並沒有結婚的打算，仍將對方定為考查對象，要求別太高。太專注於賺錢，讓自己的身體有點吃不消，多注意一下自己的飲食習慣。工作能力會有較大提升，頗受好評。

愛情運：★★★☆☆

愛情運平順，不妨多找些雙方都感興趣的話題與對方交流，感情會快速升溫哦！

事業運：★★☆☆☆

很多事情都需要獨自處理，容易產生失落感。若因礙於面子而不願求人，只會苦了自己。

財運：★★☆☆☆

財運不太好，求財不易。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00鈦晶金

開運方位：東北方向

獅子座

情緒低落，做什麼都不太順心。

整體運：★☆☆☆☆

今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。購物慾強烈，很難抵制商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架，多運用人際關係可化解難題。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會得到異性朋友的示好，但多為一時激情，愛情火花稍縱即逝。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，動作越大損失越多，可別胡亂投資或賭博，以防肉包子打狗一去不回。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：04:00-06:00香檳金

開運方位：東南方向

處女座

內心的感覺要適時表露。

整體運：★★☆☆☆

壓抑已久的情緒，極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益非淺。

愛情運：★☆☆☆☆

撲朔迷離的一天，主觀性會讓對方的好意盡失，多點包容可以化解莫名其妙的誤會。

事業運：★★★☆☆

上午較平淡，下午將要面臨大的挑戰，要與不同類型的人溝通、周旋，會有點累！

財運：★★★☆☆

得財順心、守財難之運。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00玳瑁棕

開運方位：東北方向

天秤座

心情好，做任何事情都順暢。

整體運：★★★★★

已婚者與另一半相處，多了一份耐心，傾聽對方發自內心的話語，其樂融融。工作進展順利，與同事配合得恰到好處，開心之餘也有所收穫。若有空閒找本管理人際脈絡之類的書看看，對你日後有幫助哦！

愛情運：★★★★☆

嗯！很不錯的一天，保持天真無邪的笑容會讓戀愛更順利。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，外界的助力很強，尤其是人緣好的人特別容易在與人互動中產生喜悅的感覺。

財運：★★★★★

競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較容易感受到今日的好運。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：16:00-18:00珍珠白

開運方位：西南方向

天蠍座

行動前多思考會讓你更有勝算。

整體運：★★★★☆

和戀人間相處融洽，有令旁人羨慕的事情發生，讓你頗有滿足感；工作中易有突出的表現，要好好把握；投資上要多思考，特別是電視上推薦的理財產品更應多做分析，再考慮投不投資金。

愛情運：★★★★☆

交際應酬機會多，單身者有機會邂逅對事業有幫助的優秀異性；已婚者感情進展平順。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，幹勁十足，不妨大膽的嘗試新的任務，讓你的潛力充分的施展出來。

財運：★★★☆☆

避免短線投資，很難獲利。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-08:00玉髓紅

開運方位：正北方向

射手座

受他人影響，愛情顯得較被動。

整體運：★★★☆☆

有好的緣分，卻丟不掉家人的意見，喜歡對方就要勇敢邁出第一步，不要受到過多意見的干擾。把事情想得簡單一點反而讓你更加幸運，有時候想得太複雜只會累著自己。工作雖然辛苦卻有種踏實的感覺。

愛情運：★★☆☆☆

今天適合冷靜獨處，特別渴望清閒獨立不被干擾的空間。

事業運：★★★☆☆

易受到情緒的影響，工作費時費勁，但收效甚微。覺得不順時，不妨和長輩或貼心人聊聊。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合請客，與朋友歡聚，好好慶祝一番！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00睡蓮紫

開運方位：西南方向

摩羯座

獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。

整體運：★★★☆☆

不明確他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。

愛情運：★★★☆☆

春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅，不過，也容易因此被朋友冠上重色輕友的頭銜唷！

事業運：★★★☆☆

有自己的意見還是先保留為好，不適合擅做主張，宜循序漸進的奉命行事。

財運：★★☆☆☆

意外開支多，錢財難留守。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00蘭花紫

開運方位：西南方向

水瓶座

用心裝扮你的生活色彩。

整體運：★★★☆☆

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，裝點生活的色彩。感情運較弱，單身者與異性約會應留意對方的表情，感覺到對方對你沒感覺時應及時抽身。業務人員收穫不錯，多與客戶聯繫會有收穫。

愛情運：★★☆☆☆

啊，情緒也變化太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖中，與其突然的生悶氣不如說清楚！

事業運：★★★★☆

撥雲見日的一天，心境豁然開朗，很有活力與衝勁，工作進度有超前的趨勢。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定的一天，對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00金桔綠

開運方位：正西方向

雙魚座

眼見未必為實。

整體運：★★☆☆☆

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障；理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失；腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。

愛情運：★★☆☆☆

單身者感到不安，很想找個知心異性聊聊，只希望有人靜靜聽你說話、靜靜陪著你。

事業運：★★☆☆☆

今天有什麼好想法就大膽地表達，這樣才不會輕易錯過機會。

財運：★★★☆☆

賺錢勞心費力，需要主動與人競爭方能得財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00象牙白

開運方位：西北方向

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