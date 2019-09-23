每日星座運勢／雙子發現有利的商機 桃花開得旺盛
2019-09-23
牡羊座
工作上容易陷入被動，要小心防範。
整體運：★★☆☆☆
在感情上懂得製造情趣，能給另一半許多新鮮感，讓感情生活變得甜蜜而溫馨。投資方面多留意地產類股票，會有不錯的發現。工作上比較被動，高強度的工作壓力讓你很容易喪失信心，需多自我鼓勵。
愛情運：★★★☆☆
已婚者對另一半的關心增多，也易得到對方的回應；單身者易在商場中有奇遇。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，特別容易心浮氣躁，心生不滿，負面情緒一旦攏罩你的思維時，容易做出錯誤的決定。
財運：★★★☆☆
在錢財支出上顯得沒有規劃，花起錢來有些不顧後果，容易出現青黃不接的經濟局面。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00珊瑚橙
開運方位：西北方向
金牛座
運勢較差，情緒混亂的一天。
整體運：★★☆☆☆
工作上會遇到棘手的問題，易引起暴躁的脾氣，難以冷靜下來。可以聽聽音樂，做幾個深呼吸，盡量放鬆心情，才能找到問題的原因。財運較差，捂緊口袋免得無法控制購物的衝動，錢財不知不覺流失。
愛情運：★★★☆☆
倘若兩個人在一起覺得有點黏膩了，可以適當分開一段時間，會有小別勝新婚的喜悅喔！
事業運：★★☆☆☆
有些以自我為中心，聽不進其他人的意見，這樣的態度會讓你的工作很難完成進度。
財運：★★☆☆☆
財運不太好，注意入不敷出，寅吃卯糧。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：08:00-09:00石榴紅
開運方位：正東方向
雙子座
工作熱情高昂的一天。
整體運：★★★★★
桃花開得旺盛，單身者外出走走，會有艷遇的機會，不可放過哦！財運頗好，投資方面發現有利的商機，就要迅速行動，容易得到財神的眷顧。工作雖然繁忙，但是處理起來得心應手，自然也就樂在其中了，同時也是表現的好時機！
愛情運：★★★★☆
以伴侶的意見為意見那就對囉！順著對方的意思他會給你帶來幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運就要主動的對外活動唷！
事業運：★★★★★
今日事業上呈現如日中天的氣勢，頗適合擴充，而且有機會可以掌握主導權！積極的表現會有豐碩的成果！
財運：★★★★☆
財運順暢，一分耕耘兩分收穫，賺錢不會太辛苦。很適合在今日處理一些棘手的財務問題。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：18:00-20:00古銅青
開運方位：正南方向
巨蟹座
與人合作易產生分歧。
整體運：★☆☆☆☆
對待問題時與合作者易出現不同的觀點，即使這樣也應彼此先放下執念，相互討論，找到最佳的方法或說服對方的理由。若有朋友在經濟上向你求助，可要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。
愛情運：★☆☆☆☆
又發生爭執了嗎，如果是自己亂花錢，被責備也是應該的喔！如果是對方胡鬧，那就包容他吧！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手金錢相關的事務。
財運：★★☆☆☆
擅用智慧學識賺錢，宜防聰明反被聰明誤。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：14:00-16:00蜜瓜黃
開運方位：西北方向
獅子座
有化敵為友的能量。
整體運：★★★★☆
今天你特別能站在他人的立場想問題，以往與朋友、家人的誤會都可以在今天化解。工作上對上司、同事的批評、挑刺也都能以平常心看待，良好的心態讓你做起事來特別順利。少買奢侈品，以免大筆錢財流失後悔不已。
愛情運：★★★★☆
愛情運佳，單身者在購物、逛公園時與有緣人相遇的機率高。
事業運：★★★★☆
很有衝勁，先把重要事情處理完，再找一些挑戰性強的工作來做，會很有成就感！
財運：★★★☆☆
投資運普通，大筆投資別冒險，多瞭解市場信息。
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：08:00-09:00蜜瓜黃
開運方位：正西方向
處女座
找個有利的方向，會有不錯的助運效果。
整體運：★★★☆☆
感情生活有所起伏，對另一半有些不滿意，對方也有想法，不會什麼事情都依著你，應相互理解。投資風險較大，正好多用點心思整頓財務！工作熱情較高，主動性強。
愛情運：★★★☆☆
已婚者聚少離多，相聚時會有小別勝新婚的驚喜；單身者在熱鬧場所易有艷遇！
事業運：★★★★☆
貴人運強，不管是工作還是生活都能得到貴人的幫助，好好把握機緣！
財運：★★☆☆☆
財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意莽撞之下做出衝動的決定。！
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：15:00-16:00寶石藍
開運方位：西北方向
天秤座
魅力四射的表現讓你的虛榮心得到小小的滿足。
整體運：★★★★☆
言語幽默，能很快融入群體中，容易成為異性關注的對象。單身者有約會，浪漫甜蜜之感填滿內心。工作愉快，與同事互動較多，在互幫互助中讓你受益匪淺。有不錯的商機出現，可做好長遠規劃。
愛情運：★★★★☆
外界的推波助瀾會讓你的戀情出現正面效益，有股甜蜜滋味上心頭呢！
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦子來企劃分析。
財運：★★★☆☆
散財日，有財來財去的跡象，趁今日去買點喜歡的東西或是出門旅遊一下，反正都要花錢麻，花在自己身上不是更好！
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：07:00-08:00祖母綠
開運方位：東南方向
天蠍座
工作並不輕鬆，精神壓力較大。
整體運：★★★☆☆
雙人愛情際遇較好，感情穩定，兩人在一起的時間有所增多。投資頗順利，貴人運強，得到的助力不容小視。工作中有展現才華的機會，因自我要求過高，較難得到滿足，反而顯得很累。
愛情運：★★★☆☆
愛情運佳，有更多時間陪伴另一半，讓對方備感溫暖，你的付出也有回報。
事業運：★★★☆☆
一個好漢三個幫，工作會遇到一些困難，但貴人相助讓你順利渡過難關。
財運：★★★☆☆
賭運不佳，別輕易嘗試賭博，否則恐有兵敗如山倒的窘境。
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：14:00-16:00萊姆黃
開運方位：西南方向
射手座
放寬心，忘記該忘記的。
整體運：★★★★☆
已經過去的事就別放在心上，太過計較反而讓兩人之間距離更遠；今天的金錢運，可是讓你實實在在感受到了，要見底的錢包忽然豐厚了起來；原本看似進入僵局的事業傳來了新的好消息，實在讓你振奮不已。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運平平，少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角。
事業運：★★★★★
運氣很不錯喔，外界的助力很強。從事業務競爭工作者較容易感受到好運。
財運：★★★☆☆
財氣平平，保守為宜，適合把錢拿去銀行存起來！
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：13:00-15:00珍珠白
開運方位：正東方向
摩羯座
今天要注意察言觀色。
整體運：★★☆☆☆
今天你容易被人利用，但自己還蒙在鼓裡，所以察言觀色很重要哦，有自己的主見，千萬不要人云亦云；戀愛中的人今天易被他爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過哦！今天財運較好，有機會在商場購物時獲得代金幣或是贈品。
愛情運：★☆☆☆☆
任性的一天，還是獨處比較好，省得惹來一身腥。
事業運：★★☆☆☆
做起事來有些漫不經心，小心在工作上出紕漏喔！
財運：★★★☆☆
斤斤計較、交涉應酬中得財。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：15:00-16:00大理石灰
開運方位：西南方向
水瓶座
利弊隨時可能轉換。
整體運：★★★☆☆
桃花運頗旺，但頻繁出入娛樂場所者，容易交到濫桃花，交友謹慎些才好。空有一腔投資熱情，而不注意運用策略，付出與得到難成正比。工作進展平穩，與同事偶爾鬧些小矛盾，但並不影響你的工作。
愛情運：★★★★☆
很想讓另一半開心，但需要運用智慧，一廂情願恐會弄巧成拙，惹對方生氣唷！
事業運：★★★☆☆
求職者沒有設定一個明確的方向就去找工作，會不易找到適合自己的職位，若在參加面試前最好做充足準備，被錄用機率將有提高。
財運：★★☆☆☆
與金錢無緣的一天，把焦點放在其他的事情上面吧！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：11:00-12:00青金石藍
開運方位：西北方向
雙魚座
眼光敏銳，適合購物。
整體運：★★★☆☆
接觸異性的機會多，在交際場合易遇到頗有好感的對象，但談感情還需要時間彼此瞭解。工作平順，能很好地把握進度，多與同事互動，會有不錯的收穫。閒暇時不妨到商場逛逛，容易淘到物美價廉的商品。
愛情運：★★★☆☆
在感情上別太在意所發生的小事，那只是一時的低潮罷了。
事業運：★★★☆☆
雖然面臨較大的工作壓力，但多能樂觀對待，易因貴人相助而渡過難關。
財運：★★★★☆
多瞭解市場訊息，把握商機。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：21:00-23:00薔薇粉
開運方位：西北方向
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