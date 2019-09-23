每日星座運勢／雙子發現有利的商機 桃花開得旺盛

2019-09-23 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-09-23

牡羊座

工作上容易陷入被動，要小心防範。

整體運：★★☆☆☆

在感情上懂得製造情趣，能給另一半許多新鮮感，讓感情生活變得甜蜜而溫馨。投資方面多留意地產類股票，會有不錯的發現。工作上比較被動，高強度的工作壓力讓你很容易喪失信心，需多自我鼓勵。

愛情運：★★★☆☆

已婚者對另一半的關心增多，也易得到對方的回應；單身者易在商場中有奇遇。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，特別容易心浮氣躁，心生不滿，負面情緒一旦攏罩你的思維時，容易做出錯誤的決定。

財運：★★★☆☆

在錢財支出上顯得沒有規劃，花起錢來有些不顧後果，容易出現青黃不接的經濟局面。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00珊瑚橙

開運方位：西北方向

金牛座

運勢較差，情緒混亂的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到棘手的問題，易引起暴躁的脾氣，難以冷靜下來。可以聽聽音樂，做幾個深呼吸，盡量放鬆心情，才能找到問題的原因。財運較差，捂緊口袋免得無法控制購物的衝動，錢財不知不覺流失。

愛情運：★★★☆☆

倘若兩個人在一起覺得有點黏膩了，可以適當分開一段時間，會有小別勝新婚的喜悅喔！

事業運：★★☆☆☆

有些以自我為中心，聽不進其他人的意見，這樣的態度會讓你的工作很難完成進度。

財運：★★☆☆☆

財運不太好，注意入不敷出，寅吃卯糧。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00石榴紅

開運方位：正東方向

雙子座

工作熱情高昂的一天。

整體運：★★★★★

桃花開得旺盛，單身者外出走走，會有艷遇的機會，不可放過哦！財運頗好，投資方面發現有利的商機，就要迅速行動，容易得到財神的眷顧。工作雖然繁忙，但是處理起來得心應手，自然也就樂在其中了，同時也是表現的好時機！

愛情運：★★★★☆

以伴侶的意見為意見那就對囉！順著對方的意思他會給你帶來幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運就要主動的對外活動唷！

事業運：★★★★★

今日事業上呈現如日中天的氣勢，頗適合擴充，而且有機會可以掌握主導權！積極的表現會有豐碩的成果！

財運：★★★★☆

財運順暢，一分耕耘兩分收穫，賺錢不會太辛苦。很適合在今日處理一些棘手的財務問題。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00古銅青

開運方位：正南方向

巨蟹座

與人合作易產生分歧。

整體運：★☆☆☆☆

對待問題時與合作者易出現不同的觀點，即使這樣也應彼此先放下執念，相互討論，找到最佳的方法或說服對方的理由。若有朋友在經濟上向你求助，可要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

愛情運：★☆☆☆☆

又發生爭執了嗎，如果是自己亂花錢，被責備也是應該的喔！如果是對方胡鬧，那就包容他吧！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手金錢相關的事務。

財運：★★☆☆☆

擅用智慧學識賺錢，宜防聰明反被聰明誤。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00蜜瓜黃

開運方位：西北方向

獅子座

有化敵為友的能量。

整體運：★★★★☆

今天你特別能站在他人的立場想問題，以往與朋友、家人的誤會都可以在今天化解。工作上對上司、同事的批評、挑刺也都能以平常心看待，良好的心態讓你做起事來特別順利。少買奢侈品，以免大筆錢財流失後悔不已。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，單身者在購物、逛公園時與有緣人相遇的機率高。

事業運：★★★★☆

很有衝勁，先把重要事情處理完，再找一些挑戰性強的工作來做，會很有成就感！

財運：★★★☆☆

投資運普通，大筆投資別冒險，多瞭解市場信息。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-09:00蜜瓜黃

開運方位：正西方向

處女座

找個有利的方向，會有不錯的助運效果。

整體運：★★★☆☆

感情生活有所起伏，對另一半有些不滿意，對方也有想法，不會什麼事情都依著你，應相互理解。投資風險較大，正好多用點心思整頓財務！工作熱情較高，主動性強。

愛情運：★★★☆☆

已婚者聚少離多，相聚時會有小別勝新婚的驚喜；單身者在熱鬧場所易有艷遇！

事業運：★★★★☆

貴人運強，不管是工作還是生活都能得到貴人的幫助，好好把握機緣！

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意莽撞之下做出衝動的決定。！

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00寶石藍

開運方位：西北方向

天秤座

魅力四射的表現讓你的虛榮心得到小小的滿足。

整體運：★★★★☆

言語幽默，能很快融入群體中，容易成為異性關注的對象。單身者有約會，浪漫甜蜜之感填滿內心。工作愉快，與同事互動較多，在互幫互助中讓你受益匪淺。有不錯的商機出現，可做好長遠規劃。

愛情運：★★★★☆

外界的推波助瀾會讓你的戀情出現正面效益，有股甜蜜滋味上心頭呢！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦子來企劃分析。

財運：★★★☆☆

散財日，有財來財去的跡象，趁今日去買點喜歡的東西或是出門旅遊一下，反正都要花錢麻，花在自己身上不是更好！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-08:00祖母綠

開運方位：東南方向

天蠍座

工作並不輕鬆，精神壓力較大。

整體運：★★★☆☆

雙人愛情際遇較好，感情穩定，兩人在一起的時間有所增多。投資頗順利，貴人運強，得到的助力不容小視。工作中有展現才華的機會，因自我要求過高，較難得到滿足，反而顯得很累。

愛情運：★★★☆☆

愛情運佳，有更多時間陪伴另一半，讓對方備感溫暖，你的付出也有回報。

事業運：★★★☆☆

一個好漢三個幫，工作會遇到一些困難，但貴人相助讓你順利渡過難關。

財運：★★★☆☆

賭運不佳，別輕易嘗試賭博，否則恐有兵敗如山倒的窘境。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00萊姆黃

開運方位：西南方向

射手座

放寬心，忘記該忘記的。

整體運：★★★★☆

已經過去的事就別放在心上，太過計較反而讓兩人之間距離更遠；今天的金錢運，可是讓你實實在在感受到了，要見底的錢包忽然豐厚了起來；原本看似進入僵局的事業傳來了新的好消息，實在讓你振奮不已。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角。

事業運：★★★★★

運氣很不錯喔，外界的助力很強。從事業務競爭工作者較容易感受到好運。

財運：★★★☆☆

財氣平平，保守為宜，適合把錢拿去銀行存起來！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00珍珠白

開運方位：正東方向

摩羯座

今天要注意察言觀色。

整體運：★★☆☆☆

今天你容易被人利用，但自己還蒙在鼓裡，所以察言觀色很重要哦，有自己的主見，千萬不要人云亦云；戀愛中的人今天易被他爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過哦！今天財運較好，有機會在商場購物時獲得代金幣或是贈品。

愛情運：★☆☆☆☆

任性的一天，還是獨處比較好，省得惹來一身腥。

事業運：★★☆☆☆

做起事來有些漫不經心，小心在工作上出紕漏喔！

財運：★★★☆☆

斤斤計較、交涉應酬中得財。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00大理石灰

開運方位：西南方向

水瓶座

利弊隨時可能轉換。

整體運：★★★☆☆

桃花運頗旺，但頻繁出入娛樂場所者，容易交到濫桃花，交友謹慎些才好。空有一腔投資熱情，而不注意運用策略，付出與得到難成正比。工作進展平穩，與同事偶爾鬧些小矛盾，但並不影響你的工作。

愛情運：★★★★☆

很想讓另一半開心，但需要運用智慧，一廂情願恐會弄巧成拙，惹對方生氣唷！

事業運：★★★☆☆

求職者沒有設定一個明確的方向就去找工作，會不易找到適合自己的職位，若在參加面試前最好做充足準備，被錄用機率將有提高。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在其他的事情上面吧！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00青金石藍

開運方位：西北方向

雙魚座

眼光敏銳，適合購物。

整體運：★★★☆☆

接觸異性的機會多，在交際場合易遇到頗有好感的對象，但談感情還需要時間彼此瞭解。工作平順，能很好地把握進度，多與同事互動，會有不錯的收穫。閒暇時不妨到商場逛逛，容易淘到物美價廉的商品。

愛情運：★★★☆☆

在感情上別太在意所發生的小事，那只是一時的低潮罷了。

事業運：★★★☆☆

雖然面臨較大的工作壓力，但多能樂觀對待，易因貴人相助而渡過難關。

財運：★★★★☆

多瞭解市場訊息，把握商機。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00薔薇粉

開運方位：西北方向

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